65 metrekarede işlevsel, etkili ve modern bir dekorasyon örneği

Söz konusu alan tasarrufu ve dar alanlarda eşsiz dekorasyonlar yaratmak olduğunda söylemekten asla yılmayacağız: Mükemmel bir eve sahip olmak için evinizi illa ki devasa metrekarelere ve çok geniş alanlara sahip olması gerekmiyor; son derece küçük evlerde de bir hayli işlevli, etkili ve üstelik estetik açıdan da göz kamaştırıcı dekorasyonlar yaratmak mümkün ve çok da zor değil. Yapmanız gereken tek şey mobilya yerleşimini akıllıca tasarlamak, alan dağılımını doğru yapmak ve öncelikli olarak ihtiyaçları karşılayacak fonksiyonel bir tasarım yaratmayı hedeflemek. Unutmayın ki dekorasyonun temel ve birincil amacı ev sakinlerinin huzurunu, konforunu ve ihtiyaçlarını yeterli düzeyde karşılamak ve yaşam kalitelerini arttırmaktır. Bunları sağladığınız zaman estetik dokunuşlar yaratmak çok daha kolaylaşır ve hatta kendiliğinden oluşur. Şimdi sizlerle İspanya'ya doğru yol alacağız ve şehir merkezinde ortalama bir genişliğe sahip olan apartman dairelerinde yaşayan ve evini yenilemek isteyen okurlarımız için ilham kaynağı olabilecek, toplam alanı 65 metrekare olan bir evin dekorasyonunu inceleyeceğiz.
MADG Architect isimli dekorasyon firması tarafından dizayn edilmiş olan dairenin oturma odası, küçük salonlara sahip olanlar için örnek teşkil eden bir yapıya ve tasarıma sahip. Küçük salonları estetik ve fonksiyonel bir görünüme kavuşturmanın birincil yolu doğru mobilya seçimidir. Mobilya seçerken yalın ve yalnızca ihtiyacını karşılayacak, çok hantal olmayan ve çok yer kaplamayan mobilyalar seçmelisiniz. Örneğin bu salonda olduğu gibi tek bir üçlü kanepe sizin için yeterli olabilir. Her oturma odasında mutlaka birden fazla kanepe ve koltuktan oluşan geniş bir oturma grubu olmak zorunda değil, hatta son yıllardaki trend dekorasyonlarda oturma gruplarının minimalleşmesi ve küçülmesi söz konusu. Bu salonda da geniş bir oturma grubu yerine tek bir kanepe tercih edilerek salona bir de yemek alanı eklenmiş ve üstelik bu yaşam alanında hiçbir kalabalık ve sıkışıklığa neden olmamış. Hem ferah, hem işlevli, hem de konforlu! Yemek masasının karşısındaki duvarda bulunan ayna da küçük yaşam alanlarını genişletmek ve derinleştirmek için kullanılabilecek aksesuarlara başarılı bir örnek teşkil ediyor.
Küçük oturma odası dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da tabii ki renk seçimi. Açık renkler, özellikle de beyaz ve krem tonları her zaman odanızın daha büyük ve ferah görünmesini sağlar. Ancak bütün odaya beyaz hakim olursa bu defa monoton bir sıkıcılık yaratılmış olur. Bunu önlemek için tıpkı bu örnekteki gibi koyu renk bir kanepe seçerek hoş ve hareketli bir kontrast oluşturabilirsiniz.
Dar mutfaklar şehirlerdeki apartman dairelerinin en sıkıntılı yaşam alanlarını oluşturuyor. Ama bu örnekte de gördüğümüz gibi tüm köşe ve alan akıllıca bir dekorasyon ve dizaynla son derece fonksiyonel ve derli toplu hale gelebilir. Dar ve küçük mutfakları dizayn ederken dikkat edilmesi gereken ilk ve en önemli şey tamamen işlevlilik üzerinde yoğunlaşmak.
Küçük evler için harika bir dekorasyon fikri daha: Sürgülü cam kapılar! Mutfağın sürgülü siyah cam kapısı hem salonun dekorasyonuna katkıda bulunuyor hem de kapı açık bırakıldığında alanın derinleşmesi sağlanıyor.
Yatak odası dizayn edilirken de yaşam alanının işlevine uygun bir dekorasyon tarzı benimsenmiş ve deliksiz ve huzurlu bir uyku için gereken yalın ve sade ortam yaratılmış. Mobilya fazlalığına yer vermeden ve endirekt aydınlatma öğeleri kullanılarak hem zarif hem de dinlendirici bir dekorasyon elde edilmiş.
Banyonuz ne kadar dar olursa olsun, kaliteli malzeme tercihleri ve doğru yerleşimle eşsiz güzellikte ve şıklıkta fonksiyonel ve modern bir banyo yaratabilirsiniz. Çerçevesiz geniş aynalar, raf olarak kullanılabilecek duvar nişleri ve şeffaf kapılı duşakabinler böyle bir tasarım yaratmak için ihtiyacınız olan unsurlardan birkaçı.
Bu şık ve fonksiyonel evi beğendiyseniz Küçük evler için pratik çözümler isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.