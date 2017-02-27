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Aileler için ideal, tek katlı bir ev

Özlem K. Özlem K.
谷原新田の家, TAMAI ATELIER TAMAI ATELIER Modern Balkon, Veranda & Teras
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homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu modern stilde bir tek katlı konut. Tokyolu bir mimarlık firması tarafından tasarlanıp inşa edilen yapı, konut sahiplerinin uzun yıllar boyunca içinde mutlu bir şekilde yaşayacağı, sakin bir bölgede konumlanan, geniş bir bahçe içerisinde yer alan, modern ancak Asyatik unsurları da içinde barındıran harika bir yapı. Gelin, birçok farklı yapı malzemesinin uyum içerisinde birlikte kullanıldığı bu tek katlı müstakil evi daha yakından inceleyelim.

Geniş bir bahçe içinde tek katlı bir konut

谷原新田の家, TAMAI ATELIER TAMAI ATELIER Modern Evler
TAMAI ATELIER

TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER

Bu tek katlı konut Tokyo'nun kırsal bir kesiminde, son derece sakin ve huzurlu bir bölgede konumlanmış. Çimle kaplı geniş bahçeye ağaçlar da ekilmiş, büyüdüklerinde mükemmel bir görünüm oluşturacaklar.

Geniş bir avlu

谷原新田の家, TAMAI ATELIER TAMAI ATELIER Modern Bahçe
TAMAI ATELIER

TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER

Konutun terasının ve çimle kaplı geniş bahçesinin yanı sıra bir de taş kora kaplı oldukça büyük bir avlusu var. Bu avluda da güzel bir peyzaj çalışması yapılmış, ağaçlar ekilmiş ve L şeklindeki ahşap bank ile güzel ve işlevsel bir dekor oluşturulmuş.

Geniş, ferah ve sıradışı bir antre

谷原新田の家, TAMAI ATELIER TAMAI ATELIER Modern Koridor, Hol & Merdivenler
TAMAI ATELIER

TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER

Moden bir mimariye sahip olan konutun geleneksel Asyatik mimarisine uzanan birçok ayrıntısı var. Fotoğraftakonutun antresini görüyoruz. Boydan boya bir cam sayesinde son derece aydınlık olan antrede farklı yapılarda ahşap yüzeyler kullanılmış. İlk giriş kısmının zemini avlunun devami niteliğinde taş karolardan  oluşuyor. Ahşap kaplı duvar boyunca ince uzun bir niş bulunuyor, dekoratif ögeleri sergilemek için şahane. Taş zemin konutun iç kısımlarına doğru parlak cilalı ahşap zemin olarak devam ediyor. Duvara monte edilmiş açık renkli boydan boya bank ise oldukça işlevsel.

Açık planlı yaşam alanları

谷原新田の家, TAMAI ATELIER TAMAI ATELIER Modern Oturma Odası
TAMAI ATELIER

TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER

Konutun yaşam alanlarına girdiğimizde, bizi beöbeyaz duvarlar ve parlak cilalı ahşap rabıta zemin karşılıyor. Ankastre tavan aydınlatmaları ile aydınlatılan yaşam alanında arkası tuğla görülü muhteşem bir odun sobası ısınmayı sağlıyor.

Odun sobası

谷原新田の家, TAMAI ATELIER TAMAI ATELIER Modern Oturma Odası
TAMAI ATELIER

TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER

Konutun yaşam alanlarının ısınması modern bir tasarıma sahip döküm odun sabas ile sağlanıyor. Duvarı ve zemini ısıdan korumak için gerekli önlemler alınmış, zemine koyu gri seramik karolar, duvara ise baca boyunca tuğlalar döşenmiş.

Ahşap teras

谷原新田の家, TAMAI ATELIER TAMAI ATELIER Modern Balkon, Veranda & Teras
TAMAI ATELIER

TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER

Konutun teras zemininde de açık hava şartlarına dayanıklı ahşap deck tercih edilmiş. Kullanılan bu doğal malzeme mekana sıcak ve davetkat bir hava katıyor.

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Sıra dışı mekan bölme çözümleri

谷原新田の家, TAMAI ATELIER TAMAI ATELIER Modern Çalışma Odası
TAMAI ATELIER

TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER

Çalışma odası olarak kullanılan alan, diğer alanlardan yarım bir duvar ile bölünmüş. Böylece hem alanda fillen bölünmüş olmakla birlikte ne küçülmüş ne de boğucu hale gelmiş.

Ömürlük bir ev

谷原新田の家, TAMAI ATELIER TAMAI ATELIER Modern Balkon, Veranda & Teras
TAMAI ATELIER

TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER
TAMAI ATELIER

Bu konforlu ve şık konut sade çizgileri, kullanılan malzemenin doğal ve zamanda bağımsız olma özelliği ile ömürlük bir aile evi. Ülkemizden müstakil konut projelerini görmek için ’Türkiye'den ömürlük evler’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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