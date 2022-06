Yerden ısıtma sistemleri hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Yerden ısıtma uygulamalarında sanılanın aksine herhangi bir kısıtlama yoktur. Doğal taşlar, parkeler, seramik ve fayans çeşitleri, parke ve rabıta gibi ahşap uygulamaları ve mermerler kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus proje aşamasında hangi zemine hangi uygulamanın yapılacağının bilinmesidir. Örneğin, ıslak zeminler fayans, odalar parke veya rabıta, koridorlar mermer, kuru zeminlerde döşeme üzerine halı v.s. Her malzemenin kendine has ısı iletim katsayıları olacağından projelendirme aşamasında seçilecek malzemelere göre zemine uygulanacak boruların çapları, döşeme sıklıkları ve zemin derinlikleri belirlenir. Yine uygulama tekniği zemine döşenecek malzemenin çeşitliliğine göre değişecektir.