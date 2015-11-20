Dekorasyonuma uygun halı seçimini nasıl yapmalıyım?

Dekorasyonunuza uygun halıyı seçmekte zorlanıyor musunuz? Öyleyse sizin için hazırladığımız örnekleri keşfe çıkın, yeni ilhamlarla harikalar yaratacaksınız. Dilerseniz bu yazımızla birlikte Dekorasyonu tamamlayan şık yolluk, halı ve kilim çeşitleri adlı yazımızı da okuyarak seçeneklerinizi çoğaltabilir ve kararınızı çok daha büyük bir güçle verebilirsiniz.
Ev dekorasyonunda evin belli başlı mobilyalarını seçtikten sonra odayı ısıtacak ve stilini vurgulayacak çok önemli bir detay daha var. Halılar ve kilimler hangi odayı dekore ederseniz edin mekanı ortaya çıkarma ve doğru seçimlerle güzelliği pekiştirecek yeteneklere sahip. Odanızın küçük ya da büyük olması halı seçiminde etkili olduğu gibi aynı zamanda odanın dekorasyonuna uygun ya da tezat bir kompozisyonla halılarınızı gönül rahatlığıyla mekanın merkezine yerleştirebilirsiniz. Yeter ki bir oda dekorasyonundaki incelikleri bilelim ve zevkimize göre dizaynları bir bütün halinde görebilelim. Örnek fotoğraftaki dekorasyonda odanın sadece küçük bir detayını görsek de odayı aydınlatan ürünlerin vurgusuna dikkat çekelim. Pencere önüne yerleştirilmiş klasik ahşap ayaklara sahip küçük kanepe modeli pencere önündeki ağaç yapraklarıyla çok doğal bir uyum görmemizi sağlıyor. Gri kumaş üzeri beyaz yapraklarla oluşturulmuş desen odanın romantik ve rahat stilini vurgular nitelikte. Pencerenin sol kısmında yer alan kitaplık aynı zamanda gümüş dekoratif ve antika objelerle ortamın dinginliğini ortaya çıkarmış. Örnek dekorasyondaki halı seçimine gelirsek uzmanların mekanda iki ayrı deseni bir arada kullanmaktan çekinmediğini göreceksiniz. Halının toprak renklerinde ve baskın ham renklerle oluşturulmamış olması genel armoniyi destekler nitelikte bir ortam yaratıyor. Genelde iki ayrı desenin bir arada karmaşa yarattığını düşünsek de bu örnek doğru renk ve desen seçimiyle bu algımızı kırıyor. Yatay şeritlerle oluşturulmuş toprak renk hakimiyetindeki halı tasarımı sizce de mekanın duygusunu birebir ortaya çıkarmamış mı?
Her sevdiğimiz halı dizaynı ev ya da iş yeri dekorasyonumuza uyum sağlamayabilir. Fakat doğru kombinasyonlarla birlikte seçilmiş doğru halı tasarımlarla mükemmel bir dekorasyon yaratama şansımız mümkün. Örnek fotoğraftaki çalışma odası dekorasyonu modern stilin en ilgi çekici örneklerinden biri olarak bir dekorasyonun önemli kilit noktalarını bizlere gösteriyor. Örnek dekorasyondaki her bir öğe farklı detaylarıyla alışılmışın dışında bir kompozisyon görme seçeneklerini bizlere işaret ediyor. Bir ofis aynı zamanda hem çalışma alanınız hem de müşterilerinizle toplantılar yapacağınız bir alan olabilir. Bu örnek yeterince geniş bir ofis örneği olmakla birlikte alan kullanımı açısından mekanı ikiye bölerek iki ayrı alanın da iç açıcı olabileceğinin bir kanıtı. Doğal ışık kullanımını pencere olanağı dışında duvar tasarımlarıyla da ikiye katlamış olan uzmanlar ahşap kullanımıyla da ortamdaki sıcak dengenin artmasına olanak sağlamış. Çalışma masası önüne yerleştirilen dört adet çestır tarzı deri koltuk tasarımı hem duvarlardaki ahşabın rengiyle hem de zemindeki renkle uyum gösteriyor. Peki sizce bu alana yerleştirilen halı tasarımı olmasaydı renk dengesini bu denli uyumlu görebilir miydik? Bahsettiğimiz doğru halı seçimi ve halının boyutu örnek fotoğraftaki dekorasyonda kilit bir öğe olarak karşımızda. Halı tasarımının sadece orta cam sehpa dizaynını bir çerçeve içine alacak boyutta olması ve deri koltuklar ile mekanın sıcak dengesinin maviyle dengelenmesini çok yerinde bir çözümleme yapıldığını algılamamızı sağlıyor. Mavi ve ince dokuma halı mekanın ortasında kendini göstererek müthiş bir armoni yaratıyor.
