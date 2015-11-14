Evimi kışa nasıl hazırlarım?

Kış mevsimi günlerin kısalmasıyla birlikte soğuk ayların tekrar başladığı mevsimsel dönemlerden biridir ki bu da günlük yaşamımıza bazı dezavantajları olacak anlamına gelir.
Dışarısı bir süreliğine kar yağış olduğu zaman, evinizin içinde kendi duvarlarınız arasında rahat, sıcak ve davetkar bir alanda kış uykusuna yatmayı garanti altına almak isteyebilirsiniz ve hepimizin istediği de bu değil midir zaten? Rahatlık ve konfor içinde çetin kış mevsimini zahmetsizce geçirebilmek.
Dışarıda hava ne kadar kötü olursa olsun, evinizde huzurlu günler geçirebilmek bazı ufak tefek değişiklikler yapmak gerekiyor öncelikle. Bu düzeltmeleri hızlıca yaptığınız zaman evinizi kışa hazırlamış olacaksınız. Bu yazıda da yapmanız gereken hazırlıklarla ilgili birkaç ipucu ve püf noktaları vereceğiz. Size yardımı dokunacağına inandığımız bu tavsiyeler sayesinde yaza elveda derken evinizi de soğuk hava koşullarına uygun hale getireceksiniz.
Size bahsedeceğimiz iç tasarım değişiklikleri dışında daha temel düzenlemeler de yapabilirsiniz elbette. İlk olarak kanalizasyon borularının sızıntı yapıp yapmadığını kontrol ettirebilirsiniz. Yoksa soğuk havalarda başınızı ağrıtabilir. Şayet merkezi ısıtma kullanıyorsanız muhakkak kazanlarınızın bakımını yaptırın. Doğal gaz kullananlar da senelik bakımlarını yaptırmalılar. Eğer bacanız varsa kullanıyorsanız baca temizliği de ihmal edilememesi gereken bölümlerden biri. Zira baca yangınları genellikle kış mevsiminde gerçekleşir. Isıtma, nem, rutubet gibi problemler için izolasyon yaptırın. Faturalarınıza ciddi bir artısı olacak, ekonomik açıdan sizi rahatlatacaktır. Yalıtıma çatıdan başlayın, sonra diğer duvarları değerlendirin. Evinize ait çeşitli boruları koruyun. Çünkü kışın boruların donması veya patlaması gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunu engellemek için de köpük gibi koruyucu malzemeler kullanabilirsiniz. bunun dışında genel olarak evinizi ısıtmak için hangi enerji birimini kullandığınızı ve yeni çıkan fırsatları araştırın. Zira enerji tasarrufu yapmak önemli bir fark yaratacaktır.
Evin geneline dair hazırlık ve önlemleri de konuştuğumuza göre şimdi bazı başlıklara odaklanalım.
Eğer kış mevsimine uygun olarak bir eşya alışverişine girişirseniz öncelikle aklınızda bulundurmanız gereken nasıl bir tarz uygulamak istediğinize karar vermeniz olmalı. Bunun dışında büyük mobilya yenilemeleri yapmak istemiyorsanız, küçük aksesuarlarla da doğru tercihler yaparak büyük bir değişim yaratabilmek mümkün. Evinize kazandırmak istediğiniz stil ve atmosfer için ille büyük adımlar atmak zorunda değilsiniz. Ancak tarzınıza karar verdiğiniz takdirde küçük müdahalelerle de hayal ettiğiniz tasarımı hayata geçirebilirsiniz.
Ancak dilerseniz klasik dilerseniz modern tarzda ev döşeyin, evinizde kullandığınız mobilya ve aksesuar detaylarıyla kışın geldiğini hissettirebilirsiniz. Örneğin yazlık mekanlardaki evleri incelediğiniz zaman hep beyaz renkli evler görürsünüz. Bu iç tasarımına da yansır. Odalar, eşyalar ve de koltuklar beyazdır. Malzeme olarak da ince kumaşlarla hasır mobilyalar ön plana çıkar. Kışın renkleri ise şöminenin ateşi gibi daha kahverengi tonlarıdır. Hem bembeyaz mobilyalar gibi gözünüzü yormaz hem de kırık tonlarıyla yumuşak bir geçiş sağlar.
Resimdeki örnek oturma odası ’Cese Home Konsept’ imzalı.
Yaz mevsimi bitip kış mevsimi başlayınca mevsimine göre kullandığımız bazı eşya ve giysileri rafa kaldırmamız gerekir. Zira sıcak havalarda kullandığımız giysi ve eşyalar soğuk havalarda işlevini yitirir. Kıyafetleri ele alalım. Gardırobumuzda kışlıklara yer açabilmek için yazlık kıyafetlerimizi saklamamız gerekir. Üstelik kışlık kıyafetlerin çoğunlukla yünlü ve kalın giysiler olduğu düşünülünce harici bir dolap daha almak istemiyorsak bu eylem kaçınılmazdır. Yazlıklarımızı saklamak için dolap üstlerini kullanmak oldukça işlevseldir, zira yer kaplamaz. Dolabınızın üstüne koyacağınız sepet ve kutularda giysilerinizi koruyabildiğiniz gibi fermuarlı bezden yapılma hurç adı verilen saklama torbalarında da muhafaza edebilirsiniz. Şayet yatağınız bazaysa o bölmeler kullanışlıdır. Yatak altı boşluklara uygun sepet ve kutular da yerleştirerek çekmece işlevi görmesini sağlayabilirsiniz. Böylece lazım olduğunda çıkarması da kolay olacaktır. Eğer giysileriniz fazlaysa kutulara doldurup tavan arasına da yerleştirebilirsiniz. Fakat kıyafetlerinizin temiz olduğundan emin olun yoksa rengi solabilir.
