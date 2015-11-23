Modern bir banyo tasarımı için güncel 6 trend

Günümüzde banyolar modern, lüks, konforlu ve bunlara ek olarak zarif ve tarz sahibi tasarımlara sahipler. Banyoda geçirilen zaman artık yalnızca zorunluluk ile kısıtlı değil. Banyolarımız günün yorgunluğunu attığımız, rahatlamak için bazen uzun zamanlar geçirdiğimiz adeta birer spa gibi dinlenme alanı görevi de görüyor. Kültürümüzde iç mekanda banyo kavramı aslında oldukça yeni, oysa banyonun bir dinlenme ve yenilenme mekanı olması ise oldukça eski. tarihi açıdan bakarsak, kısa denebilecek bir süre öncesine kadar banyo için hemen her mahallede bulunan hamamlara gidilir, tuvalet ise genelde evin dışında yer alırmış. Zamanla, kanalizasyon sisteminin düzgün kurulması ve apartman hayatına geçişle banyolar konutların içlerine taşınmış ancak bu aşamada boyutları oldukça küçülmüş ve zorunluluklar dışında hiç zaman geçirilmeyen mekanlara dönüşmüşler. Banyo aksamlarında çeşit oldukça azdı ve zaten de birçok insan tarafından bu durum fazla önemsenmezdi.
Günümüzde ise, tıpkı oturma odaları ya da mutfaklar gibi banyolarda da zevkimize hitap edecek en şık tasarımları, en konforlu modelleri arıyoruz. Banyo tasarımı yaparken evin diğer kısımları ile uyum içerisinde olmasına dikkat ediyor, banyo üniteleri ve armatür seçimlerimizi bu doğrultuda yapıyoruz. Bugünkü yazımızı da güncel banyo tasarımı trendlerine ayırdık. Bir süredir piyasada olan popüler malzemelerden yani yeni moda olmaya başlayan, önümüzdeki yıllarda daha da tabiri caizse patlayacak modellere kadar, farklı zevklere hitap eden, şık ve konforlu banyo tasarımlarını derledik. Fotoğraf seçimlerini yaparken hem Türkiye'den hem de yurt dışından trendy örneklere yer verdik. Banyonuzda bir tadilat çalışması yapmayı düşünüyorsanız, bu yazı tam size göre. Böyle bir çalışma yakın gelecekte görünmüyorsa dahi, bu modern ve çarpıcı tasarımlara sahip banyo modellerini gezmek son derece keyif ve ilham verici.
Endüstriyel mimari tasarımlarında sıklıkla kullanılan brüt beton duvar zeminlerden ilham alan, beton görünümlü fayanslar en yeni trendler arasında yer alıyor. İlk bakışta banyonun zemin ve/veya duvarlarına fayans döşenmemiş, bu alanlar beton bırakılmış gibi görünüyor ancak dikkatli baktığınızda söz konusu alanların aslında fayans ile kaplı olduklarını fark edebiliyorsunuz. Fayansın temizlik ve pürüzsüzlük konusunda avantajları ile brüt betonun ham görüntüsünü birleştiren bu trend önümüzdeki yıllarda çok daha fazla karşımıza çıkacak, üstelik yalnızca banyolarda değil, oturma odası ve yatak odası da dahil, evin tüm alanlarında bu tür çalışmaları göreceğiz.
Son yılların değişmeyen ve çok uzun bir süre de değişmeyecek ikonik bir tasarımı ile karşınızdayız: Metro fayanslar. Hemen hemen her marka tarafında üretilen ve fiyatları da oldukça makul olan metro fayanslar, adından da anlaşılacağı üzere ilk olarak metro istasyonlarında yirminci yüzyılın başlarında kullanılmış. Kimi kaynaklara göre ilk kez Londra'da kimi kaynaklara göreyse Paris'te kullanıldığı söyleniyor. Parlak yüzeyleri sayesinde ışığı son derece iyi yansıtan bir sır ile kaplı olan metro fayanslar, modernist iç mimar ve dekoratörlerin banyo ve mutfaklarda sıklıkla kullandıkları sade, temiz ve pak görünüşlü, dikdörtgen şeklindeki fayanslardır. Orijinal renkleri beyaz olmakla birlikte, günümüzde hemen her renkte üretil yapılmaktadır. Metro fayanslar, aynı renkte derz ile döşenebileceği gibi, kontrast renkte derz ile de döşenebilirler.
2015 yılında popüler olmaya başlayan trendlerden biri de siyah renkli lavabolar. Bunlarla uyumlu olacak şekilde siyah renkli armatürler de son birkaç yıldır popülerler. Siyah lavabolar krom rengindeki armatürlerle de sıklıkla kullanılmaktadır. Siyahın verdiği lüks ve elegant havayı yakalamak isteyen okuyucularımız için mükemmel birer seçenek oluşturan bu lavaboların mat bir sırra sahip olanlarını da, parlak bir sırra sahip olanlarını da bulabilirsiniz. Siyah lavabolara uyumlu şekilde, takımların siyah klozetleri ve biyeleri de mevcut.
Birkaç yıl önce trend olmaya başlayan ayaklı lavabo tezgahları son derece şık ve zarif görüntüleri ile özellikle klasik tasarımlardan hoşlananlar insanlar tarafından tercih ediliyor. Yüksek bir sehpa görünümüne sahip olan bu tezgahlar, tipik banyo ünitelerinden ziyade oturma odası mobilyalarına benziyor. Zarif ayaklar üzerinden yükselen lavabolar da tezgahları ile uyum sağlayacak şekilde, son derece sıra dışı ve elegant tasarımlara sahip.Fotoğraftaki örnekte Niğdeli firma Sinar İç Mimarlık tarafından uygulanmış altın varak detaylı bir lavabo ünitesi görmekteyiz. Banyonun diğer detayları ile uyum içerisindeki altın görünümlü lavabonun, cabriole ayaklı, beyaz bir tezgahı bulunuyor. Ayaklı tezgahların çekmeceli daha modern versiyonları da mevcut.
Ahşabın mekana kattığı sıcak ve samimi ortamı banyolarına taşımak isteyenler için ideal olan ahşap görünümlü fayanslar son birkaç yıldır popüler olmaya başlayan bir modeller arasında yer alıyor. Ham ahşap her ne kadar şık ve gösterişli bir havaya sahip olsa banyo gibi su ve nemin fazla olduğu alanlar için çok kullanışlı değil. Bu nedenle de, banyoda ahşabın sıcak dokusunu kullanmak isteyen ancak mekanın aynı zamanda hijyenik, kolay temizlenebilir ve uzun ömürlü olmasını dileyenler için muhteşem çözüm ahşap görünümlü fayanslar ile geliyor. Farklı ahşap çeşitlerini, renk ve dokularını kopyalayabilen bu şık fayanslar endüstriyelden country'ye (kırsal), farklı tasarım prensipleri için de son derece uygun.
Banyolardaki en yeni trendlerden biri de, banyo içinde yer alan ancak su ile sürekli bir ilişki içinde olmayan kısımlarda tercih edilen fayanssız duvarlar. Banyolarımızda sürekli olarak suya maruz kalmayan birçok alan bulunuyor ve bu alanları fayans döşeyerek boğmak birçok kişinin hoşuna gitmiyor. Banyo küveti-duş teknesi gibi alanlar dışında kalan kısımları yalnızca boyayarak hem son derece trendy bir akım yakalayabilir hem de tadilat masrafından tasarruf etmiş olursunuz.
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