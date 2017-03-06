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9 adımda havuz inşası – harika!

Meral Eser Meral Eser
Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Akdeniz Bahçe
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Evinizin avlusunda bir havuza ne dersiniz? Eğer bahçeli bir evde yaşıyorsanız, yaz aylarına ferahlık ve konfor katacak alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Havuzlu bir eve sahip olmak için, uygulanacak alan, malzemeler, hangi stil ve tarz havuz modeli inşa edileceği ve bütçe aşamalar hakkında bilgi verecektir. Bu yazımızda bir havuzun inşasını adım adım inceleyeceğiz. Şimdi rüya gibi bir havuzun inşa sürecini hep birlikte inceleyelim.

4. Astarların tamamlanması

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Akdeniz Bahçe
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Burada inşaatın en önemli aşamalardan birini görmekteyiz. Havuz modelinin duvarlarının astarları tamamlanıyor. Havuz tabanı çimento içeren malzeme ile kaplanıyor. Burada kuruma aşaması için belli bir süre beklenmesi gerekiyor ve böylelikle kuruma aşamasından sonra havuzun inşasında kaplama malzemeleri ile ilgili verilen kararlar uygulanacak.

1. Kazı aşaması

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Akdeniz Bahçe
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

İlk aşamada görüldüğü üzere havuz alanı için kazı işlemlerine başlanıyor. Yaklaşık bir ya da gün süre alan kazı aşaması, diğer aşamalara geçmeden önce, toprağın sıkıştırılma işlemine hazır geniş bir alan açılıyor. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayan bahçeli müstakil evin konfor sunan havuz modeli için uygulanacak stil ve tarzla ilgili kararlar alınıyor. Havuz inşasında kullanılacak malzeme alternatifleri değerlendiriliyor.

2. Sıkıştırılmış toprak

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Akdeniz Bahçe
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Bir veya iki gün süren kazı işlemlerinden sonra havuz inşası için uygun alan açılıyor. Burada özel bir makine ile toprağın sıkıştırılma aşamasını görmekteyiz. Zeminin sağlamlaştırılması aşamasından sonra diğer işlemlerin uygulanması için hazır hale gelecek. Havuz inşasının yapılması için toprağın sıkıştırılmasıyla ilgili tüm işlemler bitiriliyor. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda örnek proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

3. Yalıtım plakalarının yerleştirilmesi

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Akdeniz Bahçe
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Burada inşaat aşamasının başladığını görmekteyiz. Daha önceden hazırlanan plakalar vasıtasıyla yalıtım aşaması için gerekli hazırlıklar yapılıyor ve yalıtım plakaları zemine yerleştiriliyor. Havuzun uygulanacağı alandaki duvarlar için de uygun yalıtım işlemleri yapılıyor. Havuzun inşasında bir sorun çıkmaması için doğru ölçülendirme ayarları ile plakaların yerleştirilmesi aşaması oldukça dikkatlice ve doğru yapılmalıdır.

5. Kaplama aşaması

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Akdeniz Bahçe
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Çimento dökülen alan kuruyor ve alan hazır olduğunda, suyun havuzun içine girmesini ve toprak içine girmesine izin vermeyen özel bir kaplama filmi uygulanıyor. Bu şekilde oluşabilecek su sızıntılarını önleyebilir ve havuzun su kaybı olmadan mükemmel şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

6. Su izolasyonu testleri

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Akdeniz Bahçe
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Bu aşamada kaplamanın uygulaması bitiyor. Böylelikle su izolasyonu testlerine başlanabilir. Öncelikle havuzun tamamen su ile doldurulması gerekiyor. Bu sayede havuzda herhangi bir su sızıntısının olup olmadığı dikkatlice test ediliyor. Su izolasyonu testi aracılığıyla ayrıca havuzun yapısal bütünlüğünü kontrol edebilir, bu şekilde sağlamlık testini geçip geçmediğini anlayabilirsiniz.

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7. Marangoz işçiliği

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Akdeniz Bahçe
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Yüzme havuzunun doğru işleyişi garanti edildiğinde, çevredeki platformların yapımı ve astarlanması üzerinde çalışılmaya başlanabilir. Ancak ahşap zeminle ilgili uzmanlar tarafından ince işcilik gerektirmektedir. Marangoz ya da ustaların ahşap zemin uygulamasındaki işçiliğinin devam süreci bu görselde gözlemlenebilir. Bu aşamada neme karşı özellikle dayanımı kuvvetli ahşap malzemeler kullanılmaktadır.

8. Bitirme aşaması

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Akdeniz Bahçe
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Sonuç aşamasına geldiğimizde harika bir teras alanı ile şık bir havuz uygulaması görülüyor! Neme karşı dayanıklı ahşap malzemelerle kaplanan alan huzur veren bir atmosfere sahip. Havuz alanını verimli kullanmak için havuz sahipleri ve konuklar için konfor sunan teras mobilyaları seçiliyor ve teras alanı dekorasyonu yapılıyor.

9. Hidrolik sistem kurulumu

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Akdeniz Bahçe
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Açıkça görüleceği üzere, metalik kaplama, suyun yüzeyinin eşsiz bir parlaklığa sahip olmasını sağlıyor ve çok özel bir hazu alanı görünüm kazandırıyor. Metalik kaplamalı havuz kenarları, alanın görsel olarak göze hitap etmesini sağlıyor. Havuz ve teras alanı natürel renk ve dokularla uyum ve ahenk sağlıyor. Ağaçlarla çevrili nefis manzarası eşliğinde geniş bir havuz modeli uygulanan proje, birçok insanın hayallerini süslüyor.

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