Bodrumumdan nasıl faydalanabilirim ?

Çoğu zaman, evinizdeki her alanı faal olarak kullanmanız pek de mümkün değildir. Özellikle, bu alanların sahip olduğu genişlik, büyüklük, yükseklik ya da bulunduğu kat gibi özellikleri, bu alanları işlevsel olmaktan epey uzaklaştırır. Bu argümana dair örnek vermek gerekirse, evinizdeki gereksiz eşyaları saklamak için kullandığınız kileri neden bir oturma odası olarak kullanamadığınızı düşünün. Bu açıdan bakınca bu sorunun aslında oldukça anlamsız olduğunu siz de fark edeceksiniz. Çünkü yine bu açıdan bakınca, bir kiler oturma odası olmak için oldukça küçüktür. Üstelik oturma odası olmak için gereken özelliklerin çoğunu da taşımaz. Aldığı ışık da bu amaç için yeterli değildir. İşte evinizde bulunan ve pek de işlevsel olmayan alanlardan biri olan bodrumlar, bugünkü yazımızın konusu olacak.
İster bir apartman olsun isterse müstakil ev, neredeyse her zaman bir bodrumdan bahsetmek mümkündür. Peki normal şartlar altında bir bodrumu nasıl değerlendirebilirsiniz ? Aslında bu soruya yanıt vermeden önce ihtiyaçlarını gözden geçirmenizde fayda var. Yani, evinizin bir parçası olan ve pek de işlevsel olmayan bodrum katını, ihtiyaçlarınıza ve amaçlarınıza uygun biçimde dekore etmenizi tavsiye ediyoruz. Peki bir bodrumu ihtiyaçlara paralel biçimde dekore etmeden önce neler yapmak gerekir ? Öncelikle az önce de bahsettiğimiz gibi, ihtiyaçlarınızı belirleyin. Bu sayede, atacağınız her adamın amacınıza uygun olup olmadığı görebilir ve kat ettiğiniz yolu değerlendirebilirsiniz. Bundan sonra ise, bodrum katınızın sahip olduğu bir takım sorunları çözmeniz gerekecek. Bu sorunların başında, bodrum katlarında sık sık görülen problemlerden biri olan nem problemi gelmekte. Dekorasyon konusunda, neredeyse tüm dekoratif araçların düşmanı olan nem, bodrum katı dekorasyonunuzu da tehdit edecektir. Özellikle bodrum katı dekorasyonunuzun boya ve badanasını bozarak, birtakım kabarmalara sebep olacaktır. Boya ve badanadan sonra ise, bodrum katınıza yerleştireceğiniz ahşap dekoratif araçlara da zarar vererek, dekorasyonunuzun sağlıksız ve kısa ömürlü olmasına neden olacaktır. İşte tüm sebeplerden ötürü, bodrum katı dekorasyonuna başlamadan önce nem problemini çözmenizde fayda görüyoruz.Bu adımdan sonra ise, bodrum katınızın zemin kaplamasını yeniden gözden geçirebilirsiniz. Eğer amacınız bodrumunuzu yalnızca depolama alanı olarak kullanmak ise, isteğinize bağlı olarak ekstradan bir zemin kaplaması uygulamayabilirsiniz. Sonuçta bu alanı yaşam alanı olarak kullanmak yerine, yalnızca kullanmadığınız ve gereksiz gördüğünüz eşyaları depolamak için kullanacaksınız. Bununla birlikte, özellikle bodrum katınızı bir yaşam alanı olarak kullanma niyetinde iseniz, zemin kaplaması atılması elzem olan adımlar listesine dahil olur. Eğer daha önceki adımdan hareketle, bodrum katınızdaki nem problemini çözdüyseniz, ahşap zemin kaplamaları sizin için güzel bir alternatif olabilir. Ahşaptan imal edilmiş olan zemin kaplamaları, estetik görünüşlerinin yanı sıra, oldukça yumuşak bir dokuya da sahiptirler. Bundan sonra ise, -olmadığını varsayarak- bodrumunuza bir ısıtma sistemi yaptırmanız gerekmekte. Çünkü bodrum katınız, artık faal olarak kullanacağınız bir alan olacak. İşte bu sebepten ötürü, ısıtma konusu da oldukça mecburi bir konu. Bodrumunuzu yaşanır bir yer haline getirme amacı ile çıktığınız bu yolda uğrayacağınız son yer ise, ışıklandırma. Bir bodrumun ışık alması ancak kot farkı ile mümkün olabilir. Bunun dışındaki hallerde, bodrum katınız muhtemelen karanlık olacaktır. İşte bu sebepten ötürü, epey karanlık olan bu mekana göz yormayacak ve karanlığı yenecek biçimde şık bir ışıklandırma eklemelisiniz.
Aşağıdaki örneklerde, farklı amaçlarla dizayn edilmiş bodrum katlarını görebilirsiniz. Fakat bu örneklerin sınırlı olduğunu düşünen okurlarımız, bu adresi ziyaret ederek, bodruma dair daha birçok fikre yakından bakabilirler.
