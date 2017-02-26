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Bu fikirler hiç aklınıza gelmemişti!

Özlem K. Özlem K.
Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Mutfak Yeşil
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Bugünkü yazımızda daha önce büyük olasılıkla hiç aklınıza gelmemiş olan sıra dışı mobilya tasarımlarını ve dekorasyon çalışmalarını göreceğiz. Bu çalışmalardan bazılarının tam da sizin aradığınız şey olduğunu düşünebilir, bazılarını ise anlamsız bulabilirsiniz, zira derlememiz farklı ihtiyaçları karşılayacak tasarımlardan oluşuyor. Bakalım tasarımcılar tüm ezberlerimizi bozan ne gibi çalışmalara imza atmışlar…

Stüdyo daireler için kabin içinde yatak

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Endüstriyel Yatak Odası
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Eski zamanların perdelerle örtülen sayvanlı yataklarına bir benzerlik gösteren bu tasarım özellikle tüm yaşam alanları tek bir mekanda olan stüdyo daireler ve loft tipi daireler için ideal olabilir. Tıpkı br duş kabini gibi sürgülü kapılara sahip olan ve derli toplu görüntüsüyle mekanı düzenli gösteren bu tasarım pratik kullanımıyla ön plana çıkıyor.

Alçı levhalarla yapılan, tavana monte bir raf

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto Minimalist Mutfak
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

Alçı levhalar ile yapılan asma tavan çalışmaları depolama alanları oluşturmak için de kullanılabilir. Fotoğrafta tavana yapılmış bir alçı levha uygulaması sayesinde oluşturulmuş bir raf görüyoruz. Açık planlı bir mutfağa ait olan bu rafta dekoratif olarak da güzel bir görünüm veren kahve kupaları sergileniyor. Eğer karşı duvara göz atarsak, burada da alçı levhalarla oluşturulmuş, niş tipi minik raflar görebiliriz.

Küçük odalara depolama üniteli bir ranza modeli

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living İskandinav Yatak Odası
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

İster çocuk odasında, isterse de kendi odanızda kullanabileceğiniz muhteşem bir ranza örneği! Dolaplar ile yatağı entegre eden, yeni nesil bir ranza sistemi olan bu model küçük mekanları optimum kullanabilmek için bire bir.

Çalışma masası ve gardırop bir arada

Квартира для души, Polovets design studio Polovets design studio Minimalist Yatak Odası
Polovets design studio

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

Yatak odanız küçükse ve ayrı bir giysi odası yapma imkanınız yoksa alan tasarrufu sağlamak için sürgülü kapaklara sahip gardıropları tercih etmelisiniz. Böylece odadaki sıkışıklığı bir miktar engellemiş olursunuz. Fotoğraftaki örnekte çalışma masası da içerek sıra dışı bir dolap örneği görüyoruz.

Depolama ünitesi ile kombine edilmiş, niş içinde bir yatak başı

N.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

N.Ö. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Yatak başının olduğu duvar genelde boş bırakılan ve ölü alan olarak kalan bir duvardır. Yatak odalarımızda yatak başının baktığı duvar en işlevsiz duvar olabilir. Ancak ekstra depolama alanına ihtiyaç duyuyorsanız, fotoğraftaki örnek gibi, tüm duvarı boydan boya ve tabandan tavana kaplayan, tam olarak yatak başının geldiği kısmı ise niş gibi bırakan bu dolap tasarımı tam olarak ihtiyacınız olan şey.

Yatak, gardırop ve çalışma masası ve kütüphane bir arada

#Ataşehirtadilat Tadilat Şirketleri Minimalist Çocuk Odası
Tadilat Şirketleri

#Ataşehirtadilat

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

Fotoğrafta tek kişilik bir ranza görüyoruz. Küçük odalar için ideal, dolabıyla, çalışma masasıyla bütün bir set olan bu tasarımda delir toplu ve şık görüntüsü ile alandan muazzam tasarruf sağlamanızı sağlıyor.

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Boy aynası ardına gizli, gömme bir aksesuar dolabı

Çalışmalar, RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK Modern Giyinme Odası
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

Çalışmalar

RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

Takı, toka, fular gibi aksesuarlar için tasarlanan ve kapak görevi gören bir ayna arkasına saklanan bu muhteşem depolama ünitesine hangimizin ihtiyacı yok ki? Küçük parça eşyalarımızı derli toplu tutmakla kalmıyor, duvarın içine gömerek tamamen el altından kaldırıyor.

Sıradan mutfak dolabı yerine sürgülü kapaklı, boydan boya bir kiler

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Mutfak Yeşil
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Bu örneğimiz ise mutfağın bir duvarını adeta bir kiler haline getiren boydan boya raflarla oluşturulmuş bir depolama sistemi. Tavana kadr uzanan bu raf sisteminin en güzel yanı ise, sürgülü kapıları çekip kapattığınızda, ortalıkta hiçbir yayıntının görünmeyecek olması.

İşlevsel kapaklara sahip mutfak dolapları

Cornforth White Shaker Kitchen homify Klasik Mutfak
homify

Cornforth White Shaker Kitchen

homify
homify
homify

Mutfak dolaplarının kapakları da baharatlık gibi küçük kavanoz ve ufak kapları depolamak için raf haline getirilebilir. Benzer bir çalışmayı marangoza yaptırıp halihazırda kullandığınız mutfak dolabına dahi monte ettirebilirsiniz.

Raylar üzerinde öne doğru çekilebilen, merdiven altı vestiyeri

Innovative storage solutions. homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

Merdiven altları için uygulanan bu depolama alanı ise tıpkı çağdaş mutfak dolaplarında da uygulandığı üzere, öne doğru çekince komple dışarı çıkabilecek kiler tarzı bir dolap ile bu alanlar son derece kullanışlı bir hal alabilirler. Herhangi bir hazır mutfak firmasının yerine göre kolaylıkla tasarlayıp uygulayabileceği böylesi bir çalışma ihtiyaçlara göre de şekillendirilebilir.

Merdiven altını nasıl değerlendirebilirim?’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı öneriririz.

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