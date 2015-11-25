Güçlü mimarisi ve eklektik dekorasyonuyla muhteşem bir ev

homify sayfalarında sizlerle dünyanın her köşesinden tasarımlarıyla ön plana çıkan ve gerek mimari gerekse dekoratif açıdan örnek teşkil eden ev projelerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün de yine parmakla gösterilecek kadar güzel bir eve konuk olmak için Meksika'ya doğru yola çıkacağız. Bu kez tanıtacağımız ve birlikte gezeceğimiz ev ferah tasarımı, geleneksel ve güçlü mimarisiyle dikkat çekiyor ve öne çıkıyor ve Mar Studio isimli firma tarafından tasarlanmış ve hayata geçirilmiş.
Evin dış cephesini görür görmez bu evin de hayallerimizdeki evlerden biri olduğunu hemen anlıyoruz çünkü avlusundan havuzuna, mimarisinden malzeme seçimiyle her şeyiyle kusursuz görünüyor. Resimde de görebileceğiniz gibi evin büyük arka bahçesi lüks ve ihtişamın buluştuğu sosyal alanları kapsıyor. Evin her odası, görkemli havuzu ile taçlandırılmış avlu manzarasına bakıyor. Avluda ise hem havuz kenarı güneşlenme alanı, hem ayrıca bir oturma ve dinlenme alanı, hem de yemek alanı dizayn edilmiş.
Evin içine girdiğinizde dış mekanlarda ilk karşılaştığınız görkem ve ihtişamın aynı büyük etkiyle devam ettiğini görebiliyorsunuz. Yüksek tavanı, genişliği ve doğal aydınlatması yaşam alanlarının özünü oluşturan temel unsurlar. Sosyal yaşam alanında yumuşak renk tonları tercih edilerek ahşap kiriş ve ayrıntılarla hareketlilik ve modernlik etkisi yaratılmış.
Terasa açılan yemek odası hem kış aylarında hem de yaz mevsiminde kullanılabilecek bir şekilde dizayn edilmiş. Hasır sandalyeler ve ahşap masa rustik bir dokunuş yaratırken nötr tonlardaki renkler de minimal ama etkili bir yaşam alanı yaratılmasını sağlıyor.
Rustik, modern ve klasiğin kusursuz bir şekilde bir araya geldiği eklektik bir dokuya sahip olan yatak odasında eşsiz bir dekorasyon örneği bizi karşılıyor. Odadaki doğal ışık, açık renk tonları ve kalabalık yaratmayan yalın ve naturel mobilyaların arasından süzülerek sonsuz bir derinlik ve huzur duygusu yaratıyor. Zeminde kullanılan taş malzeme ve ahşap mobilyalar rustik dokuyu klasik tarzlı berjer ve aynayla bir araya gelerek eklektik bir şıklık katkısı sunarken, minimal tasarım sayesinde huzurlu ve kesintisiz bir uyku için ideal bir yatak odası dizayn edilmiş.
Evin ön cephesindeki girişte son derece davetkâr ve sıra dışı bir teras alanı dizayn edilmiş. Bu tarz evlerin ön cephelerinde genellikle böyle sıcak ve samimi bir teras alanı bulunmaz ve bunun yerine daha soğuk ve gösterişli bir giriş olur. Ancak burada da mimari ve tasarım kalıplarının ezberleri bozulmuş ve ön cephe harika bir karşılama ortamına dönüştürülmüş. Bu küçük teras alanı evin arka cephesinde bulunan devasa sosyal alanlara rağmen farklı ve keyifli bir atmosfer sağlamayı başarıyor. Hasır sandalyeler, ahşap kapılar, mavi minderler ve halı ile bütünleşen diğer tasarım detayları evi eşsiz bir proje haline getiren yegane ayrıntılardan yalnızca birkaçı.
Evin girişinde yer alan harika ahşap kapıların estetiğinden büyülendiyseniz Evinizi güzelleştirmenin en doğal yolu: Dış mekanlarda ahşap kullanımı isimli yazımızdaki diğer örnekler de ilginizi çekebilir.