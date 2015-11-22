Evim için hangi duvar kaplamasını seçmeliyim?

Dekorasyon yaparken duvarlar bu değişimdeki en önemli rolü oynar. Duvarlarda kullanacağınız renkler yaşam alanınızdaki diğer elemanların mekanla bütünlüğünü sağlayacak kritik seçimlerdir. Geçmişten günümüze duvarların süslenmesi, mekana etkisini belirlemek için çeşitli yöntemler ve çözümler geliştirilmiş. Freskler, kalem işleri desenler, ahşap işçilikleri ile yapının taş, tuğla, beton gibi materyallerinin görünür bırakılmasının yanı sıra farklı içerikli boyalar ve günden güne geliştirilen duvar kağıdı ve duvar panelleri duvarların mekanın dekorasyonunda ne kadar belirleyici olduğu üzerine geliştirilen yöntemlerdir. Duvarların düz ve boş bırakıldığı, herhangi bir dokunun, çerçevenin ya da aydınlatmanın olmadığı evlerde dekorasyonun bir türlü tamamlanamadığı, evin yaşayan bir yere dönüşemediği hissedilir. Bu sebeple duvarların rolünü belirlemeden dekorasyona girişmek yaşam alanınızda kötü sonuçlar doğurabilir.
Sizler için seçtiğimiz duvar kaplaması örnekleri mekanların gereksinimlerine göre estetik olduğu kadar işlevsel yöntemlerdir. Peki hangisi tam size göre, birlikte inceleyip görelim!
Mutfak dekorasyonlarında özellikle mutfak mobilyalarında kullanılan malzemenin dayanıklılığı yarattığınız atmosferin daha uzun süreli olmasını sağlar. En kolay seçim gibi görülen duvar ve zemin kaplamaları ise aslında her işte olduğu gibi dekorasyonun temel malzemesi olarak dekorasyona fikir ve ilham verir. Duvar kaplamaları son yıllarda alternatifli ve suya dayanıklı ürünlerle mutfak yaşantımızı olumlu etkileyen örneklere sahip. Suyun sıklıkla kullanıldığı ve nem ihtimali olan mutfak ve banyo dekorasyonlarında uzmanlar bir takım pratik çözümlerle dekorasyonlarımızı güzelleştirirken bizi bir çok dertten de kurtarıyor. Örnek fotoğraftaki klasik stile ait mutfak dekorasyonunda mutfak tezgahına bakan duvar ateş tuğla ile örülmüş. Ateş tuğla çözümlemeleri sağlamlığının yanı sıra rutubet sorununuzun da çözülmesini sağlıyor. Duvar kaplaması olarak ateş tuğla bu mutfakta beyaza boyanarak mutfak mobilyalarıyla bütün bir görünüm elde edilmiş. Mutfak tezgahı devam ettirilerek pencereye paralel bir yemek masası dahi oluşturulmuş. Tabi ki masa ve seçilen sandalyeler de tornadan çıkarılmış ahşap ayaklarıyla klasik stilin dekorasyonun her yerinde gezinmesini sağlamış.
Ev dekorasyonlarında duvar kaplamaları evinizin istediğiniz her köşesinde kullanabileceğiniz tarzda ve malzemede çok çeşitli seçenekleriyle hayatımıza renk katıyor. Evinizin her odasında rahatlıkla kullanabileceğiniz duvar kağıtları örnek fotoğraftaki dekorasyondaki modeliyle de kendisini gösteriyor. Örnek oturma odası dekorasyonu minimalist stil içerisindeki tüm detaylarıyla odadaki her öğenin adeta bir şıklık yarışında olduğunu gösterir nitelikte. Oturma odası dekorasyonunda zemin kaplaması olarak koyu renk yoğunluklu ahşap seçimi duvarların ve kapı çevresinde kullanılan motifli duvar kağıdının çok daha iyi vurgulanmasına yol açmış. Sol taraftaki duvar içinde niş oluşturularak ev sahibinin arzu ettiği dekoratif öğelerin aydınlatmalarla görünür hale getirilmesi ise odanın ışık dolu atmosferini canlandırıyor adeta. Kanepe seçimi olarak klasik ahşap ayaklı alçak kolçaklı kanepe duvar kağıdının rengiyle aynı seçilerek ortamdaki uyumu yerinde detaylarla oluşturmuş gözüküyor. Kapı çevresinde kullanılan duvar kağıdı damaska benzer deseniyle odanın minimalist yapısına tezat bir yapı çizse de aslında ortamı hareketlendirerek odanın geri kalan yapısının dinginliğini daha rahat görmemizi sağlıyor. Duvar kağıtları küçük bir alanda kullanılsa bile bu örnekte olduğu gibi doğru dokunuşlarla amaca yönelik bir tablo çizebiliyor. Dilerseniz farklı seçenekleri de görmek için En güzel ithal duvar kağıtları adlı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.
