110 m2 lik prefabrik bir evden aynen kopya çekebileceğiniz 9 fikir

Bir evin kusursuz bir ev olması için dış cephesinin yaşayan bir dış cephe olması ve ön bahçe ile uyumlu bir dokuya sahip olması gereklidir. Bu açıdan baktığınızda yeşil çim bahçe, beyaz dış duvarlar ve gri kiremit çatı kusursuz bir renk uyumu içinde kartpostallık bir görüntüye sahip. Evinizin dışarıdan bakıldığında bu kadar güzel ve şık görünmesi için bu dış cepheyi aynen uygulayabilirsiniz.