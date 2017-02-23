Genç bir aile için tasarlanan 90 m²'lik muhteşem daire

90 m² alana sahip bir evin aileler için yetersiz olduğunu düşünüyorsanız, bu fikri tekrar gözden geçirin! Minimalist öğelerle çekirdek aile için özel olarak tasarlanan muhteşem bir daireyi yakından tanımaya hazır olun. Yalın çizgilerle şık ve özenle tasarlanan iç mekanlar, ferah ve aydınlık atmosferi ile göz okşayacak. Torino'da bulunan Officina8A imzası taşıyan proje, ezber bozan çizgisiyle ilham kaynağı fikirler verebilir. Basit ve yalın çizgilerle büyük farklar yaratmak isteyenler için, 90 m²'lik muhteşem dairenin görsellerini incelemeye başlayalım.
Eve ilk girişte beyazlara bürünen, ışıl ışıl ve ferah, uzun bir koridorla karşılaşıyoruz. Tek renk ve tek dokunun koridor boyunca süren akışı, sınır algısını azaltıyor ve derinlik katıyor. Koridorda uygulanan ahşap zemin parkesi ise beyazın oluşturacağı soğuk etkiyi yumuşatıyor ve natürel dokusuyla sıcak bir atmosfer katıyor. Oldukça şık, davetkar ve ferah bir koridor. Basit ve yalın çizgiler kullanılarak küçük dokunuşlarla büyük fark yaratmak isteyenler için ilham kaynağı olabilir. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Hem minimal, hem de rustik etkiler barındıran yemek alanı burada görülüyor. Ahşap tavan dekoru çarpıcı detayları ve göz alıcı ahşap dokusuyla öne çıkıyor. Rustik stil etkilerle ahşap tavan kirişleri öne çıkarken doğal malzemelerin estetik renk ve dokusu sıcaklık katıyor. Minimalist öğelerle şeffaf sandalyeler ve yuvarlak yemek masası kullanılmış. Soft renklerle ahşap zemin kaplamaları uygulanıyor. Beyazın sadeliği ve zarafetiyle ahşabın sıcak dokusunun muntazam uyumu, dekoratif bitki saksısıyla tamamlanarak huzur veren bir yemek alanı dizayn ediliyor.
Beyazlara bürünen mutfakta soğuk etkiyi düşüren sıcak detaylar da mevcut. Kırmızı lamba aksesuarıyla döşeme zemini kaplamasında ahşabın kullanımıyla sıcak bir atmosfer oluşuyor. Özellikle canlı ve sıcak renklerin kullanımına olanak sağlayan beyaz ve sade zemin, yalın çizgisiyle fark yaratıyor. Minimalist yaklaşımlarla dekore edilen evler ilginizi çekiyorsa, mutfak tezgahından dolaplar, duvar zemininden tavana tek renk beyaz tercih edilen bu mutfak modeli çarpıcı bir sonuç elde etmenizi kolaylaştırır.
Ev dekorasyonunda beyaz duvar zeminleri, tek renk ve dokuların zeminlerde kullanımı derinlik kazandırır, daha ferah ve geniş bir mekan algısı oluşturur. Çocuk odası dekorasyonunda canlı renklere yer vermek için uygun yalın duvar zeminleri mevcut. Böylelikle canlı renk ve dokuları daha da ön plana çıkarırken, ahşap parke zemini ile muntazam uyum sağlıyor. Çok amaçlı ranza sistemleri ile uyku alanı, oyun alanı ve ihtiyaca göre çalışma alanı bir arada dizayn edilebilir.
Ebeveyn yatak odası dekorasyonuna göz attığımızda, evin diğer alanlarında uygulanan zemin kaplamasına nazaran farklı parke zemini uygulanmış. Ahşabın sıcaklığı renk ve dokularıyla yatak odasına huzur veren bir atmosfer katıyor. Lüks ve elegan bir görünüm kazandıran parke zarafeti işçiliği ve ince detaylarıyla göze hitap ediyor. Nötr renklerin kullanıldığı çift kişilik baza, perdeler ve lamba aksesuarı renk uyumu ve ahenk sağlıyor. Yatak odasında dingin bir uyku alanı için ideal yalın ve sade tonlar tercih edilmiş.
Mütevazı çizgisinden ödün vermeyen 90 m²'lik dairenin akılcı tasarımıyla göze hitap eden banyosuna konuk oluyoruz. Evin diğer alanlarına nazaran dinamik atmosferi, desenler, renkler ve dokularla ışıl ışıl bir atmosfer öne çıkıyor. Cam duş kabini için ayrılan alanı özelleştiren duvar kaplaması göz alıcı tasarımıyla şık bir duvar dekoru oluşturuyor. Mavi, bordo, gri, sarı tonlarını barındıran desenler göz okşuyor. Duş kabini alanını özelleştirecek renkli desenli fayans kaplamalar ayrıca cazibe unsuru. Minimalist yaklaşımla tasarlanan evlerle ilgilenenler için, beyazın zarafeti ve ahşabın sıcaklığını öne çıkaran şık bir daire.
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