Gelenekselle moderni harmanlayan 13 cephe tasarımı

Farklı stilleri bir araya getirerek çarpıcı bir sonuç elde etmek mümkün. Özellikle stillerin, doku ve renklerin oluşturacağı kontrast malzeme ve dokuları daha da öne çıkarır. Taş ve ahşabın natürelliği ve sıcaklığı huzur veren bir manzara oluşturuyor. Ayrıca örnek cephede taş ve cam cephenin çarpıcı uyumuyla fark yaratan bir proje uygulanmış.