Bodrumumdan nasıl faydalanabilirim ?

Çoğu zaman, evinizdeki her alanı faal olarak kullanmanız pek de mümkün değildir. Özellikle, bu alanların sahip olduğu genişlik, büyüklük, yükseklik ya da bulunduğu kat gibi özellikleri, bu alanları işlevsel olmaktan epey uzaklaştırır. Bu argümana dair örnek vermek gerekirse, evinizdeki gereksiz eşyaları saklamak için kullandığınız kileri neden bir oturma odası olarak kullanamadığınızı düşünün. Bu açıdan bakınca bu sorunun aslında oldukça anlamsız olduğunu siz de fark edeceksiniz. Çünkü yine bu açıdan bakınca, bir kiler oturma odası olmak için oldukça küçüktür. Üstelik oturma odası olmak için gereken özelliklerin çoğunu da taşımaz. Aldığı ışık da bu amaç için yeterli değildir. İşte evinizde bulunan ve pek de işlevsel olmayan alanlardan biri olan bodrumlar, bugünkü yazımızın konusu olacak.

İster bir apartman olsun isterse müstakil ev, neredeyse her zaman bir bodrumdan bahsetmek mümkündür. Peki normal şartlar altında bir bodrumu nasıl değerlendirebilirsiniz ? Aslında bu soruya yanıt vermeden önce ihtiyaçlarını gözden geçirmenizde fayda var. Yani, evinizin bir parçası olan ve pek de işlevsel olmayan bodrum katını, ihtiyaçlarınıza ve amaçlarınıza uygun biçimde dekore etmenizi tavsiye ediyoruz. Peki bir bodrumu ihtiyaçlara paralel biçimde dekore etmeden önce neler yapmak gerekir ? Öncelikle az önce de bahsettiğimiz gibi, ihtiyaçlarınızı belirleyin. Bu sayede, atacağınız her adamın amacınıza uygun olup olmadığı görebilir ve kat ettiğiniz yolu değerlendirebilirsiniz. Bundan sonra ise, bodrum katınızın sahip olduğu bir takım sorunları çözmeniz gerekecek. Bu sorunların başında, bodrum katlarında sık sık görülen problemlerden biri olan nem problemi gelmekte. Dekorasyon konusunda, neredeyse tüm dekoratif araçların düşmanı olan nem, bodrum katı dekorasyonunuzu da tehdit edecektir. Özellikle bodrum katı dekorasyonunuzun boya ve badanasını bozarak, birtakım kabarmalara sebep olacaktır. Boya ve badanadan sonra ise, bodrum katınıza yerleştireceğiniz ahşap dekoratif araçlara da zarar vererek, dekorasyonunuzun sağlıksız ve kısa ömürlü olmasına neden olacaktır. İşte tüm sebeplerden ötürü, bodrum katı dekorasyonuna başlamadan önce nem problemini çözmenizde fayda görüyoruz.Bu adımdan sonra ise, bodrum katınızın zemin kaplamasını yeniden gözden geçirebilirsiniz. Eğer amacınız bodrumunuzu yalnızca depolama alanı olarak kullanmak ise, isteğinize bağlı olarak ekstradan bir zemin kaplaması uygulamayabilirsiniz. Sonuçta bu alanı yaşam alanı olarak kullanmak yerine, yalnızca kullanmadığınız ve gereksiz gördüğünüz eşyaları depolamak için kullanacaksınız. Bununla birlikte, özellikle bodrum katınızı bir yaşam alanı olarak kullanma niyetinde iseniz, zemin kaplaması atılması elzem olan adımlar listesine dahil olur. Eğer daha önceki adımdan hareketle, bodrum katınızdaki nem problemini çözdüyseniz, ahşap zemin kaplamaları sizin için güzel bir alternatif olabilir. Ahşaptan imal edilmiş olan zemin kaplamaları, estetik görünüşlerinin yanı sıra, oldukça yumuşak bir dokuya da sahiptirler. Bundan sonra ise, -olmadığını varsayarak- bodrumunuza bir ısıtma sistemi yaptırmanız gerekmekte. Çünkü bodrum katınız, artık faal olarak kullanacağınız bir alan olacak. İşte bu sebepten ötürü, ısıtma konusu da oldukça mecburi bir konu. Bodrumunuzu yaşanır bir yer haline getirme amacı ile çıktığınız bu yolda uğrayacağınız son yer ise, ışıklandırma. Bir bodrumun ışık alması ancak kot farkı ile mümkün olabilir. Bunun dışındaki hallerde, bodrum katınız muhtemelen karanlık olacaktır. İşte bu sebepten ötürü, epey karanlık olan bu mekana göz yormayacak ve karanlığı yenecek biçimde şık bir ışıklandırma eklemelisiniz.

Aşağıdaki örneklerde, farklı amaçlarla dizayn edilmiş bodrum katlarını görebilirsiniz. Fakat bu örneklerin sınırlı olduğunu düşünen okurlarımız, bu adresi ziyaret ederek, bodruma dair daha birçok fikre yakından bakabilirler.