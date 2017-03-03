Mutfakta kullanılmayan köşeler için 6 harika çözüm

Ev dekorasyonu ile ilgilenenler için, bu işi keyifli hale getiren önemli unsurlardan biri de göze hitap eden estetik öğelerdir. Ayrıca fonksiyonel özelliklerin öne çıktığı alanların başında mutfaklar yer alıyor. Daha konforlu ve pratik kullanım olanakları sunan mutfak dizaynı fikirleri okurlarımızdan büyük ilgi görüyor. Bu yazımızda alanları daha verimli kullanmanızı sağlayacak bazı fikirler derledik. Mutfaklarda kullanılmayan köşeler ve ölü alanları değerlendirmek isteyenler için, işte 6 şahane mutfak fikri!
Özellikle dolap sistemlerinde çekmeceler için ray sistemleri ya da sürgülü sistemler tasarıma büyük ölçüde fonksiyonellik katıyor. Tek hamlede açılan dolap kapakları, depolanan mutfak eşyası ve ürünlere pratik bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Mutfak dolapları ile ilgili tasarım fikirleri üzerinde çok düşünülen ve pratik kullanım olanakları sunan sistemlerle birlikte akılcı çözülebiliyor. Gizli çekmece ve raf sistemleri ile mutfaklarınızda hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.
Uzatılan tezgah vasıtasıyla pratik bir şekilde atıştırma ya da yeme ihtiyacını karşılayan köşe akılcı dizayn ediliyor. Sabah kahvaltılarını aceleyle yapıp ihmal etmek istemeyenler için pratik ve kolay kullanım olanakları sunan tezgahlar, çok amaçlı kullanılabilir. Mutfaklar, depolama ihtiyacı muntazam karşılayacak şekilde, mutfak gereçlerini en akılcı yöntemlerle muhafaza etmenizi sağlayarak tasarlanmalıdır. Bu arada döşeme zemini alanından yer kazanmak istiyorsanız duvar dekorlarını işlevsel ve estetik açıdan değerlendirebilirsiniz.
Mutfağınızda köşeleri akılcı değerlendirmek istiyorsanız, mutfağınızdaki köşeleri dolap sistemleri dizayn ederek değerlendirebilirsiniz. Sadece dolap sistemleri ile kalmamakla beraber, çekmeceler, dekoratif açık raf sistemleri ile duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Duvarlarınıza şıklık katan kapalı ya da açık raf sistemlerinde, mutfak objeleri ve eşyalarını hem muhafaza edebilir, hem de sergileyebilirsiniz.
Modern ve klasik öğeleri bir araya getiren mutfakta, tezgahların fonksiyonel açıdan çok amaçlı tasarımı köşeleri değerlendirmenizde ipuçları verebilir. Son teknolojilerle modern dizayn edilen mutfaklar, tam donanımlı ve oldukça şık detaylarla göze hitap edebilir. Natürel renkler ve beyazın uyumuyla mutfağınıza şıklık katacak bir tezgah kullanılmış. Tabureler de kullanım ihtiyacı duyulmadığı zamanlarda pratik bir şekilde tezgah altında muhafaza edilebilir. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Mutfaklarınızda eşya ve gereçleri muhafaza edeceğiniz farklı ebatlarda çekmece ya da raflar dizayn edebilirsiniz. Çok fazla eşya kullanımına gerek kalmadan, beğenilerinize hitap eden tarz ve stilleri uygulayabilirsiniz. Doku ve renklerin dili, dolap kaplamaları ve mutfak tezgahlarında kullanılan malzemelerin renk uyumu ile sağlanabilir. Hareketli çekmecelerle kullanım kolaylığı sunan pratik işlevsel olanakları ile fark yaratan sonuçlar elde edebilirsiniz.
Mutfak gereçleri ve objeleri estetik unsurlarla sergileme olanağı tanıyan açık raflar, aynı zamanda fonksiyonel özellikleri ile köşeleri değerlendirmenizi sağlayacaktır. Eğer mutfağınızda akılcı yöntemlerle boş ve ölü alanları değerlendirmek istiyorsanız, dekoratif duvar raflarını değerlendirerek zemin alanından tasarruf edebilir, genişlik ve ferahlık katabilirsiniz. İhtiyaca göre kapalı ya da açık raf sistemleri ile duvarlarınızı estetik detaylarla görselleştirebilirsiniz.
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