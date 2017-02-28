Dekorasyonda yapılan 6 hata ve bunları düzeltmenin yolları

İyi bir dekorasyon yapmanın belirli prensipleri vardır ve kişisel beğeniler, ihtiyaçlar ve mekanların şekilleri bu prensipleri değiştiremez. Evinizin şık görünmesini ve konforlu olmasını istiyorsanız, temek dekorasyon prensipleri öğrenip uygulamalarınızı ona göre yapmalısınız. Kötü yapılmış bir dekorasyonun kaynağı genel olarak aynı hatalardır ve basit bir iki kural sayesinde bu hataları komple giderilebilirsiniz. Bugünkü yazımızı sık yapılan 6 dekorasyon hatasıne ve bu hataları gidermenin yollarına ayırdık. Umuyoruz ki, bu yazımız eğer varsa kendi evinizdeki hataları görüp onları düzeltmenizde faydalı olur.
Kanepesi, koltukları, orta ve yan sehpa setleriyle tam takım mobilyalar kocaman mağazalarda gözünüze güzel görünebilir ancak alışverişinizi yaparken evinizin boyutlarını göz önünde bulunmayı unutmayın. Takım mobilyalar mekanın boğucu ve demode görünmesine neden olabilir, bu sebeple takım ürün almaktansa, mekanın boyutlarına uygun tek tek seçimler yapmak daha mantıklı olacak, ortaya daha güzel bir görünüm çıkacaktır.
Yapılan bir diğer hata ise mekanları eşyaya boğmak ve içeride adeta nefes alamaz hale gelmek. Rutin olarak ihtiyaç duyulmayan, kullanılmayan veya nadiren kullanılan mobilyaları, içlerini tıklım tepiş doldurduğumuz dolapları vs gözden geçirip fazlalık olan her şeyi elden çıkarmak yalnızca evinizden değil, omuzlarınızdan da yük kaldıracaktır! Konuyla ilgili ’Evimi nasıl sadeleştirebilirim?’ başlıklı yazımızı okumanınız da tavsiye ederiz.
Renk yelpazesinde aynı bölgede yer alan, birbirine yakın renklerle yapılan, hiçbir kontrast oluşturulmamış, canlılık ve hareket verilmemiş bir dekorasyon sıkıcı bir görünüme sahip olmaya mahkumdur. Bu nedenle, yapmanız gereken şey renkli aksesuarlar ile mekanı şenlendirmeniz ve monoton halinden kurtarmanız. Bu hata çözümü en basit hatalardan biridir. İlk aşamada birbirine uzak 3 renk seçebilir, daha sonra yelpazedeki yakın renkler ile mekanı hareketlendirebilirsiniz.
Aydınlatma evlerde en özensizce geçiştirilen işlevsel ve dekoratitif unsurların belki de başında geliyor. Özensizlikten kastımız çirkin aydınlatma armatürleri değil, mekanın atmosferini oluşturan birinci etmen olan genel aydınlatmanın plansız bir şekilde gerçekleştirilmesi, genelde tek bir noktadan aydınlatma yapılması. Oysa tek bir noktadan yapılan aydınlatma mekanı yeteri kadar iyi aydınlatmadığı gibi koyu gölgelerin oluşmasına sebebiyet verir, bu da mekanı kasvetli gösterir. Mekanın yeteri kadar aydınlatılmasından kastımız elbette mekanı kebapçıya çevirmek değil. Birkaç noktadan yapılan ve her biri başka işlev gören aydınlatmalar salonunuzun atmosferini oluşturmak için gerekli belki de yegane şeydir.
Klasik mobilyaları, dönem mobilyalarını çok beğeniyor olabilirsiniz ancak günümüzün değişen trendlerini tamamen göz ardı etmemeli ve daha güzel, daha taze bir görünümüm birbirine uyumlu farklı stilleri bir arada kullanarak eklektik stile yönelmelisiniz.
Dekorasyon dergilerini ve çeşitli dekorasyon bloglarını takip ediyor, klasiklerden ve güncel trendlerden anlıyor olabilirsiniz. Ancak güzel bir görünüme sahip her stil evimiz için uygun olmayabilir ve bu stili bire bir uygulamaya çalışmak, evimiz ve hayat tarzımız ile uyumsuz, son derece konforsuz ve biraz da karikatürize bir görünüme neden olabilir. Dekorasyonunu yaparken pratik kullanıma ve evinizin genel havasına da uyum sağlamasına dikkat etmekte ve tercihleri kişisel beğeni ve ihtiyaçlara göre yapmakta fayda var.