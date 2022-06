Temizlikle ilgili yanlış yapılan 12 şey

Yaşam alanımız olan evleri sağlığımız için temizlemek zorundayız. Ancak bunun yorucu bir iş olduğunu kabul etmek gerek. Özellikle temizliğe yeni başlayanların gözü korkabilir. Zira bulaşık, süpürge, cam silmek vs. say say bitmez. Yine de temizliği kolaylaştırmanın bazılar yolları var. Elbette bir miktar yorulmanız gerekecek fakat bazı işleri olması gerekenden daha meşakkatli biçimde yapmaya çalıştığınızı fark ederek dahi epey yol katedebilirsiniz. Bu nedenle bugünkü yazımızı ev temizliğinde yapılan hatalara ayırdık. Kendi temizliğini her zaman kendi başına halledenlerin zaten bildiği fakat temizlikten pek anlamayanlar için yardımcı olacak bilgiler bunlar. Şimdi sırasıyla derlediğimiz başlıklara göz atalım.