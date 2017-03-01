Böylesine sevimli evleri daha önce hiç görmediniz: 6 örnek

Cephede renklerin uyum ve ahengini tercih edenlere geniş bahçeli ve konfor sunan bir ev daha. Özellikle şehir hayatından sıkılanlar için geniş bir alana yerleşen konut projesi, büyük bir bahçe alanına sahip. Peyzaj mimarisi içi özenle bakımı yapılan çim alan ve ağaçlar kullanılmış, eve varış yolunda taş zemin tercih edilmiş. Geniş bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak şahane bir ev.

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