Mutfak ve banyo duvarları duvar kaplama seçenekleri açısından zengin bir tabana sahip olsa da pratik kullanıma yatkın tercihler ele alınarak planlama yapılmasında fayda var. Mutfak ve banyolarda duvar boyası olarak akrilik ya da plastik boya kullanımı duvarları silebilmenize ve kolaylıkla temizleyebilmenize olanak sağlayacaktır. Aksi takdirde mobilyalarınız dışındaki her yüzey sararmaya ve aynı zamanda da nem almaya açık olacağından bu yöntemi kullanmanız hem sağlığınız hem de göz zevkiniz için sizin işinize yarayacaktır. Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonunda da bahsettiğimiz akrilik ya da plastik boya kullanımı uygulanarak ev sahibi için mavi duvarlar aynı maviliği koruyacaktır diyebiliriz. Tabi ki bu örnekte de olduğu gibi dekorasyonla birlikte uygulanan boya rengi de tasarım açısından çok ciddi bir önem teşkil ediyor. Örneğin ADA AHŞAP adlı Muğlalı firma gördüğünüz mutfak dekorasyonunda basit çözümleri uygulayarak mutfağı çok uyumlu bir hale getirmiş. Tamamen ham ahşap rengi kullanılan tüm mutfak mobilyasında mutfak adasının ayakları ve çekmeceleri dahi aynı ahşap ile çözümlenerek çok bütünlüklü bir yapıya imza atılmış. Duvarlardaki mavilikler ise bu sıcaklığı mavinin dinginliğiyle sakinleştirerek huzurlu bir mutfak ortamı yaratılmış adeta.
Duvar kağıtları gelişen teknolojiyle artık sadece desen seçenekleriyle değil malzeme seçenekleriyle de sonsuz çeşitliliğe sahip. Son dönemde ev ve iş yeri dekorasyonlarında sıkılıkla kullanılan vinil duvar kağıtları üst yüzeyleri pvc laminasyonla üretilmiş özel kağıtlardır. Pvc kaplı üst yüzeye çeşitli desen ve renk kombinasyonları basılarak kabartma dokusu verilir ve yüzey böylelikle çok daha hareketli bir katmana sahip olur. Bir nevi üç boyut etkisi amaçlanmış olan vinil duvar kağıtları yüzeye hem hızlı sabitlenir hem de kolayca çıkarılma olanağına sahiptir. Yani dekorasyonunuzu yenilemek istediğiniz noktada çok daha hızlı ve basit bir çözüm olarak vinil uygulamaları rahatlıkla kullanabilir, dayanıklılığı yüksek olan elyaf, kağıt ve tekstil tabanlı bu çözümlemeyi dilediğiniz mekanda deneyebilirsiniz. Örnek fotoğrafta vinil duvar kağıdı örneği dekorasyonla birlikte tasarlanarak odadaki en küçük dekoratif öğenin bile renklerini taşıdığından çok dengeli bir yapıyı bizlere sunuyor. Duvar kağıdı desenindeki uçan kuşlar ve ağaçlar şehirde tam da olmak istediğimiz yeri vurguluyor.
Ev ya da iş yeri dekorasyonlarında önceliğimiz estetik beğenilerimiz ve işlevsellik olsa da aslında bazı alanlar için çok daha ihtiyaç duyulan bir başka mevzudan bahsedelim. Mekanlardaki sessiz olmasını istediğiniz alanlar, ya da müzik yaptığınız küçük bir odanız varsa eminiz ki duvarlarınızın ses yalıtabilme kapasitesi olması hepinizi mutlu edecektir. Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyon örneği mekandaki ses yalıtımının müthiş bir örneğini sunuyor. Duvarların tamamen ahşap kaplandığı modern oturma odası ahşabın geniş duvarlara yerleştirildiği ve dekorasyonla şık bir birliktelik sunduğu harika bir örnek. Özgünlük gerçek anlamda sadece malzeme, renk ve dokunun ham haliyle bir başka güzel oluyor değil mi? Bu mekanda rahatlıkla toplantılarınızı yapabilir, arkadaşlarınızla müzik geceleri düzenleyebilirsiniz.
Örnek fotoğraftaki modern banyo dekorasyonu farklı seramik karoların birlikte kullanımının çok hoş bir karo kombinasyonu. Banyolarda seramik karo ve fayans kullanımının en güçlü nedeni elbette suya dayanıklı yani su sızdırmayan bir yapıda oluşundan kaynaklanıyor. Her dekorasyonda banyonun tamamı seramik karo ya da fayansla döşenmese de bu örnek tüm sorunlara karşı duracak şekilde tasarlanmış. Sadece zemin ya da banyo alanı değil lavabo ve klozetin sabitlendiği duvar da boydan boya lacivert karolarla döşenmiş. Tertemiz ve şık bir görünüm elde edilen dekorasyon örneği, doğru seçimlerle hem temkinli hem de estetik bir alan yapılabileceğinin göstergesi.