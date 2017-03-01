Yatak almadan önce mutlaka görmeniz gereken 10 özgün model

Yatak odası dekorasyonlarında en büyük mobilya olan yataklar dekorasyonun yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu nedenle yatak seçimi, yerleşimi, nevresimler, renk ve doku uyumları gibi etkenler dekorasyonun zarafeti açısından çok önemli hale geliyor. Yatak odası içerisinde tercih edeceğiniz yatak modelleri, yatak şekilleri dekorasyon fikrinin temelini oluşturacağı için dekorasyon öncesinde titiz bir seçim süreci yaşamalısınız. Tercih edeceğiniz yatak modeli estetik açıdan kusursuz olduğu kadar özgün olmalı ve yatak odanızda farklı bir konsept oluşturmalıdır. Homify özgün yatak odası dekorasyonları içinde yer alan ve her dekorasyon fikrine uygun olan modelleri inceleyerek eviniz için bir yatak modeli tercih edebilir veya bu modelleri sentezleyerek hayran kalınacak kadar zarif bir yatak sahibi olabilirsiniz.