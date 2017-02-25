Türkiye'den Amerikan tipi 6 konut projesi

Amerikan tipi müstakil evler Kuzey Amerika genelinde ama özelde de ABD'de şekillenen yaşam tarzının en önemli unsurlarından biridir. Denilebilir ki, bu evler ve onlarla benzer zamanlarda ortaya çıkıp gelişen arabalar, Amerika'da gündelik hayatın biçimlenmesinde çok önemli pay sahibidir. Her biri yanındaki evle görece yakın olduğu için komşuluk ilişkilerini diri tutan ama aynı zamanda geniş arka bahçeleriyle aile hayatına canlılık getiren ve yine geniş ön alanlarıyla planlı ve estetik şehirleşmeye katkıda bulunan bu müstakil ev tipi, benimsendiği bölgelerde kalıcı ve uzun ömürlü bir yapılaşma modeline dönüşmüştür. Bugünse dünyanın pek çok farklı bölgesinde Amerikan tipi müstakil evlerle karşılaşmak mümkün. İnşaat sektörünün günden güne geliştiği ve mimarinin eski şaşaalı günleri henüz yakalamamış olsa da tekrardan atağa kalktığı ülkemizde de yalnızca İstanbul, İzmir gibi şehirlerde değil, yurdun dört bir tarafında Amerikan tarzı müstakil evler görmek mümkün hale geldi. Bu yazımızda sizler için bu evlerden oluşan bir derleme hazırladık. Siz de müstakil bir ev sahibi olmayı planlıyor ve bunun için uygun bir model arıyorsanız bu derleme size çok yardımcı olabilir.
Klasik çizgileriyle dikkat çeken bu Amerikan tipi müstakil ev, beyaz rengiyle de oldukça şık bir görüntü sergiliyor. Bu tip yapılan pek çoğunda görülen geniş bir verandaya sahip olan bu evin benzerlerinden ayırt edici olan yönü ise verandanın üstünde bulunan ve ikinci kattan çıkılan son derece geniş terası. Bu teras neredeyse ikinci bir veranda olabilecek genişliğiyle manzaraya hakim ferah bir oturma alanı olarak işlevleniyor.
Kuzey Amerika'nın hemen her yerinde müstakil evlerde kullanılan temel malzeme ahşaptır. Çelik ve beton gibi ağır endüstriyel malzemeler oldukça az kullanıldığı gibi tuğla ve benzeri materyaller de ağırlıklı olarak dekoratif amaçla kullanılır. Buna karşın daha lüks evlerde beton ve tuğla kullanımı daha yaygındır. Bu ev de tıpkı Amerika'daki benzerleri gibi lüks bir seviyeye sahip ve kırmızı tuğlalı dış cephesi ve bacasıyla da oldukça dikkat çekici bir görüntüsü var.
Çağdaş çizgileriyle öne çıkan bu model ise tipik bir şehir villası. Küçük bir bahçeye ve küçük bir aile için yeterli iç hacme sahip olan bu evin bir diğer önemli özelliği ise gerek siding kaplaması gerekse de panjurları ile üst düzey bir ısı yalıtımına sahip olması.
Ahşap evler kendi içlerinde pek çok türe ayrılırlar. Ancak bu türlerin çok büyük bölümü düşük kaliteli bir ahşap iskelet üzerine giydirilmiş ahşap yan ürünlerinden oluşur. Bütünüyle gerçek ahşaptan yapılan ev modellerine oldukça az rastlanır. Bu ev de işte bu az rastlanan gerçek ahşap örneklerden bir tanesi. Tam da bu yüzden tarzıyla başka ahşap evlerin arasından kolayca sıyrılaibiliyor ve ilk bakışta kalitesini ele veriyor.
Şehir merkezlerinde bulunması bir hayli zor olacak türden geniş bir arsa üzerine kurulmuş bu heybetli yapı ise daha az nüfuslu ve seyrek yerleşimli bölgeler için oldukça iyi bir alternatif olarak dikkat çekiyor.
Gerek giriş katında salonu doğrudan bahçeye bağlayan geniş cam kapıları gerekse de ikinci kattaki geniş pencereleri ile sıcak iklimin hakim olduğu ilk bakışta anlaşılan bu şık müstakil ev de sıcak ve sempatik havasıyla dört mevsim tatil yaşatacak bir atmosfere sahip.