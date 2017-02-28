Soğuk iklimde sıcacık bir ev

Evin ikinci katı ise özel yaşam alanlarına, yani yatak odalarına ayrılmış. Böylece zemin kat sosyal alanlardan, üst kat ise özel alanlardan ibaret diyebiliriz. Ailenin farklı bireyleri için üç farklı tasarımlı ve boyutlu yatak odasının bulunduğu ikinci katta da neredeyse dört metrekare büyüklüğünde bir de banyo yer alıyor.

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