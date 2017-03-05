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Bu 10 fikirle muhteşem bir mutfak dekore edebilirsiniz

umit atdağ umit atdağ
Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design Modern Mutfak
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Mutfak dekorasyonu yapılırken küçük mutfakların işlevsel hale getirilmesi, fonksiyonel mutfaklar olarak kullanıcılara konforlu ve rahat bir yaşam sunması için uygulanabilecek farklı fikirler vardır. Bu fikirler doğrultusunda mutfağınızı işlevsel, konforlu ve enerjik bir mutfak haline getirebilir, mutfağınızın bir yaşam alandan daha öte bir mutfak olmasını sağlayabilirsiniz. Homify küçük mutfak dekorasyonları sayfasında yer alan dekoratif ve estetik mutfaklardan derlediğimiz farklı fikirleri inceleyerek kendi mutfağınızda aynen kopya çekebilir ve uygulayabilirsiniz. İhtiyacınız olan yüksek konforlu küçük mutfakları hayata geçirebilmek için mutfak örneklerini birlikte inceleyelim.

Beyaz duvar kabartmaları

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Modern Mutfak
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

dekorasyon yaparken her odanın bir yaşam alanından öte bir kişiliğe sahip olduğunu unutmamalıyız.  Mutfağa kişilik kazandırmak için bu mutfakta olduğu gibi beyaz duvar kabartmalarını kullanabilir ve mutfağınızı karakterize edebilirsiniz.

Masa örtüsü kullanmayın

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Modern Mutfak
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Mutfaklarda yer alan masalar için masa örtüsü kullanmadan yalın bir şekilde dekore etmek mutfağınızın estetik açıdan kusursuz olmasını sağlayacaktır. Yalın masalar kendi görselliğini mutfağa yansıtarak mükemmel bir mutfak dekorasyonu oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Minimalist raflar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfaklarda oluşan ihtiyaca göre modern raf sistemleri tercih edebilirsiniz. Modern raf sistemleri seçerken minimalist rafları tercih etmeli ve örnek mutfakta olduğu gibi şık yerleşimler ile mutfağınızı canlandırmalısınız.

Cezbedici renkler

Apartamento .RF, Amis Arquitetura e Decoração Amis Arquitetura e Decoração Modern Mutfak
Amis Arquitetura e Decoração

Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração

Mutfak dekorasyonlarında çok sayıda araç ve gereç olması mutfağı bir renk dünyası haline getirse de cezbedici renkler tercih etmeniz sizin faydanıza olacaktır. Cezbedici renkler ile mutfağın canlı ve enerjik bir mutfak olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca renk ve doku uyumu evinizin mükemmel olmasına yardımcı olacaktır.

Duvar süslemeleri

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design Modern Mutfak
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Duvar boyası veya süslemeleri için mutfağın dekorasyonuna göre kara tahta şablonu tercih edebilir, istediğiniz şekil ve çizimler ile mutfağa farklı bir hava kazandırabilirsiniz. Uyumlu tonlarda kullanacağınız mobilyalar ile bu süslemeleri destekleyebilirsiniz.

Geometrik desenler

Apartamento Copan, Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design Modern Mutfak Orta Yoğunlukta Lifli Levha Gri
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

Mutfak duvarlarına fayans kaplama tercih edecekseniz düz veya yalın desenler yerine geometrik desenler tercih etmeli,  mutfakta ilgi çeken ve farklı bir konsept oluşturan motifler kullanmalısınız. Bu sayede mutfağın ana ögesi olan duvarları dekorasyon içinde ön plana alabilirsiniz.

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Ahşap stili

Apartamento Jovem Casal, Laura Santos Design Laura Santos Design Modern Mutfak
Laura Santos Design

Laura Santos Design
Laura Santos Design
Laura Santos Design

Her alanda olduğu gibi ahşabı mutfakta da tercih edebilir, doğal ve özel bir stil ile mutfağın dekoratif ve doğal bir mutfak olmasını sağlayabilirsiniz. Ahşabın kendine özgü doğallığı ve ihtişamı mutfağınızın hayran kalınacak kadar güzel olmasını sağlayacaktır.

Tuğla desenler

homify Rustik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Tuğla duvar her alanda özel bir dekorasyonu gerektiren duvarlardır. Özellikle mutfakta tuğla duvar varsa  mutfak dekorasyonu titiz bir şekilde yapılmalı ve  tuğlanın görkemi ve ihtişamı mutfağa yansıtılmalıdır. Örnek uygulamada bir kolon tuğla desenler ile hem izole edilmiş hem de dekorasyona farklılık kazandırmış.

Aydınlatma

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfakta yapacağınız aydınlatma ile mutfağı daha özel bir mutfak haline getirebilir, küçük olma dezavantajını ortadan kaldırabilirsiniz. Şık bir aydınlatma tasarımı ile mutfağınızı evin en geniş alanı haline getirebilir, ışıl ışıl bir mutfağa sahip olabilirsiniz. 

Posterler ve tablolar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak duvarlarınız boş ise poster ve tablolar ile süsleyebilir, mutfağın güzelliğini pekiştirebilir ve mutfakta yemek yerken Paris'te bir kafe de yemek yiyormuş hissine kapılabilirsiniz. Çerçeveli posterler tercih ederek mutfak dekorasyonunda bir devrim yapabilirsiniz.

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