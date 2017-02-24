Ayakkabılarımı koyacak yer bulamıyorum! İşte 6 çözüm

Konfor sunan evlerde girer girmez ferah, temiz ve derli toplu bir giriş holü atmosferi mevcuttur. Daha güzel ve ferah bir görünüm için koridor ya da giriş holünü estetik unsurlarla dekore etmek gerekir. Bu aşamada en büyük sorunlardan biri ayakkabıların ve paltoların depolanmasıdır. Bu yazımızda koridor ve giriş holü dekorasyonunda fark yaratacak depolama sistemlerini içeren projeler derledik. Hem işlevsel, hem de estetik unsurlarla ayakkabılarınızı muhafaza etmek için, akılcı yöntemlerle dizayn edilen depolama sistemlerini mutlaka gözden geçirin!
Akılcı çözümlerle ayakkabılarını koridorda daha fazla yer kaplamadan dizayn edebilirsiniz. Bunun için kot yüksekliği farkını değerlendiren basamak depolama çözümleri ilginizi çekebilir. Eğer farklı iki kotu birleştiren basamaklar bulunuyorsa, ahşabın şekil alabilirliği ve sıcak renkleri evinize ahenk katacak, ayakkabılarınızı depolamak için ekstra alan kazandıracaktır. Örnek görselde görülen evin basamakları ahşap bölmeler içeriyor, işte ayakkabılarınızı muhafaza etmek için akılcı bir yöntem!
Depolama sistemlerinde akılcı çözümler, pratik yöntemler ve işlevsel detaylarla daha da zenginleşiyor. Özellikle ayakkabılarınızı depolamak ve düzen sağlamak için hareketli çekmeceler ilginizi çekebilir. Sürgülü sistemlerle çekmecelerin hareket edilebilirliği pratik kullanım olanakları sunacaktır. Daha düzenli ve derli toplu bir ayakkabılık için açık ya da kapalı çekmece modellerini raylı sistemlerle dizayn ettirebilirsiniz. Antre ya da giyinme odaları için ideal çözümler!
Ayakkabı depolama işi hem zorlu, hem de keyifli bir iş haline dönüşebilir. Kapandığında klasik zarafeti öne çıkaran mobilya ürünleri şık ve göz alıcı bir ayakkabılığa dönüşebilir. Dönemsel izler taşıyan dekorasyon örnekleriyle ilgileniyorsanız, örnek görseldeki gibi tek hamlede açılan hareketli çekmeceler ilginizi çekebilir. İki farklı ayakkabı gözü barındıran çekmece modeli, retro tarzı ile ayrıca göz okşuyor. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Çift kanatlı geniş kapı model ile kontrat oluşturarak renklerin ahengi ve bezemeleri öne çıkaran şık bir çözüm. Ayakkabılarınızı muhafaza etmek için tasarlatacağınız dolaplarda çekmeceler, kapalı raf sistemleri, çift ya da tek kapalı dolaplar dizayn ettirebilirsiniz. Eve girer girmez sıcak atmosferiyle renkli dolap kapakları ve dekoratif öğeler kullanmayı tercih edebilirsiniz. Renklerin ahengi ve cazibesini uygulanacak stil ve tarza göre belireyebilir, aksesuar ve zeminlerle ilişkilendirebilirsiniz.
Evin girişinde daha ferah ve aydınlık bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, örnek görseldeki gibi daha modern ve şık çözümler uygulayabilirsiniz. Beyazın zarafetiyle ferah ve aydınlık bir atmosfer oluştuyor. Kapı rengi ve duvar zemini ile ilişkilendirilen ayakkabılık modelinde açık renk tonlarında ahşap kaplamalar da uygulanmış. Yalın çizgisiyle sofistike ve modern dizayn edileyn bu örnekte, giriş holü ya da koridoru dar olanlar için derinlik katan unsurlar, renk ve dokuların ahengiyle çözülüyor.
Ölü ve boş alanları akılcı yöntemlerle değerlendirin. Özellikle merdiven alanı bulunan müstakil evlerde pratik kullanım olanakları sunan merdiven altı dolaplar oldukça ilgi görüyor. Kullanılmayan köşeleri değerlendirin, depolama amaçlı dizayn ettireceğiniz dolap ve raf sistemleri alan tasarrufu sağlamanızı kolaylaştıracaktır. Ayakkabılarınızı akılcı sistemlerle muhafaza ederek daha düzenli ve derli toplu bir giriş holü ya da koridor dekore edebilirsiniz.
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