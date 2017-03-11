Duvarları dekorlarını nişlerle süslemek için 16 parlak fikir

Klasik mimaride kemerlerle birlikte niş öğelerine sıklıkla rastlayabilirsiniz. Duvar dekorlarını hem estetik hem de işlevsel unsurlarla hareketlendirmenizi sağlayan nişler, çağdaş ve modern yapılarda da göze hitap eden göz alıcı örnekleriyle karşımıza çıkıyor. Sanat eserleri ve objeleri sunmak için yapılan dekoratif nişler, doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurlarıyla daha da çarpıcı hale geliyor. Paravan niteliği taşıyan nişlerden, estetik unsurlarla dizayn edilen niş modellerine kadar 16 farklı örneği bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.