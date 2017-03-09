Tavan dekorlarında büyük fark yaratmak için 13 aydınlatma fikri

Hepimizin bildiği gibi, aydınlatma unsuru şık dekorlar oluşturmanın en önemli bileşenlerinden biridir. Bunun en önemli sebeplerinden biri pratik ve işlevsel kullanım alanları sağlamasının yanı sıra, türüne bağlı olarak ilginç efektler ve estetik unsurlarla şık bir atmosfer sağlamayı kolaylaştırır. Tavan dekoru ve aydınlatma unsurları, bir evin görünümünü tamamen değiştirebilir. İşte sizlere birbirinden güzel 13 şık aydınlatma fikri.
Işıklandırma unsurları, ortam aydınlatması ve göreve göre aydınlatma aksesuarları dışında, farklı açılar, yoğunluk ve renklerle estetik amaçla değerlendirilebilir.
Kat yüksekliği ve tavan tasarımına göre sarkık aydınlatma aksesuarları ya da daha kısa modelleri tercih edilebilir. Tavandan sarkan avize modelleri yerine tavana sabitlenmiş minimalist yaklaşımla dizayn edilen lambalar örnek görseldeki ev için uygun tercih olmuş.
Ortam aydınlatması amaca göre büyük bir salonu aydınlatmanızı sağlar ve ihtiyaca göre LED tavan lambaları ile daha şık ve modern bir görünüm kazandırmak mümkün.
Minimalist öğelerle tasarlanan bu salon örneğinde de görüldüğü gibi şömine faktörü ve şık aydınlatma unsurları mekanın atmosferini büyük ölçüde etkiliyor. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Tavan yapısına uygun aydınlatma unsurları takip edilmeli. Uzmanların elinden çıkan asma tavan ışıklandırma unsurlarına şık bir örnek daha.
Bir aydınlatma aksesuarının yalnızca bulunduğu odayı aydınlatmakla kalmayıp, dekorasyonda atmosferi tamamlayıcı bir nitelik taşımasına iyi bir örnek.
Açık plan dizayn edilen bir evde yemek alanı ile oturma alanını aydınlatan tavan spotlarının yanı sıra, bölgesel aydınlatma aksesuarları ile sıcak ve göz alıcı bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
İhtiyaca göre gömme aydınlatma sistemlerini tercih edebilirsiniz. Örnek görselde ahşabın sıcak dokusu ve renklerini daha da önce çıkaran bir ışıklandırma mevcut.
Bir aksı takip eden aydınlatma unsurları ilginizi çekebilir. Geometrik formlarla belirlenen akslar, simetrik ya da asimetrik hizalanan lambalar dekoratif bir görünüm oluşturmanızı sağlayabilir.
Suni ışıklandırma unsurlar her ne kadar doğal ışığın yerini tutmasa da, özellikle oturma alanlarında güneş ışığına en yakın sarı ışık tonu tercih edilmeli. Çalışma ihtiyacı gibi dikkat gerektiren alanlarda beyaz ışığa yönelebilirsiniz.
Duvar dekorlarında tablolar ve sanat eserlerine yer veriyorsanız, bunu yaparken eserleri ön plana çıkaracak ışıklandırmaları tercih edebilirsiniz. Fakat fırça darbeleri içerek tablolarda gölgelerin oluşmayacağı ışık açısını yakalamanız gerekir.
Davetkar bir giriş için döşeme zemini alanını daraltacak eşya ve aksesuarlarla göz karmaşası oluşuyorsa, aydınlatma unsurları ile daha çekici ve girişi yönlendirici ışıklandırma yöntemlerini tercih edebilirsiniz.
Doğal ışık hem sağlık açısından hem de renk ve dokuları önce çıkarması açısından, ferahlık uyandıracak sıcak bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştıracaktır.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Çağdaş ve konforlu: Ferah ve lüks bir daire!’ yazımız da ilginizi çekebilir.