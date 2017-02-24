Önce&sonra: Yığınlardan ferah ve cazip bir bahçe alanına dönüşüm

Bahçe dizayn edilirken eğlence faktörü unutulmuyor! Oyun alanı için ayrılan bu bölümde çocukların ilgisini çekecek salıncak modelleri kullanılmış. Bahçenin genel atmosferine bakıldığında natürel dokular ve renkler kullanılmış. Ahşap bahçe çitlerinin yanı sıra, salıncakları taşıyan ahşap iskelet ve yürüme yolunu yönlendiren, insanları belli bir yöne davet eden ahşap strüktür kullanımı tercih ediliyor. Salıncak modeli özellikle çocukların ilgisini çekecek canlı renklerde tercih edilirken, monte edilmesi kolay ve pratik modeller uygulanıyor. Dönüşüm sonra evi yeni satın alan kullanıcıların ihtiyaçlarını muntazam karşılayan bir bahçe dizaynı!

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