Sürprizlerle dolu küçük ev!

Oturma odası ve balkon arasında bulunan bar alanı, balkon kapıları açıldığında adeta bir teras barı niteliğinde değerlendiriliyor. Pratik ve işlevsel tasarımlarıyla bar alanı çok fazla yer kaplamadan yemek ve atıştırma ihtiyacını giderecek özelliklerle dizayn ediliyor. Mutfağınızdaki işlerinizi ihmal etmeden, konuklarınızla sohbet keyfine devam etmek için ideal ve pratik çözümler sunuyor.

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