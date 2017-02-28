Dekorasyonda yapılan 6 hata ve bunları düzeltmenin yolları

Aydınlatma evlerde en özensizce geçiştirilen işlevsel ve dekoratitif unsurların belki de başında geliyor. Özensizlikten kastımız çirkin aydınlatma armatürleri değil, mekanın atmosferini oluşturan birinci etmen olan genel aydınlatmanın plansız bir şekilde gerçekleştirilmesi, genelde tek bir noktadan aydınlatma yapılması. Oysa tek bir noktadan yapılan aydınlatma mekanı yeteri kadar iyi aydınlatmadığı gibi koyu gölgelerin oluşmasına sebebiyet verir, bu da mekanı kasvetli gösterir. Mekanın yeteri kadar aydınlatılmasından kastımız elbette mekanı kebapçıya çevirmek değil. Birkaç noktadan yapılan ve her biri başka işlev gören aydınlatmalar salonunuzun atmosferini oluşturmak için gerekli belki de yegane şeydir.