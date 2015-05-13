Türkiye'de iç mimari alanının önde gelen isimlerinden biri olan Hakan Helvacıoğlu, kendine has çok özel bir dokunuşa sahip az sayıda tasarımcıdan biri. Tasarladığı evlerde belli bir üslûp ve tema bütünlüğünü her zaman muhafaza eden Helvacıoğlu, birbirinden çok farklı tarzlara sahip projeleriyle esneklik sorunu yaşamadığını da gösterebilen bir isim. Bu yazımızda Hakan Helvacıoğlu / H2C firmasına ait olan
Çağdaş Bir Dokunuş – Savoy adlı göz alıcı bir projeyi konu alacağız. Modern bir tasarım anlayışının yer yer geleneksel öğelerle harmanlandığı, çok şık ve seçkin bir dairede gezintiye hazır mısınız?
Bu kez bir değişiklik yapıp evin salonuyla değil, koridordan alınmış bir kesitle başlayalım. Zira bu kesit içeride göreceklerimizin habercisi gibi. Mermer zeminle başlayan asil atmosfer, altın rengi ayaklarıyla mekânı zenginleştiren yüksek masayla devam ederken, duvarların grisi ve tablolar nasıl bir evin bizi beklediğine dair ipuçları veriyorlar.
Yer yer kullanılan geleneksel unsurlara rağmen, modern bir tasarım anlayışının izlerini taşıyan bu salon, özellikle yekpare pencereden içeriye sızan nazlı güneş ışığının altında gerçekten de büyüleyici bir hava taşıyor. Arka taraftaki yemek masası ve sehpanın üzerindeki zevkli dekoratif objeler bir yana, bu salonu montonluktan kurtarıp çok daha eğlenceli ve ferahlatıcı hale getiren unsur ise ortadaki renkli halı olmuş. Koyu renkli koltuk takımı ise evin geneline yayılan soylu havanın bir bileşeni olarak dikkat çekiyor. Ayrıca koltuk ayaklarındaki işlemelere de dikkatinizi çekiyoruz.
Burada tasarımcının ilginç ve hoş bir tercihte bulunarak salonu iki farklı bölüm halinde tasarladığını görüyoruz. Aradaki ahşap duvar-paravan mekâna samimiyet ve sıcaklık katarken, yukarıda gördüğümüz oturma alanının aksine salonun arka bölümünde lacivert tonlarının hakim olduğunu ve bu seçkin havanın modern bir ışıklandırma sistemiyle desteklendiğini görüyoruz.
Şimdi salonun bu ikinci kısmına yakından bakalım. Bu eve damgasını vuran o çağdaş ve asil dokunuşun temel taşıyıcılar olan mobilyalar burada da göz kamaştırıyor. Arka plandaki parlak abajurla başlayan ölçülü lüks havası, lacivert tekli koltukla daha elle tutulu bir hale gelirken, ahşap kütükten dönüştürülen o küçük sehpa Helvacıoğlu'nun o kendine has dokunuşlarından biri olarak rol çalıyor. Geleneksel unsurların modern bir düzenek içinde kullanımının en güzel örneklerinden biri ise sehpanın klasik, kıvrımlı ayakları.
Açık ev prensibine göre düzenlenen bu göz alıcı dairenin farklı mekânları arasındaki geçişlerde bile insan kendini bir sanat galerisi ya da çağdaş sanat müzesinde gezintiye çıkmış gibi hissedebilir. Evin tamamında cömertçe kullanılan ufak tefek dekoratif objeler bir yana, bir antik şehri anımsatan beyaz taş görünümlü mobilyalar evin modern havasını bir kez daha vurgulayan çok özel parçalar.
Tasarımcının adeta bütün marifetlerini konuşturduğu bu şahane dairedeki turumuzu banyo ile sonlandıralım, zira banyoda da bizi çok orijinal bir sürpriz bekliyor. Bu sürpriz elbette, evin tamamına yayılan o sanat galerisi havasını hem belirginleştiren, hem de oyuncul ve postmodern bir yaklaşımla adeta onun parodisi yerine geçen duvar kâğıdı. Antik Yunan ve Roma mimarisinin klasik bir örüntüsünden hareketle tasarlanan bu ilginç duvar kağıdı, zemin ve tezgâhda kullanılan mermerle hoş bir kontrast oluştururken, tasarımcı dokunuşunun ne demek olduğunu adeta ders gibi gösteren özel bir ürün yerine geçiyor.
Hakan Helvacıoğlu / H2C tarafından tasarlanan bu daireyi beğendiyseniz, aynı şirkete ait bir başka projeyi buradan görebilirsiniz.