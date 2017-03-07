78 m²'lik bir ev: İki katlı ve her zevke hitap ediyor!

Evin diğer alanlarında olduğu gibi ahşap kirişler, estetik unsurlarla tavan dekoru oluşturuyor. Adeta rustik tarz projelerde uygulanan ahşabın ağırlıklı kullanımıyla estetik tavan dekorları oluşturuluyor. Yalın çizgilerle sade ama konforlu mobilyalar tercih ediliyor. Tavan dekorları ve ahşabın zarafeti gereğince göz okşuyor ve çok fazla aksesuar ayrıntısına gerek kalmıyor. Ayrıca katları birleştiren ahşap merdiven nötr renklerle donatılmış oturma alanına sıcak bir atmosfer katıyor.

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