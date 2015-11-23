Modern bir banyo tasarımı için güncel 6 trend

Günümüzde banyolar modern, lüks, konforlu ve bunlara ek olarak zarif ve tarz sahibi tasarımlara sahipler. Banyoda geçirilen zaman artık yalnızca zorunluluk ile kısıtlı değil. Banyolarımız günün yorgunluğunu attığımız, rahatlamak için bazen uzun zamanlar geçirdiğimiz adeta birer spa gibi dinlenme alanı görevi de görüyor. Kültürümüzde iç mekanda banyo kavramı aslında oldukça yeni, oysa banyonun bir dinlenme ve yenilenme mekanı olması ise oldukça eski. tarihi açıdan bakarsak, kısa denebilecek bir süre öncesine kadar banyo için hemen her mahallede bulunan hamamlara gidilir, tuvalet ise genelde evin dışında yer alırmış. Zamanla, kanalizasyon sisteminin düzgün kurulması ve apartman hayatına geçişle banyolar konutların içlerine taşınmış ancak bu aşamada boyutları oldukça küçülmüş ve zorunluluklar dışında hiç zaman geçirilmeyen mekanlara dönüşmüşler. Banyo aksamlarında çeşit oldukça azdı ve zaten de birçok insan tarafından bu durum fazla önemsenmezdi.

Günümüzde ise, tıpkı oturma odaları ya da mutfaklar gibi banyolarda da zevkimize hitap edecek en şık tasarımları, en konforlu modelleri arıyoruz. Banyo tasarımı yaparken evin diğer kısımları ile uyum içerisinde olmasına dikkat ediyor, banyo üniteleri ve armatür seçimlerimizi bu doğrultuda yapıyoruz. Bugünkü yazımızı da güncel banyo tasarımı trendlerine ayırdık. Bir süredir piyasada olan popüler malzemelerden yani yeni moda olmaya başlayan, önümüzdeki yıllarda daha da tabiri caizse patlayacak modellere kadar, farklı zevklere hitap eden, şık ve konforlu banyo tasarımlarını derledik. Fotoğraf seçimlerini yaparken hem Türkiye'den hem de yurt dışından trendy örneklere yer verdik. Banyonuzda bir tadilat çalışması yapmayı düşünüyorsanız, bu yazı tam size göre. Böyle bir çalışma yakın gelecekte görünmüyorsa dahi, bu modern ve çarpıcı tasarımlara sahip banyo modellerini gezmek son derece keyif ve ilham verici.