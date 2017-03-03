Mutfakta kullanılmayan köşeler için 6 harika çözüm

Mutfak gereçleri ve objeleri estetik unsurlarla sergileme olanağı tanıyan açık raflar, aynı zamanda fonksiyonel özellikleri ile köşeleri değerlendirmenizi sağlayacaktır. Eğer mutfağınızda akılcı yöntemlerle boş ve ölü alanları değerlendirmek istiyorsanız, dekoratif duvar raflarını değerlendirerek zemin alanından tasarruf edebilir, genişlik ve ferahlık katabilirsiniz. İhtiyaca göre kapalı ya da açık raf sistemleri ile duvarlarınızı estetik detaylarla görselleştirebilirsiniz.

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