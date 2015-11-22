Evim için hangi duvar kaplamasını seçmeliyim?

Dekorasyon yaparken duvarlar bu değişimdeki en önemli rolü oynar. Duvarlarda kullanacağınız renkler yaşam alanınızdaki diğer elemanların mekanla bütünlüğünü sağlayacak kritik seçimlerdir. Geçmişten günümüze duvarların süslenmesi, mekana etkisini belirlemek için çeşitli yöntemler ve çözümler geliştirilmiş. Freskler, kalem işleri desenler, ahşap işçilikleri ile yapının taş, tuğla, beton gibi materyallerinin görünür bırakılmasının yanı sıra farklı içerikli boyalar ve günden güne geliştirilen duvar kağıdı ve duvar panelleri duvarların mekanın dekorasyonunda ne kadar belirleyici olduğu üzerine geliştirilen yöntemlerdir. Duvarların düz ve boş bırakıldığı, herhangi bir dokunun, çerçevenin ya da aydınlatmanın olmadığı evlerde dekorasyonun bir türlü tamamlanamadığı, evin yaşayan bir yere dönüşemediği hissedilir. Bu sebeple duvarların rolünü belirlemeden dekorasyona girişmek yaşam alanınızda kötü sonuçlar doğurabilir.

Sizler için seçtiğimiz duvar kaplaması örnekleri mekanların gereksinimlerine göre estetik olduğu kadar işlevsel yöntemlerdir. Peki hangisi tam size göre, birlikte inceleyip görelim!