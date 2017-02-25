Ekonomik çözümlerle evi zengin göstermenin yolları

Ev dekorasyon önerileri verirken uzmanların elinden çıkmış özel tasarımlardan faydalanıyoruz, ancak bu tasarımlara ulaşmanın pek ucuza mal olmayacağını da biliyoruz. Her ne kadar odayı kusursuz bir görünüme kavuşturmanın, her haliyle masraflı bir iş olacağını kabul etsek de, ucuz ve etkili çözümlerin olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Odasının havasını tamamen değiştirebilecek ufak çözümler veya doğru yatırım çözümleri ile siz de uzman elinden çıkmış gibi bir dekorasyon oluşturabilirsiniz. Bu yazımızda size bunun birkaç yolundan bahsedeceğiz. Birbirinden güzel tasarımlar eşliğinde sunacağımız bu öneriler gerçekten işinize yarayabilir.
Salon dekorasyonu için daha fazla örnek görmek isterseniz ’Türkiye'deki salonlardan farklı stillerde 10 örnek’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.
Dekorasyon yaparken sıradan ve her yerde görebileceğiniz modelleri uygulamak yerine yaratıcılığınızı kullanarak, farklı tasarımlardan beğendiğiniz parçaları bir araya getirme yolunu deneyebilirsiniz. Farklı stil ve temaları aynı dekorasyon içinde uyumla kullanabilmek ustalık ve ilham gerektiren bir iş gibi görünse de, yeterince örnek tasarım inceleyerek kazanılabilecek bir beceri de olabilir. Sıradan duvar boyası yerine farklı dekorasyon uygulamaları denemek, aynı odada birden fazla duvar rengi kullanmak, taş ve tuğla gibi ögeleri duvarlara uygulamak size daha zengin bir dekorasyon kazandırabilir. Örneğin bu tasarımda kullanılan ahşap duvar kaplaması odanın havasını tamamen değiştirmiş. Bir dekoratörden veya duvar kaplamacısından yardım alarak kolayca uygulanabilecek bir tasarım.
Oturma odası ve salon tasarımı yaparken konfor ve şıklık gibi iki önemli özelliği gözetmek durumundayız. Ancak birçok salon dekorasyonunda gereksiz aksesuarlara, pahalı ve şaşalı mobilyalara tonla para harcandığına şahit olabiliyoruz. Bu aksesuarların bakımı oldukça zordur ve avangart adı altında popülerleşen şaşalı mobilyaların da hiç rahat olduğu söylenemez. Peki abartılı aksesuarlara para ve emek harcamak yerine, odanın zeminine kaliteli bir döşeme yaptırsanız veya modern ve sade bir mobilya alsanız, odanız çok daha tarz sahibi görünmez miydi? Duvarları solmuş ve kirlenmiş bir odaya vitrinler dolusu pahalı aksesuar yığmak yerine, basit bir duvar bakımı yaptırmak her zaman daha makul bir dekorasyon çözümü olacaktır.
Birçok tasarımcının benimsediği bu ünlü dekorasyon ilkesi, minimal tercihlerin evi daha modern ve zevk sahibi göstereceğinin bir kanıtı olabilir. Zengin bir dekorasyon her zaman, çok sayıda gösterişli mobilya, tıkış tıkış aksesuar ve kalabalık renk yelpazesi değildir. Ustaca bir uyumla öyle bir dekorasyon oluşturmak da elbette mümkün ama dekorasyonunuzu kendiniz yapacaksanız ve risk almak istemiyorsanız izleyeceğiniz yol sadelik olmalı. Ferah bir ortam, temiz ve sade eşyalar, risksiz renkler en pratik ve zengin dekorasyonun sırrıdır.
Dekorasyonda nostaljik esintiler bulundurmak ev sahibinin seçkin zevklerinin bir göstergesi olarak yorumlanır. Uyguladığınız dekorasyon stili ne olursa olsun araya birkaç vintage öge atarak daha tarz sahibi bir görüntü yakalayabilirsiniz. Vintage ögeler bulmak için eskicileri, antikacıları, fuar ve sergileri, retro dükkanları hatta büyük annenizin evini bile ziyaret edebilirsiniz. Eski ve işlemeli bir dolabı basit bir bakımla, milyonluk bir antika mobilya gibi göstermek, emin olun hiç de zor bir iş değil.
Dekorasyonda ilk göze çarpan ögeler mobilyalar ve tekstil ürünleri olsa da stili öne çıkaracak şey daha ufak ayrıntılardır. Her evde ve mağazada bulabileceğiniz bir zigon sehpa yerine marangoz yapımı özel bir sehpayı tercih edebilir veya farklı bir lamba başlığı ile odanın renk dengesini değiştirebilirsiniz. Kimi zaman ortada bulunan kabloları, görünen prizleri, boyası soyulmuş kapı kollarını düzenlemek bile dekorasyonu daha şık hale getirebilir.
Bu oturma odası tasarımına baktığınızda kolay kolay her yerde göremeyeceğiniz bir aksesuar düzeni ve sıra dışı bir tavan lambası görebilirsiniz. Odanın tarzını belirleyen de bu ögeler olmuş.
Taze çiçeklerin hoş kokusu ve cıvıl cıvıl görüntüsü başka hiçbir ögede bulunmaz. Odalarınıza her zaman güzellik kazandırabilecek canlı çiçekleri bol bol kullanmaktan çekinmeyin. Bu dekorasyonda uzmanlar üç farklı buket seçerek odanın üç köşesinde kullanmışlar. En pahalı aksesuarlardan bile güzel görünen bu canlılık kaynağını siz de rahatlıkla kullanın.