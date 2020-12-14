Yerden ısıtma sistemleri hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Isıtma sistemleri arasında yer alan yerden ısıtma yöntemi ekonomik olmakla birlikte birçok avantajı da aynı anda sunar. Zemin döşeme malzemesi olarak kullanılacak malzemelerin altına serilen özel ısıtma sistemleri, sıcak su hatları gibi farklı yöntemler ile yapılan yerden ısıtma sistemleri oda içerisinde istenilen sıcaklığın oluşmasının yanında zeminden dolayı oluşacak ısı kaybını da önlemiş olur. Yerden ısıtma sistemi oturma odası başta olmak üzere evin her odasına uygulanabilir bir sistemdir. Oda içerisinde yer alan ısıtma cihazları ve şöminelere ek olarak tercih edebileceğiniz yerden alttan ısıtma sistemini dilerseniz tek başına da tercih edebilirsiniz. Ekonomik olması ve oda içinde ideal sıcaklığı çok uzun süre muhafaza ediyor olması tercih nedenidir. Şöminelerin çevresinde özel yalıtım malzemeleri ile uygulanan alttan ısıtma sistemleri bu sayede şömineler tarafından yayılan ısı nedeni ile de zarar görmemektedir.
Yerden ısıtma sistemi, mekandaki ısı kayıplarını, zemin betonu içindeki borularla ısı kaynağından aldığı enerjiyi zemin altına yayarak dağıtan, zemini dolayısı ile ortamı ısıtan bir ısıtma sistemidir. Ülkemizde 1980 yılından sonra bu yöntemin uygulanmasına geçilmiştir ve binlerce metrekare yerleşme sahası halen bu sistemle ısıtılmaktadır. Sistemde gerekli ısınma kırk ila elli santigrat derecelik ılık su ile sağlanmakta, her cins katı ya da sıvı yanar madde, güneş ışınlarının emilmesi, ısı pompası, güneş enerjisi entegre sistemi gerekli olan enerji ihtiyacını karşılayabilmektedir. Yerden ısıtma sistemi ile homojen bir ısı dağılımı sağlanır. Odalar arasında ısı farkı hemen hemen hiç yoktur. Klasik ısıtma sistemlerinde görülen tavanda ısı birikmesi bu sistem içim söz konusu değildir. Isı, bina yapı elemanların depolandığı için ısıl konfor ani ısı değişimlerinden çok fazla etkilenmez.
İdeal bir ısıtma sistemi olmasına kaşın soğuk iklimlerin yer aldığı bölgelerde soba ile birlikte kullanılabilen bu sistemler ideal ısı sıcaklığı uzun süre korumanıza yardımcı olur.
Yerden ısıtma sistemlerinin en önemli avantajı ideal nem ve ısı değerlerini kolayca sağlıyor olmasıdır. Kullanılan ısıtma yöntemine göre kolayca nem değerlerini sağlayabiliyor olmanız sağlığınızı da korumanıza yardımcı oluyor. Özellikle nem sorunu yaşayanlar için alternatif bir yöntem olan yerden ısıtma sistemi dışında yer alan yöntemler için '' Kışın kapalı alanlarda havadaki nem oranını nasıl sağlarız ? '' başlıklı yazımızı mutlaka incelemelisiniz.
Tüm zemin türleri ile birlikte kullanılabilen bu sistemler malzeme türüne göre ekonomik olarak da avantaj sağlar. Parke altına uygulaması da oldukça kısa sürmektedir.
Yerden ısıtma sistemi, zemin betonu içindeki borularla ısı kaynağından aldığı enerjiyi zemin altına yayarak dağıtan, zemini dolayısı ile de ortamı ısıtan bir ısıtma sistemidir. Sistemde ısı bütün bir döşeme sahasından yayılmakta ve oda içinde homojen bir ısı dağılımı sağlanarak insan yapısına en uygun ve en ekonomik ısınmayı temin etmektedir. Yandan radyatör sistemlerinde uygun oda sıcaklığını sağlayabilmek için kazan suyu sıcaklığının yetmiş ila doksan santigrat dereceye ulaşması gerekirken, yerden ısıtma sisteminde kazan suyu sıcaklığı maksimum elli santigrat derece olur. Radyatör ile ısıtmada, radyatör panellerinin sıcaklığı elli beş-altmış santigrat dereceye kadar ulaşırken, yerden ısıtma sistemlerinde konforlu bir ısınma için zemin sıcaklığı yirmi sekiz santigrat derece civarındadır.
Radyatörlü sistemde, tavan ve ısıtıcıya yakın bölgelerde oluşması önlenemeyen faydasız sıcak hava bölgelerinin yerden ısıtma sisteminde tamamen bertaraf edilmiş olması yüzde otuza varabilen enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, oda içerisinde radyatör v.b ısıtıcılar olmadığından dolayı arzu edildiği gibi dekor yapılma imkanı verir.
Yerden ısıtmaya sahip bir mekan içerisindeki sıcaklığın hem yatay, hem de dikey eksende homojen dağılması sayesinde konforlu bir ortam sağlar. Odanın her yanı eşit ısınır. Radyatör sisteminde yaşanan, peteklere yakın yerlerin sıcak, uzak yerlerin serin olması problemi yoktur.
