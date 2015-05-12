Önce & Sonra: Harabeden lofta müthiş dönüşüm

Renovasyonu üstlenen ekip açısından sadece binanın tuhaf açıları değil, tamamen eskimiş ve neredeyse yıkılmak üzere oluşu da ciddi bir zorluk teşkil ediyor. Duvar ve kolonlardaki çatlaklar, çatı desteklerinin kötü durumu ve binanın genelindeki sıkıntılar bu renovasyonu güçleştiren etkenlerden sadece bazıları. Bütün bu zorluklara rağmen bir sonraki fotoğraftan itibaren gördükleriniz sizi bir hayli şaşırtacak.