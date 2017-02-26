Kısa sürede inşa edilen etkileyici ahşap ev

Projede mimarlar evin yapımı ve mobilyaları için ana malzeme olarak ahşabı seçti. Ahşap, sakin bir atmosfere sahip evin karakterine uygun olarak zamansız ve doğal bir hisse sahip. Hem dayanıklı hem de pratik. Ayrıca görece daha ucuzdur. Yine bu sebepten harç ve tuğlaya oranla çok daha hızlı bir şekilde inşa edilir.