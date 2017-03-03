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Mutfakta kullanılmayan köşeler için 6 harika çözüm

Meral Eser Meral Eser
Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakMutfak Tezgâhları
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Ev dekorasyonu ile ilgilenenler için, bu işi keyifli hale getiren önemli unsurlardan biri de göze hitap eden estetik öğelerdir. Ayrıca fonksiyonel özelliklerin öne çıktığı alanların başında mutfaklar yer alıyor. Daha konforlu ve pratik kullanım olanakları sunan mutfak dizaynı fikirleri okurlarımızdan büyük ilgi görüyor. Bu yazımızda alanları daha verimli kullanmanızı sağlayacak bazı fikirler derledik. Mutfaklarda kullanılmayan köşeler ve ölü alanları değerlendirmek isteyenler için, işte 6 şahane mutfak fikri!

1. Sürgülü sistemlerle hareketli çekmeceler

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Özellikle dolap sistemlerinde çekmeceler için ray sistemleri ya da sürgülü sistemler tasarıma büyük ölçüde fonksiyonellik katıyor. Tek hamlede açılan dolap kapakları, depolanan mutfak eşyası ve ürünlere pratik bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Mutfak dolapları ile ilgili tasarım fikirleri üzerinde çok düşünülen ve pratik kullanım olanakları sunan sistemlerle birlikte akılcı çözülebiliyor. Gizli çekmece ve raf sistemleri ile mutfaklarınızda hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

2. Yemek alanı için uzatılan tezgah

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakMutfak Tezgâhları
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Uzatılan tezgah vasıtasıyla pratik bir şekilde atıştırma ya da yeme ihtiyacını karşılayan köşe akılcı dizayn ediliyor. Sabah kahvaltılarını aceleyle yapıp ihmal etmek istemeyenler için pratik ve kolay kullanım olanakları sunan tezgahlar, çok amaçlı kullanılabilir. Mutfaklar, depolama ihtiyacı muntazam karşılayacak şekilde, mutfak gereçlerini en akılcı yöntemlerle muhafaza etmenizi sağlayarak tasarlanmalıdır. Bu arada döşeme zemini alanından yer kazanmak istiyorsanız duvar dekorlarını işlevsel ve estetik açıdan değerlendirebilirsiniz.

3. Gömme dolaplar

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakMutfak Tezgâhları
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Mutfağınızda köşeleri akılcı değerlendirmek istiyorsanız, mutfağınızdaki köşeleri dolap sistemleri dizayn ederek değerlendirebilirsiniz. Sadece dolap sistemleri ile kalmamakla beraber, çekmeceler, dekoratif açık raf sistemleri ile duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Duvarlarınıza şıklık katan kapalı ya da açık raf sistemlerinde, mutfak objeleri ve eşyalarını hem muhafaza edebilir, hem de sergileyebilirsiniz.

4. Çok amaçlı tezgah ve tabureler

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Klasik Mutfak
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

DE LIFE HOMES

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Modern ve klasik öğeleri bir araya getiren mutfakta, tezgahların fonksiyonel açıdan çok amaçlı tasarımı köşeleri değerlendirmenizde ipuçları verebilir. Son teknolojilerle modern dizayn edilen mutfaklar, tam donanımlı ve oldukça şık detaylarla göze hitap edebilir. Natürel renkler ve beyazın uyumuyla mutfağınıza şıklık katacak bir tezgah kullanılmış. Tabureler de kullanım ihtiyacı duyulmadığı zamanlarda pratik bir şekilde tezgah altında muhafaza edilebilir. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

5. Hareketli çekmeceler

Mutfak Dolabı, Erim Mobilya Erim Mobilya Modern Mutfak Masif Ahşap Ahşap rengi
Erim Mobilya

Mutfak Dolabı

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Mutfaklarınızda eşya ve gereçleri muhafaza edeceğiniz farklı ebatlarda çekmece ya da raflar dizayn edebilirsiniz. Çok fazla eşya kullanımına gerek kalmadan, beğenilerinize hitap eden tarz ve stilleri uygulayabilirsiniz. Doku ve renklerin dili, dolap kaplamaları ve mutfak tezgahlarında kullanılan malzemelerin renk  uyumu ile sağlanabilir. Hareketli çekmecelerle kullanım kolaylığı sunan pratik işlevsel olanakları ile fark yaratan sonuçlar elde edebilirsiniz.

6. Dekoratif açık raflar

SAFİR KONAKLARI MUTFAK GÜNAY MİMARLIK Modern Mutfak
GÜNAY MİMARLIK

SAFİR KONAKLARI MUTFAK

GÜNAY MİMARLIK
GÜNAY MİMARLIK
GÜNAY MİMARLIK

Mutfak gereçleri ve objeleri estetik unsurlarla sergileme olanağı tanıyan açık raflar, aynı zamanda fonksiyonel özellikleri ile köşeleri değerlendirmenizi sağlayacaktır. Eğer mutfağınızda akılcı yöntemlerle boş ve ölü alanları değerlendirmek istiyorsanız, dekoratif duvar raflarını değerlendirerek zemin alanından tasarruf edebilir, genişlik ve ferahlık katabilirsiniz. İhtiyaca göre kapalı ya da açık raf sistemleri ile duvarlarınızı  estetik detaylarla görselleştirebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Küçük mutfaklar için Türkiye'den 6 ilham verici fikir' yazımız da ilginizi çekebilir.

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