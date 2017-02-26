Küçük banyolar için uygun depolama çözümleri

İşte bir klasik! Çift işlevli bir tasarım olan bu örnekte hem bir ayna hem de aynanın ardına gizlenmiş bir ecza dolabı görüyoruz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ’Küçük banyoların dekorasyonu için 6 parlak fikir’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.