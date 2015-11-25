현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Estetik, doğallık ve özgünlükleriyle dikkat çeken 10 rustik ev projesi

Homify TR Homify TR
La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Loading admin actions …

İnsandaki sıcak ve samimi duyguları uyandırmak ve içinde yaşayanları ve konukları rahat ve keyifli hissettirmek söz konusu olduğunda, hiçbir ev tarzı rustik evlerle boy ölçüşemez. Rustik dokulu evler tarihi dokuları ve naturel güzellikleriyle yalnızca bir barınak olmaktan çıkarlar ve mimari bir hikâyenin parçası haline gelirler. Doğal malzemelerle inşa edilen rustik evler genellikle kırsal kesimlerde inşa edildikleri için çevrelerindeki doğal manzarayla da bütünleşerek eşsiz bir atmosferin baş rolleri olarak da öne çıkarlar. Rustik evler hem sıcakkanlı yapılarıyla, hem çeşitli ve zengin mimariyle homify sayfalarında sık sık yer verdiğimiz ve okuyucularımızın da ilgiyle takip ettiğini bildiğimiz ev modellerinin başında geliyorlar. Bu yazımızda da mimaride doğal ve samimi dokunuşlardan hoşlanan okurlarımız için en güzel 10 rustik ev modelini derleyelim dedik.

1. Ve dağ, evini doğurdu!

poner título nuevo aqui , Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Kırsal Evler
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte

Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte

Dağlık bir bölgede inşa edilmiş olan ve sadeliği ve ahşap ile taş malzemelerin mükemmel kombinasyonu ile büyüleyici bir görünüme sahip olan bu ev etrafındaki el değmemiş doğanın adeta bir parçası! Rustik evlerin en etkileyici özelliklerinden biri de tıpkı bu evde olduğu gibi doğaya meydan okuyarak değil, doğayla bütünleşerek var olabilen bir mimariye sahip olmaları. Bu taş ev de çevresindeki büyüleyici dağ manzarasını doğal taşların balkon, pencere ve teras alanında kullanılan ahşapla bir araya gelmesiyle oluşturduğu naturel ve davetkâr atmosfer ile tamamlarken ferforje ayrıntılarla da modern bir dokunuş kazanıyor.

2. Ahşabın karşı konulmaz cazibesi

Quinta H | eco-renovation | Madeira, Mayer & Selders Arquitectura Mayer & Selders Arquitectura Rustik Yemek Odası
Mayer &amp; Selders Arquitectura

Quinta H | eco-renovation | Madeira

Mayer & Selders Arquitectura
Mayer &amp; Selders Arquitectura
Mayer & Selders Arquitectura

Rustik denilince aklımıza ilk olarak hemen ahşap malzemelerle inşa edilmiş evlerin ya da ahşabın yoğun olarak kullanıldığı dekorasyonların gelmesi son derece doğal çünkü ahşap rustik dokunun ana karakterini oluşturan ham maddedir. Ahşabın mimari açıdan eşsiz bir malzeme olmasının yanı sıra, iç mekanlarda da harikalar yarattığını bu örnekte de görebiliyoruz. Beyaz duvarların ahşap zemin döşemeleri, çatı kirişleri, kapılar ve mobilyalarla işbirliği muazzam bir doku yaratıyor. Bu kadar şık görünmesini yanı sıra aynı zamanda da ekolojik ve doğa dostu!

3. Rustik dokularla kusursuzlaşan mutfaklar

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Rustik Mutfak
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

Rustik dekorasyonlar her ne kadar eskiden gelen bir doku yaratsalar da, bu eskitilmiş ve doğal doku modern ve lüks mekanların doğmasına neden oluyor. Özellikle tasarım ve dekorasyon kalıplarının her geçen gün değiştiği ve günden güne doğal olana daha çok dönüldüğü bugünlerde hayallerinizdeki evi yaratırken mutlaka rustik dokunuşlarla katkılar yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Mutfaklar da rustik dokunun en çok yakıştığı ve benzersiz yaşam alanları yarattığı mekanlardır. Marcello Gavioli tarafından dizayn edilmiş olan bu resimde de bunun mükemmel bir örneğini görebiliyoruz. Minimal, doğal ve modern unsurlarla donatılmış olan bu mutfak karakteristik açıdan da oldukça özgün bir tasarıma sahip.

