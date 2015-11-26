65 metrekarede işlevsel, etkili ve modern bir dekorasyon örneği

Banyonuz ne kadar dar olursa olsun, kaliteli malzeme tercihleri ve doğru yerleşimle eşsiz güzellikte ve şıklıkta fonksiyonel ve modern bir banyo yaratabilirsiniz. Çerçevesiz geniş aynalar, raf olarak kullanılabilecek duvar nişleri ve şeffaf kapılı duşakabinler böyle bir tasarım yaratmak için ihtiyacınız olan unsurlardan birkaçı.

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