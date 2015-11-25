Güçlü mimarisi ve eklektik dekorasyonuyla muhteşem bir ev

Evin ön cephesindeki girişte son derece davetkâr ve sıra dışı bir teras alanı dizayn edilmiş. Bu tarz evlerin ön cephelerinde genellikle böyle sıcak ve samimi bir teras alanı bulunmaz ve bunun yerine daha soğuk ve gösterişli bir giriş olur. Ancak burada da mimari ve tasarım kalıplarının ezberleri bozulmuş ve ön cephe harika bir karşılama ortamına dönüştürülmüş. Bu küçük teras alanı evin arka cephesinde bulunan devasa sosyal alanlara rağmen farklı ve keyifli bir atmosfer sağlamayı başarıyor. Hasır sandalyeler, ahşap kapılar, mavi minderler ve halı ile bütünleşen diğer tasarım detayları evi eşsiz bir proje haline getiren yegane ayrıntılardan yalnızca birkaçı.

Evin girişinde yer alan harika ahşap kapıların estetiğinden büyülendiyseniz Evinizi güzelleştirmenin en doğal yolu: Dış mekanlarda ahşap kullanımı isimli yazımızdaki diğer örnekler de ilginizi çekebilir.