homify 360º: Renove edilmiş bir aile evi

1920'li yıllarda inşa edilen ve esaslı bir modernizasyondan geçirilen bu ev birçoklarımızın hayalini süsleyecek özelliklere sahip. Modern ve şık olmasının yanısıra hem ferah ve geniş alanlar, hem de modern tasarım diline rağmen son derece samimi bir yaşam atmosferi sunuyor. Bu evin renovasyon projesini üstlenen 3S Architects and Designers adlı şirket, hem evin tamamını elden geçirmiş, hem de çatı seviyesinde yeni bir pencere açarak yaşam alanına küçük bir ilave yapmış. Ayrıca evin planı ve kesiminde de ciddi değişiklikler yapıldığını görüyoruz. Dönemin ve bölgenin özellikleri itibarıyla gizliliğin ön planda olduğu, dolayısıyla odaların mümkün mertebe kapalı ve birbiriyle bağlantısız olarak tasarlandığı eski evde yapılan en önemli değişikliklerden biri de konutun bu kez açık ev prensibiyle yeniden düzenlenmesi olmuş. Ayrıca evin günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi adına yenilenebilir enerji ve diğer çevre dostu teknolojiler de unutulmamış. Gelin şimdi bu şahane evde küçük bir tura çıkalım.