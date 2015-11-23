Evimi nasıl çevre dostu ev haline getirebilirim ?

Evlerimiz yaşayan, nefes alıp veren birer varlıklardır. Bizler ne kadar sadece bir barınak olarak barınma alanı olarak düşünsek ve bu yönde dekorasyonlar yapsak da onlar yaşayan ve nefes alıp veren birer varlıktır. Evlerimizi dekore ederken iç görselliği göz önüne aldığımız kadar evlerimizin dış görselliğini ve dış ortama uygun olarak yapmamız gereken dış cephe dekorasyonu, evimizin dış ortamlara uygun bir şekilde yaşayan evler olarak, çevre dostu ev konseptine uygun bir şekilde düzenleyerek dekore etmek hem bizlerin daha sağlıklı ortamlarda yaşamamızı sağlayacak hem de evimizin görsel ve zarif bir dekorasyona sahip olmasını ve herkesin beğenisini kazanan bir ev olacaktır. Dış cephelerin dış ortamlar ile uygun, yaşayan ve evre dostu evler olarak dekore edilmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta evimizin yapı malzemesi olarak kullanılan malzeme türlerine dikkat etmek ve evlerimizde enerjisini kendi üreteceği, veya daha az enerji harcayarak çevreye en az zarar veren ve en az karbon salınımı sağlayan malzemelerin kullanılarak evlerin dekore edilmesi yaşayan evler konseptine uygun evler yaratmamızı sağlayacaktır. Yaşayan evler yaratmak ve dekore etmek için öncelikli olarak bir bahçe oluşturmalı, bahçe oluşturamıyor isek balkon, pencere pervazı gibi küçük bahçeler oluşturabileceğimiz yerleri düzenleyerek evlerimizin nefes almasını sağlamalıyız. Nefes alan evlerimiz, uzun ömürlü olacak, iç dekorasyon veya dış cephe dekorasyonu açısından daha görse ve daha çevreci bir ev sahibi olmamızı sağlayacaktır. Çevre dostu evler için iç dekorasyonlarımızı yaparken olabildiğince doğal malzemeler kullanmalı, ahşap, ağaç, bambu gibi malzemeler ile dekorasyon yapmalı, dekorasyona ait diğer mobilyaları seçerken daha sağlıklı malzemelerden yapılmış mobilyalar tercih edilmelidir.
Ev dekorasyonlarımızda kullanacağımız ısınma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma gibi sistemleri konforumuzu artıracak sistemlerdir. Bu sistemler evlerimize ekstradan enerji yükü getirecektir. Bu nedenle evlerimizi doğal yöntemler ile ısıtmalı, iklimlendirmeli, ve fazladan enerji kullanmadan çevre dostu sistemler kullanmalıyız. Doğal bir yöntem olan suyu kullanarak soğutma sağlayabilir, veya bu sistemler için gerekli olan enerjiyi evin çatısına veya duvarlarına kuracağımız güneş panelleri ile sağlayabiliriz. Bu sayede fazladan enerji harcamadan çevre dostu evler oluşturabiliriz. ayrıca evlerimizin yalıtımını doğal malzemeler ile yaptığımızda sıcak ve soğuk farkı az olacağı için ısınma ve iklimlendirme için gerekli olan enerjiden daha az enerji kullanarak sağlayabiliriz.
Çevre dostu ev dekorasyonları yapabilmek için öncelikle dekorasyon malzemelerinin seçimini dikkatli bir şekilde yapmalı ve evlerimizi bu malzemeler ile dekore etmeliyiz. Evlerimizi sıcağa ve soğuğa karşı yalıtım malzemeleri ile yalıtım yaparak hem ısınma ve iklimlendirme sistemleri için daha fazla enerji tüketmeyen ve daha fazla karbon salınımına sebep olmayan bir ev dekorasyonu yapmış oluruz hem de estetik ve görsel bir dekorasyon yaparak özel bir ev sahibi olmuş oluruz. Bunun için örnek resimdeki gibi bir uygulama yaparak ahşap ve ağaç malzemeler kullanarak ısı yalıtımına karşı evlerimizi güçlendirip, bahçelerimize çimler ekerek fotosentez sonucu daha fazla oksijene sahip bir ev sahibi olabiliriz. Oksijenin fazla olması, insani yaşam şartları için gerekli iç ortam şartlarında olması gereken oksijen miktarının kendiliğinden oluşmasını sağlar. Yaşayan bir ev yaratmak ve bu evin çevre dostu bir ev olmasını sağlayabilmek için yeşilin mutlaka evin içerisinde ve etrafında olmasını sağlamalı, ev yalıtımını mutlaka sağlıklı bir şekilde yaptırmalıyız.
