Daha güzel görünen bir banyo için 13 fikir

Daha önce de bahsettiğimiz üzere banyoda çarpıcı bir renk kullanmak risklidir. Zira tüm banyoyu o renkle kaplamak göz yorucu olabilir. Sadece belli parçaları baskın tonlu yapmak da dekorasyonda sırıtabilir. Peki ne yapmalı? Bu örnekte olduğu gibi havlu ve halı gibi ürünleri de baskın renge uydurarak dengeli bir renk dağılımı sağlanabilir.