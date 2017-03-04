Sürprizlerle dolu küçük ev!

Bu yazımızda sizlere São Paulo merkezinde bulunan kompakt ve modern dizayn edilen bir daire projesini tanıtacağız. Şık ve özenle tasarlanan daire, mimar Martins Valente imzası taşıyor. Açık plan dizayn edilen oturma odasında ayrıca çalışma ortamına uygun gizlenebilen bir ofis alanı dizayn ediliyor. Zarif çizgilerle zamansız ve kişilik dolu bu dairede fonksiyonel tasarım öğelerine rastlayabilirsiniz. Lüks ve konforlu dizaynı ile renk ve şık dokuların ahengi göz okşuyor. Göz alıcı daireyi yakından tanımak için mekanlar arasında bir tur atalım.
Bu açıdan bakıldığında istenildiğinde açılığı kapanabilen bir ofis alanını görmektesiniz. Sürgülü kapı sistemleri ile paravan görevi gören bölmeler işlevsel açıdan değerlendiriliyor. İhtiyaç duyulduğunda sürgülü kapıl açılarak bir ofis masası ve çalışma ortamı için uygun tüm ihtiyaçlar bir arada bulunabiliyor. Bölgesel aydınlatma aksesuarları ile ışık ihtiyacı muntazam karşılanıyor. İhtiyaç duyulduğunda gizliliğin sağlanması ve derli toplu bir oturma odası görünümü için pratik paravan çözümleri üretilmiş.
Ofis alanı içinde sükunet ve rahat çalışma ortamı mevcut. Uzun bir çalışma masası kullanımı rahat ve pratik. Perdeler çalışma motivasyonunu olumsuz yönde etkilememesi ve dikkati dağıtmaması için uzun. Benzer nötr renkler mobilyalar ve perde tekstili ürünlerinde kullanılmış. Sıcak bir atmosfer katan ışıklandırma, peluş halı modeli, sade ve konforlu mobilyalarla şık dizayn edilmiş.
Lüks ve konforlu yaşam alanları sunan evin dekorlarında kullanılan dokular, tekstil ürünleri göz okşuyor. Tv ünitesi arkasında kalan duvar dekorunda taş doku ve desenleri hakim. Renk ve dokuların ahengi perdelerden mobilyalara, aksesuarlardan halı modeline kadar özenle tercih edilmiş. Genel olarak bakıldığında natürel renklerin farklı tonlarıyla ahengi göz okşuyor.
Zeminden tavana ayna dekor kullanılarak daha geniş ve ferah bir görünüm sağlanmış. Derinlik katan unsurlar arasında en çok bilinenler; açı renk tonlarında zeminlerin uygulanması ve geniş görünüm sağlayan ayna faktörünü dekorasyonda kullanmak. Katlanabilen mobilya tabureler de kullanımı pratik ve rahat modelleriyle dikkat çekiyor.
Geniş bir odada yemek alanı için ayrı bir alan oluşturmak istiyorsanız, alanları görevlerine göre ayırmak için halı faktörünü kullanabilirsiniz. Özellikle amacına göre alanları dizayn ederken, bölücü duvara gerek kalmaksızın halı, mobilyaların açıları ve gerekirse paravanları kullanarak ayrı bir alan oluşturabilirsiniz.
Doğru ve ölçülü aydınlatma unsurlarını takip etmek gerekir. İhtiyaca göre bölgeleri görevlerine göre ayırırken ışık ihtiyacı, yoğunluk ve açılar kontrol edilmelidir. Mutfak tezgahı için de ideal ışıklandırma unsurlarını değerlendiren bir örnek. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde mutfak modeli bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Konuk odasına göz gezdiriyoruz. Kullanılmadığı zamanlarda dinlenme amaçlı değerlendirilen bu oda akılcı tasarlanan mobilya ürünleri ve depolama sistemleri ile dizayn edilmiş. Konuklar için ideal bir uyku alanı oluşturabilecek çekyat modeli, katlanabilir mobilyalar ve çok amaçlı raf sistemleri kullanılıyor.
Dingin ve kaliteli bir uyku için yatak odası dekorasyonunda renk ve dokuların ahengi öne çıkıyor. Natürel renk tonlarını bir araya getiren dekorlarda uyum ve ahenkten vazgeçilmiyor. Modern, konforlu ve rahat dizayn edilen yatak odasının tek duvarında renkleriyle uyumlu duvar kağıdı kullanılmış.
Oturma odası ve balkon arasında bulunan bar alanı, balkon kapıları açıldığında adeta bir teras barı niteliğinde değerlendiriliyor. Pratik ve işlevsel tasarımlarıyla bar alanı çok fazla yer kaplamadan yemek ve atıştırma ihtiyacını giderecek özelliklerle dizayn ediliyor. Mutfağınızdaki işlerinizi ihmal etmeden, konuklarınızla sohbet keyfine devam etmek için ideal ve pratik çözümler sunuyor.
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