Yaşadığımız evlerimizi çevre dostu evler olarak dekore etmek veya çevre dostu bir ev haline getirmek için yapmamız gereken evimizin bir alanına mutlaka yeşil bitkiler ekmek ve evimizde yeşili eksik etmemektir. Bu adımı ev dekorasyonlarında mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Bir başka adım olarak doğal malzemeleri ve ahşap malzemeleri evlerimizde sürekli kullanmalı ve doğal bir dekorasyon yapmalıyız. Yer döşemelerini ahşap döşeme tercih etmeli, olabildiğince odalarda ahşaplar kullanılmalıdır. Bir başka adım olarak Çevre dostu evler yaratabilmek adına iç dekorasyonlarında kullanacağımız mobilyaların doğal malzemelerden yapılmış olmasıdır. Bir başka adım ise evimiz içinde kullandığımız aydınlatmalardır. Yeterli miktarda aydınlatma sağlayarak daha fazla enerji harcamadan estetik aydınlatmalar sağlamalıyız.
Ev aydınlatmaları hem dekorasyonun estetik hem de görsel olması açısından çok önemlidir. Odalarımızı uygun aydınlatmalar ile görsel ve zarif aydınlatma armatürleri ile yaparak zarif ve şık dekorasyonlarımıza katkıda bulunuruz. Aydınlatmaların dekorasyonlara kattığı güzelliğin yanında kullanılacak aydınlatma armatürleri ile uygun ve yeterli aydınlatma sağlayarak ihtiyaçtan fazla enerji kullanmadan çevre dostu bir aydınlatma sağlanmış olur. Aynı şekilde bahçe ve balkon aydınlatmaları için tercih edilecek aydınlatma apliklerinin güneş enerjisinden yararlanarak kendi enerjisini üreten, gündüz enerji üretip gece elde ettiği bu enerjiyi aydınlatma için kullanan apliklerden seçerek daha tasarruflu bir aydınlatma sağlanmış ve çevre dostu aydınlatmalar yapılmış olur. Aydınlatmalar için önemli olan aplikler ve ampüller tasarruflu olanlardan seçilerek normal da aydınlatma için kullanılacak enerjiden daha düşük bir enerji kullanılarak tasarruf edilmiş olur.
Evlerimizi dekore ederken bahçe alanları için yeterli alanlar var ise bahçe dekorasyonları yapmalı, eğer bahçe büyüklükleri yeterli ise mutlaka havuz veya küçük su alanları yaparak görseliğine görsellik kattığımız bir bahçe sahibi olabiliriz. Bu tip bahçeler aslında yaşayan ve çevre dostu evler olarak kullanılan ev türleri arasına girmektedir. Çevre dostu evler de beton ve demir dışında malzeme kullanılmadığı için bahçesi olan bir yeşil alana sahip evlerde mümkün olduğunca sulak alanlar yaratarak veya su havuzları oluşturarak çevre duyarlılığı yüksek, yeşil ve doğa ile iç içe nefes alıp veren, çevre dostu ev dekorasyonları yaparak evlerimizin daha yaşanılabilir ve daha uzun ömürlü evler olmasını sağlayabiliriz. Bunun yapmamız gereken ev dekorasyonunda görselliğe önem verdiğimiz kadar çevre dostu bir tasarıma önem vererek evlerimizi bu tasarımlar ışığında dekore etmemizdir.
Yalıtım bütün bölgelerde tüm evler için çok önemli bir yapı işidir. Yalıtım toprak içine yapılarak evin temelinden su almasını önler veya evin iç veya dış cephesinde sıva altına yapılarak özellikle soğuk bölgelerde ısı geçirgenliğini minimum düzeye indirerek ısınma için harcanması gereken enerjiyi en az indirip tasarruf sağlamanızı sağlar. Bunun için evin dış cephelerine sıva altlarına strafor, köpük, poliüretan gibi yalıtım malzemeleri kullanılarak yalıtım yapılırken sıva üstüne de mantolama için kompozit malzemelerden yapılmış kaplama malzemeleri veya ağaç, ahşap malzemeler ile yalıtım sağlayarak hem ısı geçirgenliğini düşürüyor hem de dış cephe görselliği sağlayarak dekorasyona yardımcı oluyor. Yalıtımın bu özelliklerinden dolayı fonksiyonel olması aynı zamanda uygun maliyetlere sahip olması çevre dostu evler yaratmamızı sağlayarak daha az enerji harcanmasını sağlıyor.
Evlerimizi çevre dostu evler halinde dekore etmek için iç dekorasyonlarımızda kullanacağımız mobilyaları dikkatli seçerek dekorasyona yardımcı olabilirsiniz. Evinizi doğal malzemelerden yapılmış olan mobilyalar seçerek dekore etmeniz halinde doğallığın vermiş olduğu ferahlığı hissedecek ve nefes alan bir ev dekorasyonu yapmış olacaksınız. Ağaç mobilyalar tercih ederek ağaç dışında kullanılan malzemelerin işlenmesi, şekle sokulup mobilya haline getirilmesi için harcanan enerji ve zamandan daha az harcanmasını sağlayarak çevre dostu bir ev oluşturmayı başarabilirsiniz.