Estetik, doğallık ve özgünlükleriyle dikkat çeken 10 rustik ev projesi

İnsandaki sıcak ve samimi duyguları uyandırmak ve içinde yaşayanları ve konukları rahat ve keyifli hissettirmek söz konusu olduğunda, hiçbir ev tarzı rustik evlerle boy ölçüşemez. Rustik dokulu evler tarihi dokuları ve naturel güzellikleriyle yalnızca bir barınak olmaktan çıkarlar ve mimari bir hikâyenin parçası haline gelirler. Doğal malzemelerle inşa edilen rustik evler genellikle kırsal kesimlerde inşa edildikleri için çevrelerindeki doğal manzarayla da bütünleşerek eşsiz bir atmosferin baş rolleri olarak da öne çıkarlar. Rustik evler hem sıcakkanlı yapılarıyla, hem çeşitli ve zengin mimariyle homify sayfalarında sık sık yer verdiğimiz ve okuyucularımızın da ilgiyle takip ettiğini bildiğimiz ev modellerinin başında geliyorlar. Bu yazımızda da mimaride doğal ve samimi dokunuşlardan hoşlanan okurlarımız için en güzel 10 rustik ev modelini derleyelim dedik.
Dağlık bir bölgede inşa edilmiş olan ve sadeliği ve ahşap ile taş malzemelerin mükemmel kombinasyonu ile büyüleyici bir görünüme sahip olan bu ev etrafındaki el değmemiş doğanın adeta bir parçası! Rustik evlerin en etkileyici özelliklerinden biri de tıpkı bu evde olduğu gibi doğaya meydan okuyarak değil, doğayla bütünleşerek var olabilen bir mimariye sahip olmaları. Bu taş ev de çevresindeki büyüleyici dağ manzarasını doğal taşların balkon, pencere ve teras alanında kullanılan ahşapla bir araya gelmesiyle oluşturduğu naturel ve davetkâr atmosfer ile tamamlarken ferforje ayrıntılarla da modern bir dokunuş kazanıyor.
Rustik denilince aklımıza ilk olarak hemen ahşap malzemelerle inşa edilmiş evlerin ya da ahşabın yoğun olarak kullanıldığı dekorasyonların gelmesi son derece doğal çünkü ahşap rustik dokunun ana karakterini oluşturan ham maddedir. Ahşabın mimari açıdan eşsiz bir malzeme olmasının yanı sıra, iç mekanlarda da harikalar yarattığını bu örnekte de görebiliyoruz. Beyaz duvarların ahşap zemin döşemeleri, çatı kirişleri, kapılar ve mobilyalarla işbirliği muazzam bir doku yaratıyor. Bu kadar şık görünmesini yanı sıra aynı zamanda da ekolojik ve doğa dostu!
Rustik dekorasyonlar her ne kadar eskiden gelen bir doku yaratsalar da, bu eskitilmiş ve doğal doku modern ve lüks mekanların doğmasına neden oluyor. Özellikle tasarım ve dekorasyon kalıplarının her geçen gün değiştiği ve günden güne doğal olana daha çok dönüldüğü bugünlerde hayallerinizdeki evi yaratırken mutlaka rustik dokunuşlarla katkılar yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Mutfaklar da rustik dokunun en çok yakıştığı ve benzersiz yaşam alanları yarattığı mekanlardır. Marcello Gavioli tarafından dizayn edilmiş olan bu resimde de bunun mükemmel bir örneğini görebiliyoruz. Minimal, doğal ve modern unsurlarla donatılmış olan bu mutfak karakteristik açıdan da oldukça özgün bir tasarıma sahip.
Malzeme ve tasarım unsurlarını en ham halleriyle kullanmak rustik dekorasyon ve tasarımların özelliklerinden biridir. Bir mağara doğallığındaki bu oda örneğini ele alalım. Tupla duvarlarda zaman içinde oluşmuş olan hasarlar dekorasyonun bir parçası haline getirilerek odaya doğal ve tarihi bir karakter kazandırılmış.
Western filmlerindeki sahneleri andıran bu mükemmel teras alanı, içinde bulunduğu bahçe ve etrafındaki harika doğal manzarayla birleşince muazzam bir atmosfer oluşturuyor. Kırsal mimari özelliklerin tamamını bünyesinde barındıran terasta kullanılan kaliteli ahşap çarpıcı ve sinemasal bir görüntü yaratırken kullanılan renk tonlarının ahenkli geçişi de dikkat çeken şeylerden yalnızca biri.
Eğer şehirde yaşıyorsanız ve şehirdeki apartman dairenizde ya da son derece modern bir şekilde dizayn edilmiş yaşam alanlarınızda rustik dokuyu yaratmanın imkansız olacağına inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu evdeki örnekte de gördüğümüz gibi, bir yaşam alanının rustik bir dokuya sahip olması için tamamının doğal malzemelerle örülü olmasına gerek yok. Tek bir ayrıntıyla bile benzersiz bir atmosfer yaratmanız mümkün. Bu örnekte de evin merdiven kısmında kütük merdivenler kullanılarak modern bir tasarım rustik bir dizayna dönüştürülmüş.
Rustik denilince aklınıza hemen öyle sade, gösterişsiz ve iddiasız mimari ve modeller gelmesin. Örneğin bu klasik mimarili Amerikan tarzı binanın dış cephesinde tuğla ve ahşap malzemelerin bir arada kullanılmasıyla harika bir doğal doku elde edilmiş.
Orman ağaçları, şırıl şırıl akan bir dere, cıvıl cıvıl öten kuşlar ve doğanın muhteşem büyüsü… Tılsımlı bir etki yaratan bu ev ormanın tam kalbinde yer alıyor ve tamamen ahşap malzeme kullanılarak inşa edilmiş ve böylece ormanın el değmemişliğine zarar vermeden onunla bütünleşmeyi başarabiliyor.
Kış mevsiminde, uzun ağaçlarla çevrili bir dağın ortasında bulunan içi sımsıcacık bir kulübeden daha romantik bir şey var mı? Elbette yok. Resme baktığınız anda da zaten içiniz bu senaryonun sihriyle ısınıveriyor. Geleneksel ve modernin şahane bir kombinasyonunu oluşturan bu ev peri masallarından fırlamış gibi!
Ahşap ve taşın ahenkli birlikteliğinin çarpıcı bir görünüm oluşturduğu evin dış cephesindeki en karakteristik ve belirgin özellik elbette ilk bakışta kendine hayran bırakan ve kalıpların dışında bir tasarımla inşa edilmiş olan çatı unsuru.