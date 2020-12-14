Yerden ısıtma sistemleri hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Yerden ısıtmaya sahip bir mekan içerisindeki sıcaklığın hem yatay, hem de dikey eksende homojen dağılması sayesinde konforlu bir ortam sağlar. Odanın her yanı eşit ısınır. Radyatör sisteminde yaşanan, peteklere yakın yerlerin sıcak, uzak yerlerin serin olması problemi yoktur.

Radyatör sistemlerinde kazan suyu sıcaklığının yetmiş ila doksan santigrat dereceye ulaşması gerekirken, yerden ısıtma sisteminde kazan suyu sıcaklığı maksimum elli santigrat derece olur. Bu sıcaklık farkı da enerji tüketiminde tasarruf sağlar.

Yerden ısıtma sistemleri döşemenin altında kaldıkları için mekanların dilendiğince dekore edilmesine imkan tanır. Herhangi bir alan ya da hacim kaybına sebebiyet vermediği gibi, göze hoş gelmeyen radyatör panellerini saklamak için de harcanacak zaman va paradan da tasarruf sağlar. Özellikle çocuklar için sakatlanma ve kaza riski doğuran radyatör panellerinin olmaması önemli bir avantajdır.

Yerden ısıtma sistemlerinin en büyük dezavantajı, ısıtma mekanizmasının tepki zamanıdır. Isıtma, bir anda gerçekleşmez. Örneğin ahşap döşemelerin ısınması yaklaşık yarım saat sürerken, beton zeminlerin ısınması birkaç saat sürebilir. Bu nedenle evinizi ısıtmak için önceden plan yapmalısınız. Eğer plan yapmazsanız soğuk havalarda evin yeterince ısınması için epey bir süre beklemeniz gerekebilir.

Yerden ısıtma sistemlerinin mobilyalar ve diğer zemine monte edilmiş eşyalarınız üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Zeminden gelen sıcak nedeniyle mobilyaların taban bölümleri, iç parçaları zarar görebilir. Ancak mobilyaların altında tampon bölge yapmak bu zararın oluşmasını engeller.

Evinizin herhangi bir odasına yerden ısıtma sistemi döşettiğinizde; kilim, halı ve diğer zemin dekorlarının o odada daha az kullanılması gerekebilir. Bu tür dekorasyonlar, tıpkı radyatör üzerine atılmış bir kilim gibi yerden ısıtma sistemlerinin verimini düşürebilir.