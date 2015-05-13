İstanbul'da Afrika esintileri

İç dekorasyon ve tasarımı işinin ehline bıraktığını zaman küçük mucizelere ve coğrafyadan bağımsız olarak evinize girebilecek olan farklı esintilere hazırlıklı olmalısınız. Ev dekorasyonu ve tasarımının kişilerin ruh hali ve psikolojik vaziyeti üzerindeki etkisinin bilimsel olarak kanıtlanmış olduğunu da hesaba katınca, eviniz için alacağınız kararlar daha büyük önem kazanıyor. İşi ustasına bırakınca ortaya nasıl güzellikleri çıkabileceğinin en güzel örneklerinden biri ise, bu yazıya konu olan İstanbul'un Riva semtindeki kışlık ev. Yine İstanbul'da faaliyet gösteren Ak Design Studio'nun imzasını taşıyan bu ev, iç dekorasyonunda Afrika kabile havası, dışında ise İsviçre'yi andıran dağ evi vurgularıyla insanı Türkiye'den kalkıp bambaşka bir kıtaya gitmiş gibi hissetiriyor. Gelin, bizzat bir iç mekân tasarımcısı için dizayn edilen bu güzelim kışlık ev de küçük bir gezintiye çıkalım.
İç mekânında Afrika kabile tarzının egemen olduğu bu kışlık evin genelinde ise doğayla bütünleşik, huzurlu ve rahatlık vaât eden bir tasarım dilinin izlerini görmek mümkün. Ayrıca iç mekânda göreceğimiz huzur verici kahverengi tonları ve bunların beyazla olan uyumu, dışarıya atılan bu çifte şezlongla birlikte başlıyor. Şimdi gelin yavaşça o ağaç ve otların arasında süzülerek bu eve girelim ve turumuza devam edelim.
Eve şeklini ve karizmasını veren tasarım tercihlerinin en yoğun biçimde hissedildiği mekân, iki yandaki camlardan vuran doğal ışık sayesinde ferah ve aydınlık bir ortama sahip olan salon. Gerek seçilen renkler, gerekse de başta sehpa ve dekoratif heykeller olmak üzere kullanılan aksesuarlar bu salonun Afrika stilini belirgin kılarken, nötr toprak renkleri sayesinde ortaya son derece huzurlu bir ortam çıkıyor. Böyle bir tarzın vazgeçilmezi olan doğal yaşam vurgusu ise köşedeki salon bitkisinden başlayarak evin etrafını çevreleyen yeşillikle devam ediyor.
Salonun giriş kısmından bir kesiti gösteren bu fotoğrafın arka planındaki kitaplıkta eve renk katan çeşitli dekoratif objeleri, önde ise adeta bu evin yoğunlaştırılmış bir özeti gibi duran koltukları görüyoruz. Nötr renk paletinin yine belirgin olduğu bu kısımda, siyah şöminenin yalnızca işleviyle değil monotonluğu bozan bir kontrast öğesi olarak da salona değer kattığını görmek mümkün. Davetkâr görünen tekli koltuklar ise bir bardak şarap ya da belki bir fincan kahve eşliğinde geçirilecek huzurlu kış gecelerinin habercisi gibi.
Riva'daki bu özenli kışlık konutun bizim için sakladığı en hoş sürprizlerden biri de bu göz alıcı duvar. Evin girişinden salona uzanan bu çok özel duvardaki illustrasyonlar Gamze Yalçın tarafından Göbeklitepe kazılarında çıkarılan buluntulardan esinlenirerek yapılmış. Yer yer Picasso'nun Afrika etkisi altındaki dönemini anımsatan desenler, bu seçkin eve gerçekten de bambaşka bir hava kattığı gibi, genel olarak doğal renk paletinin hakim olduğu mekânda bir tazelik ve eğlence unsuru olarak da işlev görüyor.
İlk bakışta insanda oturup çalışma isteği uyandıracak kadar huzur verici ve şık görünen bu çalışma odasında ise ahşabın hakimiyetini ve doğal ışığın büyüsünü fotoğraftan bile hissetmek mümkün. Meşe ağacından imal edilen ahşap masa, odayı çekip çeviren halı ve gri duvarlarla mükemmel uyum sağlarken; arkadaki abajurla başlayıp sandalyeler ve masanın ayaklarıyla devam eden siyah vurgusu da kontrast öğesi olarak bu huzur verici manzarayı tamamlıyor.
Evin misafir yatak odalarından birine bakarak bu küçük turu sonlandıralım. Bu odanın yıldızı elbette duvarda gördüğünüz Murat Bengüler imzalı tablo. Kendi başına da çok özel bir sanat ürünü olan tablo, mekânın renk paleti ve tasarım diliyle kusursuz bir uyum gösteriyor. Yatağın başucundaki dekoratif eşyalar ve tüylü yastıklarla o Afrika esintisini bu mekânda da hissetmek mümkün. Bütün duvarı kaplayan pencereler sayesinde doğanın içindeymiş hissini yaşamanız da cabası.
Ak Design Studio'nun bu tasarımı sevdiyseniz, aynı şirketin bir başka projesine de buradan göz atabilirsiniz.