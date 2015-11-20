Dekorasyonuma uygun halı seçimini nasıl yapmalıyım?

Her sevdiğimiz halı dizaynı ev ya da iş yeri dekorasyonumuza uyum sağlamayabilir. Fakat doğru kombinasyonlarla birlikte seçilmiş doğru halı tasarımlarla mükemmel bir dekorasyon yaratama şansımız mümkün. Örnek fotoğraftaki çalışma odası dekorasyonu modern stilin en ilgi çekici örneklerinden biri olarak bir dekorasyonun önemli kilit noktalarını bizlere gösteriyor. Örnek dekorasyondaki her bir öğe farklı detaylarıyla alışılmışın dışında bir kompozisyon görme seçeneklerini bizlere işaret ediyor. Bir ofis aynı zamanda hem çalışma alanınız hem de müşterilerinizle toplantılar yapacağınız bir alan olabilir. Bu örnek yeterince geniş bir ofis örneği olmakla birlikte alan kullanımı açısından mekanı ikiye bölerek iki ayrı alanın da iç açıcı olabileceğinin bir kanıtı. Doğal ışık kullanımını pencere olanağı dışında duvar tasarımlarıyla da ikiye katlamış olan uzmanlar ahşap kullanımıyla da ortamdaki sıcak dengenin artmasına olanak sağlamış. Çalışma masası önüne yerleştirilen dört adet çestır tarzı deri koltuk tasarımı hem duvarlardaki ahşabın rengiyle hem de zemindeki renkle uyum gösteriyor. Peki sizce bu alana yerleştirilen halı tasarımı olmasaydı renk dengesini bu denli uyumlu görebilir miydik? Bahsettiğimiz doğru halı seçimi ve halının boyutu örnek fotoğraftaki dekorasyonda kilit bir öğe olarak karşımızda. Halı tasarımının sadece orta cam sehpa dizaynını bir çerçeve içine alacak boyutta olması ve deri koltuklar ile mekanın sıcak dengesinin maviyle dengelenmesini çok yerinde bir çözümleme yapıldığını algılamamızı sağlıyor. Mavi ve ince dokuma halı mekanın ortasında kendini göstererek müthiş bir armoni yaratıyor.