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Küçük banyolar için uygun depolama çözümleri

Özlem K. Özlem K.
Urban Retreat, Brett Nicole Interiors Brett Nicole Interiors Modern Banyo
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Küçük boyutlu bir banyoda depolama için alan yaratmak en deneyimli iç mimarlar ve dekoratörler için bile zorlayıcı olabilmektedir. Ancak banyolarımız depolama alanlarına en çok ihtiyaç duyduğumuz alanlardan biri ve ne kadar küçük olursa olsun, mekanın şık görünümü ve kullanışlı olması için çeşitli raflara, dolaplara ya da çekmecelere ihtiyaç duyuyoruz. Bugünkü yazımızda küçük boyutlu banyolar için profesyonelce yapılmış depolama çözümlerinden bir derleme oluşturduk. Çeşitli depolama ihtiyaçları için farklı ürünleri bir araya getirdiğimiz bu derlemede banyoların stilleri de birbirinde epey farklı. Banyo tadilatı yaptırmayı düşünüyorsanız, bu sayfada yer alan örnekler sizin banyonuza uygun bir fikir geliştirmenize yardımcı olabilir.

Tüm girinti, çıkıntı, oyuk, sütun gibi ölü alanlardan depolama alanı yaratın

Murray Hill Remodel, New York City, Lilian H. Weinreich Architects Lilian H. Weinreich Architects Modern Banyo
Lilian H. Weinreich Architects

Lilian H. Weinreich Architects
Lilian H. Weinreich Architects
Lilian H. Weinreich Architects

Banyonuzda ölü alan olarak gördüğünüz kenar, köşe alanlar, girintiler, çıkıntılar vs. çeşitli depolama üniteleri için idealdir. Eğer hazır bir ürün bulamıyorsanız, marangoza yerine özel bir tasarım da yaptırtabilirsiniz.

Nişlerden faydalanın

Bathroom, Takeaway Interiors Takeaway Interiors Modern Banyo
Takeaway Interiors

Takeaway Interiors
Takeaway Interiors
Takeaway Interiors

Banyonuzun bir köşesinde boruları kapatmak üzere oluşturulmuş alçıpandan bir sütun varsa, ya da benzer bir şekilde içine oyuk açılabilecek, taşıyıcı sütun dışında bir kısım varsa, bu alanı da niş şeklindeki ufak raflarla değerlendirebilirsiniz. 

Sifonun üst kısmına raf yaptırın

Greater Kailash Residence , The Brick Studio The Brick Studio Modern Banyo
The Brick Studio

The Brick Studio
The Brick Studio
The Brick Studio

Artık çoğu evin banyosunda ankastre sifon üniteleri kullanılıyor. Bu ünitenin üst kısmı da raf şeklinde değerlendirelebilir. Bu alana dekoratif süsler, kokulu mumlar, vs konulabilir.

Duş alanının içinde niş şeklinde raflar yaptırın

homify Modern Banyo Mavi
homify

homify
homify
homify

Duş alanının içinde alan kaybetmemek için sabun, şampuan vs gibi malzemelerin teker teker rahatlıkla sığabileceği boyutlarda, küçük nişler şeklinde raflar yaptırtabilirsiniz. 

Mekana özel tasarım ile depolama üniteleri yaptırın

Классический санузел, Елена Марченко (Киев) Елена Марченко (Киев) Klasik Banyo
Елена Марченко (Киев)

Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)

Birçok banyo tasarımcısı firma mekana özel depolama üniteleri dizayn edip üretmektedir. Banyonuzun boyutuna ve beğendiğiniz dekorasyon stiline uygun, içinde lavabo alanı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi için niş vs olan özel bir tasarım ile banyonuzu optimum kullanabilirsiniz.

En dar alanları bile değerlendirin

Apartment in Otrada estate, Ksenia Konovalova Design Ksenia Konovalova Design Modern Banyo Gri
Ksenia Konovalova Design

Ksenia Konovalova Design
Ksenia Konovalova Design
Ksenia Konovalova Design

Fotoğraftaki örnekte ufacık bir banyonun karşılıklı tüm cephelerini görüyoruz. Giriş kapısının karşısında hem bir duş kabini hem de alt kısmı kapaklı dolap, üst kısmı ise sıra sıra raf olan, kullanışlı bir depolama ünitesi görüyoruz.

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Modern ve eklektik depolama çözümleri seçin

Urban Retreat, Brett Nicole Interiors Brett Nicole Interiors Modern Banyo
Brett Nicole Interiors

Brett Nicole Interiors
Brett Nicole Interiors
Brett Nicole Interiors

Bazen en basit aksesuarlar mekana şık ve kişilik sahiBi bir hava katmak için yeterlidir; tıpkı fotoğraftaki yedek tuvalet kağıtlarının konduğu tel yumurta sepeti gibi.

Yaratıcı çözümler ile şık ve kullanışlı depolama alanları ile fark yaratın

Apartamento em Vespasiano, Brenda Borges Brenda Borges Modern Banyo
Brenda Borges

Brenda Borges
Brenda Borges
Brenda Borges

Bu örneğimiz ise genelde oturma odası dekorasyonlarında gördüğümüz, şık bir tepsi içinde o alanda gerekli malzemelerin depolanması şeklinde yapılmış. Derli toplu ve şık bir görüntü için lavabonun yanında kullanılan eşyalar tepsi içinde bir araya toplanmış.

Boydan boya bir dolaba tüm eşyalarınızı koyun

Boulder Kitchen , Studio Design LLC Studio Design LLC Klasik Banyo
Studio Design LLC

Studio Design LLC
Studio Design LLC
Studio Design LLC

Lavabo tezgahı altı depolama çözümlerine bir alternartif ise tabandan tavana kadar olan, kapaklı bir dolap. Böyle yüksek bir dolap tüm eşyalarınızı depolamaya yetecektir.

Aynalı bir ilaç dolabı kullanın

Brooklyn Brownstone, SA-DA Architecture SA-DA Architecture Modern Banyo
SA-DA Architecture

SA-DA Architecture
SA-DA Architecture
SA-DA Architecture

İşte bir klasik! Çift işlevli bir tasarım olan bu örnekte hem bir ayna hem de aynanın ardına gizlenmiş bir ecza dolabı görüyoruz. 

Bu yazımızı beğendiyseniz, ’Küçük banyoların dekorasyonu için 6 parlak fikir’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

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