Bunun dışında balkon ve teras için kullandığınız plastik veya kumaş kaplama oturma gruplarınızı da kaldırmanız gerekir. Zira yağmur ve kardan ötürü zarar görecektir. Bunları dilersiniz ev içinde değerlendirebilirsiniz. Yeriniz yoksa da depolamanız gerekir.
Tarzınıza karar verdikten sonra mobilya düzeni devreye girer. Mobilyaların dizaynı önemlidir zira mevsimsel durumlardan kaynaklı ısı değişimleri için konumlarının ve işlevlerinin bir anlamı vardır. Mesela yazın pencerelerden ve kapıdan gelen esintiye engel olmamak adına o alanlar daha fazla açıkta bırakılırken kışın daha farklı bir düzen getirebilir. Çünkü kış aylarında ısıtıcıların da devreye girmesiyle birlikte mevcut düzen hakkında dikkatlice düşünmeli ve sıcaklıktan optimum düzeyde faydalanabilmek için ısıtmaya göre bir düzen oluşturmalıyız.
Bu da demek oluyor ki ısı kaynaklarının mobilya tarafında bloke edilip edilmediği veya odada en çok vakit geçirdiğiniz kanepenin ısıtıcıların etki alanına girip girmediğine özen göstermemiz gerekiyor. Zira kış aylarında soğuktan ötürü evde daha çok vakit geçirdiğimiz düşünülürse, bu zamanı mümkün olduğunca keyifli ve verimli geçirebilmek için dekorasyona daha çok ilgi göstermemiz gerekiyor.
Mumlar sıcaklık, ambiyans ve huzur sağlamak için birebir unsurlardan biri olup evinizde samimi ve romantik bir atmosfer yaratacaktır. Ancak mumların tek kullanım amacı evinize nostaljik bir hava katması değil, pratik ve de kullanışlı bir aydınlatma olmasıdır. Yaz aylarında muhtemelen açık havada yemek yerken akşamları mum kullanmak olasıdır. Ancak kışın karanlık atmosferi düşünülünce günün her saatinde kullanılabilir. Üstelik ekonomiktir de. Mumlar ve onları yerleştireceğiniz çeşitli aksesuarlar farklı ebat, renk ve koku seçenekleriyle birlikte düşünüldüğünde evinizde daha egzotik bir ambiyans da oluşturabilirsiniz.
Aydınlatma söz konusu olunca aklımıza ilk olarak doğal gün ışığı gelir. Ancak kış aylarınca pencerelerden soğuk gelir. Dolayısıyla zaten az olan gün ışığından daha fazla yararlanmak için perdeleri açmak ısı kaybına neden olur. Kış mevsimde yaz aylarında olduğu gibi kısa ve açık perdeler kullanamayız. Aksine kalın ve uzun perdeler kullanmamız gerekir ki pencerelerden giren soğuk önlenebilsin. Dolayısıyla kışın karanlık atmosferi ve kalın perdeler düşünülünce mumların kullanım yaygınlığı daha da artıyor.
Kış ayı gelince ev dekorasyonunu ısı düzenine göre ayarladıktan sona uygun aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz. Peki bu aksesuarlar diğer mevsim oranla ne kadar değişkenlik gösterir? Kış aksesuarlarının amacı hem mevsime yönelik detaylar barındıran hem de soğuktan ötürü kapandığınız evde daha sıcak ve samimi bir ortam yaratmaya katkıda bulunan unsurlardır.
Tipik kış öğelerinden parçalar barındıran bu aksesuarlar doğadan malzemeler de olabilir. Örneğin çam kozalakları, kestane veya güzel yapraklar olabilir. Bunun dışında güzel kaseye veya cam kavanozda çeşitli nefis kokular yayan otlar kış için şahane bir atmosfer oluşturur. Tarçın, çam, portakal, misk ve elma gibi ürünlerin kokularından faydalanarak evinizde rahat ve iç açıcı kokular eşliğinde huzur verici bir akşam geçirebilirsiniz.
Kışın ısınmak için pek çok küçük detayı lehinize çevirerek hem rahat hem de sıcak bir atmosfere sahip olabilirsiniz. Örneğin yazın koltuklarınıza daha serin kumaşlar sererken kışın koltuklarınızı polarla kaplamak koltuğun sağlayacağı sıcaklığı arttıracaktır. Eğer bütçeniz varsa kaşmir de olukça kullanışlıdır. Bunun dışında perdelerinizi daha kalın kumaştan seçerek camdan gelen soğuk havaya engel olabilirsiniz.
Bu konu ilginizi çektiyse ’İçinizi ısıtacak dekorasyonlarla kış bahçesi mobilyaları’ başlığını da okuyabilirsiniz.