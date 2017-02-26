Yatak odası dekorasyonu için kopya çekebileceğiniz 10 çarpıcı model

Ev dekorasyonu yaparken kataloglarda gördükleriniz kadar kusursuz dizaynlar ortaya çıkarmak pek de kolay bir iş değildir. Özellikle bir uzmandan destek almadan, gelişigüzel hazırlanan tasarımlarda, sonradan can sıkacak birçok hatayla karşılaşmak mümkün. Bu nedenle hangi stili uygularsanız uygulayın, seçeceğiniz ögelerin özelliklerine birçok farklı örnek inceleyerek karar vermelisiniz. Seçimlerinizde size yardımcı olacak örnekleri ise bu yazımızda bulabilirsiniz. Yerli ve yabancı tasarımcılardan derlediğimiz bu 10 farklı dekorasyon size çapıcı fikirler verebilir.

Daza fazla örnek tasarım bulmak isterseniz sitemizde arama yapabilir veya ’Derli toplu bir yatak odası için 10 pratik fikir’ başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.