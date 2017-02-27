Bursa'da sipariş üzerine ahşap ev yapan bir firmadan 6 şahane proje

Bursa'da marangozluk işleri alan bir firmanın ahşap eşyalar, pergola, kameriye, mihrap, kulübe ve hatta tam teşekküllü ahşap evler yaptığını biliyor muydunuz? Bu yazımızda sizlere alternatif bir yapı sistemi tanıtmak için, bu firmadan 6 muhteşem proje sunacağız. Eğer siz de şehirdeki beton binalar arasında yaşamaktan sıkıldıysanız ya da emeklilik ve tatil planlarınız için bir dağ evi yaptırmak istiyorsanız bu evlerle tanışmalısınız.

Öncelikle ahşap evlerin özelliklerinden kısaca bahsedelim. Betonarmeye göre çok daha hafif bir yapıda olan ahşap evlerin deprem yükü azdır bu nedenle yıkılma riski çok düşüktür ve yıkılsa bile enkaz ağırlığı oluşmaz. Betonarme evlerin ömrü rutubet ve aşınmaya bağlı olacak şekilde ortalama 50-60 yılken, ahşap evlerin 80 yıla kadar varabilen, oldukça uzun bir ömre sahip olduğu bilinir. Taşıyıcıları ve duvarları ağaçtan üretilen bir ev doğal olduğu kadar da sağlıklı ve ekonomiktir. Ayrıca ahşap yapılar, betonarme binaların inşası sırasında harcanan su ve enerjinin yarısından çok daha azıyla inşa edilebilirler bu nedenle ekolojiktirler, yenilenebilir olduklarından geri dönüşümü mümkün ve kolaydır. Karbondioksit ve sera gazını emerek çevre kirliliğine karşı önemli bir önlem sunan ahşap evlerin mükemmel bir izolasyon özelliği de vardır. Enerji tasarrufu sağlayabilirler ve bu nedenle sürdürülebilir yapı sınıfında ilk sırada yer alırlar. Nefes alan duvarlar olarak da bilinen ahşap yapılar nem tutma ve havayı filtre etme gibi özelliklere de sahiptir. Kısacası sağlıklı ve uzun ömürlü bir evi üstelik düşük maliyetle ve çevreye en az zararı vererek yaptırabilirsiniz. O halde firmanın ürettiği evlere alıcı gözle bir bakın!

Ahşap ev modellerine farklı tasarımcılardan ve farklı ülkelerden de örnekler görmek isterseniz ’Birbirinden güzel 10 ahşap ev’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.