Yatak almadan önce mutlaka görmeniz gereken 10 özgün model

Yatak odası dekorasyonlarında en büyük mobilya olan yataklar dekorasyonun yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu nedenle yatak seçimi, yerleşimi, nevresimler, renk ve doku uyumları gibi etkenler dekorasyonun zarafeti açısından çok önemli hale geliyor. Yatak odası içerisinde tercih edeceğiniz yatak modelleri, yatak şekilleri dekorasyon fikrinin temelini oluşturacağı için dekorasyon öncesinde titiz bir seçim süreci yaşamalısınız. Tercih edeceğiniz yatak modeli estetik açıdan kusursuz olduğu kadar özgün olmalı ve yatak odanızda farklı bir konsept oluşturmalıdır. Homify özgün yatak odası dekorasyonları içinde yer alan ve her dekorasyon fikrine uygun olan modelleri inceleyerek eviniz için bir yatak modeli tercih edebilir veya bu modelleri sentezleyerek hayran kalınacak kadar zarif bir yatak sahibi olabilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonlarında ahşap kullanılması doğallığı ve sadeliği ön plana çıkarır. Bu nedenle yatak seçiminde ahşap malzemeden yapılmış olan yatakları tercih etmek akıllıca olacaktır. Örnek yatak tasarımına sahip estetik ve fonksiyonel bir yatak tercihi ile yatak odanızı mükemmel ve konforlu bir yatak odası haline getirebilirsiniz.
Yatak tercihinde yatak odasının zarafeti ve görkemi için kral tahtı konseptinde bir model tercih edebilirsiniz. Bu yatak konsepti hem daha görkemli ve ihtişamlı bir yatak odası dekorasyonu yapabilir, uyku sırasında sağlığınızı koruyacak ipek perdeler tercih edebilirsiniz.
Yatak odası olarak tercih ettiğiniz oda çatı katı ise boş alanın en verimli şekilde kullanılması için örnek model gibi yuvarlak veya tarzınıza göre simetrik özellikleri bulunan altıgen gibi yatak modellerini tercih edebilir, genel dekorasyon ile uyumlu renklerde dekore ederek keyifli bir yatak odasına sahip olabilirsiniz.
Yatak odalarında yatak başlığı, konsol gibi aksesuarlar sevmiyorsanız yatağınızın çerçevesini biraz daha geniş tercih edebilir, yatak dışında kalan alanı konsol, kitap muhafaza alanı olarak kullanabilir veya yatak başındaki duvar süslemesi olarak da düşünebilirsiniz.
Geri dönüşüm malzemeleri olan paletleri kullanarak istediğiniz genişlik veya uzunlukta yatak oluşturabilir, yere yakın bir yatağa sahip olarak yükseklik fobinizden de kurtulmuş olursunuz. Geniş bir yatak her zaman daha kaliteli bir uyku demektir.
Yatak odalarında estetiği artırmak ve zarafetten ödün vermemek için kusursuz güzelliğe sahip zarif modeller tercih etmelisiniz. Örnek yatak modeli veya ölçüleri tamamen sizin zevkinize kalmış bir model tercih ederek yatak odasında muhteşem bir bütünlük sağlayabilirsiniz.
Yatak odasında minimal aydınlatma ile romantik bir dekorasyon yapmak için örnek yatak modelini tercih edebilir led aydınlatmalar ile ışıl ışıl bir yatak modeline sahip olabilirsiniz. Renk seçimlerini ışık ile benzer tercih ettiğinizde yatak odanız daha zarif olacaktır.
Yatak odasında vintage bir dekorasyon yapmak için vintage bir yatak modeli tercih edebilir, yatak odasında bir devrim yaparak göz kamaştıracak kadar güzel bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Yatak başlığının gösterişli olması ve ihtişamlı bir yatak modeli tercih etmeniz evinizin havasını da değiştirecektir.
Geleneksel anane yatak modelleri ile evinizde geçmişi yaşatabilir, minimalist bir yatak odası dekorasyonu ile evinizde sadeliği pekiştirebilirsiniz. Anane yatak modelleri demir veya ahşap malzemeden istediğiniz formda yapılabildiği için kısa süre de geleneksel bir yatak modeline sahip olma şansınız var.
Ahşap her devir de tercih edilen bir malzeme olduğu gibi estetik ve görsel açıdan da her devirde ön planda olmuştur. Evinde kusursuz bir bütünlük oluşturmak isteyen ev hanımları gibi tamamen ahşaptan geleneksel ile modernin bir arada olduğu bir yatak modeli ile evinizde muhteşem bir ambiyans yaratabilirsiniz.