Bodrum katınızda faydalanırken, bodrumunuzu dönüştürebileceğiniz formların başında bu alanı yeni bir yaşam alanı olarak kullanmak geliyor. Özellikle, dar alana sahip evler için güzel bir alternatif olan bu yöntem, ihtiyaç duyulan fazladan alanı sağlamak konusunda oldukça başarılı. Bodrumu dekore ederken yeni bir yaşam alanına dönüştürmek, özellikle ailenizle ve çocuklarınızla keyifli zaman geçirebilme potansiyeli sunan bir mekan yaratmanızı sağlayabilir. Birleşik Krallık menşeli Ar'chic dekorasyon firmasına ait bu örnekte, kot farkından dolayı epey miktarda ışık alabilen bir bodrumun, başarılı bir şekilde bir yaşam alanına dönüştürüldüğünü görüyoruz.
Fitness salonları, özellikle son yıllarla ülkemizde yükselişte. Neredeyse her caddede bir fitness salonuna denk gelmek pekala mümkün. Fakat, ne kadar yakın olursa olsun, işten eve yorgun argın gelince salona gitmek sizin için eziyet gibi gelebilir. İşte bu sebepten ötürü, kullanmadığınız ve işlevsel olmayan bodrumunuzun kaba dekorasyonunu yaptıktan sonra, bu alanı fitness salonu olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede, ne kadar yorgun olursanız olun günlük spor programınızı aksatmanız epey zorlaşacaktır. Fakat ağır spor programları yaparken nefes alıp vermeniz zorlaşacağından, bodrum katınız için efektif bir havalandırma sistemi bakınmanız faydalı olacaktır. Bu sayede, kendi evinizin bodrumunda, sağlıklı bir biçimde spor yapabilirsiniz.
Eğer eviniz geniş bir hacme sahip olan evlerden değilse, evinizde bu amaç için özelleşmiş bir çalışma odası dekore etmeniz epey güçleşecektir. Tıpkı bunun gibi, ekstradan bir alan gerektiren bir hobiye merak sardıysanız, atölye olarak kullanabileceğiniz bir alan bulmak epey zordur. İşte bu sebeplerden ötürü, bodrum katınızı bu amaçlara uygun biçimde dekore etmek, bu konudaki zorlukların aşılmasında size çok yardım edebilir. Özellikle gündelik sesten ve gürültüden görece daha uzak olan bodrum katı, çalışırken veya hobinizle uğraşırken, size oldukça sessiz ve çalışmaya müsait bir mekan sunacaktır. Çalışma odası için dekore edilen bodrumların ışıklandırma sistemlerinin, göz yormayacak ya da uyku getirmeyecek şekilde orta parlaklıkta ışıklandırma olmaları gerekir.
Eğer saunaya girmeyi ya da spa merkezine gitmeyi çok seven fakat günlük hayatın koşuşturmasından dolayı bu işler için vakit bulamayan bir okurumuzsanız, bu örnek tam da size göre. Eğer kullanmadığınız ya da çok da işlevsel olmayan bodrum katınızdan bir şekilde faydalanmak istiyorsanız, bu alanı sauna ya da spa olarak kullanabilirsiniz. Fakat bu form değişikliğine bir başınıza gitmek yerine, böyle meşakkatli konularda yetenekli olan bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Bu sayede, bodrumunuzda saunun ya da spanın keyfine varabilir, hayattan aldığınız zevki arttırabilirsiniz.
Peki ya hiç bodrum gibi geniş, sessiz ve yalıtımlı bir alanı parti mekanı olarak hayal ettiniz mi ? Eğer cevabınız hayır ise, kendinizi bu fikre alıştırın. Çünkü çok fazla kullanılmayan bodrum katları, parti gibi sosyal bir aktivite için oldukça elverişli mekanlardır. Üstelik yalıtımlı ve dışardaki hayattan bir nebze de olsa soyutlanmış olması, parti konusunda size büyük özgürlükler sağlayacaktır. Stange Design imzalı bu örnekte, parti için hazırlanan bir bodrum katı örneği görmektesiniz…
Bodrum katınıza fonksiyonellik kazandırıp, bodrumunuzu evinizin bir parçası haline getirme yolunda kullanabileceğiniz son alternatif ise, bodrum katınızı depo olarak kullanmak. Bu yöntemin oldukça sık biçimde kullanılması, insanların zihninde bodrumun temel görevinin bu olduğuna dair bir algı yaratıyor olsa da, doğru biçimde kullanılmış olan bir bodrum evinizdeki tüm gereksiz eşyalara ev sahipliği yapabilir. Bu noktada sizin yapmanız gereken şey ise, depolama noktasında uygun raflar ve dolaplar kullanmak. Bu sayede, bodrumunuzu bir depo olarak kullanıp, evinizde kullanmadığınız veya gereksiz olan eşyaları burada muhafaza edebilirsiniz. Bu sayede hem bodrumunuza işlevsellik kazandırırsınız, hem de evinizde daha fazla yaşam alanı elde etmiş olursunuz.