Aileler için ideal, tek katlı bir ev

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu modern stilde bir tek katlı konut. Tokyolu bir mimarlık firması tarafından tasarlanıp inşa edilen yapı, konut sahiplerinin uzun yıllar boyunca içinde mutlu bir şekilde yaşayacağı, sakin bir bölgede konumlanan, geniş bir bahçe içerisinde yer alan, modern ancak Asyatik unsurları da içinde barındıran harika bir yapı. Gelin, birçok farklı yapı malzemesinin uyum içerisinde birlikte kullanıldığı bu tek katlı müstakil evi daha yakından inceleyelim.