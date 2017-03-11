Duvarları dekorlarını nişlerle süslemek için 16 parlak fikir

Klasik mimaride kemerlerle birlikte niş öğelerine sıklıkla rastlayabilirsiniz. Duvar dekorlarını hem estetik hem de işlevsel unsurlarla hareketlendirmenizi sağlayan nişler, çağdaş ve modern yapılarda da göze hitap eden göz alıcı örnekleriyle karşımıza çıkıyor. Sanat eserleri ve objeleri sunmak için yapılan dekoratif nişler, doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurlarıyla daha da çarpıcı hale geliyor. Paravan niteliği taşıyan nişlerden, estetik unsurlarla dizayn edilen niş modellerine kadar 16 farklı örneği bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Doğru ve ölçülü aydınlatma unsurları ile nişlerinizde objeleri sunum amaçlı kulllanabilir, daha şık bir görünüm için ışıklandırma ile vurguyu belli bir alana yöneltebilirsiniz.
Yaşam alanlarında karakteristiği belirleyebilen nişler, uygulanacak stil ve tarza göre klasik zarafeti yansıtabilir ya da modern öğeler çarpıcı ve dinamik bir görünüm sağlamanızı kolaylaştırabilir.
Oturma odası dekorasyonuna görsel açıdan simetri unsuru ahenk ve uyum katacaktır. Duvar dekorlarında kullanılan resimler ve diğer objelerle birlikte niş modelini simetri unsuruna uygun dizayn ettirebilirsiniz.
Bej, krem ya da kahverengi tonları natürel renkler arasındadır. Muntazam ışıklandırma ile cazip niş dekorları oluşturabilir, doğallık ve huzur veren bir atmosfer yakalayabilirsiniz.
Pencere altı ölü alanlar küçük duvar nişleri için ideal alanlar olarak değerlendirilebilir. Örnek projede Zen tarzı rahatlatıcı ve dingin atmosfere katkı sağlamak için, doğal taşlarla ve natürel dokularla dizayn edebilirsiniz.
Uzun bir koridor boyunca döşeme zemini alanından tasarruf etmek için, duvar nişlerini dekoratif amaçlı kullanabilir, duvar dekorlarındaki hareketliliklerle koridora ritim katabilirsiniz.
İç mekana şıklık katan bir iç bahçe dizaynı için, dekoratif nişlerin ışık vurgusu ile aydınlatılması ile daha da şık bir dekor haline geliyor.
Hem dekoratif, hem de işlevsel amaçlı şömine için ayrılan nişler ev dekorasyonunda fark yaratacak. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Alanları görevlerine göre ayırırken her zaman bölücü duvara gerek kalmıyor. Dekoratif bitki saksıları ve çiçeklerle muntazam ışıklandırmanın uygulandığı örnek niş modelinde olduğu gibi, paravan niteliği taşıyan modelleri ihtiyaçlarınıza göre tercih edebilirsiniz.
Döşeme zemini alanından tasarruf etmek için nişleri değerlendirebilirsiniz. Amaca yönelik mobilya ürünleri, kanepe ya da sandalyeler, sehpa ya da dolap sistemleri ile niş alanları verimli kullanabilirsiniz.
Karakteristik öğelerle ev dekorasyonunda fark yaratabilir, antikalardan sanat eserlerine birçok objeyi sergileyebileceğiniz dekoratif amaçlı nişler dizayn edebilirsiniz.
Resim ve portreler için ahşap raf dizaynı şık ve göze hitap eden bir görünüm elde etmiş.
Eğer dekoratif amaçlı duvar içinde bir nişe yer ayıramıyorsanız, örnek görseldeki gibi niş için oluşturabilecek paneller ve duvar dekorları ile çarpıcı bir sonuç elde edebilirsiniz.
Merdiven altı ölü ve boş alanları fonksiyonel sistemlerle açık raflar dizayn edebileceğiniz nişler kullanabilir, ya da ihtiyaca göre okuma köşesi oluşturup oturma alanı dizayn edebilirsiniz.
Duvarlarınızdan birinde gömme dolap dizayn ediyorsanız, açık raf sistemlerini uygulayabileceğiniz nişler dizayn ettirebilirsiniz. Böylelikle dekoratif objeler sergileyebilir ya da işlevsel amaçlı kullanabilirsiniz.
Çiçeklerle donatılan bu örnekte görüldüğü gibi, natürel öğeler ve doğal renklerin ahengini duvar nişlerine taşıyabilirsiniz. İstenilen atmosferi oluşturmak için işlevsel amaçla değerlendirebileceğiniz gibi, zarafete odaklanarak dekoratif öğelerle süsleyebilirsiniz.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Duvar dekorlarına estetik katan 9 şahane örnek’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.