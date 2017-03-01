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Tüm maaşınızı harcamadan bahçenizi yenilemenin yolları

nihal e. nihal e.
homify İskandinav Bahçe
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Güzel bir bahçe düzenlemesi için mutlaka büyük masrafa girmeye gerek yok. Özellikle ahşao ve taş olmak üzere doğal malzemelerle pekala iyi sonuçlar alabilirsiniz.

​1. Duvarları kaplamak için geri dönüştürülmüş malzeme: Rustik ve orijinal bir dokunuş

DISEÑO Y RECUPERACIÓN DE UN JARDÍN EN MÉXICO, Arquitectos M253 Arquitectos M253 Modern Balkon, Veranda & Teras
Arquitectos M253

Arquitectos M253
Arquitectos M253
Arquitectos M253

Artık kullanmadığınız eski, yıpranmış ahşap mobilyaları yeniden değerlendirmenin en güzel yollarından birini örnek resimde görüyoruz. Farklı mobilya parçaları kullanıldığından ahşabın tonu da değişiklik gösteriyor.

2. Farklı zemin malzemeleriyle alanları sınırlandırın: suni çim ve ahşap.

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur Modern Balkon, Veranda & Teras
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

Her iki malzeme çok masraflı olmayıp temin etmesi kolay ürünlerdir. Bahçede veya terasta her zaman temiz ve düzenli görünüm sağlarsınız.

3. Temel unsurlar: Şemsiye gibi fonksiyonel mobilyalar

Villa Amanda, Acapulco, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

Sıcak havalarda en çok ihtiyacınız olan şeylerden biri şemsiyedir. Zira gölgelik alan sağlayamazsanız büyük bir bahçeniz olsa da avluda oturamazsınız. Şemsiyelerin bir avantajı da temizliğinin kolay oluşudur.

4. Hem çiçek yatağı hem ahşap bir çit

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur Modern Balkon, Veranda & Teras
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

Sınırlama ve dekore etmek için kullanılan ahşap çitler modern modelleriyle çok yaratıcı ve kullanışlıdır. Bu örnekte büyük delikleri sayesinde aynı zamanda bitkiler için pratik askı işlevi görüyor.

​5. Kendi bahçe kulübeni yapmaya ne dersin?

Gazebo with intergrated garden store Garden Affairs Ltd Klasik Bahçe Ahşap Ahşap rengi gazebo,garden store,veranda,outdoor seating,shelter,woodstore,practical,store,quality,flat roof,bike store
Garden Affairs Ltd

Gazebo with intergrated garden store

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Ahşaptan yapılma bahçe kulübeleri hem kullanışlı hem de yapımı oldukça kolay. Biraz ahşap malzeme bir marangozla kendi kulübenizi imal etmek hiç de uzun sürmez.

​6. Pergola çatıyı süslemek için ince veya şeffaf kumaşlar kullan

homify İskandinav Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bu şekilde hiç şüphesiz daha güzel görünecek. Hem de doğal bir sineklik vazifesi görüp fonksiyonel hale gelecek.

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​7. Rengarenk çiçekler

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de BahçeBitki & Çiçekler
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Bahçe dekorasyonu ile ilgili en ekonomik önerilerden biri doğal çiçeklerden yararlanmaktır. Hiçbir bahçe heykeli veya başka bir süsleme çiçeklerin canlı renklerinin yerini tutamaz.

​8. Bahçe mobilyalarını boyayın

Gruppi pranzo, La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo BahçeMobilyalar
La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo

La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo
La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo
La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo

Bahçe mobilyaları için öncelikle büyük masrafa girmenize gerek yok. Eski eşyalarınızı pekala boyayarak yeniden kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Plastik mobilyalar daha çok tercih edilse de ahşap eşyalar hem bahçenin doğallığına uyum sağlar hem de farklı renklere boyanarak her zaman yepyeni görünür.

​9. Doğal taşlarla bahçe yolu

大阪府松原市の邸宅, 杉田造園 株式会社 杉田造園 株式会社 Asyatik Bahçe Taş
杉田造園 株式会社

杉田造園 株式会社
杉田造園 株式会社
杉田造園 株式会社

Çalıların arasında küçük yollar düzenlemek de bahçe tasarımının önemli bir parçasıdır. Farklı ton ve boyutlarda doğal taşlar ise her zaman harika durur.

​10. Küçük bahçelerde saksıları duvara asın

Área Externa de Lazer, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências Rustik Balkon, Veranda & Teras Ahşap
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

Küçük bir bahçeniz ve çok sayıda saksınız varsa saksılarınızın kaplayacağı alan sorun olabilir. Çözümü ise basit. Resimdeki gibi aralıklı bir ahşap malzemeyle saksılarınızı asabilirsiniz. Mutlaka bunu yaptırmanıza da gerek yok. Herhangi bir askılık olur.

​11. Ahşap çiçek yatakları

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur Modern Balkon, Veranda & Teras
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

Mevcut bahçe alanınızı çim ve çalılar yerine zemin kaplamasıyla değerlendirmek istiyorsanız bitkilerinizi duvar boyunca uzanan ahşap çiçek yataklarına ekebilirsiniz.

​12. Bahçe köşesine küçük bitkiler ekin

Cataluña, Barcelona, Sant Quirze del Valles, abpaisajismo abpaisajismo Kırsal Balkon, Veranda & Teras
abpaisajismo

abpaisajismo
abpaisajismo
abpaisajismo

Resimdeki gibi güzel bir zemin kaplamanız varsa ve çiçek yatakları için ek alan ayıramıyorsanız sınırların birbirine karıştığı küçük bir bahçe oluşturabilirsiniz.

​13. Pratik bank yapımı

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens Modern Bahçe
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Kendi mobilyalarınızı yapmak için mutlaka marangoz olmaya gerek yok. Resimdeki gayet pratik görünüyor.

​14. Yaratıcı çözümler

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens Modern Bahçe
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Bahçe düzenlemesi için sayısız fikir uygulayabilirsiniz. Üstelik gerekli malzemeleriniz sadece ahşap ve taş olsa bile. Tel kafes içine yerleştirilen taş bloklar görüldüğü üzere son derece yaratıcı bir biçimde kullanılabiliyor.

​15. Yapımı basit ahşap yol

Modern Garden with a rustic twist Yorkshire Gardens Modern Bahçe sleepers
Yorkshire Gardens

Modern Garden with a rustic twist

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Taş bahçe yolu dışında ahşap malzemeyle de kolay ve hızlı bir bahçe yolu tasarlayabilirsiniz.

​16. Bahçe aydınlatması şart

Espaço Gourmet - Ville Bosquée, Michelle Machado Arquitetura Michelle Machado Arquitetura Modern Bahçe Masif Ahşap Bej
Michelle Machado Arquitetura

Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura

Özellikle havanın karardığı akşam saatlerinde ışığa ihtiyacınız olacak. Çok pahalı olmayan duvar lambalarıyla bu sorunu da halledebilirsiniz.

​17. Bahçenizin mobilyalarını süslemek için minder kullanın

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda Modern Bahçe
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

Birbirinden güzel ve rengarenk minderler her kanepeyi kurtarır. Ayrıca kendi minderinizi yapmak çok kolay.

Bu yazıyı beğendiyseniz 'Ustanıza gösterebileceğiniz 25 bahçe kulübesi modeli' başlığına bakabilirsiniz.

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