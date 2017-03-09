Tavan dekorlarında büyük fark yaratmak için 13 aydınlatma fikri

Hepimizin bildiği gibi, aydınlatma unsuru şık dekorlar oluşturmanın en önemli bileşenlerinden biridir. Bunun en önemli sebeplerinden biri pratik ve işlevsel kullanım alanları sağlamasının yanı sıra, türüne bağlı olarak ilginç efektler ve estetik unsurlarla şık bir atmosfer sağlamayı kolaylaştırır. Tavan dekoru ve aydınlatma unsurları, bir evin görünümünü tamamen değiştirebilir. İşte sizlere birbirinden güzel 13 şık aydınlatma fikri.