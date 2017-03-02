Evinizin daha temiz ve derli toplu olmasını sağlayacak 16 pratik fikir

Ev düzeni sağlamak uzun vadede iş biriktirmekle daha da zorlaşır. Günlük rutinler arasında hızlıca yapılabilecek pratik işler sayesinde, uzun vadede oluşabilecek büyük iş yükünden kurtulabilirsiniz. Bugün sizlere evinizi daha derli toplu tutmak ve daha temiz görünmesini sağlamak için bazı pratik fikirler derledik.
Büyük temizliklerde elektrikli süpürge ya da küçük temizlikler için, mobilya ve diğer aksesuarların tozlarının alınmasında el süpürgesi kullanabilirsiniz. Kısa vadede alınan toz alma işlemleriyle pratik ve hızlıca ev düzeni sağlayabilirsiniz.
Yağları temizlemek için ürünler temizlik ürünleri kullanabilir, lavaboda ayrıca fırça kullanarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Kullanım sonrası hızlıca pratik bir şekilde lavabonun sudan geçirilmesi ya da gider borularının dönemsel temizliklerinin yapılması göz önüne alınacak işlemler arasında yer alır.
Daha ferah ve temiz bir görünüm için açık renk tonlarında mobilyalar, duvar rengi ile uyum sağlayan ayakkabılıklar şık ve ferah bir görünüm sağlayacaktır.
Yumuşak bir diş fırçası arabanızda plastik parçaların temizlenmesini kolaylaştırır. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda proje örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz
Mikrodalga fırında limon ve su dilimlerini bir arada ısıtın ve kirleri temizlemek için pratik bir şekilde kullanın.
Gözle görülmeyen veya aktif olarak kullanılmayan ölü ya da boş alanları temizlemeyi ihmal etmeyin. Girinti ve çıkıntıların temizlikleri de bu işe dahil edilebilir.
Zamanla biriken kir ve tozlardan kurtulmak istiyorsanız, aydınlatma aksesuarları ve lambaların temizliğini de gözden geçirin.
Artık kullanılmayan ya da aktif olarak kullanılan eşyalarında kir bir yana, paslı yüzeyler mevcutsa mutlaka önlem alın. Paslı gereçleri yenileriyle değiştirin.
Daha temiz ve ferah kokular yayılsın istiyorsanız, kirlileri gözden geçirin ve yıkamayı ihmal etmeyin.
Elektrikli süpürgenin hortum üzerinde bir çorap sarın ve küpe gibi küçük eşya ve gereçlerinizi bulun, artık kaybetmeyin!
Kabartma tozu ve sirke karışımlarıyla ilgili fırın temizliği malzemelerini edinin, kir ve yağlardan kurtulun.
Sitrik asit, kabartma tozu ve sıvı bulaşık deterjanı kullanabilir, banyolarınızda pratik temizlik fikirlerini uygulayabilirsiniz.
Her kullanım sonrası hızlıca küvet temizliğini ya da eğer kullanıyorsanız duş kabinini temizlemeyi ihmal etmeyin.
Eşyaları temizlerken daha fazla zedeleyecek ürünleri, çizebilecek tel ve fırçaları kullanmamaya özen gösterin.
Temizlik ürünleri ile ilgili çeşitlilikleri takip edin ve ihtiyacınıza göre kullanın. Banyo düzeni de günlük kullanım sonrası eşyaların yerine konulmasıyla pratik bir şekilde sağlanabilir.
Bir cam sileceği kullanarak kanepelerinizdeki saç ve kılları toplayabilirsiniz. Mutlaka deneyin!
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