Gelenekselle moderni harmanlayan 13 cephe tasarımı

Yeni bir ev inşa etmek ya da cephe dizaynını yenilemek isteyenler için, farklı stilleri bir araya getirmek fark yaratacaktır. Malzeme, renk ve dokular hakkında verilecek kararlara uygulanacak stil ya da tarz üzerinden ulaşılabilir. Geleneksel izlerle moderni harmanlayan cephe tasarımları ilginizi çekiyorsa, bu yazımızda birbirinden estetik görünüme sahip 13 cephe modelini derledik. Modern dokunuşlarla geleneksel izleri buluşturan bu şahane cephe modellerini görmeden karar vermeyin!
Farklı stilleri bir araya getirerek çarpıcı bir sonuç elde etmek mümkün. Özellikle stillerin, doku ve renklerin oluşturacağı kontrast malzeme ve dokuları daha da öne çıkarır. Taş ve ahşabın natürelliği ve sıcaklığı huzur veren bir manzara oluşturuyor. Ayrıca örnek cephede taş ve cam cephenin çarpıcı uyumuyla fark yaratan bir proje uygulanmış.
Geleneksel izler taşıyan bir cephede, farklı iki katın ayrı renklere boyanması, uzanan saçaklar ve geniş bir bahçe natürel dokularla uyum sağlıyor. Renklerle fark yaratarak geleneksel tasarımlara fark katmak ilginizi çekebilir. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.
Beyazlara bürünen cephede geniş pencere açıklıkları uygulanarak doğal ışık muntazam alınıyor. Aynı zamanda cam balkon korkulukları ve geleneksel beşik çatı modeli tercih edilmiş.
Cepheerde ve hatta iç mekanlarda mobilya ve aksesuarlarda, geometrik formlarla modern stil öğelere rastlayabilirsiniz. Klasik kiremit örtülü beşik çatı modeli burada da uygulanmış.
Klasik stik öğelerle eğimli beşik çatı modelinin yanı sıra, geniş ve ferah kullanım olanakları sunan pencere açıklıkları modern stil izler taşıyor.
Cesur ve sıcak renklerin kullanımı için sade ve yalın zeminlerin tercih edilmesi renklerin ahengini daha da öne çıkarıyor. Burada da kiremit örtüsü ile klasik stil öğeler taşıyan bir beşik çatı modeli, kemerler ve baca uygulaması görebilirsiniz.
Genellikle ağır ve kasvetli klasik stil öğelerle ahşabın kullanımına rastlamışsınızdır. Burada ise cephe tasarımında ahşabın modern yorumu görülebilir.
Beyazlara bürünen cephede farklı doku malzemelerini öne çıkaran yaklaşımlar değerlendirilmiş. Beyazla taş giydirme cephenin muhteşem uyumu söz konusu.
Tamamen cepheyi kaplayan ahşap malzeme, klasik öğelerle dizayn edilen geleneksel ahşap evlere benzemiyor. Modern çözümlerle yekpare giydirme ahşap cephe kaplaması uygulanmış. Geometrik formların öne çıktığı basamaklar ise muhteşem cephe mimarisi ile birlikte davetkar bir giriş oluşturuyor.
Kırmızı tuğla duvar, sıcak tonlarda ahşap ve beton zeminin estetik bir görünüm kattığı cephede kontrast malzemeler uygulanıyor ve sıcak renk tonlarıyla huzur veren bir manzara oluşturuyor.
Yalın çizgilerle ve çok fazla renk ya da doku kullanmaksızın büyük fark yaratmak mümkün. İşte sizlere hareketli cephesi ile modern ve ağırbaşlı bir yapı.
Modern cephe tasarımıyla nötr renkler ve sıcak tonlarda dokuların kullanıldığı şık bir cephe. Burada geleneksel bir beşik çatı modeli yerine daha modern teras çatı modeli uygulanıyor.
Taşıyıcı sistemler, kolonlar, döşeme ve çıkmaların öne çıktığı konut cephesinde geniş pencere açıklıklarıyla cam materyal kullanılmış. Enfes bahçe manzarası ile bütünleşen iç mekanlar dizayn edilmiş. Rüyaları süsleyen şık ve modern bir ev.
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