Türkiye'den Amerikan tipi 6 konut projesi

Amerikan tipi müstakil evler Kuzey Amerika genelinde ama özelde de ABD'de şekillenen yaşam tarzının en önemli unsurlarından biridir. Denilebilir ki, bu evler ve onlarla benzer zamanlarda ortaya çıkıp gelişen arabalar, Amerika'da gündelik hayatın biçimlenmesinde çok önemli pay sahibidir. Her biri yanındaki evle görece yakın olduğu için komşuluk ilişkilerini diri tutan ama aynı zamanda geniş arka bahçeleriyle aile hayatına canlılık getiren ve yine geniş ön alanlarıyla planlı ve estetik şehirleşmeye katkıda bulunan bu müstakil ev tipi, benimsendiği bölgelerde kalıcı ve uzun ömürlü bir yapılaşma modeline dönüşmüştür. Bugünse dünyanın pek çok farklı bölgesinde Amerikan tipi müstakil evlerle karşılaşmak mümkün. İnşaat sektörünün günden güne geliştiği ve mimarinin eski şaşaalı günleri henüz yakalamamış olsa da tekrardan atağa kalktığı ülkemizde de yalnızca İstanbul, İzmir gibi şehirlerde değil, yurdun dört bir tarafında Amerikan tarzı müstakil evler görmek mümkün hale geldi. Bu yazımızda sizler için bu evlerden oluşan bir derleme hazırladık. Siz de müstakil bir ev sahibi olmayı planlıyor ve bunun için uygun bir model arıyorsanız bu derleme size çok yardımcı olabilir.