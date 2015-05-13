현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Çağdaş bir dokunuş

homify.com.tr homify.com.tr
Loading admin actions …

Türkiye'de iç mimari alanının önde gelen isimlerinden biri olan Hakan Helvacıoğlu, kendine has çok özel bir dokunuşa sahip az sayıda tasarımcıdan biri. Tasarladığı evlerde belli bir üslûp ve tema bütünlüğünü her zaman muhafaza eden Helvacıoğlu, birbirinden çok farklı tarzlara sahip projeleriyle esneklik sorunu yaşamadığını da gösterebilen bir isim. Bu yazımızda Hakan Helvacıoğlu / H2C firmasına ait olan Çağdaş Bir Dokunuş – Savoy adlı göz alıcı bir projeyi konu alacağız. Modern bir tasarım anlayışının yer yer geleneksel öğelerle harmanlandığı, çok şık ve seçkin bir dairede gezintiye hazır mısınız?

Seçkinlik timsali

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Bu kez bir değişiklik yapıp evin salonuyla değil, koridordan alınmış bir kesitle başlayalım. Zira bu kesit içeride göreceklerimizin habercisi gibi. Mermer zeminle başlayan asil atmosfer, altın rengi ayaklarıyla mekânı zenginleştiren yüksek masayla devam ederken, duvarların grisi ve tablolar nasıl bir evin bizi beklediğine dair ipuçları veriyorlar.

Salon

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Yer yer kullanılan geleneksel unsurlara rağmen, modern bir tasarım anlayışının izlerini taşıyan bu salon, özellikle yekpare pencereden içeriye sızan nazlı güneş ışığının altında gerçekten de büyüleyici bir hava taşıyor. Arka taraftaki yemek masası ve sehpanın üzerindeki zevkli dekoratif objeler bir yana, bu salonu montonluktan kurtarıp çok daha eğlenceli ve ferahlatıcı hale getiren unsur ise ortadaki renkli halı olmuş. Koyu renkli koltuk takımı ise evin geneline yayılan soylu havanın bir bileşeni olarak dikkat çekiyor. Ayrıca koltuk ayaklarındaki işlemelere de dikkatinizi çekiyoruz.

Salonun diğer bölümü

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Burada tasarımcının ilginç ve hoş bir tercihte bulunarak salonu iki farklı bölüm halinde tasarladığını görüyoruz. Aradaki ahşap duvar-paravan mekâna samimiyet ve sıcaklık katarken, yukarıda gördüğümüz oturma alanının aksine salonun arka bölümünde lacivert tonlarının hakim olduğunu ve bu seçkin havanın modern bir ışıklandırma sistemiyle desteklendiğini görüyoruz.

Salondan kesit

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Şimdi salonun bu ikinci kısmına yakından bakalım. Bu eve damgasını vuran o çağdaş ve asil dokunuşun temel taşıyıcılar olan mobilyalar burada da göz kamaştırıyor. Arka plandaki parlak abajurla başlayan ölçülü lüks havası, lacivert tekli koltukla daha elle tutulu bir hale gelirken, ahşap kütükten dönüştürülen o küçük sehpa Helvacıoğlu'nun o kendine has dokunuşlarından biri olarak rol çalıyor. Geleneksel unsurların modern bir düzenek içinde kullanımının en güzel örneklerinden biri ise sehpanın klasik, kıvrımlı ayakları.

Geçiş bölgesi

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Açık ev prensibine göre düzenlenen bu göz alıcı dairenin farklı mekânları arasındaki geçişlerde bile insan kendini bir sanat galerisi ya da çağdaş sanat müzesinde gezintiye çıkmış gibi hissedebilir. Evin tamamında cömertçe kullanılan ufak tefek dekoratif objeler bir yana, bir antik şehri anımsatan beyaz taş görünümlü mobilyalar evin modern havasını bir kez daha vurgulayan çok özel parçalar.

Banyo

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Tasarımcının adeta bütün marifetlerini konuşturduğu bu şahane dairedeki turumuzu banyo ile sonlandıralım, zira banyoda da bizi çok orijinal bir sürpriz bekliyor. Bu sürpriz elbette, evin tamamına yayılan o sanat galerisi havasını hem belirginleştiren, hem de oyuncul ve postmodern bir yaklaşımla adeta onun parodisi yerine geçen duvar kâğıdı. Antik Yunan ve Roma mimarisinin klasik bir örüntüsünden hareketle tasarlanan bu ilginç duvar kağıdı, zemin ve tezgâhda kullanılan mermerle hoş bir kontrast oluştururken, tasarımcı dokunuşunun ne demek olduğunu adeta ders gibi gösteren özel bir ürün yerine geçiyor. 

Hakan Helvacıoğlu / H2C tarafından tasarlanan bu daireyi beğendiyseniz, aynı şirkete ait bir başka projeyi buradan görebilirsiniz.

Hiç değişmeyen bir tutku: Sallanan sandalyeler
Hakan Helvacıoğlu / H2C imzalı bu dairenin tasarımını siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler