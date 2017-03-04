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110 m2 lik prefabrik bir evden aynen kopya çekebileceğiniz 9 fikir

umit atdağ umit atdağ
homify
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Günümüzde yoğun bir şekilde tercih edilen prefabrik evler kurulum süresi, tasarım kolaylığı ve dekorasyon açısından hayatımızı oldukça kolaylaştıran ev modelleridir. kısa bir süre içinde kusursuz ve mükemmel bir eve sahip olmak isterseniz birebir kopyalayabileceğiniz, her detayı aynen uygulayabileceğiniz prefabrik bir evi inceliyoruz. Bu prefabrik evde yer alan her detay, her ayrıntı özenle düşünülmüş ve planlanmış olup dekoratif görüntü ve estetik açısından kusursuz bir ev oluşması için azami gayret gösterilmiş. Homify prefabrik evler sayfasında yer alan bu evi ve projelerini yakından inceleyerek evinizde yapabileceğiniz farklı fikirler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Dış cephe

homify
homify

homify
homify
homify

Bir evin kusursuz bir ev olması için dış cephesinin yaşayan bir dış cephe olması ve ön bahçe ile uyumlu bir dokuya sahip olması gereklidir.  Bu açıdan baktığınızda yeşil çim bahçe, beyaz dış duvarlar ve gri kiremit çatı kusursuz bir renk uyumu içinde  kartpostallık bir görüntüye sahip. Evinizin dışarıdan bakıldığında bu kadar güzel ve şık görünmesi için bu dış cepheyi aynen uygulayabilirsiniz.

Arka cephe

homify
homify

homify
homify
homify

Evin arka bahçesine bakan cephesinde çatı aşağı doğru uzatılmış ve  arka verandaya üst örtü olarak  fonksiyonel bir özellik kazandırılmış. Arka cephe de bahçe ile iç içe bir veranda yapılarak misafirlerin ağırlandığı, ailecek yemek yenilebilen muhteşem bir manzaraya sahip veranda oluşturulmuş.

İç mekanlar

homify
homify

homify
homify
homify

Evin iç mekanlarını incelediğinizde salonun oldukça geniş tutulduğunu, yemek masası ve oturma grubunun bir arada uyumlu bir şekilde dekore edildiğini görebilirsiniz. Geniş pencere ile gün ışığının içeri daha fazla girmesi sağlanmış ve salonun doğal ışıkla aydınlatılmasına imkan sağlanmış.

Yemek köşesi

homify
homify

homify
homify
homify

Salon içinde yer alan yemek alanı, salonun köşe tarafına çok göz önünde olmayacak şekilde yerleştirilmiş.  Oldukça mütevazi bir yemek masası ve sandalye takımı ile yapılan dekorasyon salonun doğal bir parçası gibi görünüyor. Ayrıca bahçe manzarası ve bahçe ışıkları eşliğinde romantik bir yemek için en ideal alan yemek alanı olarak düşünülmüş.

Duvar süslemeleri

homify
homify

homify
homify
homify

Prefabrik evin salonu oldukça şık bir dekorasyona sahip olduğu gibi duvarlara yerleştirilen tablolar ile de bu dekorasyonun zarafeti pekiştirilmiş. İç mekan renkleri ile uyumlu renklere sahip tablolar tercih edilmiş ve duvarların yalın kalması önlenerek genel dekorasyonun kötü görünmesinin önüne geçilmiş.

Şömine ve estetik

homify
homify

homify
homify
homify

Prefabrik evde hiç bir şey unutulmamış ve kır evlerinin vazgeçilmezi olan  şömine bu prefabrik evde de uygulanmış.  Oldukça estetik ve şık bir tasarıma sahip olan şöminenin varlığı ev içinde hissedilmiyor. İhtiyaç duyulduğunda yakılan şömine estetik bacası ve renkleri ile hayran kalınacak kadar güzel.

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Mutfak alanı

homify
homify

homify
homify
homify

Prefabrik evde mutfağa geniş bir alan bırakılmış.  Geniş bir mutfak her ev hanımının hayali olduğu için bu prefabrik evde de  geniş bir mutfak tasarımı yapılmış. Yalın ve sadelik ön planda tutularak açık tonlar tercih edilmiş. Duvar rafları ile daha fazla muhafaza alanı oluşturularak ihtiyaçların eksiksiz karşılanması sağlanmış. Geniş ve iki cepheye bakan penceresi ile  doğal ışık ile aydınlatılan mutfak ışıl ışıl olmuş.

Alt kat projesi

homify
homify

homify
homify
homify

Evin projesini incelediğinizde tasarımın ne kadar titiz yapıldığını görebiliyorsunuz. Geniş bir salon, mutfak ve ıslak hacimler alt katta düşünülmüş.   Her oda için yeterli miktarda alan ayrılmış ve toplamda 110 m2 içinde rahat ve konforlu yaşam imkanı veren prefabrik bir ev ortaya çıkarılmış.

Üst kat planı

homify
homify

homify
homify
homify

üst kat planına baktığınızda yaşam alanları olan yatak odası, misafir odası, tv odası gibi alanların üst katta yer aldığını görüyorsunuz.  Merdiven üst katı koridorunun tam ortasına yerleştirilerek  her alana eşit mesafe olması sağlanarak daha kolay bir kullanım imkanı sağlanmış.

Huzurlu bir evde mutlaka olması gereken 10 şey
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