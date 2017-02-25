현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'den Amerikan tipi 6 konut projesi

Homify TR Homify TR
Villa Gürsoy, yücel partners yücel partners Kırsal Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
Loading admin actions …

Amerikan tipi müstakil evler Kuzey Amerika genelinde ama özelde de ABD'de şekillenen yaşam tarzının en önemli unsurlarından biridir. Denilebilir ki, bu evler ve onlarla benzer zamanlarda ortaya çıkıp gelişen arabalar, Amerika'da gündelik hayatın biçimlenmesinde çok önemli pay sahibidir. Her biri yanındaki evle görece yakın olduğu için komşuluk ilişkilerini diri tutan ama aynı zamanda geniş arka bahçeleriyle aile hayatına canlılık getiren ve yine geniş ön alanlarıyla planlı ve estetik şehirleşmeye katkıda bulunan bu müstakil ev tipi, benimsendiği bölgelerde kalıcı ve uzun ömürlü bir yapılaşma modeline dönüşmüştür. Bugünse dünyanın pek çok farklı bölgesinde Amerikan tipi müstakil evlerle karşılaşmak mümkün. İnşaat sektörünün günden güne geliştiği ve mimarinin eski şaşaalı günleri henüz yakalamamış olsa da tekrardan atağa kalktığı ülkemizde de yalnızca İstanbul, İzmir gibi şehirlerde değil, yurdun dört bir tarafında Amerikan tarzı müstakil evler görmek mümkün hale geldi. Bu yazımızda sizler için bu evlerden oluşan bir derleme hazırladık. Siz de müstakil bir ev sahibi olmayı planlıyor ve bunun için uygun bir model arıyorsanız bu derleme size çok yardımcı olabilir. 

Beyaz ve büyüleyici

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Klasik çizgileriyle dikkat çeken bu Amerikan tipi müstakil ev, beyaz rengiyle de oldukça şık bir görüntü sergiliyor. Bu tip yapılan pek çoğunda görülen geniş bir verandaya sahip olan bu evin benzerlerinden ayırt edici olan yönü ise verandanın üstünde bulunan ve ikinci kattan çıkılan son derece geniş terası. Bu teras neredeyse ikinci bir veranda olabilecek genişliğiyle manzaraya hakim ferah bir oturma alanı olarak işlevleniyor.

Kırmızı tuğla estetiği

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Kuzey Amerika'nın hemen her yerinde müstakil evlerde kullanılan temel malzeme ahşaptır. Çelik ve beton gibi ağır endüstriyel malzemeler oldukça az kullanıldığı gibi tuğla ve benzeri materyaller de ağırlıklı olarak dekoratif amaçla kullanılır. Buna karşın daha lüks evlerde beton ve tuğla kullanımı daha yaygındır. Bu ev de tıpkı Amerika'daki benzerleri gibi lüks bir seviyeye sahip ve kırmızı tuğlalı dış cephesi ve bacasıyla da oldukça dikkat çekici bir görüntüsü var.

Tipik bir şehir villası

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Çağdaş çizgileriyle öne çıkan bu model ise tipik bir şehir villası. Küçük bir bahçeye ve küçük bir aile için yeterli iç hacme sahip olan bu evin bir diğer önemli özelliği ise gerek siding kaplaması gerekse de panjurları ile üst düzey bir ısı yalıtımına sahip olması.

Gerçek ahşap şıklığı

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Bahçe
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Ahşap evler kendi içlerinde pek çok türe ayrılırlar. Ancak bu türlerin çok büyük bölümü düşük kaliteli bir ahşap iskelet üzerine giydirilmiş ahşap yan ürünlerinden oluşur. Bütünüyle gerçek ahşaptan yapılan ev modellerine oldukça az rastlanır. Bu ev de işte bu az rastlanan gerçek ahşap örneklerden bir tanesi. Tam da bu yüzden tarzıyla başka ahşap evlerin arasından kolayca sıyrılaibiliyor ve ilk bakışta kalitesini ele veriyor. 

Geniş bahçeli bir model

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK Modern Garaj / Hangar VİLLA , DEKORASYON, İÇ MİMARİ
NUUN MİMARLIK

K.M EVİ, SAKARYA

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

Şehir merkezlerinde bulunması bir hayli zor olacak türden geniş bir arsa üzerine kurulmuş bu heybetli yapı ise daha az nüfuslu ve seyrek yerleşimli bölgeler için oldukça iyi bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Sıcak iklimler için aydınlık bir alternatif

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Gerek giriş katında salonu doğrudan bahçeye bağlayan geniş cam kapıları gerekse de ikinci kattaki geniş pencereleri ile sıcak iklimin hakim olduğu ilk bakışta anlaşılan bu şık müstakil ev de sıcak ve sempatik havasıyla dört mevsim tatil yaşatacak bir atmosfere sahip. 

Ekonomik çözümlerle evi zengin göstermenin yolları
Bu Amerikan tarzı müstakil evleri siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler