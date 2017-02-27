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Daha güzel görünen bir banyo için 13 fikir

nihal e. nihal e.
homify Modern Banyo
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Şık ve etkileyici bir banyo dekorasyonu için sayısız fikir hayata geçirilebilir. Aşağıdaki yazıda daha güzel bir banyo için 13 fikir derledik. Şimdi sırayla göz gezdirelim.

​1. Dağınıklığı gizleyin

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Banyo Ahşap Kahverengi
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Resimdeki modern banyo oldukça güzel ve etkileyici. Ancak bir banyoda olması gereken çamaşır makinası, deterjanlar ve benzeri malzemelerin ortada durması güzel manzarayı bozar. O halde bu örnekteki bir pratik bir kabin fikrine ne dersiniz?

​2. Esnek tasarım

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

İkinci örnek muazzam bir tasarıma sahip. Deniz mavisi fayanslara ek olarak banyonun daha da denizi andırması için hem duvardaki seramikler hem de lavabo esnek biçimde tasarlanmış. Basit fakat büyüleyici bir fikir.

​3. Banyoda çiçek deseni

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Banyo
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Sırada Bilgece Tasarım imzasını taşıyan ‘çiçek gibi’ bir banyo örneği var. Resimde banyonun lavabo bölümünü görüyoruz. Hem geleneksel hem de sıra dışı lavabo tasarımında tüm detaylar birbirinden güzel. Siz de çiçek desenini banyoya yakıştırdıysanız kendi banyonuzda kullanabilirsiniz.

​4. Renk patlaması

B4 Monarch Mutfak Modern Banyo
Monarch Mutfak

B4

Monarch Mutfak
Monarch Mutfak
Monarch Mutfak

Bir başka banyo örneğinde kırmızı renkli banyo dolapları adeta renk patlaması yaratıyor. Böyle göz alıcı bir rengi banyoya uydurmak zordur. Fakat sadece belli parçalarda kullanarak bu meseleyi halledebilirsiniz. Örneğin bu banyoda dolaplar dışında bir de ayna çerçevesinde kırmızı kullanılmış.

​5. Gösterişli tavan

Çalışmalarımız, Emko Mimarlık & Montel Dekorasyon Emko Mimarlık & Montel Dekorasyon Modern Banyo
Emko Mimarlık &amp; Montel Dekorasyon

Çalışmalarımız

Emko Mimarlık & Montel Dekorasyon
Emko Mimarlık &amp; Montel Dekorasyon
Emko Mimarlık & Montel Dekorasyon

Lüks bir banyo modeli arıyorsanız eğer tüm ekipmanı abartılı parçalardan seçmek yerine tek bir bölüme odaklanabilirsiniz. Fotoğrafta bu fikir için tavan seçilmiş. Kademeli biçimde ilerleyen deliklere ışık eklenerek görkemli bir tavan meydana gelmiş. Banyonun kalan kısmı modern olmakla birlikte rol çalmıyor.

​6. Romantik banyo

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Banyo Beyaz
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

Tamamen beyazlara bürünmüş banyo örneği oldukça geniş görünüyor. Köşe küvetin yanı sıra büyük bir lavabo ekipmanı mevcut. Ek olarak pencere bulunan banyoya perde eklenmiş. Banyoda klasik bir perde fikri başlı başına dikkat çekici. Üstelik aynanın taşlı çerçevesinden seçilen dolaplara dek her şey farklı ve romantik. Kısacası banyo dekorasyonu için siz de bir konsept belirleyebilir ve ona göre parçalarınızı seçebilirsiniz.

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​7. Kullanışlı ayna

M.P. Residence, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Banyo wc,tuvalet,powder room
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

M.P. Residence

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Resimdeki gibi uzun fakat daracık banyolar için en ideal çözüm mekanı olduğundan daha gösteren dekorasyon hilelerine başvurmaktır. Bunların başında da ayna fikri gelir. Zira aynalar oluşturdukları göz yanılgısıyla bulundukları mekana derinlik katarlar. Ayrıca bu örnek küçük bir banyonun da gayet gösterişli bir şekilde dekore edilebileceğini ispatlıyor.

​8. Banyoda renk dengesi

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Daha önce de bahsettiğimiz üzere banyoda çarpıcı bir renk kullanmak risklidir. Zira tüm banyoyu o renkle kaplamak göz yorucu olabilir. Sadece belli parçaları baskın tonlu yapmak da dekorasyonda sırıtabilir. Peki ne yapmalı? Bu örnekte olduğu gibi havlu ve halı gibi ürünleri de baskın renge uydurarak dengeli bir renk dağılımı sağlanabilir.

​9. Renkli duvarlar

B5 Monarch Mutfak Modern Banyo
Monarch Mutfak

B5

Monarch Mutfak
Monarch Mutfak
Monarch Mutfak

Banyolarda genellikle beyaz renk tercih edilir. Çünkü beyaz temizliği simgeler. Aynı zamanda küçük banyoları daha aydınlık gösterir. Fakat banyonuz genişse dilediğiniz gibi boyayabilirsiniz duvarları.

​10. Parlak yüzeyler

GENEL BANYO DEKORASYONU, REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON Modern Banyo
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

GENEL BANYO DEKORASYONU

REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

Küçük siyah taşlarla kaplanmış banyo modeli oldukça estetik. Şıklığı arttıran unsurlardan biri koyuluk kadar duvarda kullanılan fayansların parlaklığı ve bu parlaklığı ışıltısıyla destekleyen aynalar.

​11. Banyoda tuğla taş

Bayrampaşadekorasyon Ysk Tadilat Klasik Banyo
Ysk Tadilat

Bayrampaşadekorasyon

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

Renk seçenekleri kadar malzeme alternatifleri de mevcut. Örneğin resimdeki banyoda belli duvar noktalarında kırmızı tuğla taş kullanılmış. Banyolar için alışılmadık bir seçim olmakla birlikte gayet başarılı.

​12. Dikkat çeken halı

Keskin Konutu, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA Modern Banyo
QZENS MOBİLYA

Keskin Konutu

QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA

Özellikle lüks banyolarda tamamlayıcı bir unsur olarak gösterişli bir halı kullanılabilir. Bu örnekte rengiyle banyoya hareket katan tüylü bir halı görüyoruz.

​13. Altın ışıltısı

Interior Designs , CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Banyo
CCT INVESTMENTS

Interior Designs

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Son örneğimiz klasik bir banyo modeli. Özellikle klasik tarzdan hoşlananlar stilin tipik özelliklerinden biri olan altın rengini banyoda rahatça kullanabilirler.

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