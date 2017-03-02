Kusursuz güzellikte bir konut dekorasyonu

Bir evin veya konutun tüm ihtiyaçlara cevap verebilmesinin yanında dekorasyonunun da kusursuz olması gereklidir. Bir ev ne kadar ihtişamlı olursa olsun dekorasyonu titiz bir şekilde yapılmazsa yapılan emeklerin karşılığı alınamaz. Dünya üzerinde birbirinden farklı konut konseptleri vardır. Birbirinden farklı olan bu konutları bulundukları bölgenin iklimi ile değerlendirmek ve dekore etmek en doğru tercih olacaktır. İtalya'da yer alan bir konutun dekorasyonunu ve bölgeye özgü kavramların konut içerisinde nasıl kullanıldığını inceleyerek evimizin ve bulunduğu bölgenin kavramsal özelliklerini aynı dekorasyon ile bütünleştirebiliriz. Akdeniz kıyısında yer alan ülkelerde aynı iklim özellikleri görülmesi nedeniyle evimizi dekore ederken dikkat edeceğimiz püf noktalarını yakından incelemek ve dekorasyon hakkında fikir sahibi olarak evimizi zenginleştirmek için bu konutu yakından inceleyelim.