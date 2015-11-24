Hayallerinizi süsleyecek yalın, huzurlu ve mütevazı bir ev

Hayallerimizdeki evi tarif etmemiz istense çoğumuz geniş bir evden bahsederiz büyük ihtimalle. Oysa küçük evler de son derece büyüleyici mimari ve dekorasyonlara sahip olabilirler. Birkaç metrekarelik yaşam alanlarında bile göz kamaştırıcı ve akılcı tasarım uygulamaları yaratılabilir. Üstelik bunları yapmak için “hayallerinizdeki evi” beklemenize de gerek yok. Akıllıca tasarım ve dizaynlarla çok daha ulaşılabilir ve yine de muhteşem hayal evleri yaratabilirsiniz. Bugün de sizlere Barcelona'da yer alan ve Dom Arquitectura tarafından dizayn edilmiş olan, 65 metrekarelik büyüleyici bir tasarım projesini tanıtacağız.
Proje aslında bir yenileme projesi olarak başlamış; bu şahane ev, yenilemeden önce yıkık dökük bir harabe halindeymiş. Projenin esas amacı ise bu yıkık dökük harabeden büyülü ve etkili bir yaşam alanı yaratmak olmuş. Muhteşem bir bahçenin içinde konumlanan evin yeniden yaratılmış hali ise tek kelimeyle kusursuz görünüyor. Geniş teras alanı taş duvarlarla birleşen modern bir estetikle dizayn edilerek eşsiz bir oturma alanı oluşturulmuş. Işıklandırma da bu harika manzarayı tamamlayan önemli bir tasarım detayı olarak öne çıkıyor elbette.
Terastaki oturma alanına daha yakından baktığımızda taş duvarların büyülediği atmosferin ne kadar davetkâr olduğunu da daha iyi anlayabiliyoruz. Modern ve minimal mobilyalarla kalabalık ve boğucu bir ortam yaratmadan yalın ve konforlu bir oturma alanı oluşturulmuş. Huzur dolu yemyeşil bahçenin manzarasının içinde dinlendirici ve sakin bir dekorasyon.
(Eğer siz de terasınızı yeniden düzenlemek istiyorsanız Kullanışlı ve göze hitap eden 10 teras dekorasyonu isimli yazımızda derlediğimiz teras dekorasyonlarından ilham alabilirsiniz.)
Evin içinde de dış yaşam alanlarında gördüğümüz gibi yalın, konforlu ve şık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Dışarıdan içeriye geçişin son derece yumuşak bir dokuyla gerçekleştirildiği salon alanı küçük olmasına rağmen son derece işlevli ve etkili bir dekorasyonla dizayn edilmiş. Açık mutfak ve kullanışlı oturma alanının bir arada bulunduğu bu yaşam alanında beyaz renk yoğunluğu mekandaki derinliği sağlarken aynı zamanda da İskandinav tarzı bir modernlik yaratıyor.
Dekorasyonda minimalist bir tarz tercih etmek demek, evinizi eşya kalabalığından ve şaşalı gösterişlerden de uzaklaştırmak anlamına geliyor. Bunun sonucunda da doğru yerleşim ve doğru mobilya ve malzeme tercihleriyle mükemmel ve benzersiz yaşam alanları yaratılıyor. Evin yatak odasında da bu benzersiz yaşam alanlarına örnek teşkil eden bir dekorasyonla karşılaşıyoruz. Beyaz zarafetine eşlik eden rustik dokulu ahşap tasarım unsurları göz kamaştırıyor.
Yatak odasında yatağın bulunduğu alanla giysi dolaplarının bulunduğu giyinme alanı çekmeceli ahşap dolapla ayrılmış. Bu ayrımı gerçekleştiren dolabın boyu ise odayı bölmeye yetecek kadar uzun olsa da, boğucu ve dar bir ortam yaratmayacak kadar da kısa olarak dizayn edilmiş. Dolabın imal edildiği malzeme seçimi de gerek renk, gerekse doku olarak mekanın ve genelde de evin tamamına uyumlu bir şekilde hem rustik hem doğal hem de modern bir karaktere sahip. Evin dış duvarlarındaki taş unsurlarla iç mekanlarda kullanılan ahşap unsurlar da birbirlerini tamamlayan naturel tasarım unsurları olarak öne çıkıyor.