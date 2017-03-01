Tüm maaşınızı harcamadan bahçenizi yenilemenin yolları

Küçük bir bahçeniz ve çok sayıda saksınız varsa saksılarınızın kaplayacağı alan sorun olabilir. Çözümü ise basit. Resimdeki gibi aralıklı bir ahşap malzemeyle saksılarınızı asabilirsiniz. Mutlaka bunu yaptırmanıza da gerek yok. Herhangi bir askılık olur.