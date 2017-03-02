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Kusursuz güzellikte bir konut dekorasyonu

umit atdağ umit atdağ
Private residence 2013 (MS) Italy, GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. Modern Bahçe
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Bir evin veya konutun tüm ihtiyaçlara cevap verebilmesinin yanında dekorasyonunun da kusursuz olması gereklidir. Bir ev ne kadar ihtişamlı olursa olsun dekorasyonu titiz bir şekilde yapılmazsa yapılan emeklerin karşılığı alınamaz. Dünya üzerinde birbirinden farklı konut konseptleri vardır. Birbirinden farklı olan bu konutları bulundukları bölgenin iklimi ile değerlendirmek ve dekore etmek en doğru  tercih olacaktır.  İtalya'da yer alan bir konutun dekorasyonunu ve bölgeye özgü kavramların konut içerisinde nasıl kullanıldığını inceleyerek evimizin ve bulunduğu bölgenin kavramsal özelliklerini aynı dekorasyon ile bütünleştirebiliriz. Akdeniz kıyısında yer alan ülkelerde aynı iklim özellikleri görülmesi nedeniyle evimizi dekore ederken dikkat edeceğimiz püf noktalarını yakından incelemek ve dekorasyon hakkında fikir sahibi olarak evimizi zenginleştirmek için bu konutu yakından inceleyelim.

Bahçe düzenlemesi

Private residence 2013 (MS) Italy, GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. Modern Balkon, Veranda & Teras Mermer
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.

Private residence 2013 (MS) Italy

GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.

Evin bahçe alanı suni çim ile çimlendirilmiş. Gerçek çimler evin veranda sınırının dışında bulunan alana  ekilmiş ve evin ön bahçesinde suni çimlerin olduğu bir yapay bahçe düzenlemesi oluşturulmuş.  Ahşap çitler ile sınırlandırılan bu alan doğal bir bahçe görünümüne sahip.

Ana bahçe

Private residence 2013 (MS) Italy, GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. Modern Bahçe
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.

Private residence 2013 (MS) Italy

GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.

Ön bahçe dışında evde yer alan ana bahçe alanı  çok şık bir peyzaj ve titiz bitki seçimleri ile oldukça zarif bir şekilde düzenlenmiş.  Araç yolunun çevresinde yapılan düzenleme hem evin ön cephesinde dekoratif bir görüntü oluşturmuş hem de araç yolunun yalın ve kötü görünmesini önlemiş.

Yarım çatılı oturum alanı

Private residence 2013 (MS) Italy, GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. Modern Balkon, Veranda & Teras
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.

Private residence 2013 (MS) Italy

GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.

Bahçeye yapılan oturum alanı yarım bez bir atı ile kapatılmış. Zemin taş ile kaplanarak zarafeti en üst seviye de olan bir bahçe oturum alanı ortaya çıkarılmış.

Bahçe oturum alanı

Private residence 2013 (MS) Italy, GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. Modern Balkon, Veranda & Teras
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.

Private residence 2013 (MS) Italy

GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.

Ana bahçe içinde dinlenme ve oturma alanı olarak düzenlenmiş olan bu alan akdeniz ikliminin yakıcı güneşinden korunmak amacıyla keten kullanılarak üst örtü ile örtülmüş. Yapılan yarım üst örtü güneşin etkisini kırmış ve açık bir oturum alanı ile istenilen verim elde edilmiş.

Bahçe yapıları

Private residence 2013 (MS) Italy, GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. Modern Balkon, Veranda & Teras
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.

Private residence 2013 (MS) Italy

GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.

Ev ile bahçe arasında yer alan alan özel replicalar ile dekore edilmiş. Mermer sütun yapılar yürüme yolunun etrafına yerleştirilmiş ve bahar akşamlarında bahçe de eğlence düzenlenmesi için en ideal ortam yaratılarak evin kusursuz ve eksiksiz olması sağlanmış.

Teras

Private residence 2013 (MS) Italy, GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. Modern Balkon, Veranda & Teras
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.

Private residence 2013 (MS) Italy

GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.

Evin bulunduğu konum yüksek olduğu için doğu cephesine çok şık bir teras yapılmış ve bu teras alanının doğal manzarası ile muhteşem bir dinlenme ve misafir ağırlama alanı olması sağlanmış. Seçilen mobilyalar ile bu alan evin en zarif alanı haline getirilmiş.

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Veranda

Private residence 2013 (MS) Italy, GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. Modern Balkon, Veranda & Teras
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.

Private residence 2013 (MS) Italy

GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.

Evin teras ve bahçe oturum alanı dışında oldukça zarif bir tasarıma sahip  verandası da bulunuyor.Özellikle tekstil ürünlerinin kullanılmış olması ve şık bir tasarıma sahip olması verandanın kusursuz ve zarif bir alan olmasına katkı sağlamış. Masa ve sandalyeler ile dekore edilen bu alan şezlong ile güneşlenme alanı olarak da tercih edilebilir.

Giriş bölümü

Private residence 2013 (MS) Italy, GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. Modern Balkon, Veranda & Teras
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.

Private residence 2013 (MS) Italy

GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.

Evin ihtişamını artırmak ve gelen misafirleri etkilemek için giriş alanına özel taş havuzları yapılmış. Bu havuzlar özel nehir taşları ile doldurulmuş ve girişte kendinizi taş devrine ait görseller içinden geçiyor hissine kapılmanız sağlanarak ihtişamı yaşamanız sağlanmış.

İç mekanlar

Private residence 2013 (MS) Italy, GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. Modern Yemek Odası
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.

Private residence 2013 (MS) Italy

GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.

Evin dışında yer alan düzenlemeler evin içi ilgili fikir verse de evin içine adım attığınızda şaşkınlığınız artıyor. İç mekan tasarımı çok titiz bir şekilde yapılmış, her detay ve renk seçimi belirli bir çizgide düşünülerek uygulanmış. Estetik açıdan kusursuz olan iç mekanlar dış mekanlar ile birlikte düşünüldüğünde bu konutun İtalya'da bir eşinin daha olmadığını görüşüne sahip oluyorsunuz.

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