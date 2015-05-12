Önce & Sonra: Harabeden lofta müthiş dönüşüm

Etkileyici renovasyon ve onarım projelerini ele aldığımız Önce & Sonra bölümünde bugün İspanya'nın Zaragoza kentine gidip, korku filmi setlerini andıran harab halindeki bir yapının, A54institu adlı şirket tarafından nasıl büyüleyici bir lofta dönüştürüldüğünü inceleyeceğiz. Aşağıdaki fotoğraflarda göreceğiniz gibi adeta yıkılmaya terk edilen, böylesine kötü bir durumdaki bir bina bile, ustasının elinde bambaşka bir görünüme kavuşabiliyor. Hazırsanız İspanya'daki bu baş döndürücü değişime yakından tanıklık edelim.
Günümüzde loft olarak kullanışlı hale getirilen ve şehir hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen çatıkatları eskiden daha çok depolama amacı gözetilerek inşa edildiği için yaşamaya uygun yerler değildi. Tuhaf bir şekli, daracık pencereleri ve yaşam alanını daraltan açıları olan bu çatıkatında da aynı yaklaşımın izlerini görmek mümkün. Bu bakımdan, bu yazıda konu ettiğimiz renovasyon projesi gerçekten de son derece zorlu görünen bir proje.
Renovasyonu üstlenen ekip açısından sadece binanın tuhaf açıları değil, tamamen eskimiş ve neredeyse yıkılmak üzere oluşu da ciddi bir zorluk teşkil ediyor. Duvar ve kolonlardaki çatlaklar, çatı desteklerinin kötü durumu ve binanın genelindeki sıkıntılar bu renovasyonu güçleştiren etkenlerden sadece bazıları. Bütün bu zorluklara rağmen bir sonraki fotoğraftan itibaren gördükleriniz sizi bir hayli şaşırtacak.
İşte büyüleyici bir dönüşüm hikâyesinin ilk belgesi. Az önce yıkılmak üzere diye muhtemelen burun kıvırdığınız mekân birdenbire modern bir lotfa dönüşmüş durumda. Duvar ve tavanların beyaza boyandığı, ahşap zeminin sıcaklık ve doğallık kattığı bu yeni mekânda pencereler değiştirilmemiş ama odanın daha fazla doğal ışık alması için modifikasyonlara tabi tutulmuş. Ayrıca mekânın yeni halinde şık bir şömine ve modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir ısıtma sisteminin de ilave edildiğini görüyoruz.
Bir loft olarak yeniden düzenlenen yapının mutfağı da baştan yapılmış olmanın tazelik ve pırıltısıyla adeta göz kamaştırıyor. Oturma alanına oranla daha endüstriyel bir tasarım dilinin dikkat çektiği mutfak açık renkler, endüstriyel çizgiler ve paslanmaz çelik gibi unsurlarla loftun ortasında bir modernlik adası gibi duruyor. Çağdaş bir mutfaktan beklediğiniz her türlü ihtiyaca cevap veren mutfağı, aynı tasarım anlayışını devam ettiren modern tabureler tamamlıyor.
Loft anlayışı doğrultusunda evin geri kalanından ayrı olarak planlamayan yatak odası ise ön cepheye bakan pencereleriyle doğal ışığa kesmiş, huzur verici bir ortam görünümü sunuyor. Yine beyazla ahşap uyumunun büyüleyici hale getirdiği yatak odasına karakter katan bir unsur da evin eski halinde gördüğümüz tavan kirişlerinin aynen muhafaza edilmiş olması.
Yatak odasından doğrudan erişilebilen banyo, konum itibarıyla mutfak için ayrılan alanın arkasında bulunuyor. Loft mantığı gereği çok büyük tutulmayan banyonun bir yanda çamaşır makinası ile lavabo, diğer yanda ise duş ve tuvalet olmak üzere iki alana bölündüğünü ve son derece işlevsel olarak tasarlandığını görebiliyoruz.
Banyonun ilk fotoğrafta görünmeyen kısmında ise tuvalet ve şık bir duşakabin ünitesi bulunuyor. Gri karo zeminle asil bir hava kazanan mekânın geri kalanında ise yine modern mobilyalarla beyazın saflığının bir araya gelerek, temiz ve iç açıcı bir atmosfer oluşturduğunu görmek mümkün.
Önce & Sonra projelerini okumaktan hoşlanıyorsanız, ’Önce & Sonra: Deniz gören bir evin inanılmaz dönüşümü’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.