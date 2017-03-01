7 adımda evinizi yeniden dekore etme rehberi

Bugünkü homify 360 sayfamızda evinin dekorasyonunu değiştirmeyi planlayan ancak işe nereden başlayacağına karar veremeyen okuyucularımız için basit bir rehber hazırladık. Genel prensiplerden, renk yelpazesinden ve aydınlatma gibi önemli konulardan söz ettiğimiz bu yazımız umuyoruz ki dekorasyonunuzda ne yapmanız gerektiği konusunda bir fikir oluşturmanızı sağlayacaktır.
Evinizi yeniden dekore etme işine evin girişinden başlayabilirsiniz. Öncelikle antrenizin şimdiki durumu bakın ve eksik ya da fazla olduğunu düşündüğünüz unsurları gözden geçirin. Evin girişi evle ilgili ilk izlenimleirn oluştuğu yer olduğu için atıl bırakılmamalı ve işlevselliğinin yanı sıra dekoratif ögelerle de göze hitap etmelidir. Ayrıca antre olabildiğince aydınlık olmalı, dışarıdan içeri girildiğinde kasvetli bir görünüm olmamalıdır.
Çeşitli tablolar, posterler, rölyef türü üç boyutlu çalışmalar ile duvarlarınızı dekore edebilirsiniz. Astığınız tablolar evin dekorasyonu ile de, biribiri ile de uyumlu olmalıdır. Tablolar göz hizasından yukarı asılmamalı ve çeşitli duvarlara fazla dağınık şekilde dağıltılmamalıdır. Bu konuyla ilgili detaylı bilgileri ve çeşitli tablo asma yöntemlerini ’Duvarda çerçevelerimi nasıl sergileyebilirim?’ başlıklı yazımızdan inceleyebilirsiniz.
En sık rastlanan dekorasyon eksiği sanıyorum ki mekanların aydınlatmaları. Tek noktadan yapılan, yeteri kadar aydınlatmayan, fazla aydınlatan, koyu gölgeler oluşmasına neden olan, fazla loş, fazla parlak aydınlatmalardan kaçının, nasıl bir aydınlatma yapmanız gerektiği konusunda kararsızsanız, profesyonel aydınlatma firmalarından yardım alın. Ayrıca, 'Oturma odası için aydınlatma seçimi nasıl olmalı?' başlıklı yazımıza da gz atmanızı tavsite ederiz.
Duvarlar mekanları birbirinden ayıran ve mahremiyet sağlayan yapı unsurlarıdır ve varlıkları birçok kısımda zaruridir. Ancak belirli alanlarda duvarları indirmek mekanların daha ferah ve havadar olmasını sağlayacaktır. Buna örnek olarak mutfak, yemek odası ve oturma odasını ya da yatak odası ve en-suite banyoyu verebiliriz.
Dekorasyon dergilerini ve çeşitli dekorasyon bloglarını takip ediyor, klasiklerden ve güncel trendlerden anlıyor olabilirsiniz. Ancak güzel bir görünüme sahip her stil evimiz için uygun olmayabilir ve bu stili bire bir uygulamaya çalışmak, evimiz ve hayat tarzımız ile uyumsuz, son derece konforsuz ve biraz da karikatürize bir görünüme neden olabilir. Dekorasyonunu yaparken pratik kullanıma ve evinizin genel havasına da uyum sağlamasına dikkat etmekte ve tercihleri kişisel beğeni ve ihtiyaçlara göre yapmakta fayda var.
Açık renkler ışığı yansıttığı için mekanın daha geniş ve ferah görünmesini sağlar. Özellikle küçük mekanlara açık renkli dekorasyon uygulamak bu anlamda çok önemlidir. Seçiminizi mekanın işlevine ve yönüne göre yapabilir, örneğin kuzeye bakan odalarda sıcak renkleri, güneye bakan odalarda soğuk ve pastel renkleri tercih edebilirsiniz. 'Renkler bir odanın atmosferini nasıl etkiler?' başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Dekorasyonunuzu yaparken mekanların bazılarını, misal oturma odasını, mutfağı vs belirli bir stil dahilinde döşeyip kalan yerleri kendi haline bırakmamalısınız. Dekorasyon bir bütün olmalı ve evin antresinden merdivenleri, balkonundan kilerine kadar her yeri kapsamalıdır.