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Duvarları dekorlarını nişlerle süslemek için 16 parlak fikir

Meral Eser Meral Eser
Casa Galeana, grupoarquitectura grupoarquitectura Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
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Klasik mimaride kemerlerle birlikte niş öğelerine sıklıkla rastlayabilirsiniz. Duvar dekorlarını hem estetik hem de işlevsel unsurlarla hareketlendirmenizi sağlayan nişler, çağdaş ve modern yapılarda da göze hitap eden göz alıcı örnekleriyle karşımıza çıkıyor. Sanat eserleri ve objeleri sunmak için yapılan dekoratif nişler, doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurlarıyla daha da çarpıcı hale geliyor. Paravan niteliği taşıyan nişlerden, estetik unsurlarla dizayn edilen niş modellerine kadar 16 farklı örneği bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

1. Şık aydınlatma unsurları

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral Modern Koridor, Hol & Merdivenler Tuğla
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

Doğru ve ölçülü aydınlatma unsurları ile nişlerinizde objeleri sunum amaçlı kulllanabilir, daha şık bir görünüm için ışıklandırma ile vurguyu belli bir alana yöneltebilirsiniz.

2. Uygulanacak stil ve tarzı belirleyin

Yassmine, Rita Mody Joshi & Associates Rita Mody Joshi & Associates Modern Yatak Odası
Rita Mody Joshi &amp; Associates

Rita Mody Joshi & Associates
Rita Mody Joshi &amp; Associates
Rita Mody Joshi & Associates

Yaşam alanlarında karakteristiği belirleyebilen nişler, uygulanacak stil ve tarza göre klasik zarafeti yansıtabilir ya da modern öğeler çarpıcı ve dinamik bir görünüm sağlamanızı kolaylaştırabilir.

3. Simetri unsuru

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Modern Multimedya Odası
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Oturma odası dekorasyonuna görsel açıdan simetri unsuru ahenk ve uyum katacaktır. Duvar dekorlarında kullanılan resimler ve diğer objelerle birlikte niş modelini simetri unsuruna uygun dizayn ettirebilirsiniz.

4. Natürel renkler

Casa Galeana, grupoarquitectura grupoarquitectura Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Bej, krem ya da kahverengi tonları natürel renkler arasındadır. Muntazam ışıklandırma ile cazip niş dekorları oluşturabilir, doğallık ve huzur veren bir atmosfer yakalayabilirsiniz.

5. Pencere altı dekoratif nişler

Departamento CL, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Pencere altı ölü alanlar küçük duvar nişleri için ideal alanlar olarak değerlendirilebilir. Örnek projede Zen  tarzı rahatlatıcı ve dingin atmosfere katkı sağlamak için, doğal taşlarla ve natürel dokularla dizayn edebilirsiniz.

6. Koridora ritim katmak

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Modern Koridor, Hol & Merdivenler Taş Bej
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

Uzun bir koridor boyunca döşeme zemini alanından tasarruf etmek için, duvar nişlerini dekoratif amaçlı kullanabilir, duvar dekorlarındaki hareketliliklerle koridora ritim katabilirsiniz.

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7. Işık vurgusu

Valle Anahuac Animas Xalapa Veracruz, CouturierStudio CouturierStudio Modern Koridor, Hol & Merdivenler
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

İç mekana şıklık katan bir iç bahçe dizaynı için, dekoratif nişlerin ışık vurgusu ile aydınlatılması ile daha da şık bir dekor haline geliyor. 

8. Şömine için çok amaçlı niş

PRIVADA MIRAMAR, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Modern Koridor, Hol & Merdivenler
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Hem dekoratif, hem de işlevsel amaçlı şömine için ayrılan nişler ev dekorasyonunda fark yaratacak. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

9. Paravan niteliğinde nişler

casa bdg15, Alfagrama estudio Alfagrama estudio Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Alfagrama estudio

Alfagrama estudio
Alfagrama estudio
Alfagrama estudio

Alanları görevlerine göre ayırırken her zaman bölücü duvara gerek kalmıyor. Dekoratif bitki saksıları ve çiçeklerle muntazam ışıklandırmanın uygulandığı örnek niş modelinde olduğu gibi, paravan niteliği taşıyan modelleri ihtiyaçlarınıza göre tercih edebilirsiniz.

10. Nişlerde mobilya kullanımı

Casa Cocotera, TAFF TAFF Modern Koridor, Hol & Merdivenler
TAFF

TAFF
TAFF
TAFF

Döşeme zemini alanından tasarruf etmek için nişleri değerlendirebilirsiniz. Amaca yönelik mobilya ürünleri, kanepe ya da sandalyeler, sehpa ya da dolap sistemleri ile niş alanları verimli kullanabilirsiniz.

11. Sanata yer açmak

Residencia en el Lago, Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Karakteristik öğelerle ev dekorasyonunda fark yaratabilir, antikalardan sanat eserlerine birçok objeyi sergileyebileceğiniz dekoratif amaçlı nişler dizayn edebilirsiniz.

12. Resimlere ayrılan nişler

Espacea, ESPACEA ESPACEA Modern Koridor, Hol & Merdivenler
ESPACEA

ESPACEA
ESPACEA
ESPACEA

Resim ve portreler için ahşap raf dizaynı şık ve göze hitap eden bir görünüm elde etmiş. 

13. Duvarı ölçek almak

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Eğer dekoratif amaçlı duvar içinde bir nişe yer ayıramıyorsanız, örnek görseldeki gibi niş için oluşturabilecek paneller ve duvar dekorları ile çarpıcı bir sonuç elde edebilirsiniz.

14. İşlevsel amaçlı dizayn edilen nişler

MOLTIPLICARE GLI SPAZI IN ORIZZONALE E VERTICALE, Azzurra Lorenzetto Azzurra Lorenzetto Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Azzurra Lorenzetto

Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto

Merdiven altı ölü ve boş alanları fonksiyonel sistemlerle açık raflar dizayn edebileceğiniz nişler kullanabilir, ya da ihtiyaca göre okuma köşesi oluşturup oturma alanı dizayn edebilirsiniz.

15. Gömme dolap içi nişler

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

Duvarlarınızdan birinde gömme dolap dizayn ediyorsanız, açık raf sistemlerini uygulayabileceğiniz nişler dizayn ettirebilirsiniz. Böylelikle dekoratif objeler sergileyebilir ya da işlevsel amaçlı kullanabilirsiniz.

16. İlham veren dekoratif nişler

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design Modern Koridor, Hol & Merdivenler
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

Çiçeklerle donatılan bu örnekte görüldüğü gibi, natürel öğeler ve doğal renklerin ahengini duvar nişlerine taşıyabilirsiniz. İstenilen atmosferi oluşturmak için işlevsel amaçla değerlendirebileceğiniz gibi, zarafete odaklanarak dekoratif öğelerle süsleyebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Duvar dekorlarına estetik katan 9 şahane örnek’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

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