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Türkiye'deki müstakil evlerden aynen alabileceğiniz 6 fikir

Meral Eser Meral Eser
Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Evler
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homify'da ev yaptırmak isteyenlere ya da cephe mimarisini değiştirmeyi tercih edenlere ilham verebilecek bazı ev modelleri derledik. Müstakil evlerin günümüz şartlarında sağlayacağı konfor ve rahatlık her ailenin ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bugün sizlere Türkiye'den göz kamaştıran müstakil ev projelerini derledik. Günün birinde ev yaptırmayı düşünenlerin hangi stil ve tarzı uygulayacağına karar vermesini kolaylaştıracak. İşte sizlere Türkiye'den birbirinden güzel ve konforlu müstakil ev modelleri!

1. Ahşap sistemlerle kış bahçesi

Cerramiento terraza, Lignea Construcció Sostenible Lignea Construcció Sostenible Modern Evler
Lignea Construcció Sostenible

Lignea Construcció Sostenible
Lignea Construcció Sostenible
Lignea Construcció Sostenible

İhtiyaca göre rulo halindeki jaluzilerle tamamen kapatılabilen kış bahçesi alanı, yemek masası ve sandalyelerle dekore ediliyor. Güneş ışıklarını muntazam alan cam pencereler, aydınlık ve ferah bir atmosfer oluşmasını sağlıyor. Özellikle beyaz cephe ile ahşabın muhteşem uyumu göz okşarken, genel olarak ahşabın mimari elemanlarda kullanımı hem fonksiyonel hem de estetik unsurlar içeriyor. Ahşabın estetik dokusu ve natürel renk tonları iç mekana huzur veren bir atmosfer katıyor. Renkli çiçeklerle dekoratif öğelere yer veren bu proje hem davetkar hem de oldukça şık.

2. Klasik öğeler, modern dokunuşlar

Gülşen ÇİFTÇİ alfa mimarlık Modern Evler
alfa mimarlık

Gülşen ÇİFTÇİ

alfa mimarlık
alfa mimarlık
alfa mimarlık

Natürel renklerle nötr renklerin bir arada harmanladığı cephede oldukça şık ve modern dizayn edilmiş. Dekoratif öğelerle dizayn edilen bahçe alanı oldukça geniş ve kullanışlı. Sıcak aylarda bahçe keyfini tercih edenler ve havadar alanlara yönelmek isteyenler için ideal bir proje. Cephede kahverengi tonları gibi natürel renkler ve gri nötr renkler kullanılmış. Sempatik ve davetkar girişiyle ferforje kapı modeli uygulanmış. Projede iki katı birbirine bağlayan cam cephe hem estetik bir görünüm kazandırırken, hem de güneş ışıklarını muntazam alan, ferah ve aydınlık iç mekanlar dizayn edilmesini sağlıyor.

3. Denizli'den modern ve şık bir proje

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Evler
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Göz alıcı ve davetkar girişiyle karşılayan bu proje, Denizli'de inşa edilmiş. Kot farklarındaki geçişi sağlayan ahşap basamaklar modern çizgilerle dizayn edilmiş. Beyaz ve ahşap basamakların muntazam uyumu, renk ve dokuların öne çıkması göz okşuyor. Girişe davet eden merdiven tasarımı ve kapı girişindeki saçaklar geometrik formları ile öne çıkıyor ve oldukça modern bir görünüm sağlanıyor. Cephede taş ve ahşap giydirme cephe uygulaması mevcut. Doğal malzemelerin natürel uyumu ve ahengi muntazam ışıklandırma ile daha da öne çıkıyor.

4. Manzara ile bütünleşen tasarım

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Cephede boydan boya cam pencere açıklıkları dizayn edilerek manzarayı davet eden tasarım, sıcak atmosferiyle göz okşuyor. Kayseri'de yer alan bu konut, mimar Bahadır Kul imzası taşıyor. Modern çizgilerle dizayn edilen konutta beyaz cephe ile kontrast oluşturan pencere detayları uygulanmış. Geniş bir havuz modeli ve enfes bir bahçe alanı hayal edenler için örnek bir müstakil konut. Ayrıca bu konutta uygulanan şık ışıklandırma unsurları, ışıl ışıl bir cephe ve manzarayı davet eden iç mekan kullanımı olanakları sunuyor.

5. Görkemli ve şık

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Peyzaj mimarisi davetkar bir bahçe dizaynı için oldukça etkili bir manzara oluşturur. Geniş ve büyük müstakil evlerin sunacağı konfor kuşkusuzdur. Birçok insanın hayallerini süsleyebilecek bu konut, oldukça geniş bir araziye yerleşiyor. Nötr renklerle havuz alanına ulaşılan istinat duvarı üzerinden sarkan çiçek ve bitkiler dekoratif bir görünüm sağlıyor. Ayrıca, homify'da dış cephe uygulamaları ile ilgili birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

6. Huzur veren atmosfer

GALVANİZ ÇELİK EV, EGEUMUT ÇELİK YAPI EGEUMUT ÇELİK YAPI Modern Evler
EGEUMUT ÇELİK YAPI

GALVANİZ ÇELİK EV

EGEUMUT ÇELİK YAPI
EGEUMUT ÇELİK YAPI
EGEUMUT ÇELİK YAPI

Özellikle çocukların güvenliğini esas alan oyun alanları ve bahçe dizayn önem teşkil ediyor. Teras ve balkonların tasarlandığı müstakil konutta cephe uygulamalarında sıcak renklerle beyazın uyumu, giydirme taş cephe kaplaması uygulaması tercih edilmiş. Renkli sandalyeler ve yemek masasının kullanıldığı alan, küçük sarı çitlerle çim alandan ayrılıyor. Sıcak yaz aylarında konuklarınızı davet edebileceğiniz, barbekü davetleriniz için yeterli alana sahip bu konut, bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayabilir. Sıcak atmosferiyle huzur dolu bir aile evi.

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