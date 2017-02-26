Küçük banyolar için uygun depolama çözümleri

Küçük boyutlu bir banyoda depolama için alan yaratmak en deneyimli iç mimarlar ve dekoratörler için bile zorlayıcı olabilmektedir. Ancak banyolarımız depolama alanlarına en çok ihtiyaç duyduğumuz alanlardan biri ve ne kadar küçük olursa olsun, mekanın şık görünümü ve kullanışlı olması için çeşitli raflara, dolaplara ya da çekmecelere ihtiyaç duyuyoruz. Bugünkü yazımızda küçük boyutlu banyolar için profesyonelce yapılmış depolama çözümlerinden bir derleme oluşturduk. Çeşitli depolama ihtiyaçları için farklı ürünleri bir araya getirdiğimiz bu derlemede banyoların stilleri de birbirinde epey farklı. Banyo tadilatı yaptırmayı düşünüyorsanız, bu sayfada yer alan örnekler sizin banyonuza uygun bir fikir geliştirmenize yardımcı olabilir.
Banyonuzda ölü alan olarak gördüğünüz kenar, köşe alanlar, girintiler, çıkıntılar vs. çeşitli depolama üniteleri için idealdir. Eğer hazır bir ürün bulamıyorsanız, marangoza yerine özel bir tasarım da yaptırtabilirsiniz.
Banyonuzun bir köşesinde boruları kapatmak üzere oluşturulmuş alçıpandan bir sütun varsa, ya da benzer bir şekilde içine oyuk açılabilecek, taşıyıcı sütun dışında bir kısım varsa, bu alanı da niş şeklindeki ufak raflarla değerlendirebilirsiniz.
Artık çoğu evin banyosunda ankastre sifon üniteleri kullanılıyor. Bu ünitenin üst kısmı da raf şeklinde değerlendirelebilir. Bu alana dekoratif süsler, kokulu mumlar, vs konulabilir.
Duş alanının içinde alan kaybetmemek için sabun, şampuan vs gibi malzemelerin teker teker rahatlıkla sığabileceği boyutlarda, küçük nişler şeklinde raflar yaptırtabilirsiniz.
Birçok banyo tasarımcısı firma mekana özel depolama üniteleri dizayn edip üretmektedir. Banyonuzun boyutuna ve beğendiğiniz dekorasyon stiline uygun, içinde lavabo alanı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi için niş vs olan özel bir tasarım ile banyonuzu optimum kullanabilirsiniz.
Fotoğraftaki örnekte ufacık bir banyonun karşılıklı tüm cephelerini görüyoruz. Giriş kapısının karşısında hem bir duş kabini hem de alt kısmı kapaklı dolap, üst kısmı ise sıra sıra raf olan, kullanışlı bir depolama ünitesi görüyoruz.
Bazen en basit aksesuarlar mekana şık ve kişilik sahiBi bir hava katmak için yeterlidir; tıpkı fotoğraftaki yedek tuvalet kağıtlarının konduğu tel yumurta sepeti gibi.
Bu örneğimiz ise genelde oturma odası dekorasyonlarında gördüğümüz, şık bir tepsi içinde o alanda gerekli malzemelerin depolanması şeklinde yapılmış. Derli toplu ve şık bir görüntü için lavabonun yanında kullanılan eşyalar tepsi içinde bir araya toplanmış.
Lavabo tezgahı altı depolama çözümlerine bir alternartif ise tabandan tavana kadar olan, kapaklı bir dolap. Böyle yüksek bir dolap tüm eşyalarınızı depolamaya yetecektir.
İşte bir klasik! Çift işlevli bir tasarım olan bu örnekte hem bir ayna hem de aynanın ardına gizlenmiş bir ecza dolabı görüyoruz.
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