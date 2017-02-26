Ahşap ev tercih etmeniz için 6 sebep

Ahşap evler zamansız stilleriyle her devirde en popüler ev modellerinden olmayı başarıyorlar pek tabii ki. Bugün yaşadığımız teknoloji çağında bile ahşap yapıların güzelliklerini ve çekiciliklerini bir nebze bile kaybetmemelerinin nedeni de ahşap malzemenin saymakla bitmeyen avantajları ve her çağa uyum sağlayabilen dokusu. Elbette ahşabın bazı avantajları ve yararları herkes tarafından biliniyor, estetik özellikleri de öyle… Ama yine de eğer siz de arazinize ev yaptırmak isteyen okurlarımızdansanız ve yaptıracağınız evin malzemesinin ne olması gerektiğine henüz karar vermediyseniz işte ahşap ev tercih etmenizi sağlayabilecek 6 cazip neden…
Ahşap diğer yapı malzemelerinin aksine çevreyle dost bir malzemedir ve doğru cins ahşap kullanımıyla doğadaki karbon izlerinizi azaltabilir ve özellikle bu küresel ısınma ve çevre kirliliği çağında doğaya ekolojik bir katkıda bulunabilirsiniz.
Ahşabın ana yapı maddesi olarak kullanıldığı yapılar yalnızca dünyamız için değil aynı zamanda insanlar için de çok daha sağlıklı atmosferler oluşturuyorlar. Ahşap malzeme nefes alan bir dokuya sahip olduğu için beton yapıların aksine çok daha temiz havalı ve ferah yaşam alanları oluşturur. Bunun yanı sıra ahşabın güzelliği ve sıcaklığının psikolojik olarak da insanı sakinleştiren ve huzur veren bir etkisi olduğu da bir gerçek. Bilimsel araştırmalar ahşap malzemelerin ve ahşap mobilyaların kalp hızını yavaşlattığını ve stresi azalttığını söylüyor.
Yapısal olarak baktığımızda ahşap oldukça güçlü bir malzemedir ve özellikle deprem gibi doğal afetlere karşı çelik ve betona kıyasla çok daha dayanıklıdır.
Ahşap oldukça verimli bir malzemedir ve ahşap ev inşa ettirmek, özellikle betonarme ile karşılaştırıldığında bütçenizi çok daha az yorar.
Evinizi ahşap malzeme ile inşa etmeye karar verdikten sonrası da oldukça basit! Ahşap evler özellikle modüler ev teknolojisinin gelişmesiyle diğer malzemelere nazaran çok daha hızlı ve pratik bir süreçle inşa edilebiliyorlar. Üstelik ahşap ev modelleri de bugün sayısız bir çeşitliliğe sahip olduğu için hem bütçenize, hem zamanınıza, hem coğrafya koşullarına, hem de arazinize uygun ve ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayabilecek ahşap ev modelleri bulmak da çok daha kolay. Aynı zamanda birbirinden şık tasarımlarla benzersiz modeller meydana getirmek ahşabın verimli ve pratik yapısı sayesinde çok daha olanaklı tabii. Eğer siz de ahşap ev yaptırmak ve evinizin benzersiz bir modele sahip olmasını istiyorsanız homify sayfalarımızdaki profesyonel mimarlar ile tek tıkla iletişime geçebilir ve onlardan fikir, fiyat ve destek alabilirsiniz.
Ve son olarak, elbette ahşap malzeme ile inşa edilen evlerin büyük bir kısmının çarpıcı bir estetiğe sahip olduğundan bahsetmeden geçmeyelim dedik. Ahşap malzeme pek çok farklı tarzda, dokuda ve renkte ulaşılabilir olduğu için ve pratik ve esnek yapılarıyla birbirinden çok farklı tasarımlar oluşturmak da mümkün olduğu için eşsiz bir estetikle öne çıkıyorlar çoğu zaman.
Eğer bu çarpıcı ahşap ev model ve fikirlerinden ilham almak istiyorsanız 9 harika ahşap ev başlıklı yazımıza da şöyle bir göz gezdirmenizi tavsiye ediyoruz.