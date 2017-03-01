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Yatak almadan önce mutlaka görmeniz gereken 10 özgün model

umit atdağ umit atdağ
Residence of Mr. Shoukath at Perinthalmanna, BN Architects BN Architects Modern Yatak Odası
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Yatak odası dekorasyonlarında en büyük mobilya olan yataklar dekorasyonun yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu nedenle yatak seçimi, yerleşimi, nevresimler, renk ve doku uyumları gibi etkenler dekorasyonun zarafeti açısından çok önemli hale geliyor. Yatak odası içerisinde tercih edeceğiniz yatak modelleri, yatak şekilleri  dekorasyon fikrinin temelini oluşturacağı için dekorasyon öncesinde titiz bir seçim süreci yaşamalısınız. Tercih  edeceğiniz yatak modeli estetik açıdan kusursuz olduğu kadar özgün olmalı ve yatak odanızda farklı bir konsept oluşturmalıdır. Homify özgün yatak odası dekorasyonları içinde yer alan ve her dekorasyon fikrine uygun olan modelleri inceleyerek eviniz için bir yatak modeli tercih edebilir veya bu modelleri sentezleyerek hayran kalınacak kadar zarif bir yatak sahibi olabilirsiniz.

Ahşap ve fonksiyonel

homify Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
homify

homify
homify
homify

Yatak odası dekorasyonlarında ahşap kullanılması doğallığı ve sadeliği ön plana çıkarır. Bu nedenle yatak seçiminde ahşap malzemeden yapılmış olan yatakları tercih etmek akıllıca olacaktır. Örnek yatak tasarımına sahip estetik ve fonksiyonel bir yatak tercihi ile yatak odanızı mükemmel ve konforlu bir yatak odası haline getirebilirsiniz.

Kral tahtı

ev tadilatı-boyaci Evinin Ustası Kırsal Yatak Odası Rengarenk
Evinin Ustası

ev tadilatı-boyaci

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

Yatak tercihinde  yatak odasının zarafeti ve görkemi için kral tahtı konseptinde  bir model tercih edebilirsiniz. Bu yatak konsepti hem daha görkemli ve ihtişamlı  bir yatak odası dekorasyonu yapabilir, uyku sırasında  sağlığınızı koruyacak ipek perdeler tercih edebilirsiniz.

Farklı geometriler

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. Kırsal Yatak Odası
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

Yatak odası olarak tercih ettiğiniz oda çatı katı ise boş alanın en verimli şekilde kullanılması için örnek model gibi   yuvarlak veya tarzınıza göre simetrik özellikleri bulunan altıgen gibi yatak modellerini tercih edebilir, genel dekorasyon ile uyumlu renklerde dekore ederek keyifli bir yatak odasına sahip olabilirsiniz.

Geniş yataklar

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odalarında yatak başlığı, konsol gibi aksesuarlar sevmiyorsanız yatağınızın çerçevesini biraz daha geniş tercih edebilir, yatak dışında kalan alanı konsol, kitap muhafaza alanı olarak kullanabilir veya yatak başındaki duvar süslemesi olarak da düşünebilirsiniz.

Geri dönüşüm yataklar

homify Minimalist Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Geri dönüşüm malzemeleri olan paletleri kullanarak istediğiniz genişlik veya uzunlukta yatak oluşturabilir, yere yakın bir yatağa sahip olarak yükseklik fobinizden de kurtulmuş olursunuz. Geniş bir yatak her zaman daha kaliteli bir uyku demektir.

Zarif modeller

Residence of Mr. Shoukath at Perinthalmanna, BN Architects BN Architects Modern Yatak Odası
BN Architects

BN Architects
BN Architects
BN Architects

Yatak odalarında estetiği artırmak ve zarafetten ödün vermemek için  kusursuz güzelliğe sahip zarif modeller tercih etmelisiniz. Örnek yatak modeli veya ölçüleri tamamen sizin zevkinize kalmış bir model tercih ederek yatak odasında muhteşem bir bütünlük sağlayabilirsiniz.

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Işıl ışıl modeller

Otel Odası Pronil Modern Yatak Odası Gri Otel Odası
Pronil

Otel Odası

Pronil
Pronil
Pronil

Yatak odasında minimal aydınlatma ile romantik bir dekorasyon yapmak için örnek yatak modelini tercih edebilir led aydınlatmalar ile ışıl ışıl bir yatak modeline sahip olabilirsiniz. Renk seçimlerini ışık ile benzer tercih ettiğinizde yatak odanız daha zarif olacaktır.

Vintage modeller

cam_05 MHD Design Group Klasik Yatak Odası
MHD Design Group

cam_05

MHD Design Group
MHD Design Group
MHD Design Group

Yatak odasında vintage bir dekorasyon yapmak için   vintage bir yatak modeli tercih edebilir,  yatak odasında bir devrim yaparak göz kamaştıracak kadar güzel bir dekorasyona imza atabilirsiniz.  Yatak başlığının gösterişli olması ve ihtişamlı bir yatak modeli tercih etmeniz evinizin havasını da değiştirecektir.

Minimalist tasarımlar

Taş Ev, F&F mimarlik F&F mimarlik Akdeniz Yatak Odası
F&amp;F mimarlik

Taş Ev

F&F mimarlik
F&amp;F mimarlik
F&F mimarlik

Geleneksel anane yatak modelleri ile evinizde geçmişi yaşatabilir, minimalist bir yatak odası dekorasyonu ile evinizde sadeliği pekiştirebilirsiniz. Anane yatak modelleri demir veya ahşap malzemeden istediğiniz formda yapılabildiği için kısa süre de geleneksel bir yatak modeline sahip olma şansınız var.

Ahşap bütünlük

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Yatak Odası
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Ahşap her devir de tercih edilen bir malzeme olduğu gibi estetik ve görsel açıdan da her devirde ön planda olmuştur. Evinde kusursuz bir bütünlük oluşturmak isteyen ev hanımları gibi tamamen ahşaptan geleneksel ile modernin bir arada olduğu bir yatak modeli ile evinizde muhteşem bir ambiyans yaratabilirsiniz.

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