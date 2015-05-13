Çağdaş bir dokunuş

Tasarımcının adeta bütün marifetlerini konuşturduğu bu şahane dairedeki turumuzu banyo ile sonlandıralım, zira banyoda da bizi çok orijinal bir sürpriz bekliyor. Bu sürpriz elbette, evin tamamına yayılan o sanat galerisi havasını hem belirginleştiren, hem de oyuncul ve postmodern bir yaklaşımla adeta onun parodisi yerine geçen duvar kâğıdı. Antik Yunan ve Roma mimarisinin klasik bir örüntüsünden hareketle tasarlanan bu ilginç duvar kağıdı, zemin ve tezgâhda kullanılan mermerle hoş bir kontrast oluştururken, tasarımcı dokunuşunun ne demek olduğunu adeta ders gibi gösteren özel bir ürün yerine geçiyor.

Hakan Helvacıoğlu / H2C tarafından tasarlanan bu daireyi beğendiyseniz, aynı şirkete ait bir başka projeyi buradan görebilirsiniz.