Evimi kışa nasıl hazırlarım?

Kış mevsimi günlerin kısalmasıyla birlikte soğuk ayların tekrar başladığı mevsimsel dönemlerden biridir ki bu da günlük yaşamımıza bazı dezavantajları olacak anlamına gelir.

Dışarısı bir süreliğine kar yağış olduğu zaman, evinizin içinde kendi duvarlarınız arasında rahat, sıcak ve davetkar bir alanda kış uykusuna yatmayı garanti altına almak isteyebilirsiniz ve hepimizin istediği de bu değil midir zaten? Rahatlık ve konfor içinde çetin kış mevsimini zahmetsizce geçirebilmek.

Dışarıda hava ne kadar kötü olursa olsun, evinizde huzurlu günler geçirebilmek bazı ufak tefek değişiklikler yapmak gerekiyor öncelikle. Bu düzeltmeleri hızlıca yaptığınız zaman evinizi kışa hazırlamış olacaksınız. Bu yazıda da yapmanız gereken hazırlıklarla ilgili birkaç ipucu ve püf noktaları vereceğiz. Size yardımı dokunacağına inandığımız bu tavsiyeler sayesinde yaza elveda derken evinizi de soğuk hava koşullarına uygun hale getireceksiniz.

Size bahsedeceğimiz iç tasarım değişiklikleri dışında daha temel düzenlemeler de yapabilirsiniz elbette. İlk olarak kanalizasyon borularının sızıntı yapıp yapmadığını kontrol ettirebilirsiniz. Yoksa soğuk havalarda başınızı ağrıtabilir. Şayet merkezi ısıtma kullanıyorsanız muhakkak kazanlarınızın bakımını yaptırın. Doğal gaz kullananlar da senelik bakımlarını yaptırmalılar. Eğer bacanız varsa kullanıyorsanız baca temizliği de ihmal edilememesi gereken bölümlerden biri. Zira baca yangınları genellikle kış mevsiminde gerçekleşir. Isıtma, nem, rutubet gibi problemler için izolasyon yaptırın. Faturalarınıza ciddi bir artısı olacak, ekonomik açıdan sizi rahatlatacaktır. Yalıtıma çatıdan başlayın, sonra diğer duvarları değerlendirin. Evinize ait çeşitli boruları koruyun. Çünkü kışın boruların donması veya patlaması gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunu engellemek için de köpük gibi koruyucu malzemeler kullanabilirsiniz. bunun dışında genel olarak evinizi ısıtmak için hangi enerji birimini kullandığınızı ve yeni çıkan fırsatları araştırın. Zira enerji tasarrufu yapmak önemli bir fark yaratacaktır.

Evin geneline dair hazırlık ve önlemleri de konuştuğumuza göre şimdi bazı başlıklara odaklanalım.