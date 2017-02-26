Yatak odası dekorasyonu için kopya çekebileceğiniz 10 çarpıcı model

Ev dekorasyonu yaparken kataloglarda gördükleriniz kadar kusursuz dizaynlar ortaya çıkarmak pek de kolay bir iş değildir. Özellikle bir uzmandan destek almadan, gelişigüzel hazırlanan tasarımlarda, sonradan can sıkacak birçok hatayla karşılaşmak mümkün. Bu nedenle hangi stili uygularsanız uygulayın, seçeceğiniz ögelerin özelliklerine birçok farklı örnek inceleyerek karar vermelisiniz. Seçimlerinizde size yardımcı olacak örnekleri ise bu yazımızda bulabilirsiniz. Yerli ve yabancı tasarımcılardan derlediğimiz bu 10 farklı dekorasyon size çapıcı fikirler verebilir.
Daza fazla örnek tasarım bulmak isterseniz sitemizde arama yapabilir veya ’Derli toplu bir yatak odası için 10 pratik fikir’ başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Düğmeli yatak başlıklarının geleneksel havası, dingin renkler ile muhteşem bir uyum sağlıyor. Komodinin üzerinde bir demet çiçek, klasik pencereler ve bol yastıklı konforlu bir yatak ile tamamlanan bu dekorasyon geleneksel ve çağdaş ögeleri buluşturan şık bir tasarım olmuş. Yatak odası dekorasyonu yaparken bu odanın birçok özelliğinden faydalanabilirsiniz.
Gri ve beyaz tonları ile oluşturulan dekorasyona, adeta bomba gibi bırakılmış canlı sarı, odanın bütün vurgusunu tek başına üstlenmiş. Modern tasarımlarda en sık kullanılan renk formülü bu olabilir. Siz de tasarımınızda canlı ve vurgulu bir renk dengesi oluşturmak isterseniz, sarı yerine dilediğiniz her hangi bir vurgu rengini seçerek yapabilirsiniz. Dekorasyonlarda renk formüller hakkında daha fazla öneriye ihtiyacınız varsa ya da kendi tasarımınız için özel çözümler arıyorsanız iç mimarlara danışabilirsiniz.
Akdeniz ve tropikal gibi canlı ve cıvıl cıvıl stiller ilginizi çekiyorsa duvarlarınızı asla boş bırakmayın. Çiçek desenleri, yaprak ve bambu desenleri, kuş ve hayvan figürleri ile bezenmiş duvar kağıtları bu stillere oldukça yakışacaktır. Bitkilendirme ile birlikte harika bir görüntü oluşturabilecek bu ögeyi yatak odası tasarımınızda kullanmayı düşünebilirsiniz.
Dingin ve huzur veren bir dekorasyon için işe doğru renk kombinasyonunu oluşturarak başlayabilirsiniz. Eğer ahşap mobilyalar tercih ediyorsanız ve duvarlarda beyaza yakın tonlar kullandıysanız, tasarımın kalanına da toprak ve krem tonları gibi nötr renkler ekleyebilirsiniz.
Rustik stilin brütal ama bir yandan da doğal özelliklerini sevenler için bu tasarım harika bir örnek olabilir. Tüylü kumaşlar, kütük mobilyalar ve nötr renkler ile oluşturulmuş dekorasyonda bitkilendirme ve aksesuarlar da dikkat çekiyor. Yatak başına uygulanan aplikler her tasarımda kullanılabilecek iyi bir fikir.
Dekorasyonda kullanmak istediğiniz tema biraz daha ağırbaşlı bir çizgiye sahipse o halde bu tasarımı daha yakından inceleyin. Siyah duvar ve siyah tavan lambasının kullanıldığı odada karanlığın dezavantajından kurtulmak için açık renk mobilyalar tercih edilmiş. Sıra dışı ve karizmatik bir tasarım oluşturulmuş.
Prenseslere layık bir genç odası veya yatak odası dekore etmek istiyorsanız işte size harika bir örnek! Pileli perdelerin, uçuk ve sıcak tonların ferah bir ortamla buluşturulduğu bu tasarım güzel olduğu kadar kullanışlı da. Geniş bir alana sahip odaya uygulanmış tasarım aksesuarları ile de göze çarpıyor.
Yatak odanızda vakit geçirmeyi seviyorsanız size bir okuma bir de dinlenme koltuğu gerekebilir. Bu tasarımda odasının keyfini çıkarmayı sevenler için her detay düşünülmüş. Rahat bir yatağın yanı sıra iyi bir ışıklandırma ve canlı bitkilendirme de öne çıkıyor.
Cibinlik olarak da bilinen bu yatak perdeleri yetişkinler için pek popüler olmasa da, hatırı sayılır bir hayran kitlesi var. Bu dekorasyonda ahşap yatak ile birlikte kullanılan gölgelik hem odaya hem de yatağa farklı ve otantik bir hava kazandırmış.
Geniş bir yatak odası dekore etmek istiyorsanız dilediğiniz stili rahatlıkla uygulayabilirsiniz ancak geniş alanlara en çok yakışacak tasarımlardan biri odaya atölye havası kazandıran loft tasarım olacaktır. Son yıllarda oldukça popüler olan loft tasarımı brütal ögeler kullanarak oluşturabilirsiniz. Bu dekorasyonda oldukça iyi bir şekilde uygulanan stil birçok detayı ile dikkat çekiyor.