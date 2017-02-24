Önce&sonra: Yığınlardan ferah ve cazip bir bahçe alanına dönüşüm

Yeni bir ev inşa ederken ya da satın alırken geniş ve huzur dolu bir bahçenin mevcut olması bir avantajdır. Bazen bir yığın halinde bakım ihtiyacı görülen bahçelerde düzenleme ve ihtiyaca göre oturma alanı ya da oyun alanı düzeni gerekebilir. İhtiyaca göre oyun ya da oturma alanı için ayrılan alanlar, çim alanı ve arazide geçen yollar plan düzleminde işlenir. Peyzaj mimarisi için gereken planlama ve kullanılacak ağaç ya da bitki türleri belirlenir. Yeniden düzenleme gerektiren bahçeler daha konforlu yaşam alanları sunar. Bu yazımızda bir bahçenin dönüşüm sonrası hallerini derledik. İşte ilham veren fikirler!
Burada yeni satın alınan binanın bahçesinin dönüşüm öncesi halini görmekteyiz. Geniş bahçe alanında yürüme yolu, küçük bir çim alanı ve ağaçlar mevcut. Ağaçların bakıma ihtiyacı var ve kuru dallara sahip. Biraz daha dekoratif öğeler kullanılarak çiçeklerle renklendirilebilir ya da yeşili davet eden bir bahçe dizayn edilebilir. Geniş ve kaldırım taşları ile zemin uygulaması yapılan bahçede oturma alanı ya da ihtiyaca göre eğlence faktörünü karşılayacak oyun alanı için yer mevcut.
Harika bir sonuç! Geniş ve boş alan daha elverişli ve estetik unsurlarla dönüşüyor. Yeniden düzenlenen bahçe alanında kullanıma elverişli alanlar ve dekoratif öğeler mevcut. Öncelikle bakımı yapılan çim alanı oldukça davetkar ve yeşil, ferahlık ve tazelik katıyor. Dekoratif çiçekler ve saksılar kullanılıyor. Oturma alanları ve yürüme yolunu yönlendiren ahşap strüktür mevcut. Havadar alanlarda vakit geçirmenin keyfini çıkarmak isteyenler için ilham veren fikirler içeriyor. Doğa ile iç içe olmayı tercih edenlerin beğeneceği bir bahçe dizaynı.
Oturma köşesi için ahşabın sıcak tonlarında şık ve pratik kulanım olanakları sunan banklar ve sehpalar kullanılmış. Çok amaçlı kullanılabilecek sehpa modelleri, ihtiyaç duyulduğunda oturma alanı sayısını arttıracak tabureler olarak kullanılabilir. Özellikle bahçelerde çocuk güvenli için sabitlenmiş bahçe mobilyaları tercih edilmelidir. Hareket halinde olan çocuklar, asılabilir, eşyaları yerinden oynatabilir ve eğer ağır bahçe mobilyaları kullanılıyorsa, sabitlenerek düşürülmesi ve bir kaza ile sonuçlanmasına engel olunur. Ahşap banklar için birkaç ekstra minder ile hem konfor sağlanır, hem de renk katabilir.
Binaya sırtınızı verdiğinizde bahçenin görünümü bu görselde gözlemlenebilir. Döşeme zemini alanı nötr renklerle tercih edilirken, yeşil çim alanı ile sıcak ve soğuk renk dengesi sağlanıyor. Dekoratif bitkilerle daha canlı ve taptaze bir görünüm sağlayan bahçede, tüm alanı çevreleyen ahşap çitleri görebilirsiniz. Özellikle çocukların aşamayacağı yükseklikte bahçe çitleri güvenliği arttırır. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Bahçe dizayn edilirken eğlence faktörü unutulmuyor! Oyun alanı için ayrılan bu bölümde çocukların ilgisini çekecek salıncak modelleri kullanılmış. Bahçenin genel atmosferine bakıldığında natürel dokular ve renkler kullanılmış. Ahşap bahçe çitlerinin yanı sıra, salıncakları taşıyan ahşap iskelet ve yürüme yolunu yönlendiren, insanları belli bir yöne davet eden ahşap strüktür kullanımı tercih ediliyor. Salıncak modeli özellikle çocukların ilgisini çekecek canlı renklerde tercih edilirken, monte edilmesi kolay ve pratik modeller uygulanıyor. Dönüşüm sonra evi yeni satın alan kullanıcıların ihtiyaçlarını muntazam karşılayan bir bahçe dizaynı!
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