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Düşük maliyetle kolayca uygulayacağınız 10 ev geliştirme fikri

umit atdağ umit atdağ
Tunisia Made Vases , Hend Krichen Hend Krichen MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
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Özellikle büyük evlerde odaların boş görünmemesi,  dekorasyon sırasında dekoratif bir görüntü oluşması için ev geliştirme fikirlerine ihtiyaç duyarız. Bu fikirler genel olarak çok yüksek bütçeli oldukları için uygulanamaz. Bu durumda evlerimiz istediğimiz kadar dekoratif olmayacağı için verdiğimiz emeğin karşılığı da olmayacaktır.  Bu ve benzeri olumsuz durumlar ile karşılaşmamak için homify ev geliştirme fikirleri sayfasında yer alan  düşük maliyetli örnekleri inceleyerek evlerinizde uygulayabilirsiniz. Bu yöntemler oldukça maliyetsiz oldukları gibi evlerinizde en üst düzey estetik ve zarafet sağlayacaktır. Geniş veya büyük evlerde, küçük boyutlu evlerde kolaylıkla uygulayabileceğiniz bu yöntemleri birlikte inceleyelim.

Çatal bıçak takımı

Solid cutlery trays homify Kırsal Mutfak
homify

Solid cutlery trays

homify
homify
homify

Mutfak çekmeceleri mutfakta hayatımızı kurtaran mobilaalardır. Çekmece içinde muhafaza ettiğimiz çatal kaşık ve bıçak takımlarını daha düzenli ve daha uzun süreli muhafaza etmek için mutlaka çekmece içi ahşap kalıpları tercih etmelisiniz. Bu sayede çatal ve kaşıkların yeri birbirinden ayrı olacak ve size daha kolay bir kullanım sağlayacak.

Kahve filtreleri

Miele CM7300 Coffee Machine Hehku MutfakElektronik Ürünler
Hehku

Miele CM7300 Coffee Machine

Hehku
Hehku
Hehku

 Evde misafirlerinize harika bir kahve ikramı yapmak için kahve filtrelerinde yararlanabilirsiniz.  Kahve filtreleri istediğiniz zaman değiştirebileceğiniz ve yıkayarak yeniden kullanacağınız filtreler oldukları için kolay bir kullanıma sahiptir.

Çekmece düzenleri

Chest of drawers IMARI e15 Modern Yatak Odası
e15

Chest of drawers IMARI

e15
e15
e15

Çekmeceler fonksiyonları ile hayat kurtaran mobilyalardır. Özellikle içlerine plastik sepetler yerleştirerek muhteşem çekmece içinde muhafaza ettiğiniz eşyaları daha kolay ve daha uzun bir süre düzen içinde muhafaza edebilir, hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Bulaşık makineleri

Wild Flower Utensil Set bojje ltd MutfakMutfak Malzemeleri
bojje ltd

Wild Flower Utensil Set

bojje ltd
bojje ltd
bojje ltd

Bulaşık makinelerinde  bulaşık yıkama sırasında metal araç ve gereçlerde sürtünme çizikleri oluşmaması için kontak kağıtları tercih edebilir, mutfak eşyalarınızı ilk günkü kadar temiz ve özeni bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.

Tutkala kullanın

Mason Jars Tramps (UK) Ltd Endüstriyel Sergi Alanları Bar & kulüpler
Tramps (UK) Ltd

Mason Jars

Tramps (UK) Ltd
Tramps (UK) Ltd
Tramps (UK) Ltd

Özellikle mutfakta yer alan kavanozları hem dekoratif olarak hem de turşu konserve vb. kutuları olarak kullanabilirsiniz. Ancak cam kavanozların düşüp kırılmasını önlemek için kolay bir şekilde yapışan tutkal kullanmanız daha uzun süreli dekoratif bir vazoya sahip olmanıza katkı verecektir.

Sprey boyalar

Tunisia Made Vases and jars Hend Krichen MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Hend Krichen

Tunisia Made Vases and jars

Hend Krichen
Hend Krichen
Hend Krichen

Evde yer alan tüm araç gereçleri farklı renklere boyayarak renkli dünyanızı dışarıya yansıtabilir, mutfakta oldukça zarif bir dekorasyon yapabilirsiniz. Renklendirme çalışmaları için sağlığa olumsuz bir etkisi olmayan spreyler kullanabilir istediğiniz gibi renkli bir mutfak oluşturabilirsiniz.

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Süslü çerçeveler

Dots Mirror Fabbrica Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Mirror Fabbrica

Dots

Mirror Fabbrica
Mirror Fabbrica
Mirror Fabbrica

evinizin duvarları boş görünüyorsa süslü çerçeveler tercih edebilir  duvarlarda şaheser bir süsleme yapabilirsiniz.  Mücevher süslemeleri bir çerçeveye sahip ayna örnek uygulamada olduğu gibi evinizin parlamasına ve muhteşem görünmesine yardımcı olacaktır.

Vintage moblyalar

Birley Brown Leather Chesterfield Sofa Modish Living Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Deri Kahverengi
Modish Living

Birley Brown Leather Chesterfield Sofa

Modish Living
Modish Living
Modish Living

Evinizde geleneksel yaşam tarzını tercih eden biriyseniz özellikle eskitilmiş mobilyaları veya vintage mobilyaları tercih ederek evinizde bir ihtişam ve gösteriş oluşturabilirsiniz. resimde yer alan vintage koltuk oturma odanızın bir saray odası gibi görünmesini sağlayacaktır.

Plastik küvetler

Activity Table & Toy Organiser CONSTRUCTION CENTRE Finoak LTD Çocuk OdasıÇalışma Masaları & Sandalyeler
Finoak LTD

Activity Table & Toy Organiser CONSTRUCTION CENTRE

Finoak LTD
Finoak LTD
Finoak LTD

Çekmecelerde veya baza altlarında plastik küvetler kullanabilir ve bu alanları daha verimli kullanabilirsiniz. Özellikle küçük boyutlu takı vb. eşyalarını daha sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.

Yıkanabilir buzdolabı gömlekleri

Placemat Ainhoa Sunset Créations Jean-Vier MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Créations Jean-Vier

Placemat Ainhoa Sunset

Créations Jean-Vier
Créations Jean-Vier
Créations Jean-Vier

Buz dolabı içinde muhafaza ettiğimiz yeşillikler nemlerini kaybetmesin diye tercih ettiğimiz buz dolabı gömlekleri buz dolabı için temiz ve hijyenik kalmasını sağlayan eşyalardır. İstediğiniz zaman yıkayarak tekrar kullanacağınız bu gömlekler hayatınızı kurtaracak derece de öneme sahip. Kirlenen bir buzdolabının temizleme süreci ve zorluğunu ortadan kaldırmak için mutlaka tercih etmelisiniz.

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