7 adımda evinizi yeniden dekore etme rehberi

Dekorasyon dergilerini ve çeşitli dekorasyon bloglarını takip ediyor, klasiklerden ve güncel trendlerden anlıyor olabilirsiniz. Ancak güzel bir görünüme sahip her stil evimiz için uygun olmayabilir ve bu stili bire bir uygulamaya çalışmak, evimiz ve hayat tarzımız ile uyumsuz, son derece konforsuz ve biraz da karikatürize bir görünüme neden olabilir. Dekorasyonunu yaparken pratik kullanıma ve evinizin genel havasına da uyum sağlamasına dikkat etmekte ve tercihleri kişisel beğeni ve ihtiyaçlara göre yapmakta fayda var.