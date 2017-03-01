Tüm maaşınızı harcamadan bahçenizi yenilemenin yolları

Güzel bir bahçe düzenlemesi için mutlaka büyük masrafa girmeye gerek yok. Özellikle ahşao ve taş olmak üzere doğal malzemelerle pekala iyi sonuçlar alabilirsiniz.
Artık kullanmadığınız eski, yıpranmış ahşap mobilyaları yeniden değerlendirmenin en güzel yollarından birini örnek resimde görüyoruz. Farklı mobilya parçaları kullanıldığından ahşabın tonu da değişiklik gösteriyor.
Her iki malzeme çok masraflı olmayıp temin etmesi kolay ürünlerdir. Bahçede veya terasta her zaman temiz ve düzenli görünüm sağlarsınız.
Sıcak havalarda en çok ihtiyacınız olan şeylerden biri şemsiyedir. Zira gölgelik alan sağlayamazsanız büyük bir bahçeniz olsa da avluda oturamazsınız. Şemsiyelerin bir avantajı da temizliğinin kolay oluşudur.
Sınırlama ve dekore etmek için kullanılan ahşap çitler modern modelleriyle çok yaratıcı ve kullanışlıdır. Bu örnekte büyük delikleri sayesinde aynı zamanda bitkiler için pratik askı işlevi görüyor.
Ahşaptan yapılma bahçe kulübeleri hem kullanışlı hem de yapımı oldukça kolay. Biraz ahşap malzeme bir marangozla kendi kulübenizi imal etmek hiç de uzun sürmez.
Bu şekilde hiç şüphesiz daha güzel görünecek. Hem de doğal bir sineklik vazifesi görüp fonksiyonel hale gelecek.
Bahçe dekorasyonu ile ilgili en ekonomik önerilerden biri doğal çiçeklerden yararlanmaktır. Hiçbir bahçe heykeli veya başka bir süsleme çiçeklerin canlı renklerinin yerini tutamaz.
Bahçe mobilyaları için öncelikle büyük masrafa girmenize gerek yok. Eski eşyalarınızı pekala boyayarak yeniden kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Plastik mobilyalar daha çok tercih edilse de ahşap eşyalar hem bahçenin doğallığına uyum sağlar hem de farklı renklere boyanarak her zaman yepyeni görünür.
Çalıların arasında küçük yollar düzenlemek de bahçe tasarımının önemli bir parçasıdır. Farklı ton ve boyutlarda doğal taşlar ise her zaman harika durur.
Küçük bir bahçeniz ve çok sayıda saksınız varsa saksılarınızın kaplayacağı alan sorun olabilir. Çözümü ise basit. Resimdeki gibi aralıklı bir ahşap malzemeyle saksılarınızı asabilirsiniz. Mutlaka bunu yaptırmanıza da gerek yok. Herhangi bir askılık olur.
Mevcut bahçe alanınızı çim ve çalılar yerine zemin kaplamasıyla değerlendirmek istiyorsanız bitkilerinizi duvar boyunca uzanan ahşap çiçek yataklarına ekebilirsiniz.
Resimdeki gibi güzel bir zemin kaplamanız varsa ve çiçek yatakları için ek alan ayıramıyorsanız sınırların birbirine karıştığı küçük bir bahçe oluşturabilirsiniz.
Kendi mobilyalarınızı yapmak için mutlaka marangoz olmaya gerek yok. Resimdeki gayet pratik görünüyor.
Bahçe düzenlemesi için sayısız fikir uygulayabilirsiniz. Üstelik gerekli malzemeleriniz sadece ahşap ve taş olsa bile. Tel kafes içine yerleştirilen taş bloklar görüldüğü üzere son derece yaratıcı bir biçimde kullanılabiliyor.
Taş bahçe yolu dışında ahşap malzemeyle de kolay ve hızlı bir bahçe yolu tasarlayabilirsiniz.
Özellikle havanın karardığı akşam saatlerinde ışığa ihtiyacınız olacak. Çok pahalı olmayan duvar lambalarıyla bu sorunu da halledebilirsiniz.
Birbirinden güzel ve rengarenk minderler her kanepeyi kurtarır. Ayrıca kendi minderinizi yapmak çok kolay.
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