Bursa'da sipariş üzerine ahşap ev yapan bir firmadan 6 şahane proje

Bursa'da marangozluk işleri alan bir firmanın ahşap eşyalar, pergola, kameriye, mihrap, kulübe ve hatta tam teşekküllü ahşap evler yaptığını biliyor muydunuz? Bu yazımızda sizlere alternatif bir yapı sistemi tanıtmak için, bu firmadan 6 muhteşem proje sunacağız. Eğer siz de şehirdeki beton binalar arasında yaşamaktan sıkıldıysanız ya da emeklilik ve tatil planlarınız için bir dağ evi yaptırmak istiyorsanız bu evlerle tanışmalısınız.
Öncelikle ahşap evlerin özelliklerinden kısaca bahsedelim. Betonarmeye göre çok daha hafif bir yapıda olan ahşap evlerin deprem yükü azdır bu nedenle yıkılma riski çok düşüktür ve yıkılsa bile enkaz ağırlığı oluşmaz. Betonarme evlerin ömrü rutubet ve aşınmaya bağlı olacak şekilde ortalama 50-60 yılken, ahşap evlerin 80 yıla kadar varabilen, oldukça uzun bir ömre sahip olduğu bilinir. Taşıyıcıları ve duvarları ağaçtan üretilen bir ev doğal olduğu kadar da sağlıklı ve ekonomiktir. Ayrıca ahşap yapılar, betonarme binaların inşası sırasında harcanan su ve enerjinin yarısından çok daha azıyla inşa edilebilirler bu nedenle ekolojiktirler, yenilenebilir olduklarından geri dönüşümü mümkün ve kolaydır. Karbondioksit ve sera gazını emerek çevre kirliliğine karşı önemli bir önlem sunan ahşap evlerin mükemmel bir izolasyon özelliği de vardır. Enerji tasarrufu sağlayabilirler ve bu nedenle sürdürülebilir yapı sınıfında ilk sırada yer alırlar. Nefes alan duvarlar olarak da bilinen ahşap yapılar nem tutma ve havayı filtre etme gibi özelliklere de sahiptir. Kısacası sağlıklı ve uzun ömürlü bir evi üstelik düşük maliyetle ve çevreye en az zararı vererek yaptırabilirsiniz. O halde firmanın ürettiği evlere alıcı gözle bir bakın!
Ahşap ev modellerine farklı tasarımcılardan ve farklı ülkelerden de örnekler görmek isterseniz ’Birbirinden güzel 10 ahşap ev’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Beton zemin üzerine inşa edilmiş bu tek katlı yapı, yayla ve dağ evi isteyenlerin hayallerini süsleyebilir. Koyu renk ahşap malzeme ile üretilmiş evin duvarları, taşıyıcıları ve çatısı ahşaptan üretilmiş. Çatı kaplamasında taş ve membran gibi katmanlar kullanılarak daha sağlam bir yapı elde edilmiş. Dilerseniz firma sayfasına göz atarak evler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Tek katlı basit bir ev, en iyi şekilde yapılmış çok katlı evlerden her zaman daha dayanıklıdır çünkü üzerinde taşıyacağı ağırlıkları yoktur. bu ahşap evlerinde en büyük avantajı depreme karşı dayanıklı ve sağlam yapılarıdır. Uzun ömürlü bu evlerin izolasyon çözümlerine gelince; betonarme yapılara uygulayabileceğiniz çözümlerin hepsi ahşap yapılar için de geçerli olacaktır.
Ahşap evlerin en çok sevilen özelliklerinden biri de bahçeli ve müstakil yapıda olmalarıdır. Bahçeye sahip bir ev, toplu konut tiplerine göre genelde daha çekicidir. Rengarenk çiçekler, çeşit çeşit bitkiler ve bahçe tarımı ilginizi çekiyorsa, siz de hiç düşünmeden bu tip bir eve yatırım yapabilirsiniz. Kendinize ait bir araziniz varsa hemen bir ahşap ev siparişi verebilirsiniz.
Firma, geniş metrekarelere sahip ve çok odalı evler yapabildiği gibi küçük kulübeler de inşa ediyor. Dilerseniz bahçeniz için bir kulübe yaptırabilir ya da yalnızca kendinize ait, tek kişilik bir ev isteyebilirsiniz. Sahil kenarına böyle bir kulübe yaptırıp, tatillerinizde kaçmak da mümkün.
Geniş bahçelere ve dikim alanlara sahip yayla evlerini ya da bir dağın yamacına kurulmuş dağ evlerini seviyorsanız yine bu ahşap modellerden faydalanabilirsiniz. Her iki ihtimal için de kullanılabilecek ve farklı veranda, teras, bahçe ve kat özelliklerine sahip olabilen evlerin tasarımı ve özellikleri tamamen size kalmış.
Hangi şehirde olursanız olun, firma ile iletişime geçerek kendiniz için bir ahşap ev siparişi verebilirsiniz. Evin özelliklerine göre değişen fiyat ve teslim süreleri hakkında bilgi almak için ise yine firma sayfasına ulaşabilirsiniz.
Şehir içinde böyle bir ev yaptırmak isterseniz yalnızca kendinize değil komşularınıza da iyilik yapmış olursunuz. Çünkü şehirlerde böyle bahçelere ve doğal görüntülere rastlamak pek mümkün olmuyor.