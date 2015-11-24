Hayallerinizi süsleyecek yalın, huzurlu ve mütevazı bir ev

Terastaki oturma alanına daha yakından baktığımızda taş duvarların büyülediği atmosferin ne kadar davetkâr olduğunu da daha iyi anlayabiliyoruz. Modern ve minimal mobilyalarla kalabalık ve boğucu bir ortam yaratmadan yalın ve konforlu bir oturma alanı oluşturulmuş. Huzur dolu yemyeşil bahçenin manzarasının içinde dinlendirici ve sakin bir dekorasyon.

(Eğer siz de terasınızı yeniden düzenlemek istiyorsanız Kullanışlı ve göze hitap eden 10 teras dekorasyonu isimli yazımızda derlediğimiz teras dekorasyonlarından ilham alabilirsiniz.)