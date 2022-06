Dekorasyonuma uygun halı seçimini nasıl yapmalıyım?

Modern ofis örnekleri her zaman yeniliklere açık ve dekorasyonunu tazelemek isteyenler için birbirinden eşsiz tasarımlarıyla gönlümüzü şenlendiriyor. Ofisleriniz her zaman stüdyo daire ya da tek oda formatında olmak zorunda değil. Eğer bir ortağınız varsa ve ofisinizi tıpkı bir ev konforunda dizayn etmek isteğindeyseniz örnek ofis dekorasyonu sizlere yeni ilhamlar verecektir. Çalışma odaları ve ofisler bir anlamda hepimizin çalışma gerekliliğini bizlere anımsattığı için her zaman alışıldık stillerde olmayabilir. Çalışmanın sıkıcı olduğunu ve zorunluluk olarak gördüğünüz dönemlerde dekorasyon stiliniz her şeyi farklı görmenize sebep olarak bakış açınızı değiştirebilir. İşleyen demir paslanmaz mottosundan yola çıkarak kendinizi ve ortamınızı yeniden işler hale getirmek istiyorsanız işe mobilyalarınızdan ve çalıştığınız atmosferden başlayabilirsiniz. Tabi ki bunu yaparken dekorasyonun temel öğelerini seçtikten sonra dekorasyonu vurgulayacak aydınlatmalardan tutun da halı ve kilimlere kadar seçimleriniz zevkinizi yansıtacaktır. Örnek ofis örneğinde antredeki dekorasyonun canlanmasını sağlayan kilim dizaynı zemindeki ahşapla ve farklı boyutlardaki raflarıyla hareketliliği sağlayan mavi ahşap kitaplıkla harika bir uyum içerisinde. Kırmızı güllerle hareketlendirilmiş kilim dikdörtgen formuyla antrenin büyük bir kısmını kaplıyor. Yeşil, siyah ve kırmızı bütünlüğünde desenli kilim bizlere sanki Frida Kahlo' nun evindeymişiz izlenimini veriyor. Kilimler odanızı şenlendirsin, hayat versin!