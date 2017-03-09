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Tavan dekorlarında büyük fark yaratmak için 13 aydınlatma fikri

Meral Eser Meral Eser
Renders&Progetti, Giuseppe DE DONNO - architetto Giuseppe DE DONNO - architetto Modern Oturma Odası
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Hepimizin bildiği gibi, aydınlatma unsuru şık dekorlar oluşturmanın en önemli bileşenlerinden biridir. Bunun en önemli sebeplerinden biri pratik ve işlevsel kullanım alanları sağlamasının yanı sıra, türüne bağlı olarak ilginç efektler ve estetik unsurlarla şık bir atmosfer sağlamayı kolaylaştırır. Tavan dekoru ve aydınlatma unsurları, bir evin görünümünü tamamen değiştirebilir. İşte sizlere birbirinden güzel 13 şık aydınlatma fikri. 

1. Aydınlatma efektleri

Semi-detached glory hole, Paul Wiggins Architects Paul Wiggins Architects Modern Oturma Odası
Paul Wiggins Architects

Semi-detached glory hole

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

Işıklandırma unsurları, ortam aydınlatması ve göreve göre aydınlatma aksesuarları dışında, farklı açılar, yoğunluk ve renklerle estetik amaçla değerlendirilebilir.

2. Minimalist yaklaşımla tavan lambaları

Lounge das Jabuticabeiras, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura Modern Oturma Odası
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

Kat yüksekliği ve tavan tasarımına göre sarkık aydınlatma aksesuarları ya da daha kısa modelleri tercih edilebilir. Tavandan sarkan avize modelleri yerine tavana sabitlenmiş minimalist yaklaşımla dizayn edilen lambalar örnek görseldeki ev için uygun tercih olmuş.

3. Son teknolojilerle tavan aydınlatma

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture Modern Oturma Odası
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

Ortam aydınlatması amaca göre büyük bir salonu aydınlatmanızı sağlar ve ihtiyaca göre LED tavan lambaları ile daha şık ve modern bir görünüm kazandırmak mümkün.

4. Sihirli dokunuşlarla LED aydınlatma unsurları

Renders&Progetti, Giuseppe DE DONNO - architetto Giuseppe DE DONNO - architetto Modern Oturma Odası
Giuseppe DE DONNO – architetto

Giuseppe DE DONNO - architetto
Giuseppe DE DONNO – architetto
Giuseppe DE DONNO - architetto

Minimalist öğelerle tasarlanan bu salon örneğinde de görüldüğü gibi şömine faktörü ve şık aydınlatma unsurları mekanın atmosferini büyük ölçüde etkiliyor. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

5. Asma tavan aydınlatma unsurları

House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Modern Oturma Odası
Nico Van Der Meulen Architects

House Sar

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Tavan yapısına uygun aydınlatma unsurları takip edilmeli. Uzmanların elinden çıkan asma tavan ışıklandırma unsurlarına şık bir örnek daha.

6. Olağanüstü aydınlatma

Chic Living Room homify Eklektik Oturma Odası Mavi living room,classic,modern,family room
homify

Chic Living Room

homify
homify
homify

Bir aydınlatma aksesuarının yalnızca bulunduğu odayı aydınlatmakla kalmayıp, dekorasyonda atmosferi tamamlayıcı bir nitelik taşımasına iyi bir örnek.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Farklı açılarla ışıklandırma

Living Room homify Modern Oturma Odası
homify

Living Room

homify
homify
homify

Açık plan dizayn edilen bir evde yemek alanı ile oturma alanını aydınlatan tavan spotlarının yanı sıra, bölgesel aydınlatma aksesuarları ile sıcak ve göz alıcı bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

8. Gömme aydınlatma sistemleri

Sam's Creek homify Modern Oturma Odası
homify

Sam's Creek

homify
homify
homify

İhtiyaca göre gömme aydınlatma sistemlerini tercih edebilirsiniz. Örnek görselde ahşabın sıcak dokusu ve renklerini daha da önce çıkaran bir ışıklandırma mevcut.

9. Aynı akslarda lambalar

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Modern Oturma Odası
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

Bir aksı takip eden aydınlatma unsurları ilginizi çekebilir. Geometrik formlarla belirlenen akslar, simetrik ya da asimetrik hizalanan lambalar dekoratif bir görünüm oluşturmanızı sağlayabilir.

10. Cazip mutfak ışıklandırması

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli Modern Mutfak
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

Suni ışıklandırma unsurlar her ne kadar doğal ışığın yerini tutmasa da, özellikle oturma alanlarında güneş ışığına en yakın sarı ışık tonu tercih edilmeli. Çalışma ihtiyacı gibi dikkat gerektiren alanlarda beyaz ışığa yönelebilirsiniz.

11. Bölgesel aydınlatma

Veletta in cartongesso Moderna Milano Monza illuminata con LED., TecnoArtEdil TecnoArtEdil Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Bej
TecnoArtEdil

TecnoArtEdil
TecnoArtEdil
TecnoArtEdil

Duvar dekorlarında tablolar ve sanat eserlerine yer veriyorsanız, bunu yaparken eserleri ön plana çıkaracak ışıklandırmaları tercih edebilirsiniz. Fakat fırça darbeleri içerek tablolarda gölgelerin oluşmayacağı ışık açısını yakalamanız gerekir. 

12. Davetkar bir giriş

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

Davetkar bir giriş için döşeme zemini alanını daraltacak eşya ve aksesuarlarla göz karmaşası oluşuyorsa, aydınlatma unsurları ile daha çekici ve girişi yönlendirici ışıklandırma yöntemlerini tercih edebilirsiniz.

13. Doğal ışık avantajı

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture Oturma OdasıRaflar
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Doğal ışık hem sağlık açısından hem de renk ve dokuları önce çıkarması açısından, ferahlık uyandıracak sıcak bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştıracaktır.

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