Estetik, doğallık ve özgünlükleriyle dikkat çeken 10 rustik ev projesi

Rustik dekorasyonlar her ne kadar eskiden gelen bir doku yaratsalar da, bu eskitilmiş ve doğal doku modern ve lüks mekanların doğmasına neden oluyor. Özellikle tasarım ve dekorasyon kalıplarının her geçen gün değiştiği ve günden güne doğal olana daha çok dönüldüğü bugünlerde hayallerinizdeki evi yaratırken mutlaka rustik dokunuşlarla katkılar yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Mutfaklar da rustik dokunun en çok yakıştığı ve benzersiz yaşam alanları yarattığı mekanlardır. Marcello Gavioli tarafından dizayn edilmiş olan bu resimde de bunun mükemmel bir örneğini görebiliyoruz. Minimal, doğal ve modern unsurlarla donatılmış olan bu mutfak karakteristik açıdan da oldukça özgün bir tasarıma sahip.