4. Yatak odasında tarihi ve özgün bir doku

FondoVito B&B, FRANCESCO CARDANO Interior designer FRANCESCO CARDANO Interior designer Rustik Yatak Odası
FRANCESCO CARDANO Interior designer

FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer

Malzeme ve tasarım unsurlarını en ham halleriyle kullanmak rustik dekorasyon ve tasarımların özelliklerinden biridir. Bir mağara doğallığındaki bu oda örneğini ele alalım. Tupla duvarlarda zaman içinde oluşmuş olan hasarlar dekorasyonun bir parçası haline getirilerek odaya doğal ve tarihi bir karakter kazandırılmış.

5. Film sahneleri gibi

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Rustik Evler
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Western filmlerindeki sahneleri andıran bu mükemmel teras alanı, içinde bulunduğu bahçe ve etrafındaki harika doğal manzarayla birleşince muazzam bir atmosfer oluşturuyor. Kırsal mimari özelliklerin tamamını bünyesinde barındıran terasta kullanılan kaliteli ahşap çarpıcı ve sinemasal bir görüntü yaratırken kullanılan renk tonlarının ahenkli geçişi de dikkat çeken şeylerden yalnızca biri.

6. Kütük merdivenler

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores Rustik Evler
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Eğer şehirde yaşıyorsanız ve şehirdeki apartman dairenizde ya da son derece modern bir şekilde dizayn edilmiş yaşam alanlarınızda rustik dokuyu yaratmanın imkansız olacağına inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu evdeki örnekte de gördüğümüz gibi, bir yaşam alanının rustik bir dokuya sahip olması için tamamının doğal malzemelerle örülü olmasına gerek yok. Tek bir ayrıntıyla bile benzersiz bir atmosfer yaratmanız mümkün. Bu örnekte de evin merdiven kısmında kütük merdivenler kullanılarak modern bir tasarım rustik bir dizayna dönüştürülmüş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Klasik ve gösterişlinin rustikle buluşması

Cabaña Tlalpujahua, Michoacán., IDEA Studio Arquitectura IDEA Studio Arquitectura Rustik Evler
IDEA Studio Arquitectura

IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura

Rustik denilince aklınıza hemen öyle sade, gösterişsiz ve iddiasız mimari ve modeller gelmesin. Örneğin bu klasik mimarili Amerikan tarzı binanın dış cephesinde tuğla ve ahşap malzemelerin bir arada kullanılmasıyla harika bir doğal doku elde edilmiş.

8. Ormanın derinliklerinde

Australian Rainforest Retreat, Woodlands Rainforest Retreat Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat

Australian Rainforest Retreat

Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat

Orman ağaçları, şırıl şırıl akan bir dere, cıvıl cıvıl öten kuşlar ve doğanın muhteşem büyüsü… Tılsımlı bir etki yaratan bu ev ormanın tam kalbinde yer alıyor ve tamamen ahşap malzeme kullanılarak inşa edilmiş ve böylece ormanın el değmemişliğine zarar vermeden onunla bütünleşmeyi başarabiliyor.

9. Peri masallarındaki gibi

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Evler
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Kış mevsiminde, uzun ağaçlarla çevrili bir dağın ortasında bulunan içi sımsıcacık bir kulübeden daha romantik bir şey var mı? Elbette yok. Resme baktığınız anda da zaten içiniz bu senaryonun sihriyle ısınıveriyor. Geleneksel ve modernin şahane bir kombinasyonunu oluşturan bu ev peri masallarından fırlamış gibi!

10. Güzel ve özgün

La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Ahşap ve taşın ahenkli birlikteliğinin çarpıcı bir görünüm oluşturduğu evin dış cephesindeki en karakteristik ve belirgin özellik elbette ilk bakışta kendine hayran bırakan ve kalıpların dışında bir tasarımla inşa edilmiş olan çatı unsuru.

Büyüleyici bir güzellik
Bu rustik ev modellerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler