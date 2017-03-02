Evinizin daha temiz ve derli toplu olmasını sağlayacak 16 pratik fikir

Ev düzeni sağlamak uzun vadede iş biriktirmekle daha da zorlaşır. Günlük rutinler arasında hızlıca yapılabilecek pratik işler sayesinde, uzun vadede oluşabilecek büyük iş yükünden kurtulabilirsiniz. Bugün sizlere evinizi daha derli toplu tutmak ve daha temiz görünmesini sağlamak için bazı pratik fikirler derledik.