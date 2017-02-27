Bir temizlikçiye ihtiyacınız olmadığının 5 kanıtı

Bütün haftayı çalışarak geçirdikten sonra ev temizliği koca bir dağ gibi büyüyor insanın gözünde. Oysa ki birkaç yıkama ve toparlama seansından ibaret olan temizlik, bir işten ziyade hayatı daha düzenli ve sorunsuz devam ettirebilmemiz için gerekli bir araç gibi düşünülebilir. Ve bu aracı kullanmak için birilerinden yardım almak zorunda değiliz.
Eğer temizlik için kolları sıvamanıza yardım edecek fikirlere ihtiyacınız varsa bu yazı işe yarayabilir. Şık ve kullanışlı tasarım örnekleri ile birlikte vereceğimiz bu fikirler sizi temizlik işi üzerine düşündürecek. Pratik temizlik önerilerine ihtiyacınız varsa ’Cam ve pencere temizliğinde işinize yarayacak 7 ipucu’ başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Haftada yalnızca üç ya da dört saatinizi alacak bir iş için bütçenizden ciddi bir miktar ayırmanıza gerçekten gerek var mı? Özellikle bizim gibi ekonomik gidişatı stabil olmayan ülkelerde, her ay bir köşeye ayıracağınız birkaç yüz lira bile, sıkıntılı bir dönemeçte kurtarıcınız olabilir. O halde kovayı ve bezleri kapıp haftada birkaç saatinizi temizliğe ayırabilirsiniz.
Evinizi aile bireyleriniz ile paylaşıyorsanız işiniz daha da kolay demektir zira temizlik o evde yaşayan her bireyin sorumluluğudur, asla tek bir kişinin üstüne yıkılamaz. Temizlik işlerini evi kullanan herkese eşit olarak paylaştırırsanız çok daha kısa sürede ve kolayca içinden çıkabilirsiniz. Haftanın bir gününü
temizlik günü olarak belirleyebilir ve çocuk yetişkin, kadın erkek ayırmadan, iş dağılımı yapıp kolayca içinden çıkabilirsiniz. Bu alışkanlık aynı zamanda, çocukların sorumluluk bilincinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır.
Akşama kadar çalışıp yoruluyorsunuz ve eve geldiğinizde bırakın iş yapmayı, kolunuzu bile kaldıracak haliniz olmuyor öyle değil mi? O zaman yemek ve bulaşık dışındaki işleri hafta sonuna bırakabilirsiniz. Böylece bütün hafta sonunu miskin miskin geçirmenize engel olacak bir sorumluluğunuz olmuş olur. Teras ve balkonları yıkamak, bahçeyi düzenlemek, banyo ve mutfağı temizlemek, ev süpürmek, silmek, toz almak, ütü yapmak bunların hepsi vücudunuzu çalıştıracak ve sizi hareketsizlikten kurtaracak işlerdir.
Temizlik için anlaştığınız işçi veya temizlik şirketi personeli her ne kadar sizin talimatlarınıza göre ve dikkatli davransa da işi sizin kadar detaylı ve özenli yapamaz. Evinizin neresinde ne var, neresi daha çok kirlenir, neresi için daha sıkı bir temizliğe ihtiyaç hepsini ancak siz bilebilirsiniz. Eve gelen bir yabancıya neyi nasıl yapacağını anlatmak ve yeterli bulmadığınız yerleri tekrar yapıp bir de üstüne para ödemektense en baştan kendiniz yapabilirsiniz.
Bazı evlerin temizliği, doğru dekorasyon çözümleri, yeterli depolama alanı ve kullanışlı/dayanıklı malzemeler sayesinde daha kolaydır. Ev temizliğini tamamen kendiniz üstlenmek istiyorsanız dekorasyonu konusunda işinize yarayacak fikirlerden faydalanabilirsiniz. Bu konuda bir iç mimar veya dekoratör size yardımcı olabilir. Veya daha derli toplu bir eve sahip olmak için fikir yazılarımızda verilen dekorasyon önerilerine göz atabilirsiniz.
Temizlik için anlaştığınız kişi ya da şirkete referansları sayesinde güveniyor olabilirsiniz. Ancak bu evinizin bütün özel alanlarını bir yabancıya açmak için yeterli mi? Çocuğunuzun odası, yatak odanız, banyonuz ve o alanlarda muhafaza ettiğiniz bir şekilde özel veya kıymetli eşyaları evin dışından birine açmakta rahat hissetmiyorsanız, haksız sayılmazsınız.
Bunun yanı sıra referans ile çalışıp memnun kaldığınız ve yıllardır evinizin işini yapan emekçiniz varsa konuyu daha farklı ele alabilirsiniz. Ancak saatlik ücret ile çalışan ev işçilerinin bu sektör var oldukça bir temizlik şirketi çalışanı olamayacağını ve asla sigortalı, güvenceli bir çalışan statüsüne geçemeyeceğini de göz önünde bulundurmakta yarar var.
Büyük ve çok odalı bir eve sahipseniz hele de yalnız yaşıyorsanız temizlik sizin için bir kabus olabilir. Böyle durumda evin kullanmadığınız odalarını kapalı tutmanızı tavsiye edebiliriz. Büyük bir evi paylaşan bir aile için ise temizlik pek sorun olmayacaktır. Çünkü evde yaşayan kişi sayısı ne kadar fazlaysa işler o kadar kişiye bölünmeli öyle değil mi? Hakkaniyetli bir iş bölümü yaptıktan sonra bütün evi temizlemek birkaç saatten fazla vaktinizi almaz. Küçük bir evi temizlemek ise zaten fazlasıyla kolay olacaktır.