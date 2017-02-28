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Temizlikle ilgili yanlış yapılan 12 şey

nihal e. nihal e.
Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta Modern Banyo
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Yaşam alanımız olan evleri sağlığımız için temizlemek zorundayız. Ancak bunun yorucu bir iş olduğunu kabul etmek gerek. Özellikle temizliğe yeni başlayanların gözü korkabilir. Zira bulaşık, süpürge, cam silmek vs. say say bitmez. Yine de temizliği kolaylaştırmanın bazılar yolları var. Elbette bir miktar yorulmanız gerekecek fakat bazı işleri olması gerekenden daha meşakkatli biçimde yapmaya çalıştığınızı fark ederek dahi epey yol katedebilirsiniz. Bu nedenle bugünkü yazımızı ev temizliğinde yapılan hatalara ayırdık. Kendi temizliğini her zaman kendi başına halledenlerin zaten bildiği fakat temizlikten pek anlamayanlar için yardımcı olacak bilgiler bunlar. Şimdi sırasıyla derlediğimiz başlıklara göz atalım.

​1. Yanlış: Halısız zemine elektrik süpürgesi açılmaz

Contemporarily Dashing | BUNGALOW, Design Spirits Design Spirits Modern Mutfak
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

Elektrik süpürgesi sadece halı içindir diye düşünüyorsanız eğer kendiniz için daha fazla iş yaratıyorsunuz. Zamandan kazanmak için çıplak zemini süpürmemek aslında çok daha iş çıkarır. Zira paspas sırasında tozlar ve kırıntılar yere yapışır.

​2. Yanlış: Tuvaletin temiz görünmesi yeterli

homify Kırsal Banyo Taş Bej
homify

homify
homify
homify

Çoğumuzun aksine temizlik yapmayı seven insanlar dahi tuvalet temizliğinden nefret eder. Ancak tuvalet temizliği de şart. Tuvaletin temiz görünmesi sizi aldatmasın. Uzun vadede kireç oluşumu, kötü kokular ve zararlı bakterilerin önüne geçmek için kapsamlı bir temizliği ihmal etmeyin.

​3. Yanlış: Oda sıcaklığında su kullan

Cedarwood, Tye Architects Tye Architects Modern Banyo
Tye Architects

Cedarwood

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Yapılan araştırmalar su sıcaklığında on derecelik bir artışın bile temizlikte büyük fark yaratacağını gösteriyor. Sıcak su, temizlik ürünlerinin kimyasallarını daha iyi aktive eder ve kiri daha iyi parçalayıp işinizi çok kolay hale getirir. Bu yüzden daima en sıcak su kullanın.

​4. Yanlış: Banyoda pencere açmaya gerek yok

ванная комната в частном доме, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Eklektik Banyo
Eclectic DesignStudio

Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio

Yazın her duş aldığınızda pencereyi açık tutmalısınız, daha soğuk aylarda ise on veya on beş dakika açık bırakarak banyodan uzaklaşabilirsiniz, ancak temizleme zamanı ne olursa olsun pencereyi mümkün olduğunca açın. Böylece banyoyu küf ve nemden korur, aynı zamanda cam yüzeylerin sislenmesini önlersiniz.

​5. Yanlış: Duş perdesini fırçalayarak temizle

homify Endüstriyel Banyo Beton Gri
homify

homify
homify
homify

Duş perdesi fırçalamak veya silmek sadece zaman kaybı, çamaşır makinesine atmak çok daha kolay bir seçenek. Tek yapmanız gereken perdeyi havlu gibi yumuşak bir beze sararak makineye atmak.

​6. Yanlış: Aynaları kurutmak için havlu kullan

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta Modern Banyo
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Pencere ve aynalarda çizgi izlerinden bıktıysanız sebebi kesinlikle havlu kullanmanızdır.

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​7. Yanlış: Çarşafları sık sık değiştirmek gerekmez

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace Rustik Yatak Odası Ahşap Ahşap rengi
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

Eğer çok fazla nevresim takımınız yoksa yatak çarşaflarını yıkamayı unutmanız kaçınılmaz olur. Oysa kendi sağlığınız için çarşaf ve yastık kılıflarını haftada en az bir veya iki defa yıkamalısınız.

​8. Yanlış: Yatağı değiştirme

Decora Líder Belo Horizonte - Quarto da Blogueira de Moda, Lider Interiores Lider Interiores Modern Yatak Odası
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Uyuduğunuz alanın toz ve bakteri toplamasını önlemek için yatağı düzenli olarak havalandırmanız önemlidir. Bu yüzden ayda bir kez tabanından çıkarın, bir süre balkonda havalandırın ve ardından geri koymadan önce çevirin.

​9. Yanlış: Lavaboda standart ürünler kullan

Extension & House Renovation SW18 - London, Diamond Constructions Ltd Diamond Constructions Ltd Modern Mutfak
Diamond Constructions Ltd

Diamond Constructions Ltd
Diamond Constructions Ltd
Diamond Constructions Ltd

Artık mutfak lavabolarının çoğu çelik malzemeden yapılmakta. Hal böyle olunca standart temizlik ürünleri yetersiz kalıyor. Çünkü çelik, özel temizlik ürünleri gerektirir. Bu nedenle masraflı da olsa özel temizliyicilere yatırım yapın. Uzun vadede karlı çıkarsınız.

​10. Yanlış: Kapı kolu temizlenmez

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Ellerinizi ne kadar iyi yıkarsanız yıkayın kapı kolunu tutmanız gerekecektir. Kapı kolları, çekmece kulpları gibi şeylerin temizlenmesi gerektiği düşünülmediği için kolayca bakteri toplarlar.

​11. Yanlış: Kesme tahtalarını ağartmayacaksın

Heart Of The Home, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur Modern Mutfak Rengarenk
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Özellikle çiğ etin temas ettiği doğrama tahtalarınızı sabunla veya bulaşık makinesiyle yıkamanız yetersiz. Özellikle bazı çiğ etlerden çok fazla zararlı bakteri bulaşır ve onları güçlü temizleyicilerle temizlemeniz gerekir.

​12. Yanlış: Tencere ve tavaları bulaşık makinesine at

Mediterranean Style Rencraft Akdeniz Mutfak Ahşap Mavi
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

Ne yazık ki her türlü malzeme bulaşık makinesine atılmaz. Tencere ve tavalar bunlardan bazılarıdır.

Bu yazıyı beğendiyseniz 'Zamanda yolculuk: Klasik seramik kullanılan 6 mutfak' başlığına göz atabilirsiniz.

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