Radyatör sistemlerinde kazan suyu sıcaklığının yetmiş ila doksan santigrat dereceye ulaşması gerekirken, yerden ısıtma sisteminde kazan suyu sıcaklığı maksimum elli santigrat derece olur. Bu sıcaklık farkı da enerji tüketiminde tasarruf sağlar.
Yerden ısıtma sistemleri döşemenin altında kaldıkları için mekanların dilendiğince dekore edilmesine imkan tanır. Herhangi bir alan ya da hacim kaybına sebebiyet vermediği gibi, göze hoş gelmeyen radyatör panellerini saklamak için de harcanacak zaman va paradan da tasarruf sağlar. Özellikle çocuklar için sakatlanma ve kaza riski doğuran radyatör panellerinin olmaması önemli bir avantajdır.
Yerden ısıtma sistemlerinin en büyük dezavantajı, ısıtma mekanizmasının tepki zamanıdır. Isıtma, bir anda gerçekleşmez. Örneğin ahşap döşemelerin ısınması yaklaşık yarım saat sürerken, beton zeminlerin ısınması birkaç saat sürebilir. Bu nedenle evinizi ısıtmak için önceden plan yapmalısınız. Eğer plan yapmazsanız soğuk havalarda evin yeterince ısınması için epey bir süre beklemeniz gerekebilir.
Yerden ısıtma sistemlerinin mobilyalar ve diğer zemine monte edilmiş eşyalarınız üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Zeminden gelen sıcak nedeniyle mobilyaların taban bölümleri, iç parçaları zarar görebilir. Ancak mobilyaların altında tampon bölge yapmak bu zararın oluşmasını engeller.
Evinizin herhangi bir odasına yerden ısıtma sistemi döşettiğinizde; kilim, halı ve diğer zemin dekorlarının o odada daha az kullanılması gerekebilir. Bu tür dekorasyonlar, tıpkı radyatör üzerine atılmış bir kilim gibi yerden ısıtma sistemlerinin verimini düşürebilir.
Yerden ısıtma uygulamalarında sanılanın aksine herhangi bir kısıtlama yoktur. Doğal taşlar, parkeler, seramik ve fayans çeşitleri, parke ve rabıta gibi ahşap uygulamaları ve mermerler kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus proje aşamasında hangi zemine hangi uygulamanın yapılacağının bilinmesidir. Örneğin, ıslak zeminler fayans, odalar parke veya rabıta, koridorlar mermer, kuru zeminlerde döşeme üzerine halı v.s. Her malzemenin kendine has ısı iletim katsayıları olacağından projelendirme aşamasında seçilecek malzemelere göre zemine uygulanacak boruların çapları, döşeme sıklıkları ve zemin derinlikleri belirlenir. Yine uygulama tekniği zemine döşenecek malzemenin çeşitliliğine göre değişecektir.
Kablolu sistemlerle evde büyük çaplı bir tadilat gerekmeden kolay uygulama yapabilirsiniz. Elektrikli yerden ısıtma sistemlerinde üç katman bulunuyor: Plastik köpük, alüminyum levha ve ısıtma işini yapan kablolar. En alttaki tabakanın yalıtım ve yansıtıcı özelliği sayesinde tüm ısıl enerji yukarı doğru ivmelenir. Bu özelliği ile mekan çok kısa bir sürede ısıtılabilmektedir.
Fotoğrafta Vavien İç Mimarlık tarafından dekore edilmiş muhteşem bir çocuk odası görmektesiniz.
Her cins katı ya da sıvı yanar madde, ısı pompası veya güneş enerjisi entegre sistemine bağlı olan yerden ısıtma sistemlerdir. Sulu yerden ısıtma sisteminde estetik olarak kolayca gizlenebilen birkaç ağızlı kollektör bulunur. Bu sayede her oda modülasyonu ayrı vana ile manuel, termostatik ve otomatik kontrol edilebildiğinden, ihtiyaca ve yaşayan sakinlerin isteğine göre kolaylıkla ayar yapma olanağı da sağlanır. İlk yatırım maliyeti biraz yüksek görünen sulu yerden ısıtma sistemi, kendini kısa zamanda düşük yakıt masrafı ile amorte ettiği gibi homojen ısı dağılımıyla da sağlıklı bir yaşam alanı yaratır.
İlk yatırım maliyeti biraz yüksek görünen yerden ısıtma sistemi, kendini kısa zamanda düşük yakıt masrafı ile amorte ettiği gibi homojen ısı dağılımıyla da sağlıklı bir yaşam alanı yaratır. Maliyet için net bir rakam yazmak imksandır zira evinizin büyüklüğüne ve kullanmak istediğniz ürünün markasına ve kalitesine göre fiyatlar değişecektir.
Yerden ısıtma sistemleri tıpkı radyatörlü sistemler gibi belirli aralıklarla bakım gerektirir. Profesyoneller tarafından sağlanan bakımda yerden ısıtma sistemlerindeki aşırı çamurlaşma mobil sistem temizleme makineleri ile temizlenir. Her odaya yer alan giden boruları tek tek temizlenir. Temizlik işlemini makine ile yapıldığı için boruların içerisinde çamur tabakasından eser kalmaz. Bu işlemi ayrıca kimyasalla yaptırmak isteyenler için özel kimyasal ile temizlik de yapılabilir. Bu kimyasal borular içerisinde biriken kireç, su taşı ve benzeri maddeleri yok eder.
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