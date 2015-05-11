homify 360º: Renove edilmiş bir aile evi

1920'li yıllarda inşa edilen ve esaslı bir modernizasyondan geçirilen bu ev birçoklarımızın hayalini süsleyecek özelliklere sahip. Modern ve şık olmasının yanısıra hem ferah ve geniş alanlar, hem de modern tasarım diline rağmen son derece samimi bir yaşam atmosferi sunuyor. Bu evin renovasyon projesini üstlenen 3S Architects and Designers adlı şirket, hem evin tamamını elden geçirmiş, hem de çatı seviyesinde yeni bir pencere açarak yaşam alanına küçük bir ilave yapmış. Ayrıca evin planı ve kesiminde de ciddi değişiklikler yapıldığını görüyoruz. Dönemin ve bölgenin özellikleri itibarıyla gizliliğin ön planda olduğu, dolayısıyla odaların mümkün mertebe kapalı ve birbiriyle bağlantısız olarak tasarlandığı eski evde yapılan en önemli değişikliklerden biri de konutun bu kez açık ev prensibiyle yeniden düzenlenmesi olmuş. Ayrıca evin günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi adına yenilenebilir enerji ve diğer çevre dostu teknolojiler de unutulmamış. Gelin şimdi bu şahane evde küçük bir tura çıkalım.
Evin caddeye bakan ön yüzü aslında son derece sıradan görünüyor ve içeride sizi bekleyen şahane konut hakkında çok fazla ipucu vermiyor. Renovasyon projesi çerçevesinde ön cephe temizlenmiş, krem rengine boyanmış ve sağ taraftaki garaj girişi ve onunla uyumlu olarak gri renkte seçilen kapı yenilenmiş. Ancak girişin temizliği, sadeliği ve pürüzsüzlüğü, ilk bakışta bu eve dair hoş bir izlenim almamızaı sağlamaya yetiyor.
Evin arka cephesinde ise bambaşka bir manzara bizi karşılıyor. Çok daha görkemli görünen arka cephede ilk dikkat çeken unsurlar iç mekânla dış mekân arasındaki ayrımları adeta yok eden sürgülü kapılar ve evin genel modern havasına uygun düşen mobilyalar oluyor. Sıcak yaz akşamlarında hoşça vakit geçirmek için tasarlanan bu terası böylesine davetkâr kılan bir başka etken de özenli ışıklandırması elbette. Renovasyon esnasında enerji tasarrufu sağlayan pencerelerin yanısıra, gerekirse içeriye alınabilen çatı ışığı da yapılan ilaveler arasında olmuş.
Şimdi yavaş yavaş bu özenle döşenen evin içine doğru girelim. Geniş bir yaşam alanı olarak tasarlanan giriş katında İskandinav stili mobilyalarla işlenmemiş ahşabın oluşturduğu hoş bir ahenk bizi selamlıyor. Özellikle yemek masasıyla belirginleşen bu ahşap vurgusu odanın bir tarafını boydan boya saran beyazla onu dengeleyen koyu grinin kontrastıyla birleşerirken, odanın ana odak noktasında içeriyle dışarısı arasındaki ayrımı neredeyse görünmez kılan geniş sürgülü kapı bulunuyor. Bu devasa cam kapı hem akışkanlık sağlıyor, hem de doğal ışığın içeriyle dolmasını.
Yukarıda söylediğimiz gibi bu ilgi çekici renovasyon projesinde güdülen temel prensiplerden biri evi mümkün olduğunca açık bir plana sahip olacak şekilde yeniden düzenlemek olmuş. Bu doğrultuda, evin kesiminin getirdiği birçok köşe, girinti ve çıkıntıya rağmen, mekânın tamamında belirli bir akışın sağlandığını bu fotoğrafta net biçimde görüyoruz. Bu yeni planda duvarlar ve sınırlar yine var ama bunlar mekânı bölüp birbirinden izole etmek yerine, daha sosyal bir ortamın oluşması için kullanılıyorlar.
Renovasyonu gerçekleştiren ekibin mutfakta daha endüstriyel ve fütüristik bir yaklaşımı benimsediğini ve sade tasarımla paslanmaz çeliğin çekiciliğini birleştirerek ortaya asil bir mutfak çıkardıklarını görüyoruz. Ada şeklinde tezgâhla daha kullanışlı ve sosyalleşmeye uygun hale getirilen mutfak, tıkış tıkış mekânlardan çok daha minimalist, derli toplu ve pırıltılı mutfakları sevenler için bire bir. Temizliğinin kolay olması da cabası.
Bu ilgi çekici konutun içinde sakladığı sürprizlerden biri de yatak odasından sadece şeffaf bir camla ayrılan bu ilginç banyo. Elbette bu tercih herkese göre olmayabilir ama bunun alışılmadık orijinallikte bir tasarım olduğu kesin.
Bu evi beğendiyseniz, homify 360 serisinde tanıttığımız bir başka ilgi çekici eve ’homify 360°: Akıllı kütük ev’ başlıklı yazımızda göz atabilirsiniz.