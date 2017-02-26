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Yatak odası dekorasyonu için kopya çekebileceğiniz 10 çarpıcı model

Homify Homify
Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Eklektik Yatak Odası
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Ev dekorasyonu yaparken kataloglarda gördükleriniz kadar kusursuz dizaynlar ortaya çıkarmak pek de kolay bir iş değildir. Özellikle bir uzmandan destek almadan, gelişigüzel hazırlanan tasarımlarda, sonradan can sıkacak birçok hatayla karşılaşmak mümkün. Bu nedenle hangi stili uygularsanız uygulayın, seçeceğiniz ögelerin özelliklerine birçok farklı örnek inceleyerek karar vermelisiniz. Seçimlerinizde size yardımcı olacak örnekleri ise bu yazımızda bulabilirsiniz. Yerli ve yabancı tasarımcılardan derlediğimiz bu 10 farklı dekorasyon size çapıcı fikirler verebilir. 

Daza fazla örnek tasarım bulmak isterseniz sitemizde arama yapabilir veya ’Derli toplu bir yatak odası için 10 pratik fikir’ başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. 

Geleneksel birkaç öge

Camelia Divan Button & Sprung Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Button &amp; Sprung

Camelia Divan

Button & Sprung
Button &amp; Sprung
Button & Sprung

Düğmeli yatak başlıklarının geleneksel havası, dingin renkler ile muhteşem bir uyum sağlıyor. Komodinin üzerinde bir demet çiçek, klasik pencereler ve bol yastıklı konforlu bir yatak ile tamamlanan bu dekorasyon geleneksel ve çağdaş ögeleri buluşturan şık bir tasarım olmuş. Yatak odası dekorasyonu yaparken bu odanın birçok özelliğinden faydalanabilirsiniz. 

Vurgu renkleri

Eton Mess ottoman Loaf Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Tekstil Sarı ottoman,bedroom,velvet,yellow,storage
Loaf

Eton Mess ottoman

Loaf
Loaf
Loaf

Gri ve beyaz tonları ile oluşturulan dekorasyona, adeta bomba gibi bırakılmış canlı sarı, odanın bütün vurgusunu tek başına üstlenmiş. Modern tasarımlarda en sık kullanılan renk formülü bu olabilir. Siz de tasarımınızda canlı ve vurgulu bir renk dengesi oluşturmak isterseniz, sarı yerine dilediğiniz her hangi bir vurgu rengini seçerek yapabilirsiniz. Dekorasyonlarda renk formüller hakkında daha fazla öneriye ihtiyacınız varsa ya da kendi tasarımınız için özel çözümler arıyorsanız iç mimarlara danışabilirsiniz.    

Canlı duvar kağıtları

Lara Costafreda, Bloompapers Bloompapers Duvar & ZeminDuvar Kağıtları Kâğıt Yeşil
Bloompapers

Bloompapers
Bloompapers
Bloompapers

Akdeniz ve tropikal gibi canlı ve cıvıl cıvıl stiller ilginizi çekiyorsa duvarlarınızı asla boş bırakmayın. Çiçek desenleri, yaprak ve bambu desenleri, kuş ve hayvan figürleri ile bezenmiş duvar kağıtları bu stillere oldukça yakışacaktır. Bitkilendirme ile birlikte harika bir görüntü oluşturabilecek bu ögeyi yatak odası tasarımınızda kullanmayı düşünebilirsiniz.  

Nötr renkler ile dengeli bir renk yelpazesi

homify Akdeniz Yatak Odası Beyaz
homify

homify
homify
homify

Dingin ve huzur veren bir dekorasyon için işe doğru renk kombinasyonunu oluşturarak başlayabilirsiniz. Eğer ahşap mobilyalar tercih ediyorsanız ve duvarlarda beyaza yakın tonlar kullandıysanız, tasarımın kalanına da toprak ve krem tonları gibi nötr renkler ekleyebilirsiniz.   

Rustik ve modern elementler bir arada

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Eklektik Yatak Odası
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Rustik stilin brütal ama bir yandan da doğal özelliklerini sevenler için bu tasarım harika bir örnek olabilir. Tüylü kumaşlar, kütük mobilyalar ve nötr renkler ile oluşturulmuş dekorasyonda bitkilendirme ve aksesuarlar da dikkat çekiyor. Yatak başına uygulanan aplikler her tasarımda kullanılabilecek iyi bir fikir.  

Koyu tonlarda ağırbaşlı bir tasarım

"Kurwa-house" , Дизайн-мастерская "GENESIS" Дизайн-мастерская 'GENESIS' Endüstriyel Yatak Odası
Дизайн-мастерская <q>GENESIS</q>

Дизайн-мастерская "GENESIS"
Дизайн-мастерская <q>GENESIS</q>
Дизайн-мастерская "GENESIS"

Dekorasyonda kullanmak istediğiniz tema biraz daha ağırbaşlı bir çizgiye sahipse o halde bu tasarımı daha yakından inceleyin. Siyah duvar ve siyah tavan lambasının kullanıldığı odada karanlığın dezavantajından kurtulmak için açık renk mobilyalar tercih edilmiş. Sıra dışı ve karizmatik bir tasarım oluşturulmuş. 

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Cıvıl cıvıl bir oda

Квартира в Краснодаре - Изысканность стиля Детская дочки, СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ СТУДИЯ 'ДА' ДАРЬИ АРХИПОВОЙ Klasik Yatak Odası Seramik Bej
СТУДИЯ <q>ДА</q> ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
СТУДИЯ <q>ДА</q> ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

Prenseslere layık bir genç odası veya yatak odası dekore etmek istiyorsanız işte size harika bir örnek! Pileli perdelerin, uçuk ve sıcak tonların ferah bir ortamla buluşturulduğu bu tasarım güzel olduğu kadar kullanışlı da. Geniş bir alana sahip odaya uygulanmış tasarım aksesuarları ile de göze çarpıyor.  

Her şey düşünülmüş

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design Akdeniz Yatak Odası Bej
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Yatak odanızda vakit geçirmeyi seviyorsanız size bir okuma bir de dinlenme koltuğu gerekebilir. Bu tasarımda odasının keyfini çıkarmayı sevenler için her detay düşünülmüş. Rahat bir yatağın yanı sıra iyi bir ışıklandırma ve canlı bitkilendirme de öne çıkıyor. 

Gölgelik seviyor musunuz?

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yatak Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Cibinlik olarak da bilinen bu yatak perdeleri yetişkinler için pek popüler olmasa da, hatırı sayılır bir hayran kitlesi var. Bu dekorasyonda ahşap yatak ile birlikte kullanılan gölgelik hem odaya hem de yatağa farklı ve otantik bir hava kazandırmış.  

Endüstriyel ve loft detaylar

Casa Evans, A4estudio A4estudio Modern Yatak Odası
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

Geniş bir yatak odası dekore etmek istiyorsanız dilediğiniz stili rahatlıkla uygulayabilirsiniz ancak geniş alanlara en çok yakışacak tasarımlardan biri odaya atölye havası kazandıran loft tasarım olacaktır. Son yıllarda oldukça popüler olan loft tasarımı brütal ögeler kullanarak oluşturabilirsiniz. Bu dekorasyonda oldukça iyi bir şekilde uygulanan stil birçok detayı ile dikkat çekiyor. 

Kısa sürede inşa edilen etkileyici ahşap ev
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