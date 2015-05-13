İstanbul'da Afrika esintileri

Evin misafir yatak odalarından birine bakarak bu küçük turu sonlandıralım. Bu odanın yıldızı elbette duvarda gördüğünüz Murat Bengüler imzalı tablo. Kendi başına da çok özel bir sanat ürünü olan tablo, mekânın renk paleti ve tasarım diliyle kusursuz bir uyum gösteriyor. Yatağın başucundaki dekoratif eşyalar ve tüylü yastıklarla o Afrika esintisini bu mekânda da hissetmek mümkün. Bütün duvarı kaplayan pencereler sayesinde doğanın içindeymiş hissini yaşamanız da cabası.

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