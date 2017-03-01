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Gelenekselle moderni harmanlayan 13 cephe tasarımı

Meral Eser Meral Eser
homify Modern Evler
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Yeni bir ev inşa etmek ya da cephe dizaynını yenilemek isteyenler için, farklı stilleri bir araya getirmek fark yaratacaktır. Malzeme, renk ve dokular hakkında verilecek kararlara uygulanacak stil ya da tarz üzerinden ulaşılabilir. Geleneksel izlerle moderni harmanlayan cephe tasarımları ilginizi çekiyorsa, bu yazımızda birbirinden estetik görünüme sahip 13 cephe modelini derledik. Modern dokunuşlarla geleneksel izleri buluşturan bu şahane cephe modellerini görmeden karar vermeyin!

1. Kontrast malzemeler

Residencia Ithaiê, Quitete&Faria Arquitetura e Decoração Quitete&Faria Arquitetura e Decoração Modern Evler
Quitete&amp;Faria Arquitetura e Decoração

Quitete&Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&amp;Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&Faria Arquitetura e Decoração

Farklı stilleri bir araya getirerek çarpıcı bir sonuç elde etmek mümkün. Özellikle stillerin, doku ve renklerin oluşturacağı kontrast malzeme ve dokuları daha da öne çıkarır. Taş ve ahşabın natürelliği ve sıcaklığı huzur veren bir manzara oluşturuyor. Ayrıca örnek cephede taş ve cam cephenin çarpıcı uyumuyla fark yaratan bir proje uygulanmış.

2. Renk ahengi

Residência localizada em um condomínio fechado em Casa Branca Brumadinho, Arquiteta Ana Paula Paiva Arquiteta Ana Paula Paiva Rustik Evler
Arquiteta Ana Paula Paiva

Arquiteta Ana Paula Paiva
Arquiteta Ana Paula Paiva
Arquiteta Ana Paula Paiva

Geleneksel izler taşıyan bir cephede, farklı iki katın ayrı renklere boyanması, uzanan saçaklar ve geniş bir bahçe natürel dokularla uyum sağlıyor. Renklerle fark yaratarak geleneksel tasarımlara fark katmak ilginizi çekebilir. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.

3. Cephede cam materyal

Residencia localizada no Condomínio VillaBella em Itabirito/MG, Arquiteta Ana Paula Paiva Arquiteta Ana Paula Paiva Modern Evler
Arquiteta Ana Paula Paiva

Arquiteta Ana Paula Paiva
Arquiteta Ana Paula Paiva
Arquiteta Ana Paula Paiva

Beyazlara bürünen cephede geniş pencere açıklıkları uygulanarak doğal ışık muntazam alınıyor. Aynı zamanda cam balkon korkulukları ve geleneksel beşik çatı modeli tercih edilmiş.

4. Geometrik formlar

RPA, Angelica Pecego Arquitetura Angelica Pecego Arquitetura Eklektik Evler
Angelica Pecego Arquitetura

Angelica Pecego Arquitetura
Angelica Pecego Arquitetura
Angelica Pecego Arquitetura

Cepheerde ve hatta iç mekanlarda mobilya ve aksesuarlarda, geometrik formlarla modern stil öğelere rastlayabilirsiniz. Klasik kiremit örtülü beşik çatı modeli burada da uygulanmış.

5. Modern dokunuşlar

homify Tropikal Evler
homify

homify
homify
homify

Klasik stik öğelerle eğimli beşik çatı modelinin yanı sıra, geniş ve ferah kullanım olanakları sunan pencere açıklıkları modern stil izler taşıyor.

6. Kırmızı ve krem rengi

homify Kolonyal Evler
homify

homify
homify
homify

Cesur ve sıcak renklerin kullanımı için sade ve yalın zeminlerin tercih edilmesi renklerin ahengini daha da öne çıkarıyor. Burada da kiremit örtüsü ile klasik stil öğeler taşıyan bir beşik çatı modeli, kemerler ve baca uygulaması görebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Ahşabın modern yorumu

Casa AT, Taguá Arquitetura Taguá Arquitetura Modern Evler Ahşap Beyaz
Taguá Arquitetura

Taguá Arquitetura
Taguá Arquitetura
Taguá Arquitetura

Genellikle  ağır ve kasvetli klasik stil öğelerle ahşabın kullanımına rastlamışsınızdır. Burada ise cephe tasarımında ahşabın modern yorumu görülebilir.

8. Taş duvar

Arquitetura Inovadora Residencial, Virna Carvalho Arquiteta Virna Carvalho Arquiteta Modern Evler Beyaz
Virna Carvalho Arquiteta

Virna Carvalho Arquiteta
Virna Carvalho Arquiteta
Virna Carvalho Arquiteta

Beyazlara bürünen cephede farklı doku malzemelerini öne çıkaran yaklaşımlar değerlendirilmiş. Beyazla taş giydirme cephenin muhteşem uyumu söz konusu.

9. Geleneksel izlerle modern bir cephe

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Tamamen cepheyi kaplayan ahşap malzeme, klasik öğelerle dizayn edilen geleneksel ahşap evlere benzemiyor. Modern çözümlerle yekpare giydirme ahşap cephe kaplaması uygulanmış. Geometrik formların öne çıktığı basamaklar ise muhteşem cephe mimarisi ile birlikte davetkar bir giriş oluşturuyor.

10. Klasik malzemeler, modern çizgiler

CASA TF, Cornetta Arquitetura Cornetta Arquitetura Modern Evler
Cornetta Arquitetura

Cornetta Arquitetura
Cornetta Arquitetura
Cornetta Arquitetura

Kırmızı tuğla duvar, sıcak tonlarda ahşap ve beton zeminin estetik bir görünüm kattığı cephede kontrast malzemeler uygulanıyor ve sıcak renk tonlarıyla huzur veren bir manzara oluşturuyor.

11. Modern ve ağırbaşlı

Residência HCF, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Modern Evler
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Yalın çizgilerle ve çok fazla renk ya da doku kullanmaksızın büyük fark yaratmak mümkün. İşte sizlere hareketli cephesi ile modern ve ağırbaşlı bir yapı.

12. Formların oluşturduğu modern çizgiler

Residência A&F, Daniele Galante Arquitetura Daniele Galante Arquitetura Modern Evler
Daniele Galante Arquitetura

Daniele Galante Arquitetura
Daniele Galante Arquitetura
Daniele Galante Arquitetura

Modern cephe tasarımıyla nötr renkler ve sıcak tonlarda dokuların kullanıldığı şık bir cephe. Burada geleneksel bir beşik çatı modeli yerine daha modern teras çatı modeli uygulanıyor.

13. Rüya gibi bir ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Taşıyıcı sistemler, kolonlar, döşeme ve çıkmaların öne çıktığı konut cephesinde geniş pencere açıklıklarıyla cam materyal kullanılmış. Enfes bahçe manzarası ile bütünleşen iç mekanlar dizayn edilmiş. Rüyaları süsleyen şık ve modern bir ev.

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