Modern ofis örnekleri her zaman yeniliklere açık ve dekorasyonunu tazelemek isteyenler için birbirinden eşsiz tasarımlarıyla gönlümüzü şenlendiriyor. Ofisleriniz her zaman stüdyo daire ya da tek oda formatında olmak zorunda değil. Eğer bir ortağınız varsa ve ofisinizi tıpkı bir ev konforunda dizayn etmek isteğindeyseniz örnek ofis dekorasyonu sizlere yeni ilhamlar verecektir. Çalışma odaları ve ofisler bir anlamda hepimizin çalışma gerekliliğini bizlere anımsattığı için her zaman alışıldık stillerde olmayabilir. Çalışmanın sıkıcı olduğunu ve zorunluluk olarak gördüğünüz dönemlerde dekorasyon stiliniz her şeyi farklı görmenize sebep olarak bakış açınızı değiştirebilir. İşleyen demir paslanmaz mottosundan yola çıkarak kendinizi ve ortamınızı yeniden işler hale getirmek istiyorsanız işe mobilyalarınızdan ve çalıştığınız atmosferden başlayabilirsiniz. Tabi ki bunu yaparken dekorasyonun temel öğelerini seçtikten sonra dekorasyonu vurgulayacak aydınlatmalardan tutun da halı ve kilimlere kadar seçimleriniz zevkinizi yansıtacaktır. Örnek ofis örneğinde antredeki dekorasyonun canlanmasını sağlayan kilim dizaynı zemindeki ahşapla ve farklı boyutlardaki raflarıyla hareketliliği sağlayan mavi ahşap kitaplıkla harika bir uyum içerisinde. Kırmızı güllerle hareketlendirilmiş kilim dikdörtgen formuyla antrenin büyük bir kısmını kaplıyor. Yeşil, siyah ve kırmızı bütünlüğünde desenli kilim bizlere sanki Frida Kahlo' nun evindeymişiz izlenimini veriyor. Kilimler odanızı şenlendirsin, hayat versin!
Oturma odalarınızda yaratacağınız atmosfer artık duvardan zemine bir çok alternatifli yöntemle kişisel zevklerinizi birebir yansıtacak dekorasyon örnekleriyle dolu. Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyon örneği gelenekselin dışına çıkmış bir anlayışla üretilmiş bir kompozisyon olarak sınırlarımızı zorluyor. Dekorasyondaki vurguya duvar yüzeyinden başlayan AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON adlı Antalyalı firma gördüğümüz kareyi bir tablo gibi işlemeyi başarmış. Bir duvarın tamamını bir orman görseliyle kaplayan firma, oturma odanızın içinde ve şehrin göbeğinde kendinizi her zaman yeşilin içinde hissetmenizi sağlayacak bir seçim yapmış. Doğa tutkunları için müthiş bir duvar uygulaması olan bu örnek, kanepe seçimi ve uzun tüylü kumaştan oluşturulmuş halı tasarımı ile birlikte muazzam bir görsellik sunuyor bizlere. Beyaz kanepe üzerindeki minderler ile halı rengi nerdeyse birbiriyle aynı tonda seçilmiş ve duvardan bize yansıyan yeşille çok güzel bir denge sağlanmış. Bu tip halılar özellikle çocuklarınızın yerlerde oynamasından çekinmeyeceğiniz yumuşaklıkta.
Biliyorsunuz ki çocuk odası dekorasyonları hem çocuğunuzun konforu hem de mutluluğu gözetilerek her bir detayı incelikle seçilmesi gereken mekanlar olmalıdır. Çünkü bir çocuğun kendi alanını sevebilmesi onun dünyası dışındaki şeyleri de sevmesiyle doğrudan ilişkilidir. Örnek çocuk odası dekorasyonu minimalist stiliyle bizleri bile çocuk olmaya zorluyor adeta. Minimalist stilin en renkli örneklerinden biri olan bu örnek çok az eşya ile konforu ve canlılığı bir arada sağlamış bir tasarım örneği. Çocuk odasının bir duvarı yatay şeritli ve renkli bir yüzey haline getirilerek çocuğunuzun uyurken renkli bir yere bakmasını kolaylaştırmış. Tavandan zemine kadar doğal ışığı kuvvetle alan bu tasarım ahşabın ve rengin birlikte kullanımıyla heves uyandırıcı bir atmosfere sahip. Dekorasyonunuza uygun çocuk odası halı tasarımı ise duvarlarla ve mekandaki renklerle uyum gösterecek bir seçim olmuş. Ayrıca daire biçiminde olan ve büyüklü küçüklü dairelerden oluşan yumuşak dokulu halı tasarımı çocuğunuz ve sizin için de güven verici bir şekilde tasarlanmış. Çocuğunuzun yerlerde oynamasından çekinmeyin, çünkü zemin güvenli dedirten bir tasarımla karşı karşıyasınız!
Halı seçenekleri boyutları ve stilleriyle her birimizin zevkine yönelik alternatifleriyle sitemizde mevcut. Fakat bir halı satın alırken sadece boyut ve stil değil kullanılan malzeme de oldukça önemli. Örnek fotoğraftaki dekorasyonda kullanılan halı modeli hem duvardaki resimle hem de ahşap raflarla uyumlu bir çerçeve çiziyor. Örnek halı tasarımı modası hiç geçmeyen bir stile sahip olarak mekana bambaşka bir hava veriyor. Ülkemizde de çok sevilen oryantal desenlere sahip bu tip örnekler yünden dokunduğu için ayrı bir ilgi alanı.