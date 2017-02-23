Genç bir aile için tasarlanan 90 m²'lik muhteşem daire

Mütevazı çizgisinden ödün vermeyen 90 m²'lik dairenin akılcı tasarımıyla göze hitap eden banyosuna konuk oluyoruz. Evin diğer alanlarına nazaran dinamik atmosferi, desenler, renkler ve dokularla ışıl ışıl bir atmosfer öne çıkıyor. Cam duş kabini için ayrılan alanı özelleştiren duvar kaplaması göz alıcı tasarımıyla şık bir duvar dekoru oluşturuyor. Mavi, bordo, gri, sarı tonlarını barındıran desenler göz okşuyor. Duş kabini alanını özelleştirecek renkli desenli fayans kaplamalar ayrıca cazibe unsuru. Minimalist yaklaşımla tasarlanan evlerle ilgilenenler için, beyazın zarafeti ve ahşabın sıcaklığını öne çıkaran şık bir daire.

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