Aileler için ideal, tek katlı bir ev

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu modern stilde bir tek katlı konut. Tokyolu bir mimarlık firması tarafından tasarlanıp inşa edilen yapı, konut sahiplerinin uzun yıllar boyunca içinde mutlu bir şekilde yaşayacağı, sakin bir bölgede konumlanan, geniş bir bahçe içerisinde yer alan, modern ancak Asyatik unsurları da içinde barındıran harika bir yapı. Gelin, birçok farklı yapı malzemesinin uyum içerisinde birlikte kullanıldığı bu tek katlı müstakil evi daha yakından inceleyelim.
Bu tek katlı konut Tokyo'nun kırsal bir kesiminde, son derece sakin ve huzurlu bir bölgede konumlanmış. Çimle kaplı geniş bahçeye ağaçlar da ekilmiş, büyüdüklerinde mükemmel bir görünüm oluşturacaklar.
Konutun terasının ve çimle kaplı geniş bahçesinin yanı sıra bir de taş kora kaplı oldukça büyük bir avlusu var. Bu avluda da güzel bir peyzaj çalışması yapılmış, ağaçlar ekilmiş ve L şeklindeki ahşap bank ile güzel ve işlevsel bir dekor oluşturulmuş.
Moden bir mimariye sahip olan konutun geleneksel Asyatik mimarisine uzanan birçok ayrıntısı var. Fotoğraftakonutun antresini görüyoruz. Boydan boya bir cam sayesinde son derece aydınlık olan antrede farklı yapılarda ahşap yüzeyler kullanılmış. İlk giriş kısmının zemini avlunun devami niteliğinde taş karolardan oluşuyor. Ahşap kaplı duvar boyunca ince uzun bir niş bulunuyor, dekoratif ögeleri sergilemek için şahane. Taş zemin konutun iç kısımlarına doğru parlak cilalı ahşap zemin olarak devam ediyor. Duvara monte edilmiş açık renkli boydan boya bank ise oldukça işlevsel.
Konutun yaşam alanlarına girdiğimizde, bizi beöbeyaz duvarlar ve parlak cilalı ahşap rabıta zemin karşılıyor. Ankastre tavan aydınlatmaları ile aydınlatılan yaşam alanında arkası tuğla görülü muhteşem bir odun sobası ısınmayı sağlıyor.
Konutun yaşam alanlarının ısınması modern bir tasarıma sahip döküm odun sabas ile sağlanıyor. Duvarı ve zemini ısıdan korumak için gerekli önlemler alınmış, zemine koyu gri seramik karolar, duvara ise baca boyunca tuğlalar döşenmiş.
Konutun teras zemininde de açık hava şartlarına dayanıklı ahşap deck tercih edilmiş. Kullanılan bu doğal malzeme mekana sıcak ve davetkat bir hava katıyor.
Çalışma odası olarak kullanılan alan, diğer alanlardan yarım bir duvar ile bölünmüş. Böylece hem alanda fillen bölünmüş olmakla birlikte ne küçülmüş ne de boğucu hale gelmiş.
Bu konforlu ve şık konut sade çizgileri, kullanılan malzemenin doğal ve zamanda bağımsız olma özelliği ile ömürlük bir aile evi. Ülkemizden müstakil konut projelerini görmek için ’Türkiye'den ömürlük evler’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.