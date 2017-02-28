Düşük maliyetle kolayca uygulayacağınız 10 ev geliştirme fikri

Özellikle büyük evlerde odaların boş görünmemesi, dekorasyon sırasında dekoratif bir görüntü oluşması için ev geliştirme fikirlerine ihtiyaç duyarız. Bu fikirler genel olarak çok yüksek bütçeli oldukları için uygulanamaz. Bu durumda evlerimiz istediğimiz kadar dekoratif olmayacağı için verdiğimiz emeğin karşılığı da olmayacaktır. Bu ve benzeri olumsuz durumlar ile karşılaşmamak için homify ev geliştirme fikirleri sayfasında yer alan düşük maliyetli örnekleri inceleyerek evlerinizde uygulayabilirsiniz. Bu yöntemler oldukça maliyetsiz oldukları gibi evlerinizde en üst düzey estetik ve zarafet sağlayacaktır. Geniş veya büyük evlerde, küçük boyutlu evlerde kolaylıkla uygulayabileceğiniz bu yöntemleri birlikte inceleyelim.
Mutfak çekmeceleri mutfakta hayatımızı kurtaran mobilaalardır. Çekmece içinde muhafaza ettiğimiz çatal kaşık ve bıçak takımlarını daha düzenli ve daha uzun süreli muhafaza etmek için mutlaka çekmece içi ahşap kalıpları tercih etmelisiniz. Bu sayede çatal ve kaşıkların yeri birbirinden ayrı olacak ve size daha kolay bir kullanım sağlayacak.
Evde misafirlerinize harika bir kahve ikramı yapmak için kahve filtrelerinde yararlanabilirsiniz. Kahve filtreleri istediğiniz zaman değiştirebileceğiniz ve yıkayarak yeniden kullanacağınız filtreler oldukları için kolay bir kullanıma sahiptir.
Çekmeceler fonksiyonları ile hayat kurtaran mobilyalardır. Özellikle içlerine plastik sepetler yerleştirerek muhteşem çekmece içinde muhafaza ettiğiniz eşyaları daha kolay ve daha uzun bir süre düzen içinde muhafaza edebilir, hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.
Bulaşık makinelerinde bulaşık yıkama sırasında metal araç ve gereçlerde sürtünme çizikleri oluşmaması için kontak kağıtları tercih edebilir, mutfak eşyalarınızı ilk günkü kadar temiz ve özeni bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.
Özellikle mutfakta yer alan kavanozları hem dekoratif olarak hem de turşu konserve vb. kutuları olarak kullanabilirsiniz. Ancak cam kavanozların düşüp kırılmasını önlemek için kolay bir şekilde yapışan tutkal kullanmanız daha uzun süreli dekoratif bir vazoya sahip olmanıza katkı verecektir.
Evde yer alan tüm araç gereçleri farklı renklere boyayarak renkli dünyanızı dışarıya yansıtabilir, mutfakta oldukça zarif bir dekorasyon yapabilirsiniz. Renklendirme çalışmaları için sağlığa olumsuz bir etkisi olmayan spreyler kullanabilir istediğiniz gibi renkli bir mutfak oluşturabilirsiniz.
evinizin duvarları boş görünüyorsa süslü çerçeveler tercih edebilir duvarlarda şaheser bir süsleme yapabilirsiniz. Mücevher süslemeleri bir çerçeveye sahip ayna örnek uygulamada olduğu gibi evinizin parlamasına ve muhteşem görünmesine yardımcı olacaktır.
Evinizde geleneksel yaşam tarzını tercih eden biriyseniz özellikle eskitilmiş mobilyaları veya vintage mobilyaları tercih ederek evinizde bir ihtişam ve gösteriş oluşturabilirsiniz. resimde yer alan vintage koltuk oturma odanızın bir saray odası gibi görünmesini sağlayacaktır.
Çekmecelerde veya baza altlarında plastik küvetler kullanabilir ve bu alanları daha verimli kullanabilirsiniz. Özellikle küçük boyutlu takı vb. eşyalarını daha sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.
Buz dolabı içinde muhafaza ettiğimiz yeşillikler nemlerini kaybetmesin diye tercih ettiğimiz buz dolabı gömlekleri buz dolabı için temiz ve hijyenik kalmasını sağlayan eşyalardır. İstediğiniz zaman yıkayarak tekrar kullanacağınız bu gömlekler hayatınızı kurtaracak derece de öneme sahip. Kirlenen bir buzdolabının temizleme süreci ve zorluğunu ortadan kaldırmak için mutlaka tercih etmelisiniz.