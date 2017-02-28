Türk evlerinden pahalıya patlamayacak 10 balkon ve teras fikri

Son örneğimiz sade olmakla birlikte kalabalık aileler yahut misafir ağırlamayı sevenler için ideal. Zira açık alanda 6 kişiyi ağırlayabilecek bir koltuk takımı tercih edilmiş. Kapalı bir balkon olduğu için tıpkı bir oturma odası gibi döşenmiş.

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