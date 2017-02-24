Ayakkabılarımı koyacak yer bulamıyorum! İşte 6 çözüm

Ölü ve boş alanları akılcı yöntemlerle değerlendirin. Özellikle merdiven alanı bulunan müstakil evlerde pratik kullanım olanakları sunan merdiven altı dolaplar oldukça ilgi görüyor. Kullanılmayan köşeleri değerlendirin, depolama amaçlı dizayn ettireceğiniz dolap ve raf sistemleri alan tasarrufu sağlamanızı kolaylaştıracaktır. Ayakkabılarınızı akılcı sistemlerle muhafaza ederek daha düzenli ve derli toplu bir giriş holü ya da koridor dekore edebilirsiniz.

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