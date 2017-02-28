Temizlikle ilgili yanlış yapılan 12 şey

Yaşam alanımız olan evleri sağlığımız için temizlemek zorundayız. Ancak bunun yorucu bir iş olduğunu kabul etmek gerek. Özellikle temizliğe yeni başlayanların gözü korkabilir. Zira bulaşık, süpürge, cam silmek vs. say say bitmez. Yine de temizliği kolaylaştırmanın bazılar yolları var. Elbette bir miktar yorulmanız gerekecek fakat bazı işleri olması gerekenden daha meşakkatli biçimde yapmaya çalıştığınızı fark ederek dahi epey yol katedebilirsiniz. Bu nedenle bugünkü yazımızı ev temizliğinde yapılan hatalara ayırdık. Kendi temizliğini her zaman kendi başına halledenlerin zaten bildiği fakat temizlikten pek anlamayanlar için yardımcı olacak bilgiler bunlar. Şimdi sırasıyla derlediğimiz başlıklara göz atalım.
Elektrik süpürgesi sadece halı içindir diye düşünüyorsanız eğer kendiniz için daha fazla iş yaratıyorsunuz. Zamandan kazanmak için çıplak zemini süpürmemek aslında çok daha iş çıkarır. Zira paspas sırasında tozlar ve kırıntılar yere yapışır.
Çoğumuzun aksine temizlik yapmayı seven insanlar dahi tuvalet temizliğinden nefret eder. Ancak tuvalet temizliği de şart. Tuvaletin temiz görünmesi sizi aldatmasın. Uzun vadede kireç oluşumu, kötü kokular ve zararlı bakterilerin önüne geçmek için kapsamlı bir temizliği ihmal etmeyin.
Yapılan araştırmalar su sıcaklığında on derecelik bir artışın bile temizlikte büyük fark yaratacağını gösteriyor. Sıcak su, temizlik ürünlerinin kimyasallarını daha iyi aktive eder ve kiri daha iyi parçalayıp işinizi çok kolay hale getirir. Bu yüzden daima en sıcak su kullanın.
Yazın her duş aldığınızda pencereyi açık tutmalısınız, daha soğuk aylarda ise on veya on beş dakika açık bırakarak banyodan uzaklaşabilirsiniz, ancak temizleme zamanı ne olursa olsun pencereyi mümkün olduğunca açın. Böylece banyoyu küf ve nemden korur, aynı zamanda cam yüzeylerin sislenmesini önlersiniz.
Duş perdesi fırçalamak veya silmek sadece zaman kaybı, çamaşır makinesine atmak çok daha kolay bir seçenek. Tek yapmanız gereken perdeyi havlu gibi yumuşak bir beze sararak makineye atmak.
Pencere ve aynalarda çizgi izlerinden bıktıysanız sebebi kesinlikle havlu kullanmanızdır.
Eğer çok fazla nevresim takımınız yoksa yatak çarşaflarını yıkamayı unutmanız kaçınılmaz olur. Oysa kendi sağlığınız için çarşaf ve yastık kılıflarını haftada en az bir veya iki defa yıkamalısınız.
Uyuduğunuz alanın toz ve bakteri toplamasını önlemek için yatağı düzenli olarak havalandırmanız önemlidir. Bu yüzden ayda bir kez tabanından çıkarın, bir süre balkonda havalandırın ve ardından geri koymadan önce çevirin.
Artık mutfak lavabolarının çoğu çelik malzemeden yapılmakta. Hal böyle olunca standart temizlik ürünleri yetersiz kalıyor. Çünkü çelik, özel temizlik ürünleri gerektirir. Bu nedenle masraflı da olsa özel temizliyicilere yatırım yapın. Uzun vadede karlı çıkarsınız.
Ellerinizi ne kadar iyi yıkarsanız yıkayın kapı kolunu tutmanız gerekecektir. Kapı kolları, çekmece kulpları gibi şeylerin temizlenmesi gerektiği düşünülmediği için kolayca bakteri toplarlar.
Özellikle çiğ etin temas ettiği doğrama tahtalarınızı sabunla veya bulaşık makinesiyle yıkamanız yetersiz. Özellikle bazı çiğ etlerden çok fazla zararlı bakteri bulaşır ve onları güçlü temizleyicilerle temizlemeniz gerekir.
Ne yazık ki her türlü malzeme bulaşık makinesine atılmaz. Tencere ve tavalar bunlardan bazılarıdır.
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