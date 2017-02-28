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Türk evlerinden pahalıya patlamayacak 10 balkon ve teras fikri

nihal e. nihal e.
homify Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
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Bahar mevsimine girmemize sayılı günler kaldığına göre şimdiden yaza hazırlık yapabiliriz. Sıcak havalarda en çok açık alanda vakit geçirdiğimiz için balkon ve teras kullanımı öne çıkıyor. Eğer güzel bir şekilde dekore edilirse her türlü balkon ve teras pekala şık gözükebilir. Estetik olması yanında kullanışlı da döşenirse yazın tüm kahvaltılarınızı terasta yapabilirsiniz. Bugünkü yazımızda balkon ve teras dekorasyonuyla ilgili size fikir verecek 10 örnek derledik. Balkon ve terası yıkıp dökmeden konforlu bir yer haline dönüştürmek için başta uygun mobilya seçimi olmak üzere neler yapabilirsiniz, gelin hep birlikte göz atalım.

​1. Hem oturma hem yemek alanı

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Balkon, Veranda & Teras
Mimoza Mimarlık

BILGE & AHMET SEZER EVI

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Resimdeki gibi geniş bir terasınız varsa dilediğiniz gibi döşeyebilirsiniz. Hatta oturma grubuyla bir yemek masası bile sığabilir. Özellikle duvara denk gelecek şekilde koltukları yerleştirirseniz yerden de verim sağlarsınız. Görüldüğü üzere saksılar için de boş yer kalmış.

​2. Terasta yemek masası

​Önal & Haike Öncebe Evi homify Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
homify

​Önal & Haike Öncebe Evi

homify
homify
homify

Evinizde yemek odası için uygun bir yeriniz yoksa pekala terası yemek odasına dönüştürebilirsiniz. Ayrıca yemek odanız olsun ya da olmasın, açık alanda ek bir yemek takımı her zaman lazım olur. Özellikle resimdeki gibi geniş bir terasınız varsa. Yemek takımını tamamlayan parlak lambalar dikkat çekici.

​3. Ahşap platform

homify Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Aynı terastan devam ediyoruz. Yemek masasının ardında kalan boşluk oldukça akıllıca değerlendirilmiş. Buraya standart bir oturma grubu yerleştirilebilirdi. Onun yerine daha rahat ve konforlu olması açısından yerden yükseltilmiş bir ahşap platform tasarlandı. Yer zemini taştan yapılma olduğu için ahşap yüzey gerekliydi. Güvenlik açısından da tel demirler tavana dek yükseltildi.

​4. Yuvarlak kafes

Gazebo Restaurant Yeniköy, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Balkon, Veranda & Teras
Bozantı Mimarlık

Gazebo Restaurant Yeniköy

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

Teras için sıra dışı bir görünüm arzuluyorsanız yuvarlak hatlı kafesi andıran bu tasarımı uygulayabilirsiniz. Koltukların da yuvarlak dizilmesi küçük alanda maksimum oturma yeri sağlıyor.

​5. Kapalı balkon

Yaz - Kış Balkon Keyfi..., Albert Genau Albert Genau Modern Balkon, Veranda & Teras
Albert Genau

Yaz – Kış Balkon Keyfi…

Albert Genau
Albert Genau
Albert Genau

Kapalı balkon deyince aklımıza yarısı duvar yarısı pencereden oluşan bir balkon gelir. Bu örnekte ise katlamalı cam tüm duvar boyunca kullanılmış. Isı yalıtımı sağlayan cam aynı zamanda bahçe manzarasını içeri taşıyor.

​6. Çiçek gibi

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Bir başka kapalı balkon örneğinde ahşap ağırlıklı bir dekorasyon görüyoruz. Ahşap sıcak bir malzeme olmakla birlikte estetik bir görünüm için yetersiz. Mor tekstil ürünüleri ve çiçeklerle tamamlanan balkon ise oldukça cazip.

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​7. Terasta salıncak

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Davetkar beyaz bir oturma grubunun yer aldığı teras oldukça iç açıcı görünüyor. Beyaz renkli rattan mobilyalar örgü biçimleriyle romantik de sayılabilir. Salıncak ise epey eğlenceli. Cam duvarlarla kapatılmış teras çatıda yer aldığından rüzgar gibi hava akımlarına karşın korunuyor. Arzu edildiği takdirde cam duvarlar katlanarak açılıyor. Zeminde ise ahşap kullanılacak sıcak bir atmosfer yaratılmış.

​8. Deniz tonları

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Balkon, Veranda & Teras
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Özellikle yazlık evlerin terasında kullanılan mobilyalarda deniz tonlarında renk bir paleti çok daha güzel durur. Resimde iki adet koltuk yuvarlak biçimleri kadar rahatlığıyla da öne çıkıyor. Koltuklar dışında bir de tavan fanı kullanılmış.

​9. Tek başına huzur

VILLA SELIN SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Balkon, Veranda & Teras
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

VILLA SELIN

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Eğer evinizde yalnız kalabileceğiniz huzurlu bir köşe arıyorsanız resimdeki geniş balkon size göre. Enfes deniz manzarasında karşı ayaklarınızı uzatabileceğiniz bir koltuk pekala yeterli olabilir. Zemin rengiyle uyumlu bir koltuk tercih ederseniz sadelik göze de batmaz.

​10. Geniş oturma alanı

Özel Konut Tasarımı, Deco Mimarlik Deco Mimarlik Modern Balkon, Veranda & Teras
Deco Mimarlik

Özel Konut Tasarımı

Deco Mimarlik
Deco Mimarlik
Deco Mimarlik

Son örneğimiz sade olmakla birlikte kalabalık aileler yahut misafir ağırlamayı sevenler için ideal. Zira açık alanda 6 kişiyi ağırlayabilecek bir koltuk takımı tercih edilmiş. Kapalı bir balkon olduğu için tıpkı bir oturma odası gibi döşenmiş.

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