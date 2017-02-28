Soğuk iklimde sıcacık bir ev

Bu yazımızda sizlerde Polonya’daki muhteşem bir evi ziyaret edeceğiz. Bu şahane ev projesinin öne çıkan özelliklerinden biri pek tabii ki küçük bir evin ne kadar görkemli ve sıcacık bir dokuya sahip olabileceğinin çok başarılı bir kanıtı olması. Ama bunun yanında, mimari yapıların çevresel koşullar da düşünülerek dizayn ve inşa edildiğinde, çevreleriyle uyum içinde oldukları zaman ne kadar çarpıcı ve göz kamaştırıcı göründüğünü de bize tekrar hatırlatan bir estetiğe sahip olması. Polonya’nın soğuk kırsal bölgelerinden birinde konumlanan bu ev, soğuk iklimde sıcacık bir yuva olarak dikkat çeken bir estetiğe sahip. Yazımızın içinde evin dış cephesini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğimiz gibi, aynı zamanda profesyonel mimarların özenli bir titizlikle dizayn ettikleri iç yaşam alanlarının planlarını da göreceğiz. Hem planların hem de projenin dış detaylarının ev yaptırmak isteyen okurlarımıza ilham vereceğini tahmin ediyor ve umuyoruz.
Şiirsel bir estetiğe sahip olan ev karlı bir ormanın içinde bulunuyor. Beyaza boyanmış çam ağaçlarının arasında etraftaki doğal dokuyu bozmadan tasarlanan mimari sayesinde çevre ile ahenkli bir akıcılık oluşturan evin dış cephesinde siyah ve beyazın kontrastından faydalanılmış. Evin girişinde büyükçe bir şekilde göze çarpan kapı numarası 21 eve romantik bir dokunuş katan şık detaylardan biri. Ayrıca dış kapıya uzanan yürüyüş yolu da oldukça sıcak ve sempatik bir görünüm oluşturuyor.
Eve arka cepheden göz gezdirdiğimizde ise arka bahçeye açılan geniş bir çift kanatlı cam kapı olduğunu ve bu cam kapının önünde küçük bir teras alanı dizayn edildiğini görüyoruz. Yalnızca iki adet İskandinav stili tasarımlı sandalyeden ibaret olan bu oturma alanı elbette yaz aylarında daha kullanışlı ve keyifli bir yaşam alanına dönüşüyordur.
Özellikle soğuk iklimlerde bir evin en çok ihtiyaç duyduğu şey muhakkak ki doğal ışıktan maksimum düzeyde fayda sağlamaktır çünkü bu tarz coğrafyalarda eğer yeterince pencereniz yoksa o halde çok daha boğuk ve basık bir iç yaşam alanına sahip olursunuz. Bu evin en önemli özelliği ise geniş pencereler ve cam kapılarla iç yaşam alanlarında da oldukça ferah bir atmosfer meydana getirmesi. Üstelik çatı eğimine rağmen geniş çatı pencereleri kullanılmış.
Gelelim iç yaşam alanlarının nasıl planlandığına… Giriş katı mutfak, yemek alanı ve oturma odası gibi sosyal yaşam alanlarına ayrılmış. Açık plan şeklinde dizayn edilen zemin katta ferah ve havadar bir atmosfer yaratılmış. Planı incelediğimizde ön kapının üç buçuk metrekarelik küçük bir giriş holüne açıldığını, açık planlı salondan ise yukarıdaki fotoğrafta da gördüğümüz arka bahçe ve terasa çıkıldığını görebiliyoruz.
Evin ikinci katı ise özel yaşam alanlarına, yani yatak odalarına ayrılmış. Böylece zemin kat sosyal alanlardan, üst kat ise özel alanlardan ibaret diyebiliriz. Ailenin farklı bireyleri için üç farklı tasarımlı ve boyutlu yatak odasının bulunduğu ikinci katta da neredeyse dört metrekare büyüklüğünde bir de banyo yer alıyor.
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