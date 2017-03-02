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Evinizin daha temiz ve derli toplu olmasını sağlayacak 16 pratik fikir

Meral Eser Meral Eser
homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
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Ev düzeni sağlamak uzun vadede iş biriktirmekle daha da zorlaşır. Günlük rutinler arasında hızlıca yapılabilecek pratik işler sayesinde, uzun vadede oluşabilecek büyük iş yükünden kurtulabilirsiniz. Bugün sizlere evinizi daha derli toplu tutmak ve daha temiz görünmesini sağlamak için bazı pratik fikirler derledik. 

1. Toz alma

Apartamento Lisboa , Espaço Mínimo Espaço Mínimo İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

Büyük temizliklerde elektrikli süpürge ya da küçük temizlikler için, mobilya ve diğer aksesuarların tozlarının alınmasında el süpürgesi kullanabilirsiniz. Kısa vadede alınan toz alma işlemleriyle pratik ve hızlıca ev düzeni sağlayabilirsiniz.

2. Lavabo temizliği

Notting Hill home, Alex Maguire Photography Alex Maguire Photography MutfakLavabo & Armatürler
Alex Maguire Photography

Notting Hill home

Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography

Yağları temizlemek için ürünler temizlik ürünleri kullanabilir, lavaboda ayrıca fırça kullanarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Kullanım sonrası hızlıca pratik bir şekilde lavabonun sudan geçirilmesi ya da gider borularının dönemsel temizliklerinin yapılması göz önüne alınacak işlemler arasında yer alır.

3. Beyaz ayakkabılıklar

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen Modern Giyinme Odası
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

Daha ferah ve temiz bir görünüm için açık renk tonlarında mobilyalar, duvar rengi ile uyum sağlayan ayakkabılıklar şık ve ferah bir görünüm sağlayacaktır.

4. Oto temizliği

生成りのビルトインガレージハウス, H2O設計室 ( H2O Architectural design office ) H2O設計室 ( H2O Architectural design office ) Garaj & Kulübeler
H2O設計室　( H2O Architectural design office )

H2O設計室　( H2O Architectural design office )
H2O設計室　( H2O Architectural design office )
H2O設計室　( H2O Architectural design office )

Yumuşak bir diş fırçası arabanızda plastik parçaların temizlenmesini kolaylaştırır. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda proje örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz

5. Mikrodalga sihri

Freestanding Kitchen Sculleries of Stockbridge MutfakElektronik Ürünler freestanding
Sculleries of Stockbridge

Freestanding Kitchen

Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge

Mikrodalga fırında limon ve su dilimlerini bir arada ısıtın ve kirleri temizlemek için pratik bir şekilde kullanın.

6. Ölü alanları temizleyin

Full Height Shutters for Velux Windows homify Pencere & KapılarPanjur & Jaluziler
homify

Full Height Shutters for Velux Windows

homify
homify
homify

Gözle görülmeyen veya aktif olarak kullanılmayan ölü ya da boş alanları temizlemeyi ihmal etmeyin. Girinti ve çıkıntıların temizlikleri de bu işe dahil edilebilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Aydınlatma aksesuarları

Puffins Table Lamp Hunkydory Home Oturma OdasıIşıklandırma
Hunkydory Home

Puffins Table Lamp

Hunkydory Home
Hunkydory Home
Hunkydory Home

Zamanla biriken kir ve tozlardan kurtulmak istiyorsanız, aydınlatma aksesuarları ve lambaların temizliğini de gözden geçirin.

8. Pas sorunu

Catalogo Furlan Mobili, de-cube de-cube Garaj & Kulübeler
de-cube

de-cube
de-cube
de-cube

Artık kullanılmayan ya da aktif olarak kullanılan eşyalarında kir bir yana, paslı yüzeyler mevcutsa mutlaka önlem alın. Paslı gereçleri yenileriyle değiştirin.

9. Kirlileri toplayın ve yıkayın

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

Daha temiz ve ferah kokular yayılsın istiyorsanız, kirlileri gözden geçirin ve yıkamayı ihmal etmeyin.

10. Kaybolan küpeleri bulun!

Vintage-Photography, silent-cube-photography silent-cube-photography
silent-cube-photography

silent-cube-photography
silent-cube-photography
silent-cube-photography

Elektrikli süpürgenin hortum üzerinde bir çorap sarın ve küpe gibi küçük eşya ve gereçlerinizi bulun, artık kaybetmeyin!

11. Fırın temizliği

Open plan living, dinning room and kitchen GK Architects Ltd MutfakElektronik Ürünler
GK Architects Ltd

Open plan living, dinning room and kitchen

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Kabartma tozu ve sirke karışımlarıyla ilgili fırın temizliği malzemelerini edinin, kir ve yağlardan kurtulun.

12. Banyo temizliği

Flat Conversion in Islington, GK Architects Ltd GK Architects Ltd BanyoKüvet & Duşlar
GK Architects Ltd

Flat Conversion in Islington

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Sitrik asit, kabartma tozu ve sıvı bulaşık deterjanı kullanabilir, banyolarınızda pratik temizlik fikirlerini uygulayabilirsiniz.

13. Küvet temizliği

Cloud Stone Bath Waters Baths of Ashbourne BanyoKüvet & Duşlar
Waters Baths of Ashbourne

Cloud Stone Bath

Waters Baths of Ashbourne
Waters Baths of Ashbourne
Waters Baths of Ashbourne

Her kullanım sonrası hızlıca küvet temizliğini ya da eğer kullanıyorsanız duş kabinini temizlemeyi ihmal etmeyin.

14. Hiçbir zaman daha fazla zedelemeyin

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design MutfakMutfak Malzemeleri
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

Eşyaları temizlerken daha fazla zedeleyecek ürünleri, çizebilecek tel ve fırçaları kullanmamaya özen gösterin.

15. Banyo düzeni sağlayın

Antiqued Mirror Bathroom Panelling Rupert Bevan Ltd BanyoAynalar
Rupert Bevan Ltd

Antiqued Mirror Bathroom Panelling

Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd

Temizlik ürünleri ile ilgili çeşitlilikleri takip edin ve ihtiyacınıza göre kullanın. Banyo düzeni de günlük kullanım sonrası eşyaların yerine konulmasıyla pratik bir şekilde sağlanabilir.

16. Cam sileceği ile saç ve kılları toplayın

Dixie Sofa Loaf Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Loaf

Dixie Sofa

Loaf
Loaf
Loaf

Bir cam sileceği kullanarak kanepelerinizdeki saç ve kılları toplayabilirsiniz. Mutlaka deneyin! 

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