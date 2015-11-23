Evimi nasıl çevre dostu ev haline getirebilirim ?

Evlerimiz yaşayan, nefes alıp veren birer varlıklardır. Bizler ne kadar sadece bir barınak olarak barınma alanı olarak düşünsek ve bu yönde dekorasyonlar yapsak da onlar yaşayan ve nefes alıp veren birer varlıktır. Evlerimizi dekore ederken iç görselliği göz önüne aldığımız kadar evlerimizin dış görselliğini ve dış ortama uygun olarak yapmamız gereken dış cephe dekorasyonu, evimizin dış ortamlara uygun bir şekilde yaşayan evler olarak, çevre dostu ev konseptine uygun bir şekilde düzenleyerek dekore etmek hem bizlerin daha sağlıklı ortamlarda yaşamamızı sağlayacak hem de evimizin görsel ve zarif bir dekorasyona sahip olmasını ve herkesin beğenisini kazanan bir ev olacaktır. Dış cephelerin dış ortamlar ile uygun, yaşayan ve evre dostu evler olarak dekore edilmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta evimizin yapı malzemesi olarak kullanılan malzeme türlerine dikkat etmek ve evlerimizde enerjisini kendi üreteceği, veya daha az enerji harcayarak çevreye en az zarar veren ve en az karbon salınımı sağlayan malzemelerin kullanılarak evlerin dekore edilmesi yaşayan evler konseptine uygun evler yaratmamızı sağlayacaktır. Yaşayan evler yaratmak ve dekore etmek için öncelikli olarak bir bahçe oluşturmalı, bahçe oluşturamıyor isek balkon, pencere pervazı gibi küçük bahçeler oluşturabileceğimiz yerleri düzenleyerek evlerimizin nefes almasını sağlamalıyız. Nefes alan evlerimiz, uzun ömürlü olacak, iç dekorasyon veya dış cephe dekorasyonu açısından daha görse ve daha çevreci bir ev sahibi olmamızı sağlayacaktır. Çevre dostu evler için iç dekorasyonlarımızı yaparken olabildiğince doğal malzemeler kullanmalı, ahşap, ağaç, bambu gibi malzemeler ile dekorasyon yapmalı, dekorasyona ait diğer mobilyaları seçerken daha sağlıklı malzemelerden yapılmış mobilyalar tercih edilmelidir.

Ev dekorasyonlarımızda kullanacağımız ısınma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma gibi sistemleri konforumuzu artıracak sistemlerdir. Bu sistemler evlerimize ekstradan enerji yükü getirecektir. Bu nedenle evlerimizi doğal yöntemler ile ısıtmalı, iklimlendirmeli, ve fazladan enerji kullanmadan çevre dostu sistemler kullanmalıyız. Doğal bir yöntem olan suyu kullanarak soğutma sağlayabilir, veya bu sistemler için gerekli olan enerjiyi evin çatısına veya duvarlarına kuracağımız güneş panelleri ile sağlayabiliriz. Bu sayede fazladan enerji harcamadan çevre dostu evler oluşturabiliriz. ayrıca evlerimizin yalıtımını doğal malzemeler ile yaptığımızda sıcak ve soğuk farkı az olacağı için ısınma ve iklimlendirme için gerekli olan enerjiden daha az enerji kullanarak sağlayabiliriz.