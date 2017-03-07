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78 m²'lik bir ev: İki katlı ve her zevke hitap ediyor!

Meral Eser Meral Eser
ECOLOGIA, T&T architecture T&T architecture Tropikal Evler
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Gayrimenkul piyasasında konut değerleri gün geçtikçe artıyor. Hem hesaplı hem de konfor sunan çözümler için küçük ama akılcı dizayn edilen evler oldukça ilgi görüyor. Bu yazımızda 78 m² bir alana yerleşen şık ve konforlu bir müstakil ev projesine yer verdik. Geniş ve ferah evlerin sağladığı birçok ihtiyacı karşılayan ev, akılcı tasarımıyla benzer ev modellerini arayanlara ilham verebilir. Minimalist yaklaşımla tasarlanan huzur veren ve dingin atmosfer arayanları cezbedecek projenin iç ve dış mekan görsellerini gözden geçirelim.

Sade ama dingin atmosfer

ECOLOGIA, T&T architecture T&T architecture Tropikal Evler
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

İlk görselde ahşap giydirme cephesi ile dikkat çeken müstakil evin davetkar girişi görülüyor. Huzur veren atmosferiyle ahşap cephe natürel dokularıyla göz okşuyor. Geniş bahçe alanında ağaçlar, bitkiler ve çim alana yer verilmiş. Zemin kat alanı, normal kat alanına nazaran daha küçük ve dar bir alan kaplıyor. Özellikle çocuklar için bahçe güvenliğini maksimum seviyeye taşıyacak uzun ve beyaz bahçe duvarları dizayn edilmiş.

Çevresel faktörler ve evin yol ile ilişkisi

ECOLOGIA, T&T architecture T&T architecture Tropikal Evler
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

Yapının tasarlanmasında beton ve ahşap yapı elemanları kullanılmış. Beton perde duvar uygulaması ile bulunduğu alandaki tüm yükü taşıyan, sağlam bir yağı niteliği taşıyor. Bu açıdan bakıldığında evin yol ile ilişkisi, bulunduğu arazi ve çevresel faktörleri gözlemleyebilirsiniz. Müstakil evin konumu ve plan düzleminde yola bakan açısı ayrıca bu açıdan incelenebilir. Manzaraya eşlik eden geniş pencereler için ahşap jaluziler kullanılarak ihtiyaca göre güneş ışıklarından koruyan bir sitem oluşturulmuş. Ayrıca doğa ile iç içe müstakil konutlarla ilgilenenler için ilham veren huzur dolu bir konut.

Formların dinamizmi

ECOLOGIA, T&T architecture T&T architecture Tropikal Evler
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

Evin arka bahçesinden cephenin görünümü modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Ahşabın çoğunlukla klasik mimair özellikler taşıyan konutlarda kullanımına rastlamış olabilirsiniz. Modern çözümlerle daha yalın ve sade çizgilerle ahşap evler dizayn ediliyor. Geometrik formların öne çıktığı modern projeler daha dinamik ve çarpıcı bir manzara oluşturuyor. Ayrıca evin arka bahçesinde kullanıma açık ferah bir alan mevcut.

İç teras: Ferah ve havadar

ECOLOGIA, T&T architecture T&T architecture Tropikal Balkon, Veranda & Teras
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

Doğa ile iç içe tasarlanan modern ahşap evin projelendirilmesinde havadar alanlar değerlendiriliyor. İç teras dizayn edilen projede doğal ışığı muntazam alan serin ve havadar bir yemek alanı dizayn ediliyor. Ahşap döşeme zemini ve ahşap mobilyalarla tek dokunun hakim olduğu bu ev, hem modern hem de minimalist yaklaşımla dizayn edilmiş. Cephe malzemelerine bakıldığında ahşap yüzeylerin yanı sıra geniş cam pencereler ve sürgülü kapı sistemleri uygulanmış. 

Tek adımda terastan mutfağa

ECOLOGIA, T&T architecture T&T architecture Tropikal Mutfak
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

Terasla mutfak alanını birleştiren sürgülü cam kapılar, ihtiyaç duyulduğunda mutfakla yemek alanını bütünleştiriyor. Pratik kullanım olanakları sunan sürgülü cam kapılar, özellikle büyük açıklıkların kapatılması ve ihtiyaç duyulduğunda geniş ölçülerde açılmasına olanak tanıyor. Hem daha havadar hem de doğal ışığı muntazam ala modern bir mutfağa sahip. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

Minimalist yaklaşımla oturma odası dekorasyonu

ECOLOGIA, T&T architecture T&T architecture Tropikal Oturma Odası
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

Evin diğer alanlarında olduğu gibi ahşap kirişler, estetik unsurlarla tavan dekoru oluşturuyor. Adeta rustik tarz projelerde uygulanan ahşabın ağırlıklı kullanımıyla estetik tavan dekorları oluşturuluyor. Yalın çizgilerle sade ama konforlu mobilyalar tercih ediliyor. Tavan dekorları ve ahşabın zarafeti gereğince göz okşuyor ve çok fazla aksesuar ayrıntısına gerek kalmıyor. Ayrıca katları birleştiren ahşap merdiven nötr renklerle donatılmış oturma alanına sıcak bir atmosfer katıyor.

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