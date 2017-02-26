Kısa sürede inşa edilen etkileyici ahşap ev

Yeni bir ev arayanlara özel, hızlı bir inşaat süresi ile çekirdek bir ailenin tüm ihtiyaçlarına uygun bir proje tanıtacağız bu yazıda. Söz konusu proje için tropik iklime sahip bir ülkeye yolculuk edeceğiz. Tayland’da yer alan ev küçük, basit ve beyaz renkli. Mülkiyet, tasarım ve yapımdan sorumlu uzmanlar Tecnowood imzasını taşıyor. Kendi ülkelerinde ele aldıkları projeleri hızlı ve yüksek standartta tamamlayan şirket bu proje için rahat ve şık bir ev yarattı. Şimdi sırasıyla neler yapmışlar göz atalım.
Yapı, verandayı çerçeveleyen sütunlarla basit bir şekle sahip. Beyaz renk seçimi evi temiz ve minimalist yapar. Evi çevreleyen bahçe rahat bir atmosfer yaratıyor. Çıkıntılı çatının tasarımı ilgi çekici. Verandaya dönecek olursak geniş alan sosyal davetler için ideal boyutta. Verandadaki çok sayıda mobilya ev sahiplerinin açık alanda vakit geçirmekten hoşlandığını gösteriyor. İki adet oturma grubuyla yemek takımı zıt renklerde seçilerek hoş bir ikili meydana getirmiş.
Mimarların planlarını takiben önceden hazır olarak kesilmiş duvarlar sayesinde inşaat hızlı bir şekilde ilerledi. Bu tip yapıların avantajı her türlü parçadan zahmetsizce yerine yerleştirilebilmesi. Seçilen malzemeler çok fazla ısıyı emmediğinden ekstra özellik olarak nem koruması önem taşıyor. Bu noktada Tayland’ın sıcak bir ülke olduğunu hatırlatalım.
Projede mimarlar evin yapımı ve mobilyaları için ana malzeme olarak ahşabı seçti. Ahşap, sakin bir atmosfere sahip evin karakterine uygun olarak zamansız ve doğal bir hisse sahip. Hem dayanıklı hem de pratik. Ayrıca görece daha ucuzdur. Yine bu sebepten harç ve tuğlaya oranla çok daha hızlı bir şekilde inşa edilir.
İnşaat bittikten sonra evin nasıl gözüktüğünü ilk fotoğrafta görmüştük. Yapım süreci tamamen bittikten sonra sıra iç mekan dekorasyonuna geldi. Görüldüğü üzere odaların dağılımı açık planlı yapılmış. İç mekan oldukça geniş. Bir köşede masalı bir çalışma takımı, kanepelerden oluşan oturma grubu ve arka tarafta yemek odası var. Bu açıdan net anlaşılamasa da yemek odasının diğer yanında mutfak mevcut.
Dekorasyonda duvarların ve mobilyaların renkleri, odanın daha ferah görünmesi ve dinlenmek için mükemmel bir alan sağlaması açısından güzel bir şekilde harmanlanmış. Büyük pencerelerden giren doğal ışıksa mekanı aydınlık gösteren en büyük etken. Aynı zamanda salonda vakit geçirirken enfes bahçe manzarasını izleyebiliyorsunuz. Renk paleti olarak ise kırmızı eşyalar göz doldururken koyu renkli soba duvarlarla kontrast sağlıyor.
Dört kişilik yemek takımı salonun hemen arkasında yer alıyor. İç mekanın dekorasyonuna uyumlu olarak sandalyelerde beyaz tercih edilmiş. Masasının ise metalik parlak yüzeyi dikkat çekici. Takımı tamamlayan ilginç lambalar yine beyaz renkli. Yemek odası kendi sınırlarını zemindeki halı ile belirliyor.
Küçük ve beyaz renkli L biçiminde bir kanepesi olan ikinci bir oturma odası, geniş pencere sayesinde hem bahçe manzarasına doyuyor hem de doğal ışıktan bolca yararlanıyor. Kırmızı puf koyu zemin ve beyaz dekora çarpıcı bir dokunuş katmış diyebiliriz. Burası salondan ayrılan ve televizyon seyretmek için tasarlanmış bir oda.
Turumuzu evin arka bahçesiyle tamamlıyoruz.Evin ön tarafında olduğu gibi buraya da veranda yapılmış. Bakımlı çimler ve kendi doğallığında oluşmuş gibi duran bahçe yolu çok sevimli. Sonuç olarak bu pratik ve basit ev, düşük maliyetli bir yaşam çözümü arayanlar için gerçek bir ilham kaynağı.
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