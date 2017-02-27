Daha güzel görünen bir banyo için 13 fikir

Şık ve etkileyici bir banyo dekorasyonu için sayısız fikir hayata geçirilebilir. Aşağıdaki yazıda daha güzel bir banyo için 13 fikir derledik. Şimdi sırayla göz gezdirelim.
Resimdeki modern banyo oldukça güzel ve etkileyici. Ancak bir banyoda olması gereken çamaşır makinası, deterjanlar ve benzeri malzemelerin ortada durması güzel manzarayı bozar. O halde bu örnekteki bir pratik bir kabin fikrine ne dersiniz?
İkinci örnek muazzam bir tasarıma sahip. Deniz mavisi fayanslara ek olarak banyonun daha da denizi andırması için hem duvardaki seramikler hem de lavabo esnek biçimde tasarlanmış. Basit fakat büyüleyici bir fikir.
Sırada Bilgece Tasarım imzasını taşıyan ‘çiçek gibi’ bir banyo örneği var. Resimde banyonun lavabo bölümünü görüyoruz. Hem geleneksel hem de sıra dışı lavabo tasarımında tüm detaylar birbirinden güzel. Siz de çiçek desenini banyoya yakıştırdıysanız kendi banyonuzda kullanabilirsiniz.
Bir başka banyo örneğinde kırmızı renkli banyo dolapları adeta renk patlaması yaratıyor. Böyle göz alıcı bir rengi banyoya uydurmak zordur. Fakat sadece belli parçalarda kullanarak bu meseleyi halledebilirsiniz. Örneğin bu banyoda dolaplar dışında bir de ayna çerçevesinde kırmızı kullanılmış.
Lüks bir banyo modeli arıyorsanız eğer tüm ekipmanı abartılı parçalardan seçmek yerine tek bir bölüme odaklanabilirsiniz. Fotoğrafta bu fikir için tavan seçilmiş. Kademeli biçimde ilerleyen deliklere ışık eklenerek görkemli bir tavan meydana gelmiş. Banyonun kalan kısmı modern olmakla birlikte rol çalmıyor.
Tamamen beyazlara bürünmüş banyo örneği oldukça geniş görünüyor. Köşe küvetin yanı sıra büyük bir lavabo ekipmanı mevcut. Ek olarak pencere bulunan banyoya perde eklenmiş. Banyoda klasik bir perde fikri başlı başına dikkat çekici. Üstelik aynanın taşlı çerçevesinden seçilen dolaplara dek her şey farklı ve romantik. Kısacası banyo dekorasyonu için siz de bir konsept belirleyebilir ve ona göre parçalarınızı seçebilirsiniz.
Resimdeki gibi uzun fakat daracık banyolar için en ideal çözüm mekanı olduğundan daha gösteren dekorasyon hilelerine başvurmaktır. Bunların başında da ayna fikri gelir. Zira aynalar oluşturdukları göz yanılgısıyla bulundukları mekana derinlik katarlar. Ayrıca bu örnek küçük bir banyonun da gayet gösterişli bir şekilde dekore edilebileceğini ispatlıyor.
Daha önce de bahsettiğimiz üzere banyoda çarpıcı bir renk kullanmak risklidir. Zira tüm banyoyu o renkle kaplamak göz yorucu olabilir. Sadece belli parçaları baskın tonlu yapmak da dekorasyonda sırıtabilir. Peki ne yapmalı? Bu örnekte olduğu gibi havlu ve halı gibi ürünleri de baskın renge uydurarak dengeli bir renk dağılımı sağlanabilir.
Banyolarda genellikle beyaz renk tercih edilir. Çünkü beyaz temizliği simgeler. Aynı zamanda küçük banyoları daha aydınlık gösterir. Fakat banyonuz genişse dilediğiniz gibi boyayabilirsiniz duvarları.
Küçük siyah taşlarla kaplanmış banyo modeli oldukça estetik. Şıklığı arttıran unsurlardan biri koyuluk kadar duvarda kullanılan fayansların parlaklığı ve bu parlaklığı ışıltısıyla destekleyen aynalar.
Renk seçenekleri kadar malzeme alternatifleri de mevcut. Örneğin resimdeki banyoda belli duvar noktalarında kırmızı tuğla taş kullanılmış. Banyolar için alışılmadık bir seçim olmakla birlikte gayet başarılı.
Özellikle lüks banyolarda tamamlayıcı bir unsur olarak gösterişli bir halı kullanılabilir. Bu örnekte rengiyle banyoya hareket katan tüylü bir halı görüyoruz.
Son örneğimiz klasik bir banyo modeli. Özellikle klasik tarzdan hoşlananlar stilin tipik özelliklerinden biri olan altın rengini banyoda rahatça kullanabilirler.
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