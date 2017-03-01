Böylesine sevimli evleri daha önce hiç görmediniz: 6 örnek

Doğa ile iç içe, kuş cıvıltıları eşliğinde huzur veren bir yaşam birçok insanın aradığı atmosfer ve koşulları tarif eder. Özellikle şehir hayatını tercih edenler için, doğayı davet eden tasarımlar, ağaçların çevrelediği, çiçeklerle renklenen bahçeler aranılan manzaralardır. Yeşilin tazeliği ve ferah etkisi davetkar bir manzara oluşturur. Günün birinde ev sahiplenmek ya da ev yaptırmak isteyenler için, birbirinden sevimli ilham kaynağı ev örneklerini derledik. Her zevke hitap edecek sevimli evler, sizce de cazip değil mi?
Ahşabın doğallığı ve sıcak renkleri huzur dolu bir atmosfer oluşturmanızı sağlayacaktır. Veranda için ayrılan saçakla çatı örtüsünde kiremit kullanımıyla geleneksel izler taşıyor. İç mekanlara doğal ışığı muntazam alan yüksek pencerelerle modern izler de taşıyan proje, enfes bir manzara eşliğinde geniş bir bahçe barındırıyor. Soğuk aylarda izolasyon açısından da ısınmanızı sağlayacak ahşap materyal, hem fonksiyonel detaylarda hem de estetik unsurlarla yapı sistemlerinde ya da giydirme cephe malzemelerinde kullanılıyor.
Bodrum'un Gümüşlük köyünde yer alan bu ev iç ferahlatan cephesi ile oldukça davetkar değil mi? Doğal taş cephe mimarisi ile göz alıcı bir manzara oluşturan ev, bulunduğu çevre ile natürel dokularıyla uyum ve ahenk sağlıyor. Serin ve huzurlu atmosferiyle taş cephe mimarisi göze hitap ediyor ve yapı sistemlerinde konfor sunan doğal malzemeler olarak değerlendiriliyor. Teras çatı modeli, taş cephesi ve rengarenk çiçeklerle baharı davet eden tasarım, sıcak renk ve dokularıyla göz okşuyor.
Beşik çatı modeliyle geleneksel izler taşıyan proje, kiremit çatı örtüsü ile klasik öğeler taşıyor. Geleneksel mimarinin yanı sıra, geniş pencere açıklıklarıyla modern çözümler bir araya getiriliyor. Daha ferah ve aydınlık bir atmosfer oluşturmak için geniş pencere açıklıklarıyla ferah ve konforlu yaşam alanları dizayn ediliyor. Enfes bir bahçe ve havuz modeli barındıran sevimli evin ayrıca çatı arası kat odaları mevcut.
Davetkar bir giriş her ev için önemlidir. Hem konuklarınız, hem de eve dönüşlerinizde sizi karşılayan şık ve özenle tasarlanmış bir manzara cazip olacaktır. Ev yaptırmayı düşünenler için geniş ve konforlu müstakil evler oldukça ilgi görecektir. Nötr grilerin hakim olduğu cephe mimarisinde, çatı örtüsü ve duvar zemini kaplamalarında uyum ve ahenk yakalanıyor. Şık dekoratif çiçek saksılarıyla şirin ve sempatik bir giriş alanı dizayn ediliyor.
Çevre ile uyumlu doğal malzemelerin kullanımıyla huzur veren bir ev. İçinde bulunduğu doğal ortama uyum ve ahenk sağlayan çevre dostu evler son yıllarda oldukça rağbet görüyor. Örnek görselde görülen Simurg Evleri, aynı zamanda bungalov evler olarak ziyaretçilere konaklama imkanı tanıyor. Rustik mobilyalar ve ahşap zeminle göz okşayan, çevre dostu bir bungalov ev. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Cephede renklerin uyum ve ahengini tercih edenlere geniş bahçeli ve konfor sunan bir ev daha. Özellikle şehir hayatından sıkılanlar için geniş bir alana yerleşen konut projesi, büyük bir bahçe alanına sahip. Peyzaj mimarisi içi özenle bakımı yapılan çim alan ve ağaçlar kullanılmış, eve varış yolunda taş zemin tercih edilmiş. Geniş bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak şahane bir ev.
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