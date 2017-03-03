Türkiye'deki müstakil evlerden aynen alabileceğiniz 6 fikir

Özellikle çocukların güvenliğini esas alan oyun alanları ve bahçe dizayn önem teşkil ediyor. Teras ve balkonların tasarlandığı müstakil konutta cephe uygulamalarında sıcak renklerle beyazın uyumu, giydirme taş cephe kaplaması uygulaması tercih edilmiş. Renkli sandalyeler ve yemek masasının kullanıldığı alan, küçük sarı çitlerle çim alandan ayrılıyor. Sıcak yaz aylarında konuklarınızı davet edebileceğiniz, barbekü davetleriniz için yeterli alana sahip bu konut, bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayabilir. Sıcak atmosferiyle huzur dolu bir aile evi.

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