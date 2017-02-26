Bu fikirler hiç aklınıza gelmemişti!

Yatak başının olduğu duvar genelde boş bırakılan ve ölü alan olarak kalan bir duvardır. Yatak odalarımızda yatak başının baktığı duvar en işlevsiz duvar olabilir. Ancak ekstra depolama alanına ihtiyaç duyuyorsanız, fotoğraftaki örnek gibi, tüm duvarı boydan boya ve tabandan tavana kaplayan, tam olarak yatak başının geldiği kısmı ise niş gibi bırakan bu dolap tasarımı tam olarak ihtiyacınız olan şey.